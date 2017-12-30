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 С начала новогоднего перемирия наемники РФ 39 раз обстреляли силы АТО, в т.ч. применяя минометы, - украинская сторона СЦКК

С момента объявления новогоднего перемирия на Донбассе, украинской стороной СЦКК зафиксировано 39 обстрелов наемниками ОРДЛО позиций подразделений ВСУ, в том числе 10 - с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Горячее всего было на Луганском направлении. За указанный период террористы вели обстрелы позиции наших защитников из 82-мм минометов в районе населенного пункта Луганское 4 раза (зафиксировано 35 разрывов мин), населенного пункта Крымское 1 раз (зафиксировано 26 разрывов мин) и населенного пункта Светлодарск 1 раз (зафиксировано 3 разрыва мин).

Не прекращались обстрелы и на Донецком направлении, где збоевики ОРДО осуществили 4 минометных обстрела по позициям наших военных, в том числе с применением миномета 120 калибра в районе населенного пункта Павлополь (зафиксировано 5 разрывов мин) и 82-мм минометов в районе населенного пункта Талаковка и шахты "Бутовка" (зафиксировано по 2 разрыва мин).

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Наемники РФ трижды нарушили перемирие, позиции ВСУ у Павлополя были обстреляны из 82-мм минометов, - штаб АТО

В течение прошлой недели наемники ОРДЛО активно применяли стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы вдоль всей линии разграничения. Обстрелов позиций наших военных из артиллерии крупных калибров, в том числе реактивных систем залпового огня, и танков украинской стороной СЦКК не зафиксировано.

За периодновогоднего перемирия значительно активизировалась вражеские снайперы (зафиксировано 7 случаев). Так, снайперских атак подверглись наши военные в районе населенных пунктов Золотое (Луганский направление), Авдеевка, Новолуганское, Павлополь, Верхнеторецкое и шахта "Бутовка" (Донецкий направление).

Также читайте: Один воин погиб, двое получили ранения. Враг применил минометы возле Луганского и шахты Бутовки, - штаб АТО

Украинская сторона СЦКК связывает ведения провокационных обстрелов со стороны НЗФ ОРДЛО с попыткой спровоцировать огонь и снять с себя ответственность за нарушение "новогоднего перемирия".

Украинская сторона СЦКК отмечает: подразделения ВС Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, безусловно придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по соблюдению режима "тишины" по всей линии разграничения сторон на востоке Украины, несмотря на грязные провокации пророссийских террористических войск .

Читайте: Миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 75 взрывов на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/n3042400
 
 
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генштабівські паскуди не дозволяють відповідати вогнем!
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подразделения ВС Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, безусловно придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по соблюдению режима "тишины" по всей линии разграничения сторон Источник: https://censor.net.ua/n3042400 - всім зрозуміло ? С начала новогоднего перемирия наемники РФ 39 раз обстреляли силы АТО, в т.ч. применяя минометы, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 4153 Є "сторони конфлікту" і жодних терористів !

Тоді питання - проти кого проводиться АнтиТерористичнаОперація ?
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А вони хоч знають про перемиріє, чи це тільки для нас?
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так воно (як і весь "мінський процес") було і задумане - тільки для нас
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днр и лнр это чужеродные образования чуждые людям оккупированных территорий Донбасса.
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МОК должна взять с них пробы на наркоту
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Никаких наемников нету а есть рашеоккупанты которые ведут войну с Украиной.
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Ну чего еще ожидать от кацапофашистов. Они и так давно никого не убивали
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала новогоднего перемирия наемники РФ 39 раз обстреляли силы АТО, в т.ч. применяя минометы, - украинская сторона СЦКК
 
 
 
 
 
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