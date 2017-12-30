 С начала новогоднего перемирия наемники РФ 39 раз обстреляли силы АТО, в т.ч. применяя минометы, - украинская сторона СЦКК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.



Горячее всего было на Луганском направлении. За указанный период террористы вели обстрелы позиции наших защитников из 82-мм минометов в районе населенного пункта Луганское 4 раза (зафиксировано 35 разрывов мин), населенного пункта Крымское 1 раз (зафиксировано 26 разрывов мин) и населенного пункта Светлодарск 1 раз (зафиксировано 3 разрыва мин).

Не прекращались обстрелы и на Донецком направлении, где збоевики ОРДО осуществили 4 минометных обстрела по позициям наших военных, в том числе с применением миномета 120 калибра в районе населенного пункта Павлополь (зафиксировано 5 разрывов мин) и 82-мм минометов в районе населенного пункта Талаковка и шахты "Бутовка" (зафиксировано по 2 разрыва мин).

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В течение прошлой недели наемники ОРДЛО активно применяли стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы вдоль всей линии разграничения. Обстрелов позиций наших военных из артиллерии крупных калибров, в том числе реактивных систем залпового огня, и танков украинской стороной СЦКК не зафиксировано.

За периодновогоднего перемирия значительно активизировалась вражеские снайперы (зафиксировано 7 случаев). Так, снайперских атак подверглись наши военные в районе населенных пунктов Золотое (Луганский направление), Авдеевка, Новолуганское, Павлополь, Верхнеторецкое и шахта "Бутовка" (Донецкий направление).

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Украинская сторона СЦКК связывает ведения провокационных обстрелов со стороны НЗФ ОРДЛО с попыткой спровоцировать огонь и снять с себя ответственность за нарушение "новогоднего перемирия".

Украинская сторона СЦКК отмечает: подразделения ВС Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, безусловно придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по соблюдению режима "тишины" по всей линии разграничения сторон на востоке Украины, несмотря на грязные провокации пророссийских террористических войск .

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