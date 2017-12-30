 САП не разрешила Розенблату поехать в Германию, но пустила за границу Полякова и Авакова-младшего, - Українські Новини

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

При этом его коллега, депутат Рады Максим Поляков ("Народный фронт") сможет провести новогодние праздники за границей, поскольку САП разрешила ему в выезде за пределы Украины.

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Также, по информации Українських Новин, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разрешили сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру провести новогодние и рождественские праздники в Италии. Аваков-младший 21 декабря сообщил, что запланировал выезд в Италию, а САП и НАБУ не были против этого. Он намерен находиться в Италии до 14 января 2018 года.

Напомним, суд разрешил Розенблату свободно передвигаться в Украине, но продлил обязательство носить электронный браслет. 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. По версии детективов, за эти деньги нардеп обещал повлиять на получение лицензий на добычу янтаря.

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Нардепу Максиму Полякову 12 декабря продлили меру пресечения еще на 2 месяца. Его подозревают в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также был обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Суд вернул Александру Авакову загранпаспорта и отменил обязательство носить электронный браслет 22 декабря. В феврале 2016 г. было опубликовано видео, снятое скрытой камерой, на котором человек, похожий на сына главы МВД Арсена Авакова Александра обсуждает с человеком, похожим на экс-заместителя министра Сергея Чеботаря поставку партии рюкзаков для подразделений ведомства по завышенной цене.