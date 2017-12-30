 САП не разрешила Розенблату поехать в Германию, но пустила за границу Полякова и Авакова-младшего, - Українські Новини

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).
При этом его коллега, депутат Рады Максим Поляков ("Народный фронт") сможет провести новогодние праздники за границей, поскольку САП разрешила ему в выезде за пределы Украины.
Также, по информации Українських Новин, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разрешили сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру провести новогодние и рождественские праздники в Италии. Аваков-младший 21 декабря сообщил, что запланировал выезд в Италию, а САП и НАБУ не были против этого. Он намерен находиться в Италии до 14 января 2018 года.
Напомним, суд разрешил Розенблату свободно передвигаться в Украине, но продлил обязательство носить электронный браслет. 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. По версии детективов, за эти деньги нардеп обещал повлиять на получение лицензий на добычу янтаря.
Нардепу Максиму Полякову 12 декабря продлили меру пресечения еще на 2 месяца. Его подозревают в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также был обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.
Суд вернул Александру Авакову загранпаспорта и отменил обязательство носить электронный браслет 22 декабря. В феврале 2016 г. было опубликовано видео, снятое скрытой камерой, на котором человек, похожий на сына главы МВД Арсена Авакова Александра обсуждает с человеком, похожим на экс-заместителя министра Сергея Чеботаря поставку партии рюкзаков для подразделений ведомства по завышенной цене.
але ж вони самі і є ці самі хробаки з гноярки...
Всю бижутерию сдавать ?
и
В правительстве новой Украины разгорелся секс-скандал с «голубой» окраской. Некий молодой человек признался на камеру, что оказывал услуги сексуального характера и.о. МВД республики Арсену Авакову Скандальная запись сделана скрытой камерой. На ней человек, сильно похожий на экс-кандидата в нардепы Киевского района Харькова, известного экономиста Александра Кирша, расхаживает по квартире в трусах и принимает в гостях любовника. Также на канале YouTube пользователь под ником Galina Juk разместил видеоинтервью с парнем по имени Максим, который фигурирует в ролике. Молодой человек рассказал, что неоднократно оказывал за деньги услуги интимного характера Александру Киршу, и делал это по личной просьбе Арсена Авакова - нынешнего и.о. руководителя МВД Украины, который тоже был его партнёром.
Максим познакомился с мужчиной, позже оказавшимся Арсеном Аваковым, в конце 2010 года на популярном сайте знакомств. По словам юноши, на своей странице на этом сайте Арсен Аваков использовал чужую фотографию - мужчины средних лет спортивного телосложения. В разделе «Кого я хочу найти» он указал: «парня или девушку», из чего Максим сделал вывод, что мужчина - бисексуал, хотя позже выяснилось, что парни привлекают политика намного сильнее, чем девушки. За секс с мужчиной молодой человек получал по 100 долларов за визит. Кроме того, его обещали пристроить в молодёжный состав ФК «Металлист», но этого не случилось.