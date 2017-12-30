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 Политика Украины, Происшествия
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 САП не разрешила Розенблату поехать в Германию, но пустила за границу Полякова и Авакова-младшего, - Українські Новини

Депутат Верховной Рады Борислав Розенблат (внефракционный) обратился накануне в САП для получения разрешения, однако получил отказ.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

При этом его коллега, депутат Рады Максим Поляков ("Народный фронт") сможет провести новогодние праздники за границей, поскольку САП разрешила ему в выезде за пределы Украины.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Уверен я, не все еще пропало", - фигурант "янтарного дела" нардеп Розенблат спел "песню о всегда". ВИДЕО

Также, по информации Українських Новин, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разрешили сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру провести новогодние и рождественские праздники в Италии. Аваков-младший 21 декабря сообщил, что запланировал выезд в Италию, а САП и НАБУ не были против этого. Он намерен находиться в Италии до 14 января 2018 года.

Напомним, суд разрешил Розенблату свободно передвигаться в Украине, но продлил обязательство носить электронный браслет. 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. По версии детективов, за эти деньги нардеп обещал повлиять на получение лицензий на добычу янтаря.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В этом году НАБУ и САП "встали на ноги" и начали работать на полную мощность. В следующем году важными будут три вещи, - Холодницкий

Нардепу Максиму Полякову 12 декабря продлили меру пресечения еще на 2 месяца. Его подозревают в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также был обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Суд вернул Александру Авакову загранпаспорта и отменил обязательство носить электронный браслет 22 декабря. В феврале 2016 г. было опубликовано видео, снятое скрытой камерой, на котором человек, похожий на сына главы МВД Арсена Авакова Александра обсуждает с человеком, похожим на экс-заместителя министра Сергея Чеботаря поставку партии рюкзаков для подразделений ведомства по завышенной цене.

Источник: https://censor.net.ua/n3042399
 
 
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Что-то Сытника давно не слышно. Как вставили пистон в США, так сразу потерял дар речи. САП не разрешила Розенблату поехать в Германию, но пустила за границу Полякова и Авакова-младшего - Цензор.НЕТ 2542
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Утфильный ольгинец,давай про "підлогу країни" нам рассказывай.а в наши дела не лезь,ты ж понимаешь теперь,что тебе тут жизни не будет
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"пистон вставили" Сытнику,а принародно признал свои косяки по отношению к НАБУ почему-то алкопрокурор САП не разрешила Розенблату поехать в Германию, но пустила за границу Полякова и Авакова-младшего - Цензор.НЕТ 2520
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Украина для сынков и депутанов никакая не Родина, а всего лишь офис по выкачиванию денег из бюджета. Родина у них там - в Европе, где у них недвижимость, счета в западных банках, яхты и катера. И вы еще верите в реформы, в перемены, в улучшение жизни? Верите в то, что эти ублюдки думают о народе? о стране? готовы побеждать врага?
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Та які вони вороги? Так- милые бранятся...
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Без Розенблата и исход не исход. Главное чтобы рюкзачок сидел
САП не разрешила Розенблату поехать в Германию, но пустила за границу Полякова и Авакова-младшего - Цензор.НЕТ 1329
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Як же тепер пейстаий новий рік з гоями буде зустрічати.
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Бедный Розенблят. А шо ему теперь делать с бижутерией ? Куда пристроить, разве что нарядиться дедом Морозом и возле елки торговать.
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Да вся эта история с сынком Авакова лишь повод держать его на поводке, как вопросы порешали так и полетел пацан отдыхать в Италию.
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Авакян-младший и обосраться не успел(((
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Они все, смотрю, без выезда у Эвропу прям загибаются здесь с нами- быдлолохами( ну, по факту мы для них такими видимся..)
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А шо это Официальные Патриоты Украины на праздники за бугры все навострились? Им шо,праздники отмечать на Родине не по поняткам?
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Эта пейсастая розенблядь давно должна баланду хлебать,а не по германиям разъезжать...
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тоді вже "хробаків годувати"
але ж вони самі і є ці самі хробаки з гноярки...
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Перекладаю, бо відразу я теж замислилась. Мабуть, він мав на увазі "хробаків годувати", тобто "червей кормить".
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вірно пишите, суржик деформує мову, головне почати спілкуватись ...
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правильно... они все порешают за Розен Блата
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Родина для них- чужой дом, где они пИздят, гадят, беспредельничают над холопами.А их родины: израили, ростовы, панамы..
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дак нема ж в них ніякої "Родины"..це мерзенні перекотиполе..без коріння й будь-якої моралі.
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Тогда почему мы кормим этих упырей? Почем даем им грабить страну? изгаляться над правосудием, над законами, над народом?
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тому що звикли на кухнях стогнати и жалітися одне одному..а треба на вулиці виходити і про кожне неподобство заявляти свою незгоду...примушувати владу на одній нозі обертатися... а не сидіти товстим задом на всіх стільцях разом..
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Видать у Розена серьезный блат в набу
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Куда же будет Розенблять
Всю бижутерию сдавать ?
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правильно..он тут нахуй не нужен.выбесят скоро сволочи народ украинский ,будут суки наконечниками на штакетниках,и аваковы и порошенки.
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Аваков младший на рюкзаках заработал, теперь может отдохнуть в Италии, нельзя же так над человеком измываться
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Руки прочь от меньшого Авакова! Дитина переймалась, шоб служивым було куди хляки і недоїдки запхать. Ну наколошматил при этом маненько бабла, так хто ж без греха? А бабло - опять же на благотворительнось - на утешение глентвейном грустных альпийских лыжниц и томных сноубордисток. А вам, убогие, он запретную "Иронию судьбы..." дозволили. Так шо хлыщите у каво какой шмурдяк, радуйтесь, шо дожили до новой цены на электричество (с 01.01.2018+10%) и не гавкайте.
и
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вретивывсе. это новая шыкаладная реформа, 147 я.
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Давайте, обычное, все оправдывающее, "у нас война"....
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По Розенблату вообще доставляет, по моему, там засняли все, что возможно было заснять, но доказать ничего не могут. У него железное алиби, цэ был не я, видео сфабриковано САП не дозволила Розенблату поїхати до Німеччини, але відпустила за кордон Полякова й Авакова-молодшого, - Українські Новини - Цензор.НЕТ 4283
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Гей-скандал в новом правительстве Украины. Арсен Аваков

В правительстве новой Украины разгорелся секс-скандал с «голубой» окраской. Некий молодой человек признался на камеру, что оказывал услуги сексуального характера и.о. МВД республики Арсену Авакову Скандальная запись сделана скрытой камерой. На ней человек, сильно похожий на экс-кандидата в нардепы Киевского района Харькова, известного экономиста Александра Кирша, расхаживает по квартире в трусах и принимает в гостях любовника. Также на канале YouTube пользователь под ником Galina Juk разместил видеоинтервью с парнем по имени Максим, который фигурирует в ролике. Молодой человек рассказал, что неоднократно оказывал за деньги услуги интимного характера Александру Киршу, и делал это по личной просьбе Арсена Авакова - нынешнего и.о. руководителя МВД Украины, который тоже был его партнёром.

Максим познакомился с мужчиной, позже оказавшимся Арсеном Аваковым, в конце 2010 года на популярном сайте знакомств. По словам юноши, на своей странице на этом сайте Арсен Аваков использовал чужую фотографию - мужчины средних лет спортивного телосложения. В разделе «Кого я хочу найти» он указал: «парня или девушку», из чего Максим сделал вывод, что мужчина - бисексуал, хотя позже выяснилось, что парни привлекают политика намного сильнее, чем девушки. За секс с мужчиной молодой человек получал по 100 долларов за визит. Кроме того, его обещали пристроить в молодёжный состав ФК «Металлист», но этого не случилось.
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Пытались скинуть уже этих упырей: два Майдана, однако " а воз и ныне там", почти.. Украинцы выгнали Витю, который тащил нас в Хуйлостан, но тут как чёрт из табакерки выскочил Петя и боюсь хочет нас снова завести туда( он сейчас оч активно продает вкусные активы Украины.Почитайте о Паше Фуксе), но уже окольными ПУТЯми.. Я хотел бы ошибаться..
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так вибору нема, всі лідери партій мільонери а дітки їх мажори , а життя їх це роскіш і інакше вони жити не збираються
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Обоим дали по рюкзаку набитым янтарем и купили билеты.
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