 Яценюк и Авакова продали Жеваго свою долю в телеканале "Эспрессо"

Об этом сообщает пресс-служба канала, передает Цензор.НЕТ.
После подписания соответствующих соглашений Арсений Яценюк и Инна Авакова, которые владели 30% и 40% долей соответственно в уставном капитале ООО "Аста Финанс" (юридического лица, владеющего 100% ООО "Голдберри", которое осуществляет вещание под логотипом "Еспресо") произвели отчуждение их в пользу иностранного предприятия ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., зарегистрированного в штате Нью-Йорк (США). Также указанное иностранное предприятие приобрело часть доли Ларисы Княжицкой в уставном капитале ООО "Астра Финанс" в размере 7,5%.
В результате реализованных сделок Лариса Княжицкая остается опосредованным владельцем 22,5% телеканала "Еспресо", 77,5% опосредованно владеет иностранное предприятие ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC.
Конечным бенефициарным владельцем ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC. является гражданин Украины Иван Жеваго.
Телеканал "Еспресо" уверяет, что изменения в структуре собственности не повлияют на редакционную политику.
В правительстве новой Украины разгорелся секс-скандал с «голубой» окраской. Некий молодой человек признался на камеру, что оказывал услуги сексуального характера и.о. МВД республики Арсену Авакову Скандальная запись сделана скрытой камерой. На ней человек, сильно похожий на экс-кандидата в нардепы Киевского района Харькова, известного экономиста Александра Кирша, расхаживает по квартире в трусах и принимает в гостях любовника. Также на канале YouTube пользователь под ником Galina Juk разместил видеоинтервью с парнем по имени Максим, который фигурирует в ролике. Молодой человек рассказал, что неоднократно оказывал за деньги услуги интимного характера Александру Киршу, и делал это по личной просьбе Арсена Авакова - нынешнего и.о. руководителя МВД Украины, который тоже был его партнёром.
Максим познакомился с мужчиной, позже оказавшимся Арсеном Аваковым, в конце 2010 года на популярном сайте знакомств. По словам юноши, на своей странице на этом сайте Арсен Аваков использовал чужую фотографию - мужчины средних лет спортивного телосложения. В разделе «Кого я хочу найти» он указал: «парня или девушку», из чего Максим сделал вывод, что мужчина - бисексуал, хотя позже выяснилось, что парни привлекают политика намного сильнее, чем девушки. За секс с мужчиной молодой человек получал по 100 долларов за визит. Кроме того, его обещали пристроить в молодёжный состав ФК «Металлист», но этого не случилось.
патриотовУкраины.
В правительстве новой Украины разгорелся секс-скандал с «голубой» окраской. Некий молодой человек признался на камеру, что оказывал услуги сексуального характера и.о. МВД республики Арсену Авакову Скандальная запись сделана скрытой камерой. На ней человек, сильно похожий на экс-кандидата в нардепы Киевского района Харькова, известного экономиста Александра Кирша, расхаживает по квартире в трусах и принимает в гостях любовника. Также на канале YouTube пользователь под ником Galina Juk разместил видеоинтервью с парнем по имени Максим, который фигурирует в ролике. Молодой человек рассказал, что неоднократно оказывал за деньги услуги интимного характера Александру Киршу, и делал это по личной просьбе Арсена Авакова - нынешнего и.о. руководителя МВД Украины, который тоже был его партнёром.
Максим познакомился с мужчиной, позже оказавшимся Арсеном Аваковым, в конце 2010 года на популярном сайте знакомств. По словам юноши, на своей странице на этом сайте Арсен Аваков использовал чужую фотографию - мужчины средних лет спортивного телосложения. В разделе «Кого я хочу найти» он указал: «парня или девушку», из чего Максим сделал вывод, что мужчина - бисексуал, хотя позже выяснилось, что парни привлекают политика намного сильнее, чем девушки. За секс с мужчиной молодой человек получал по 100 долларов за визит. Кроме того, его обещали пристроить в молодёжный состав ФК «Металлист», но этого не случилось.
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В ентом еспресо -все хозяева записаны на зарубежные конторы.
И что енто значит??
А значит, что вся прибыль идет на панаму и кипр.
И так все комерческие фиры из какого либо бизниса.
ВСЯ прибыль от работы контор типа нафтогазы, облинерго,
эльдорады, эпицентры,...., шахты, газовые скважины авакова и ахметова в полтаве,...
все идет на панамский карман.
Тут остаются только 1,5% от всех заработанных бабок, которые идут в зарплату рабочих
на ентих облэнергах и эпицентрах,
которая в 10-20 раз меньше, чем в эвропах-штатах.
Но народ все терпит.