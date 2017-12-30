 Яценюк и Авакова продали Жеваго свою долю в телеканале "Эспрессо"

Об этом сообщает пресс-служба канала, передает Цензор.НЕТ.

После подписания соответствующих соглашений Арсений Яценюк и Инна Авакова, которые владели 30% и 40% долей соответственно в уставном капитале ООО "Аста Финанс" (юридического лица, владеющего 100% ООО "Голдберри", которое осуществляет вещание под логотипом "Еспресо") произвели отчуждение их в пользу иностранного предприятия ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., зарегистрированного в штате Нью-Йорк (США). Также указанное иностранное предприятие приобрело часть доли Ларисы Княжицкой в уставном капитале ООО "Астра Финанс" в размере 7,5%.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Жеваго хочет приобрести телеканал "Эспрессо", - Княжицкий

В результате реализованных сделок Лариса Княжицкая остается опосредованным владельцем 22,5% телеканала "Еспресо", 77,5% опосредованно владеет иностранное предприятие ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC.

Конечным бенефициарным владельцем ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC. является гражданин Украины Иван Жеваго.

Телеканал "Еспресо" уверяет, что изменения в структуре собственности не повлияют на редакционную политику.

Также читайте: Инициатива о продаже телеканала ZIK исходила от самого Дыминского, - Загорий