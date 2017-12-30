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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Аваков (2421) Жеваго (62) Яценюк (7606) телевидение (421)

 Яценюк и Авакова продали Жеваго свою долю в телеканале "Эспрессо"

30 декабря 2017 в структуре собственности телеканала "Еспресо" произошли изменения.

Об этом сообщает пресс-служба канала, передает Цензор.НЕТ.

После подписания соответствующих соглашений Арсений Яценюк и Инна Авакова, которые владели 30% и 40% долей соответственно в уставном капитале ООО "Аста Финанс" (юридического лица, владеющего 100% ООО "Голдберри", которое осуществляет вещание под логотипом "Еспресо") произвели отчуждение их в пользу иностранного предприятия ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., зарегистрированного в штате Нью-Йорк (США). Также указанное иностранное предприятие приобрело часть доли Ларисы Княжицкой в уставном капитале ООО "Астра Финанс" в размере 7,5%.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Жеваго хочет приобрести телеканал "Эспрессо", - Княжицкий

В результате реализованных сделок Лариса Княжицкая остается опосредованным владельцем 22,5% телеканала "Еспресо", 77,5% опосредованно владеет иностранное предприятие ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC.

Конечным бенефициарным владельцем ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC. является гражданин Украины Иван Жеваго.

Телеканал "Еспресо" уверяет, что изменения в структуре собственности не повлияют на редакционную политику. 

Также читайте: Инициатива о продаже телеканала ZIK исходила от самого Дыминского, - Загорий

Источник: https://censor.net.ua/n3042398
 
 
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мля,все в каких то долях...а народ не успел на поезд...
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И не говори. Вареники на кассе поштучно пробивают.
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там продолжение появилось Яценюк и Авакова продали Жеваго свою долю в телеканале "Эспрессо" - Цензор.НЕТ 6398

Яценюк и Авакова продали Жеваго свою долю в телеканале "Эспрессо" - Цензор.НЕТ 794
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Гыга,хочешь про монову расскажу,когда то давненько какой то пост у нее был,ну на пэтю она тогда гнала,не была еще в кошаре,и тут мне друг стрелок посоветовал не сильно ей верить и узнать кто такая эта шмонька, и я от нефиг делать пошастал по нету и оказалось он прав,у нее фамилий немеренно и она воровка на доверии,прикидывалась онкобольной и бабло собирала с доверчивых граждан,там и фото ее настоящее было,не то что у тебя,а тут еще и гляжу,на каве она возле пеникса трется,ну думаю,аферисты нашли друг друга,так что не пости ее,а то через время неудобно будет
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У стрелка спроси,но точно не помню,за это он говорил или за другой зашквар,если хочешь поищи сам,я не хочу,а врать какой мне резон,там до хрена было как ее разоблачали и по больничкам искали,что бы по морде дать и фамилия настоящая ее не монова,а на каве возле пеникса была аферистка настоящая,та что пишет монова
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думаю точно не у нас, у нас все каналы у олигахов - потому многие люди и стали смотреть новости от Эспрессо, ведь не хочется получать лапшу от всякого Интера Левочкина или Аметовского ТРК Украина
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Главное, что бы у нас было побольше каналов с качественным и правдивым продуктом, а не купленными новостями как у всех выше перечисленных каналов
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Просто дехто розумніший скидує балласт і гострить лижі в Ріо де Жанейро.)))
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так чемпіонат по футболу у москві буде
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а как министр МВД может быть ЧПшником ....вот бы в США или ЕС министр владел телеканалом что бы было
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Гей-скандал в новом правительстве Украины. Арсен Аваков

В правительстве новой Украины разгорелся секс-скандал с «голубой» окраской. Некий молодой человек признался на камеру, что оказывал услуги сексуального характера и.о. МВД республики Арсену Авакову Скандальная запись сделана скрытой камерой. На ней человек, сильно похожий на экс-кандидата в нардепы Киевского района Харькова, известного экономиста Александра Кирша, расхаживает по квартире в трусах и принимает в гостях любовника. Также на канале YouTube пользователь под ником Galina Juk разместил видеоинтервью с парнем по имени Максим, который фигурирует в ролике. Молодой человек рассказал, что неоднократно оказывал за деньги услуги интимного характера Александру Киршу, и делал это по личной просьбе Арсена Авакова - нынешнего и.о. руководителя МВД Украины, который тоже был его партнёром.

Максим познакомился с мужчиной, позже оказавшимся Арсеном Аваковым, в конце 2010 года на популярном сайте знакомств. По словам юноши, на своей странице на этом сайте Арсен Аваков использовал чужую фотографию - мужчины средних лет спортивного телосложения. В разделе «Кого я хочу найти» он указал: «парня или девушку», из чего Максим сделал вывод, что мужчина - бисексуал, хотя позже выяснилось, что парни привлекают политика намного сильнее, чем девушки. За секс с мужчиной молодой человек получал по 100 долларов за визит. Кроме того, его обещали пристроить в молодёжный состав ФК «Металлист», но этого не случилось.
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ну як "продали" - отримали бабло і сказали "будете робити як ми скажемо"
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проект правда вырос с нуля, давайте это признаем - ведь они с трансляций на утюбе начинали, а стали хороший телеканалом, который имеет свою долю аудиторию очень даже хорошую на рынке.
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не за кого-а против кого....ты правильно догадываешься,кто эти кого
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так Педро ж - засновник цих партій ...звісно там всі його дружбани - від Бойка до Медведчука !
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Эти твари вас на смерть подставляли на Майдане и сейчас в АТО а сами мародерничают и грабят страну а именно нас с вами.
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кацапа,не гунди...
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Я с тобой детей не крестил. Пшел вон.
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а шо такое?боишься даже в церковь войти?с вурдалаками это часто происходит Яценюк и Авакова продали Жеваго свою долю в телеканале "Эспрессо" - Цензор.НЕТ 2194
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Кацап, ты не ходи вокруг да около. Говори прямо: враг в Киеве, а не в Кремле. Яценюк и Авакова продали Жеваго свою долю в телеканале "Эспрессо" - Цензор.НЕТ 5066
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Я украинец но в отличии от многих имею мозги а не шоколадный сироп.
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Опа,утфиль,ты снова тут ольгинец,а как же "підлога країни",получил от куратора по шее за безграмотность и снова вылезло,бери своего кента гыгу и ищите помойку единомышленников,ты уже тут паленным воняешь
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Меняются имена. Корыта и замашки остаются прежними.
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Противно все. Народ нищим стал а эти суки пухнут от бабла и крови. Банда вурдулаков.
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сочуствуем где то вам...но-сами,сами,сами со своими вурдалаками разбирайтесь Яценюк и Авакова продали Жеваго свою долю в телеканале "Эспрессо" - Цензор.НЕТ 6196
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В Запорожье слава Богу еще есть умные люди в отличии от вашей Галиции. У нас йода хватает.
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это тебя там в Запорожье яйцами и мукой кормили...\это даже не вопрос...\
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Воффка-маркоффка, не ганьби славне Запоріжжя.
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русский,а путин-хуйло написать сможешь?
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ты б еще его попросил паляныця произнести Яценюк и Авакова продали Жеваго свою долю в телеканале "Эспрессо" - Цензор.НЕТ 1652
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Когда же наступит то время что пересадят этих всех жеваг яценюков аваковых фирташей левочкиных медведчуков ахметовых и т.д всех остальных воров- патриотов Украины.
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Вот почему массы народа такие темные. Слушают хвалебные потоки из телевизора о своих же владельцах, а потом выбирают вадинтур.
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НьсВан смотри-последний канал правды.
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а що - Маленька Осляндія вже образилась ? ..))
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на тебя - вытри свои влажные мечты петриёт...
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Там речь идет о миллионах, на зарплату долю в канале не купишь, даже на министерскую.
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А откуда у Яйценутого мутанта взялись деньги на канал?
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А звідки , в нього ж , є кошти на регулярну "джинсу" на ЦН ...?
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Все-ж у них за зарплату, или лотереи или дедушки бабушки, жены мужья и тд....и пока что эта дурка проходит Яценюк и Авакова продали Жеваго свою долю в телеканале "Эспрессо" - Цензор.НЕТ 3766
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Так він ще з студентських років на ринок з своїм пакетом ходив.)))
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Яценюк и Авакова продали Жеваго свою долю в телеканале "Эспрессо"- (одни из многих) гос-бизнесмены, далеки от государственников( интересы общества)- и результаты( полный базовый уровень жизни)на уровне государства полностью адекватны их действиям и интересам.
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Работа достойная уважения, за такое малое время да и с нуля поднять на ноги канал, надо ещё уметь. Теперь хоть есть где адекватные новости смотреть, а не то что на постановочных "Интер" и "Украина" показывают
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Раньше хоть воровали но народ не трогали-а эти вурдулаки грабят и кровью упиваются. Бизнес на крови.
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Ваффка, а у вас в ольгивно компот на уринотерапию сменяли?
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Шось скромно за суму оборутки промовчали. І податки напевно сплачені? )))
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да вроде написали открыто сколько и что, хотя тут важно другое - хорошим активом многие будут интересоваться, вот это яркий пример того как проект получил свое признание и его захотели купить
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А Савик Шустер говорил что этот телеканал народный
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А я Вас спрашиваю: и где теперь Савик, и в какой дупе окажется этот канал народный ? Яценюк і Авакова продали Жеваго свою частку в телеканалі "Еспресо" - Цензор.НЕТ 516
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хватит уже с нас "народного" Интера под эгидой Лёвочкина и Фирташа.
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Ещё года три назад о "Эспрессо" мало кто слышал, но зато теперь канал завоевал симпатии.
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В 2013 году я платил за газ по 78 копеек за куб а сейчас 7 гривен. Зашибись наступила жизнь то. 700 $ всредем в месяц зарабатывал водилой а сейчас в три раза меньше и то есть угроза что нашу автобазу закроют из за утери заказчиков.
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Ясний-красний. Завгар же втік до Ростова.
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Не хвилюйтесь і терміново включіть телевізор, хоч там все в порядку.)))
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Нема не одного каналу незалежного від олігархату, благо є інет
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В Запорожье много предприятий стали банкротами после 2014 года. Супержизнь то от власти новой. Все крушат и уничтожают.
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Краще скажи скільки підприємств знищила або віджала юзівська влада.
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Да,"реформы" что улучшат нашу жизнь ? Или приведут к тому что все кто умный будут спасатся бегством из этого "шоколадного " Ада.
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шо твое ключевое слово * рехворма?
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Красиво жить не запретишь, видать не все так плохо у Жеваго, раз деньги нашлись) Хотя и банк накрылся и КрАЗ в приличных долгах
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нечего жевать... раз купил, так купил
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Не хочется, чтобы со сменой собственника поменялась политика канала, продукт довольно интересный выходил.
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да, они этим продуктом - качественным и объективным себе и заработали рейтинг доверия у аудитории, а с каналами это не так просто, потому команда канала явно большие молодцы
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Чим більше каналів, тим більш ймовірно отримати правдиву інформацію, можна порівнювяти
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'Еспрессо' канал может и молодой, но уже увереный и крепкий. За эти годы, ребята проделали колоссальную работу, возможно до топ им ещё далеко, но свой информационный вклад делают приличный. Именно благодаря им, в период Майдана народ имел возможность смотреть адекватные новости
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А реально за последние два года, канал начал показывать качественный продукт, который интересно было смотреть, главное что бы он продолжал и дальше так быстро развиваться
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теперь то кто знает, будем смотреть, так сказать, контент и проверять на глаз)
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Гей-скандал в новом правительстве Украины. Арсен Аваков

В правительстве новой Украины разгорелся секс-скандал с «голубой» окраской. Некий молодой человек признался на камеру, что оказывал услуги сексуального характера и.о. МВД республики Арсену Авакову Скандальная запись сделана скрытой камерой. На ней человек, сильно похожий на экс-кандидата в нардепы Киевского района Харькова, известного экономиста Александра Кирша, расхаживает по квартире в трусах и принимает в гостях любовника. Также на канале YouTube пользователь под ником Galina Juk разместил видеоинтервью с парнем по имени Максим, который фигурирует в ролике. Молодой человек рассказал, что неоднократно оказывал за деньги услуги интимного характера Александру Киршу, и делал это по личной просьбе Арсена Авакова - нынешнего и.о. руководителя МВД Украины, который тоже был его партнёром.

Максим познакомился с мужчиной, позже оказавшимся Арсеном Аваковым, в конце 2010 года на популярном сайте знакомств. По словам юноши, на своей странице на этом сайте Арсен Аваков использовал чужую фотографию - мужчины средних лет спортивного телосложения. В разделе «Кого я хочу найти» он указал: «парня или девушку», из чего Максим сделал вывод, что мужчина - бисексуал, хотя позже выяснилось, что парни привлекают политика намного сильнее, чем девушки. За секс с мужчиной молодой человек получал по 100 долларов за визит. Кроме того, его обещали пристроить в молодёжный состав ФК «Металлист», но этого не случилось.
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Главное, чтобы не началось засилье российских журналистов, как практикуют на некоторых каналах, у нас то и своих хватает.
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блин,бедняга..куда теперь виталику (портникову) деваться?
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На сегодня только один канал старается говорить правду на 85 % примерно и то только потому что хозяин сбежал и скорее всего уже не хозяин и можно послать нахуй и делать собственное. Это ZIK . И очень возможно что только пока. Уже закрывать собирается жид воровской .Сейчас воспитают ребяток угрозами как нужно и будут петь про "суперреформы" . Остальные кто больше кто меньше - уже проститутки, подрабатывающие кто на парашу .кто на шокодупу, кто на мамэда ,кто на рыгов в жопе. Продают очко легко и с удовольствием. Средняя зарплата проститутки в студии и проституток за шторой по всем каналам в общем ( кроме Интера - там больше) - примерно 20 000 грн. За эти деньги они в жопу все дадут под камеры а вы хотите что бы были ярыми поборниками и говорили или хотя бы подразумевали правду..Что бы не приглашали откровенных скотов пропагандировать русский мир и убеждать нас что у нас "гражданская война" и что мы умрём без России..Что бы не приглашали членов банды шоколадной жопы нести ересь и враньё в глаза и обещать через 20 лет рай... Да щаззз. Это глупо хотеть от них патриотизма. Как сказал шеф так и будет. Ибо шеф тоже продажное пидорство и тоже хочет жрать на крови жирное..И очередь выстраивается очко лизать ему каждый день что бы не заменили..Для прогибающихся в эфирах - увольнение -это практически смерть..Потерять такое бабло за патриотизм - да идёт он нахуй этот патриотизм..Это же не им под пулями на холоде стоять.. Это пусть "быдло" ..А они в струе..."Каждому своё" как у Гитлера . А чуть что - попрут Желающих на место - очередь аж до Парижа. Оно от одной жопы не успеет остыть как другая накроет..Такая же дырявая. Я на них всех смотрю как на ущербных и жалких . Вы о чем вообще..люди??
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"Аста Финанс" (юридического лица, владеющего 100% ООО "Голдберри", которое осуществляет вещание под логотипом "Еспресо") произвели отчуждение их в пользу иностранного предприятия ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., зарегистрированного в штате Нью-Йорк (США). Также указанное иностранное предприятие приобрело часть доли Ларисы Княжицкой в уставном капитале ООО "Астра Финанс" в размере 7,5%.Источник: https://censor.net.ua/n3042398

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В ентом еспресо -все хозяева записаны на зарубежные конторы.
И что енто значит??
А значит, что вся прибыль идет на панаму и кипр.

И так все комерческие фиры из какого либо бизниса.

ВСЯ прибыль от работы контор типа нафтогазы, облинерго,
эльдорады, эпицентры,...., шахты, газовые скважины авакова и ахметова в полтаве,...
все идет на панамский карман.

Тут остаются только 1,5% от всех заработанных бабок, которые идут в зарплату рабочих
на ентих облэнергах и эпицентрах,
которая в 10-20 раз меньше, чем в эвропах-штатах.

Но народ все терпит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯценюк и Авакова продали Жеваго свою долю в телеканале "Эспрессо"
 
 
 
 
 
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