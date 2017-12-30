 Ранее судимый по разным статьям УК, - в полиции рассказали о захватившем отделение почты в Харькове

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава ГУ НП в Харьковской области Олег Бех при подходе к журналистам сразу после обезвреживания злоумышленника.

“Указанное лицо вело антисоциальный образ жизни, он 1977 года рождения, житель города Харькова, уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. Нуждается, по всей вероятности, в помощи психиатров. Он жив-здоров, получил небольшие повреждения в ходе задержания и столкновения с одним из заложников. По его личности будем более детально работать, - отметил Бех.

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В пресс-службе облуправления полиции уточняют, что задержанный был ранее судим по различным статьям Уголовного кодекса Украины. Он так и не смог сформулировать свои условия. “То “освободите заложников”, то “не всех заложников освободили”. Постоянно выдвигались разные требования. Достаточно запутанно. Нам сложно было понять, чего же он хочет”, - пояснил начальник облуправления полиции.

По его словам, приглашенный отец разговаривал с злоумышленником негативно, и эти переговоры не удались. Также с мужчиной работали психологи. Правоохранители взяли “биологические образцы”, чтобы определить его состояние. Как сообщили полиции заложники, задержанный при них употреблял алкогольные напитки.

“В отделении оставался парень-посетитель и три женщины, сотрудницы этого отделения. Они очень мужественно себя вели, во многом нам помогли, были с нами в контакте. Мы работали с ними и их родственниками. И мы очень благодарны за то, что они так достойно выдержали такое чрезвычайное событие”, - уточнил Бех.

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“Злоумышленника помогла задержать заложница, предварительно ударив стулом”, - пишет hromadske.kharkiv.ua. По словам прокурора области Юрия Данильченко, одна из заложниц открыла дверь, после чего спецподразделение проникло вовнутрь и обезвредило злоумышленника.

"Василий, местный житель, рассказал журналистам, что знает мужчину, который захватил заложников, вместе учились в 110 школе. Зовут его Вова, живет недалеко. По словам Василия, недавно Вова ему сказал, что хочет в тюрьму", - сообщает харьковское издание "Медиапорт" в Telegram-канале.

Правоохранители подтвердили, что задержанный живет недалеко, у него дома при обыске найдены “вещества растительного происхождения”. Их исследуют и приобщат к материалам дела.

Напомним, сегодня в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. Следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса. Согласно санкции, статьи задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.