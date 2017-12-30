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 Ранее судимый по разным статьям УК, - в полиции рассказали о захватившем отделение почты в Харькове

Харьковские СМИ пишут, что мужчина, захвативший заложников, "просто хотел в тюрьму". В полиции признают, что он так и не смог сформулировать свои условия.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава ГУ НП в Харьковской области Олег Бех при подходе к журналистам сразу после обезвреживания злоумышленника.

“Указанное лицо вело антисоциальный образ жизни, он 1977 года рождения, житель города Харькова, уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. Нуждается, по всей вероятности, в помощи психиатров. Он жив-здоров, получил небольшие повреждения в ходе задержания и столкновения с одним из заложников. По его личности будем более детально работать, - отметил Бех.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Задержали без потерь", - Князев об освобождении заложников в Харькове

В пресс-службе облуправления полиции уточняют, что задержанный был ранее судим по различным статьям Уголовного кодекса Украины. Он так и не смог сформулировать свои условия. “То “освободите заложников”, то “не всех заложников освободили”. Постоянно выдвигались разные требования. Достаточно запутанно. Нам сложно было понять, чего же он хочет”, - пояснил начальник облуправления полиции.

Ранее судимый по разным статьям УК, - в полиции рассказали о захватившем отделение почты в Харькове 01

По его словам, приглашенный отец разговаривал с злоумышленником негативно, и эти переговоры не удались. Также с мужчиной работали психологи. Правоохранители взяли “биологические образцы”, чтобы определить его состояние. Как сообщили полиции заложники, задержанный при них употреблял алкогольные напитки.

“В отделении оставался парень-посетитель и три женщины, сотрудницы этого отделения. Они очень мужественно себя вели, во многом нам помогли, были с нами в контакте. Мы работали с ними и их родственниками. И мы очень благодарны за то, что они так достойно выдержали такое чрезвычайное событие”, - уточнил Бех.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Захвативший здание почты говорил, что у него рак мозга, - освобожденный Ремыга. ВИДЕО

“Злоумышленника помогла задержать заложница, предварительно ударив стулом”, - пишет hromadske.kharkiv.ua. По словам прокурора области Юрия Данильченко, одна из заложниц открыла дверь, после чего спецподразделение проникло вовнутрь и обезвредило злоумышленника.

"Василий, местный житель, рассказал журналистам, что знает мужчину, который захватил заложников, вместе учились в 110 школе. Зовут его Вова, живет недалеко. По словам Василия, недавно Вова ему сказал, что хочет в тюрьму", - сообщает харьковское издание "Медиапорт" в Telegram-канале.

Ранее судимый по разным статьям УК, - в полиции рассказали о захватившем отделение почты в Харькове 02

Правоохранители подтвердили, что задержанный живет недалеко, у него дома при обыске найдены “вещества растительного происхождения”. Их исследуют и приобщат к материалам дела.

Напомним, сегодня в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. Следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса. Согласно санкции, статьи задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3042396
 
 
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Что ты, тут уже Лео Кот рыдал(а) над его раком мозга и называла не сочувствующих его страшному диагнозу, тупым быдлом.
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Лео Коту невредно было бы пообщаться наедине с той Жинкой,шо злодея стулом по башке благословила Раніше судимий за різними статтями КК, - в поліції розповіли про чоловіка, який захопив поштове відділення в Харкові - Цензор.НЕТ 6687
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Вот как лечиться мозг, даже если там нет рака,или мозга как такового , моментально все проясняется. Раніше судимий за різними статтями КК, - в поліції розповіли про чоловіка, який захопив поштове відділення в Харкові - Цензор.НЕТ 6650
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В официальных сообщениях пишут, что у него дома нашли наркотики. Неувязочка, правла?
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"Задержали без потерь. Жертв и пострадавших нет ", - сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.: https://censor.net.ua/n3042391

Сцуко позорное! Одна тетка табуретом отаварила, другая дверь открыла - а вы задержали?
Да все кто со звездами на погонах и в этой "операции" участвовали молча минимум месячную свою зарплату этим теткам отдать - они ее заработали а не вы!
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Слава Богу, что люди не забили этого придурка стульями.
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Думаю що удар стільцем був узгоджений з поліцією. Жінка вдарила стільцем щоб відволікти його увагу, а в цей час поліціянти ввірвались в приміщення. Зв'язок у співробітників пошти працював.

"Співробітники відділення "Укрпошти" ... не лише вели себе гідно, але навіть у найскладніші хвилини ми бачили в системі, що начальник відділення продовжує працювати, закривати операції. Керівництво Укрпошти оперативно зв'язалося з родинами тих співробітників, яких захопили, постійно були з ними на зв'язку", - повідомив Омелян. http://www.pravda.com.ua/news/2017/12/30/7167166/
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да... в норд-осте зато "не рискованно" запоребриковые сработали...
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Та менти його відхерачили, а тепер трусять про якусь героїню.Жінка? Стільцем? Зека? Нехай покажуть меблі на тій пошті. Не вірю.
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Тоді треба йти на ту пошту й побачити стілець. Нехай скаже спасибі, що "відхерачили", бо в США застрелили б на місті.
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Мне вот интересно - как при этом "террористе" полиция вовсю вела переговоры с заложниками? Походу целую операцию разработали со стулом.
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Слава великого Митасова затмила ему мозг рака (ну там что-то где-то, короче)
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заранее спланированный спектакль... миллиардные "вбросы" нужно как то "оправдать". как по-станиславскому : не верю!, что нарик на такое пошёл по собственной воле да и среди заложников как минимум трое при погонах-старая сказка гаспадин аваков читается между строк... террорист на голой почте со шприцом -вы б ещё прямой эфир оттуда организовали с соплями...
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...или как вариант разыграли спектакль с подставным от авакова какому-то чину к новому году в падарок звезду на пагон и должность в "мешок" .... это Харьков
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Бль, за зраду забыл!
Педальку менты таки замылили...
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да, и урка с такими отсидками на такой скачок не пойдёт -не по масти...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРанее судимый по разным статьям УК, - в полиции рассказали о захватившем отделение почты в Харькове
 
 
 
 
 
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