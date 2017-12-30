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 Политика Украины, Экономика
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 Порошенко подписал изменения в Налоговый и Бюджетный кодекс

Президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" и Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году".

Соответствующие законы входят в бюджетный пакет законодательных актов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Изменениями в Бюджетный кодекс предусмотрено уточнение порядка формирования и исполнения местных бюджетов, межбюджетных взаимоотношений между государственным и местными бюджетами. А также порядок финансового обеспечения здравоохранения и образования, социальной защиты граждан; создание Государственного фонда развития водного хозяйства и усовершенствования положений о деятельности Государственного дорожного фонда.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Порошенко подписал Закон "О Государственном бюджете на 2018 год"

Документ вступает в силу с 1 января 2018 года, кроме подпункта 5 пункта 37 раздела I настоящего Закона, который вступает в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования.

Изменениями в Налоговый кодекс предусмотрено решение вопроса о блокировании налоговых накладных / расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных, осуществлении индексации ставок налогов, установленных в абсолютных значениях.

Кроме того, обеспечивается внесение изменений в правила беспошлинного ввоза товаров на территорию Украины, в том числе в международных почтовых и экспресс-отправлениях; внедряется ряд стимулирующих и преференциальных норм, в том числе о предоставлении льгот по отдельным видам деятельности и на определенные виды продукции; регулируется вопрос индексации нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и прочее.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Правила налогообложения для предпринимателей на 2018 год. ТАБЛИЦА

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, кроме определенных Законом пунктов, которые вступают в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования, с 1 июля 2018 года, 1 января 2019 и с 1 января 2025 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3042395
 
 
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Коррупции больше нет
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Вы думаете он своей подписывает ? Да берет у кого-то, чтоб в своей пасту не списывать
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а про хуйла можешь сбацать?или стремно?
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а чому Пєця про пуйла нічого поганого жодного разу не сказав? сцикло чи на побегеньках?
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" Порошенко подписал изменения в Налоговый и Бюджетный кодекс "

Спасибо , Петр Алексеевич ! Слава Украине
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Мне как простому обывателю всё что подписывает БАРЫГА одинаково,хорошего документа он не подпишет.. Порошенко подписал изменения в Налоговый и Бюджетный кодекс - Цензор.НЕТ 9968 Порошенко подписал изменения в Налоговый и Бюджетный кодекс - Цензор.НЕТ 1319
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Правоохранители также отметили, что двери КОРДовцам открыла сотрудница почты. Только тогда они забежали в здание. По информации СМИ, злоумышленника помогла задержать заложница, предварительно ударил стулом.

https://inforesist.org/spetsnaz-vzyal-shturmom-ukrpochtu-prestupnik-zaderzhan/
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все шо подписывает этот барыга можно нести в сартир !
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Брешеш, как обычно?

Постановление Кабмина 704 будет выполняться с 1-го января де-факто в части размеров денежного содержания для действующих военнослужащих. Однако структура денежного содержания, предусмотреная 704-м постановлением будет введена позже, после принятия нового закона о пенсионном обеспечении военнослужащих.
Об этом в эксклюзивном комментарииЦензор.НЕТ сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева.
Читайте также: Рева: "С первого января 2018 все военнослужащие получат предусмотренные Бюджетом выплаты в большем размере"
"Первое. Повышение денежного довольствия действующим военнослужащим произойдет с 1 января 2018-го года, в объемах, предусмотреных постановлением 704 и новыми тарифными разрядами. Деньги на повышение денежных выплат военнослужащим в бюджете силовых структур заложены, за это проголосовал парламент, и это уже никто не изменит.
Второе. Увеличение денежного довольствия произойдет во всех силовых структурах, где есть военнослужащие, указанные в 704-м постановлении. Также будут увеличены выплаты полицейским, но это урегулировано другими решениями, их нет в 704-м постановлении. (По Нацполиции не уверен).
Третье. Постановление 704, таким образом, будет выполняться с 1-го января де-факто в части размеров денежного содержания для действующих военнослужащих. Но структура денежного содержания, предусмотреная 704 постановлением будет введена позже, после принятия нового закона о пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудников силовых органов как это предусмотрено законом о пенсионной реформе, принятом Верховной Радой Украины 3 октября 2017 года. Дело в том, что после вступления в действие постановления 704, перерасчету должны были подвергнуться все пенсии всех военнослужащих по нормам старого Закона. Реализация нормы старого Закона о перерасчете пенсий по расчетам Пенсионного фонда потребует дополнительно 35 миллиардов гривен в год. Таких денег у государства сейчас нет. (Для справки: осовременивание пенсий для 11 млн пенсионеров требует 60 млрд грн на 2018 год. На перерасчет пенсий для 544 тысяч пенсионеров-военнослужащих по нормам старого закона - 35 млрд. грн.)
Четвертое. Это не означает, что мы переносим решение этой проблемы на год. Наша задача - в первом квартале 2018 года вынести в Верховную Раду и принять новый пенсионный закон для военнослужащих и сотрудников силовых структур. Этот закон должен установить, новый порядок назначения и перерасчета пенсий.
Пятое. После принятия нового закона, пенсии и социальные выплаты для военных пенсионеров будут увеличиваться в течение 2018-го года, начиная с 1 января 2018 года (задним числом).
Шестое. Новый пенсионный закон, принятый в первом квартале 2018-го, позволит в первой половине года ввести в действие нормы 704-го постановления для действующих военнослужащих, который изменит структуру их денежного довольствия", - отметил министрИсточник:https://censor.net.ua/n3042251
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Иди со своим ревой наперсточником немытое лесом,ты же не понимаешь даже значения слова де-факто ,а за брешеш чего же ты так и не ответил за деда ,где ты такое выдел ,федьке петуху кацапскому поверил,так они его щас в баньке полощут,а к этому мы еще вернемся
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А про деда - так если не ты писал - то такой же как ты, какая хрен между вами разница - вы все на одно лицо.Вернее безликие...
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У тебя уже глюки,прижмурь один глаз,двоится перестанет
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И это все , ну так выходит,шо ты брешешь как и петух фетька,оба вы на одно лицо а может и не только,то между своими дупами сами разбирайтесь,а обвинять в том чего не было это подло ,хотя вам кацапам это норма
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Порошенко підписав зміни до Податкового та Бюджетного кодексів - Цензор.НЕТ 9924 "а обвинять в том чего не было это подло" - чья б корова мычала!...
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Шо брехло,помогло прижмуривание,уже не двоится и по два поста не кидаешь одинаковых или бояры еще хапнул
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петя, воно тобі і спиногризам ще гикнеться..
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Нет. И это, кстати, информация от порохоботов. Когда он пожизненно назначил судей, которые засуживали автомайдановцев, тролли из будки отмазывали хозяина тем, шо он не вникает в подписуемое
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да шо это с президентом, уже праздник на носу, а он еще ручку может держать
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Эти гниды явно ни как не нажрутся, Аху..ь теперь за мелочевку из Китая с меня будут драть налоги (в среднем у меня посылка 2 - 5$), а не ахуе.. и вы ребята в край. Я в Китае заказываю потому, что дешевле в 3-5 раз. Гандоны соевые, вы суки не подумали, что это приведет к росту цен и инфляции, все это приведет к еще большему обнищанию. Эти пи..ы орали, что пенсию подняли, аху..ь, моей теще диабетику подняли аж на 35гр. Я очень надеюсь, что вы не успеете разбежаться, как предыдущие.
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щас тебе свидетели пэдрыка ответят шо надА работать !
правда за копейки...не качай будку мацкаль !!! Порошенко підписав зміни до Податкового та Бюджетного кодексів - Цензор.НЕТ 2035
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От мацкаля и слышу Порошенко підписав зміни до Податкового та Бюджетного кодексів - Цензор.НЕТ 2925
и не качать собачью будку.

Многие просто не читали, что эти п..ы в судебной реформе просунули.
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Во первых не хами. Затыкать рот будешь своей жене, если она тебе в глаз не заедет Порошенко підписав зміни до Податкового та Бюджетного кодексів - Цензор.НЕТ 1060.
Эту мантру " пукин нападе" я слышу 3 года.
Во вторых он уже напал.
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мусье не понимает понятия "сарказм"? Порошенко підписав зміни до Податкового та Бюджетного кодексів - Цензор.НЕТ 7745 Тяжело тебе в этом мире будет
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так легко только всё, что не связано с ворочанием мешков...
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Сводный,он же прикалывается. Ты думаешь ему легче чем тебе?
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у лахтинских троллей разрыв мозга: хуйло не поздравило с Новым годом своего верного агента Порошенко
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привітає , не хвилюйся - тільки ботва , про це , навряд чи дізнається ...))
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чому порохло за весь час нічого поганого про пуйла не сказав? сцикло чи вірний пес?
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він казав: "прощай, нємітая россія", але ж ти в Петербурзі ( це німецькою!) парад не дивився, тому й не знаєш нічого
хоча ННН думає, що хуйло з Порохом спілкуються в КВ-діапазоні з допомогою шифрувальних блокнотів, але ж ці здогадки потребують деякої конкретики: явки, паролі, позивні...
тобто, хлопці, вам ще пахати і пахати
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Факт налицо: стратегических реформ прежде всего в экономике, стимулирующих инвестиции и деловую активность так и не провели. Премьер - министр явно не дотягивает до своей должности, прежде всего в стратегическом видении реформ и преобразований. Правительство фактически полностью выбранное ВР, на 90% состоящее из народных депутатов нынешнего созыва показало свою стратегическую беспомощность в создании условий для развития бизнеса и наведения порядка в стране. Самое страшное, что во всей оппозиции вообще нет нормальных,современных людей, патриотов своей страны, способных на деле ускорить реформы и защитить страну, а вот всякой мрази хватает.
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Какая страна , такой и Налоговый и Бюджетный кодекс
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не сцы фраер - без кацапоблядей разберемся
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До речі, у змінах є і хороші положення - скасування акцизу і ПДВ на електромобілі, наприклад.

Хоча фігні хватає
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Навпаки - збільшуються податки на електромобілі .
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это клево - пацыки занимаем очередь за электромобилями
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Ну коли вже Петро Олексійович по-справжньому обрадує українців? )))
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В ближайшее время цены на молочку полезут в верх, особенно на сыр. Это будут последствие изменений в правилах ввоза. Так же на быт. химию.
А всей этой зраде и прихлебателям пох. они себе зарплаты подымут.
Я свои посылки ("рассыпуху" электронику раскидаю на жену, маму, тещу, и т.д)
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Твоя семья участвует в сборке электронного прибора?
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Я собираю -электроника, механикаПорошенко підписав зміни до Податкового та Бюджетного кодексів - Цензор.НЕТ 8107 (хобби у меня такое)
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Вот работала у нас в правительстве Наталья Ивановна Яресько. Порошенко даже предлагал ее в премьер-министры, но ВР почти в полном составе была против, мол не наша. А я думаю, что она более наша, украинская,чем наверно вся ВР. Вот назначил ее Конгресс США навести порядок в экономике Пуэрто -Рико, где проживают примерно такие же балбесы, как и у нас. Она буквально за год это сделала, а мы, как были в болоте так и остались. Проводить реформы должны те, кто знает конкретно, как это делать. А у нас все по наитию.
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Хотя бы наглядно проводили реформы на западной и центральной части Украины,чтобы все видели наглядно что это хорошо и не смертельно,а то на юго востоке где больше народа Украины чем украинцев многим не понятны эти реформы из за боязни кто кого и когда.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал изменения в Налоговый и Бюджетный кодекс
 
 
 
 
 
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