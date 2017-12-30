" Порошенко подписал изменения в Налоговый и Бюджетный кодекс "

Соответствующие законы входят в бюджетный пакет законодательных актов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Изменениями в Бюджетный кодекс предусмотрено уточнение порядка формирования и исполнения местных бюджетов, межбюджетных взаимоотношений между государственным и местными бюджетами. А также порядок финансового обеспечения здравоохранения и образования, социальной защиты граждан; создание Государственного фонда развития водного хозяйства и усовершенствования положений о деятельности Государственного дорожного фонда.
Документ вступает в силу с 1 января 2018 года, кроме подпункта 5 пункта 37 раздела I настоящего Закона, который вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.
Изменениями в Налоговый кодекс предусмотрено решение вопроса о блокировании налоговых накладных / расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных, осуществлении индексации ставок налогов, установленных в абсолютных значениях.
Кроме того, обеспечивается внесение изменений в правила беспошлинного ввоза товаров на территорию Украины, в том числе в международных почтовых и экспресс-отправлениях; внедряется ряд стимулирующих и преференциальных норм, в том числе о предоставлении льгот по отдельным видам деятельности и на определенные виды продукции; регулируется вопрос индексации нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и прочее.
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, кроме определенных Законом пунктов, которые вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования, с 1 июля 2018 года, 1 января 2019 и с 1 января 2025 года.
Спасибо , Петр Алексеевич ! Слава Украине
https://inforesist.org/spetsnaz-vzyal-shturmom-ukrpochtu-prestupnik-zaderzhan/
Постановление Кабмина 704 будет выполняться с 1-го января де-факто в части размеров денежного содержания для действующих военнослужащих. Однако структура денежного содержания, предусмотреная 704-м постановлением будет введена позже, после принятия нового закона о пенсионном обеспечении военнослужащих.
Об этом в эксклюзивном комментарииЦензор.НЕТ сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева.
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"Первое. Повышение денежного довольствия действующим военнослужащим произойдет с 1 января 2018-го года, в объемах, предусмотреных постановлением 704 и новыми тарифными разрядами. Деньги на повышение денежных выплат военнослужащим в бюджете силовых структур заложены, за это проголосовал парламент, и это уже никто не изменит.
Второе. Увеличение денежного довольствия произойдет во всех силовых структурах, где есть военнослужащие, указанные в 704-м постановлении. Также будут увеличены выплаты полицейским, но это урегулировано другими решениями, их нет в 704-м постановлении. (По Нацполиции не уверен).
Третье. Постановление 704, таким образом, будет выполняться с 1-го января де-факто в части размеров денежного содержания для действующих военнослужащих. Но структура денежного содержания, предусмотреная 704 постановлением будет введена позже, после принятия нового закона о пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудников силовых органов как это предусмотрено законом о пенсионной реформе, принятом Верховной Радой Украины 3 октября 2017 года. Дело в том, что после вступления в действие постановления 704, перерасчету должны были подвергнуться все пенсии всех военнослужащих по нормам старого Закона. Реализация нормы старого Закона о перерасчете пенсий по расчетам Пенсионного фонда потребует дополнительно 35 миллиардов гривен в год. Таких денег у государства сейчас нет. (Для справки: осовременивание пенсий для 11 млн пенсионеров требует 60 млрд грн на 2018 год. На перерасчет пенсий для 544 тысяч пенсионеров-военнослужащих по нормам старого закона - 35 млрд. грн.)
Четвертое. Это не означает, что мы переносим решение этой проблемы на год. Наша задача - в первом квартале 2018 года вынести в Верховную Раду и принять новый пенсионный закон для военнослужащих и сотрудников силовых структур. Этот закон должен установить, новый порядок назначения и перерасчета пенсий.
Пятое. После принятия нового закона, пенсии и социальные выплаты для военных пенсионеров будут увеличиваться в течение 2018-го года, начиная с 1 января 2018 года (задним числом).
Шестое. Новый пенсионный закон, принятый в первом квартале 2018-го, позволит в первой половине года ввести в действие нормы 704-го постановления для действующих военнослужащих, который изменит структуру их денежного довольствия", - отметил министрИсточник:https://censor.net.ua/n3042251
правда за копейки...не качай будку мацкаль !!!
и не качать собачью будку.
Многие просто не читали, что эти п..ы в судебной реформе просунули.
Эту мантру " пукин нападе" я слышу 3 года.
Во вторых он уже напал.
хоча ННН думає, що хуйло з Порохом спілкуються в КВ-діапазоні з допомогою шифрувальних блокнотів, але ж ці здогадки потребують деякої конкретики: явки, паролі, позивні...
тобто, хлопці, вам ще пахати і пахати
Хоча фігні хватає
https://www.autocentre.ua/avtopravo/zakonodatelstvo/nds-otmenili-naskolko-podesheveyut-elektromobili-v-ukraine-s-1-yanvarya-2018-goda-392865.html
А всей этой зраде и прихлебателям пох. они себе зарплаты подымут.
Я свои посылки ("рассыпуху" электронику раскидаю на жену, маму, тещу, и т.д)