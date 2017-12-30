" Порошенко подписал изменения в Налоговый и Бюджетный кодекс "

Соответствующие законы входят в бюджетный пакет законодательных актов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Изменениями в Бюджетный кодекс предусмотрено уточнение порядка формирования и исполнения местных бюджетов, межбюджетных взаимоотношений между государственным и местными бюджетами. А также порядок финансового обеспечения здравоохранения и образования, социальной защиты граждан; создание Государственного фонда развития водного хозяйства и усовершенствования положений о деятельности Государственного дорожного фонда.

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Документ вступает в силу с 1 января 2018 года, кроме подпункта 5 пункта 37 раздела I настоящего Закона, который вступает в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования.

Изменениями в Налоговый кодекс предусмотрено решение вопроса о блокировании налоговых накладных / расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных, осуществлении индексации ставок налогов, установленных в абсолютных значениях.

Кроме того, обеспечивается внесение изменений в правила беспошлинного ввоза товаров на территорию Украины, в том числе в международных почтовых и экспресс-отправлениях; внедряется ряд стимулирующих и преференциальных норм, в том числе о предоставлении льгот по отдельным видам деятельности и на определенные виды продукции; регулируется вопрос индексации нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и прочее.

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Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, кроме определенных Законом пунктов, которые вступают в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования, с 1 июля 2018 года, 1 января 2019 и с 1 января 2025 года.