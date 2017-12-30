 Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Документом продлевается на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения.

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"Реализация Закона позволит обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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