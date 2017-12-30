 Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Документом продлевается на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения.
"Реализация Закона позволит обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.
Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
а путин нэ нападэ ???
пока башка отлетит !
баба яга против !вынесите кАзлоффф !!!
очень милая женщина.приезжала в Запорожье
решетками не отгораживалась.
гундяй, я тебя понимаю.самому нравится !
плигає і дути і сюди...
еу алигай плигай... 1 день залившився