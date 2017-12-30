EN|RU|UK
Темы дня: Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины, Экономика
  2214  76
Все про:земля (1418) мораторий (134) Порошенко (14041) продажа (398)

 Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель

Президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в раздел X "Переходные положения" Земельного кодекса Украины, принятый Верховной Радой 7 декабря 2017 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Документом продлевается на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Рада продолжила мораторий на продажу земли до 1 января 2019 года

"Реализация Закона позволит обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Также читайте: Рада не смогла отменить продление моратория на продажу земли

Источник: https://censor.net.ua/n3042394
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Бздит..перед выборами...? Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель - Цензор.НЕТ 6500 Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель - Цензор.НЕТ 1114
 показать весь комментарий
 
 
это конечно хорошо,будку качать не будем...
а путин нэ нападэ ??? Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель - Цензор.НЕТ 5378
 показать весь комментарий
 
 
я пошутил...канечна будем трясти эту будку(рожу)
пока башка отлетит ! Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель - Цензор.НЕТ 8627
 показать весь комментарий
 
 
А он не забыл подписать запрет на продажу липецкой фабрики и обналички офшоров?
 показать весь комментарий
 
 
а хде шавка третьего тысячелетия ?
баба яга против !вынесите кАзлоффф !!! Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель - Цензор.НЕТ 3513
 показать весь комментарий
 
 
Он помнит это каждый вечер перед тем как лечь спать и видит страшные сны......я уверен в этом! Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель - Цензор.НЕТ 8068 Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель - Цензор.НЕТ 5848
 показать весь комментарий
 
 
а как хотелось зацапать самому, много, всю!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
у наступному році. проголосують за відміну. в іншій будівлі...руками. було вже. не пам'ятаєте?
 показать весь комментарий
 
 
Подписал закон о моратории - явно нехотя, но предвкушая, что такого закона уже не будет, если он (оно?) пролезет на второй срок.
 показать весь комментарий
 
 
гундяй к Юле не ровно дышит...тайный воздыхатель..
очень милая женщина.приезжала в Запорожье
решетками не отгораживалась.
гундяй, я тебя понимаю.самому нравится ! Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель - Цензор.НЕТ 3072
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
от бідняшка
плигає і дути і сюди...

еу алигай плигай... 1 день залившився
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Щас Ольгинские обьявят спасителем чернозема
 показать весь комментарий
 
 
малайці поки не готові скупити українські чорноземи..? очікують повного обезлюднення та отримання за безцінь..?
 показать весь комментарий
 
 
"ми" вже майже не існує..кагал дуже серйозно взявся за ліквідацію..
 показать весь комментарий
 
 
Ага. Ще три роки тому всі позамерзали...
 показать весь комментарий
 
порохоботе, не треба тут звездіти, я про землю..всі там будемо..
 показать весь комментарий
 
Спокуха! Бережи нерви. Життя для тебе ще багато сюрпризів приберегло.
 показать весь комментарий
 
я спокоєн як сало у посилці..поки що..
 показать весь комментарий
 
То є добре. Збирай сили перед другим терміном Президентства Петра Олексійовича Порошенка.
 показать весь комментарий
 
кагал вирішив таки знищити країну..?
 показать весь комментарий
 
Попробовал бы не подписать....Новый год по московскому времени встречал бы.
 показать весь комментарий
 
 
У кого-то чёрные береты, у кого-то зелёные, а у наs - шоколадный.
 показать весь комментарий
 
 
Мораторий снимут только, в случае победы Пороха на выборах президента и победы на парламентских выборах.
 показать весь комментарий
 
 
Мораторий только на бумаге, земля уже довно продается
 показать весь комментарий
 
Ага. И как? Раскрой секрет. Кроме оренды больше ничего нет.
 показать весь комментарий
 
 
а зачем вам коммуняцкая земля?чЛЕНИН много чего обещал,а получился ГУЛАГ с Джугашвиляй... Порошенко підписав закон про продовження мораторію на продаж сільгоспземель - Цензор.НЕТ 2508
 показать весь комментарий
 
И это правильно. Прежде чем разрешать её продавать сначала нужно всем гражданам её нарезать. По 60 соток. И в первую очередь - у кого её нет. Земля общее достояние и принадлежит народу. А потом - каждый пусть делает что хочет - строится и обзаводится огородом или продаёт. Тогда начнётся движуха и упадут цены, так как земля будет у всех. Участки по месту жительства можно раздать жеребьёвкой. Это справедливо. А то, что останется - хай скупают олигархи. Если они не могут дать нормальную работу с нормальной зарплатой - хай хоть народу землю раздадут. А потом государство или олигархи выкупят у тех, кто хочет продать. Кто за?
 показать весь комментарий
 
 
Дарю идею Юлии Тимошенко. Ей с нею будет проще выиграть выборы и она сможет воплотить её в реальность.
 показать весь комментарий
 
Юля колысь казала : Индюкович николы не буде президентом Украины... Порошенко підписав закон про продовження мораторію на продаж сільгоспземель - Цензор.НЕТ 6601
 показать весь комментарий
 
Эта фраза дорого ей обошлась...,это была тактическая ошибка... Порошенко підписав закон про продовження мораторію на продаж сільгоспземель - Цензор.НЕТ 7506
 показать весь комментарий
 
Ну, теперь-то уж точно николы. Его песня спета. А у Юли всё ещё впереди.
 показать весь комментарий
 
 
если избавится от популизма и еще кое чего ...может быть...поживём увидим.......
 показать весь комментарий
 
Все партии и кандидаты так или иначе популисты. Например, гречка и подсолнечное масло тоже популизм. Благоустройство дворов и пр... Примитивное заигрывание с избирателями. По мне - лучше популизм в программе политика, нежели такое...
 показать весь комментарий
 
 
С какой планеты? Гражданам которые на земле работали по 8га пораздавали. И вот эту землю что у них приватизирована они не могут продать.
 показать весь комментарий
 
 
Я понимаю их проблемы. Пусть новоиспечённые латифундисты подождут пока люди желающие получить 60 соток под хозяйство оформят её в собственность. Потом - свободная продажа. У меня есть такие знакомые с гектарами. В своё время на продаже неплохо накосили бабосов. Сейчас - нет конъюнктуры. Олигархи скупят за бесценок.
 показать весь комментарий
 
 
сейчас и недвижимость не в цене - так что надо народу запретить продавать квартиры а то не дай бог дешево продадут
 показать весь комментарий
 
Короче. Люди приватизировали 8 гектаров. Ну досталась им земля за взятки. А я хочу, чтобы государство землю, которая принадлежит государству, часть земли, которая является достоянием народа, как и недра и прочая хрень которая написана в конституции, распределило между желающими людьми. По 0,6 гектара. Это справедливо. А иначе, если введут закон о продаже - барыги скупят всю землю. Ваш владелец продаст барыгам свои 8Га. А остальные, у кого нет земли, по конституции имеют право, а на самом деле получат от мёртвого осла уши. Разницу улавливаете? Квартиры все в частной собственности. А земля не вся. И принадлежит она народу. Вы заботитесь только о владельце 8га. А я пытаюсь решить так, чтобы все были наделены землёй. А 8Га никуда не денутся. У меня знакомый начальник районного ДЗК. Знаю, как приватизировали, сколько это стоило и пр.
 показать весь комментарий
 
так иди в президенты - только ответь мне на простой вопрос когда в этой стране будут уважать частную собственность Я живу в частном секторе и строился сам но я же не предлагаю давайте поделим квартиры которые нам от совка достались по справедливости т е на всех
 показать весь комментарий
 
Омериканские Барыго-Буржуины скупили все США до одного акра...Государству почти ничего не принадлежит на сегодня....
 показать весь комментарий
 
 
Если бы Порошенко подписал закон, что покупателем земли может быть только государство, то у него бы рейтинг вырос.
 показать весь комментарий
 
прям перекличка ночной смены ольгинцев )
 показать весь комментарий
 
Ще трішки помораторимо і залишимось без лісів і родючих земель. Моратоторій на ліс - і кордон забитий ешелонами з деревиною. Мораторій на землю - латифундисти винищують родючий шар сонячником і ріпаком. Їм не шкода, воно ж не їхнє.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель
 
 
 
 
 
 вверх