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Темы дня: Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
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Все про:заложник (1203) Укрпочта (81) Харьков (3682)

 Прокурор Харьковской области Данильченко: захвативший почтовое отделение не требовал денег

В данный момент правоохранители проверяют, была ли взрывчатка у взявшего в заложники посетителей харьковского отделения “Укрпочты”.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом рассказал прокурор области Юрий Данильченко при подходе к журналистам сразу после обезвреживания злоумышленника.

“Вообще невозможно определить его первоначальные намерения, поскольку человек вел себя неадекватно. Переговоры вели профессиональные переговорщики Службы безопасности и Национальной полиции, психолог. Пригласили его отца, пригласили его друга детства. Требования были непонятные все время и в этом была сложность. Самое главное - мы не понимали, насколько серьезна угроза, связанная со взрывом. Поскольку визуально наблюдали, что на нем что-то находится. Понятно, что видимость ограниченная была. В связи с этим силовой вариант не применялся, хотя все специализированные подразделения были готовы”, - поделился Данильченко.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Задержали без потерь", - Князев об освобождении заложников в Харькове

Он рассказал, как правоохранители попали в захваченное здание: “Одна из заложниц открыла дверь, после чего спецподразделение проникло вовнутрь и обезвредило этого человека”.

На вопрос о состоянии заложников Данильченко ответил: “Все здоровы. Двое детей были выпущены раньше, вы это видели. С ними работали психологи. Все остальные заложники - без телесных повреждений, понятно, с психологическими травмами”.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Захвативший здание почты говорил, что у него рак мозга, - освобожденный Ремыга. ВИДЕО

Прокурор не уточнил, была ли взрывчатка настоящей: “Мы сейчас еще не можем говорить, поскольку только вошла оперативная группа, следователи, взрывотехники. Мы можем сказать только, что есть элементы, похожие на пистолет, есть балаклава, есть нож. Это то, что видно визуально, первоначально”.

Данильченко уточнил поведение захватчика: “Сколько велись переговоры, он постоянно повторял, что у него в руках находится кнопка, которую он отпустит и произойдет взрыв”. Напомним, это видно и на записи, опубликованной в Instagram ранее.

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На уточняющий вопрос, требовал ли злоумышленник деньги, прокурор области ответил отрицательно.

Напоминаем, сегодня в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей

Источник: https://censor.net.ua/n3042393
 
 
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Может человеку скучно стало, вышел пообщаться. А они на него чуть ли не пол армии собрали, даже с Киева две дивизии послали
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есть такие тут, любят нас, братьев ваших белорусов, в вату записывать.
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оні в вату запісивають всїх хто не любить порохла)
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при том, что таким тоном о таких происшествиях не стоит говорить. это первое и второе, - а, если и говорить то только тогда когда они прокололись.
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А у вас в Беларуси тех, кто хочет пообщаться, КГБ незаметно убивает. Что ты на это скажешь?
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А у вас в Беларуси можно так открыто против власти печатать? Ну так затеряйся на просторах Беларуси.
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у нас порохоботи мріють щоб було так як в Білорусі
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в интернете - да пожалуйста. И сайты вроде не запрещены оппозиционные. Хартия 97 самый популярный
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Да оппозиционные, но ровно настолько, сколько им позволят, а вернее это они сами себе оппозицию держат для вас лохов.
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У нас власть народная. Против себя печатать смысла нет.
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Ну хоть с чувством юмора у тебя все в порядке Прокурор Харківської області Данильченко: Чоловік, який захопив поштове відділення, не вимагав грошей - Цензор.НЕТ 3899
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А Николка там уже готовится на трон народный взойти?
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Почему сразу Николай? Там еще старших два сына , Дмитрий и Виктор.
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Про Виктора слышал - главный пограничник, а с Николкой он ближе и готовит, как сменника и не иначе, вас спрашивать не будет.
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Уверен, достойно готовит, нам неподготовленных с бухты-барахты не надо.
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Вам? Да вас никто и не спросит, а будут просто в автозаки закидывать.
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Ну ты шустрик. Был Иван Федорович, стал Литвин. Причем закономерность четкая. Прокурор Харківської області Данильченко: Чоловік, який захопив поштове відділення, не вимагав грошей - Цензор.НЕТ 9377Так всегда.
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Иван Федорович 8d0ecefa) Скажи а чего в россиянции, против Северо Кавказский Ополченцев используют танки и авиацию?
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ті використовують..а Україні чомусь не можна..
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Беслан не в тему. Там школьники и учителя были в заложниках. У нас - вс рф при поддержке ордлы ведут открытые боевые действия против Украины.
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Я тебе что, справочное бюро?
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Ну ты же справку уже по событиям выдало..
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Не смешите народ ХЕРОИ.... Прокурор Харьковской области Данильченко: захвативший почтовое отделение не требовал денег - Цензор.НЕТ 1024 Прокурор Харьковской области Данильченко: захвативший почтовое отделение не требовал денег - Цензор.НЕТ 6151
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Прокурор Харьковской области Данильченко, захвативший почтовое отделение не требовал денег...обнадеживающе звучит!
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Так я так сначала и прочитал и не очень удивился.
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така сама фігня. хотя з них убуде. потім прочитав що він не раз притягався до відповілальності вернувся сюди і бачу старію - не побачив двокрапку.
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Герой сегодняшнего дня,орден или медаль

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обычно кацапы на такой стул садяться срать
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Вот это ржака, заложница вломила психу стулом по башке и открыла дверь.))))
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а морду ему разбили уже вломившиеся парни, так сказать, отвели душу?
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Ну добавили скорее всего, а может и стулом голова разбита.
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там лоб рваный,отсюда и кровищи столько...скорее всего об стул или стол.
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так шо не пэтя ослобонил ?
обломал соевую рать...мог и промолчать...
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...Была ли взрывчатка? А был ли мальчик?
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Может кто знает,почему с террористом Захарченко, эта власть подписывает меморандумы с Мирными Планами,а с этим Паном разобрались- как с Сашком Белым-по быстрячку...Мля???
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Заложница, которая открыла дверь рисковала. Неадекват мог увидеть и убить ее.
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"В данный момент правоохранители проверяют, была ли взрывчатка у взявшего в заложники посетителей" - Вопрос юным математикам - сколько квадратных километров занимает площадь этого отделения Укрпочты?
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Захвативший почтовое отделение не требовал денег... А командированная в Харьков нацгвардия уже требует свои суточные и премиальные.
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А самолёт с Спецназом из Киева кто оплатит? Петя с Арсеном из Своих ОФШОРОВ? (навряд ли)
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Прокурор Харьковской области Данильченко, захвативший почтовое отделение, не требовал денег.
Шо творится ПРОКУРОРЫ Захватываю Почтовые отделения. Куда мир катится.
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В любом случае спецы действовали так, как предписывает инструкция в таких случаях. Нельзя пренебрегать безопасностью заложников. Сейчас легко говорить, шутить. А спецы должны подключать родственников, психологов, учитывая, что бомба могла быть настоящей и могли пострадать или погибнуть люди. Ничего смешного в их действиях нет.
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Реально смешно, собрали кучу солдат, спецназа, а его обезвредила женщина - заложница. Ну сейчас пойдут награды всем отличившимся, от Авакова до Шкиряка, и Геращенко думаю, не забудут Прокурор Харьковской области Данильченко: захвативший почтовое отделение не требовал денег - Цензор.НЕТ 5631
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все из бЕлоруссии должны показаться справку от Лукашенко, а потом писать на Цензоре!
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не белоруссии, а Беларуси, иди учи методичку, провокатор с Кацапстана
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А почему не Белоруссии, ведь вы все от ссср взяли и этим гордитесь?
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В Беларуси не может быть кгб.кгб может быть только в бсср.
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может и смешно...в беларуси все проще.всех пропавших оппозиционеров уже нашли?
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Не переживай за Антонину, она пренепременно орден получит
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Какое тебе дело казламордый что происходит в Украине?Брысь на срусайты.
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А его отец разве не мог знать псих сынок или нет?
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а псих чо,не мог подорвать взрывчатку?а психа чо,не могли использовать втемную ?
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Так же он:
- не требовал отправить телеграмму;
- не требовал свежий номер газеты "Украинский пенсионер";
- не требовал продолжения банкета.

А чего требовал, пока выяснить не удалось.
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Ну, и традиционное: "Освобождение заложников в Харькове прокомментировал и президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook". Не прошло и получаса, он тут как тут, ну как можно не отметится
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Кавы и Рошена и на второй срок Порошенко вот нормальные требования
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Фейк от Авакова. Да и как вся эта власть фейковая. Кстати за газ я с 2015 года не плачу потому что это тоже фейк. Бегают всякие,пугают но не отключают ,потому что это фейковые тарифы. Пускай в суде мне докажут формулу цены на газ.
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Эта власть не настоящая. Это особи пришедшие к власти путем обмана .
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Еще кто и чей придет время все станет ясно. Где правда а где ложь.
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Оо, как все запущено...
неужели, путен,введи! ? Прокурор Харківської області Данильченко: Чоловік, який захопив поштове відділення, не вимагав грошей - Цензор.НЕТ 1696
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Вводят что то в что то.
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соображаешь ))
но я немного не о том, просто ваши ватньіе кричалки перечислила.
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Не польский то 100%
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А это не ко мне-кто сдал то пускай и отвечает а я при чем здесь.
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Все лгут. А ложь-оружие повелителя тьмы Сатаны. Слуги бесовские упиваясь ложью и кровью правят нынче в стране.
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проповедей Кириллушки наслушались ?
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Я человек православный верую в церьковь каноническую признанную миром а не в ересь раскольничью.
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это он правою рукою - потому и считает себя православным...\ну ясно...\)
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Ты не православный, а праводрочильный кацап (от слова правая рука)
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Вот только нехватало нам тут пациентов с православием головного мозга.
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Сейчас окажется, что это был личный телохранитель Кадырова. После взрыва Укрпочты, он планировал добить жирдяя Мосийчука. Но благодаря Лизуну Тарелок Антошке и его шефу Авакяну, который с Италии лично руководил операцией опасного преступника обезвредили и задержали. Петя срочно спешит в Харьков, чтобы в очередной раз попиариться, а заодно заехать в Зачепиловку и перерезать ленточку, там открыли новый сельской туалет. В операции принимал личное участие товарищ Крысин и Голубан и одному уберут условку, а второму дадут очередную медаль и повысят в звании. Вот как-то так.
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В 2013 году моя зарплата водителя составляла в переводе на доллары США 700 а сейчас в три раза меньше-за что мне тогда уважать эту свору ворья и лжецов ?
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Так ездий па Рассее. Та водилы по 100500 рублей получают. В час. На Юге. А на северах коэффициент огого! И это днём. А ночью коэффициент ваще огогогогогого! И делать ничё ненада. Щас КАМАЗ такаой нано зделали - дык он сам ездиет, робот патамушо, а ты водовку пьёшь с пацанами. А он вернулся, отчитался, а ты баблосы получил.
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Мне на суперМАЗе не плохо работать.
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StudMedia‏ @StudMedia47 мин.47 минут назад

Злоумышленником, захватившим почтовое отделение, оказался ранее судимый житель #Харьков'а 1977 г.р.. Его обезвредил спецназ, который впустила внутрь одна из заложниц.
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Его обезвредил спецназ, который впустила внутрь одна из заложниц.


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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокурор Харьковской области Данильченко: захвативший почтовое отделение не требовал денег
 
 
 
 
 
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