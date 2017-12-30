Прокурор Харьковской области Данильченко, захвативший почтовое отделение, не требовал денег.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом рассказал прокурор области Юрий Данильченко при подходе к журналистам сразу после обезвреживания злоумышленника.

“Вообще невозможно определить его первоначальные намерения, поскольку человек вел себя неадекватно. Переговоры вели профессиональные переговорщики Службы безопасности и Национальной полиции, психолог. Пригласили его отца, пригласили его друга детства. Требования были непонятные все время и в этом была сложность. Самое главное - мы не понимали, насколько серьезна угроза, связанная со взрывом. Поскольку визуально наблюдали, что на нем что-то находится. Понятно, что видимость ограниченная была. В связи с этим силовой вариант не применялся, хотя все специализированные подразделения были готовы”, - поделился Данильченко.

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Он рассказал, как правоохранители попали в захваченное здание: “Одна из заложниц открыла дверь, после чего спецподразделение проникло вовнутрь и обезвредило этого человека”.

На вопрос о состоянии заложников Данильченко ответил: “Все здоровы. Двое детей были выпущены раньше, вы это видели. С ними работали психологи. Все остальные заложники - без телесных повреждений, понятно, с психологическими травмами”.

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Прокурор не уточнил, была ли взрывчатка настоящей: “Мы сейчас еще не можем говорить, поскольку только вошла оперативная группа, следователи, взрывотехники. Мы можем сказать только, что есть элементы, похожие на пистолет, есть балаклава, есть нож. Это то, что видно визуально, первоначально”.

Данильченко уточнил поведение захватчика: “Сколько велись переговоры, он постоянно повторял, что у него в руках находится кнопка, которую он отпустит и произойдет взрыв”. Напомним, это видно и на записи, опубликованной в Instagram ранее.

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На уточняющий вопрос, требовал ли злоумышленник деньги, прокурор области ответил отрицательно.

Напоминаем, сегодня в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей.