 "Задержали без потерь", - Князев об освобождении заложников в Харькове

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Задержали без потерь. Жертв и пострадавших нет ", - сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев. Все люди, которые в течение дня удерживались внутри, - освобождены. Злоумышленник задержан.

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Напоминаем, сегодня в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. По информации облуправления полиции, пять человек злоумышленник отпустил.