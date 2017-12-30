 "Задержали без потерь", - Князев об освобождении заложников в Харькове

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Задержали без потерь. Жертв и пострадавших нет ", - сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев. Все люди, которые в течение дня удерживались внутри, - освобождены. Злоумышленник задержан.
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Напоминаем, сегодня в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. По информации облуправления полиции, пять человек злоумышленник отпустил.Источник: https://censor.net.ua/n3042391
За свою работу они вообщето зп получают!
Може і пишатися немає чим.
На одного хворого півтори тишши "нових" поліціянтів! і без потєрь!
Я тобі скажу, маладчага, чо?
Порошенко подписал скандальный закон о налогах на посылки
СтарыйЁжик кричит : "И мне налейте Щей, Я ПРУТИК ПРИНЁС" Молодец конечно.
Смахивает на ФЕЙКовое покушение на Геращенко. (и там Лохи и Тут Лох, и там шуму на день и тут)
Молодці хлопці , операція пройщла успішно !!
Запомни, в этой стране никакие КОРДы-шМОРДы, СБУ, МВД, НГУ и прочая хуйня тебя не спасут! Просто бери стул и ебашь!
Паша Пахоменко @PashaXVI
Одна из заложниц ебнула его стулом и открыла копам дверь, агага!
20:38 - 30 дек. 2017 г.
А то, накинулись скопом на терпилу и героями себя ощутили!
ЁбаNая гниль...
порошенко уже отрапортовал про рішучу Перемогу?
Правоохранители также отметили, что двери КОРДовцам открыла сотрудница почты. Только тогда они забежали в здание. По информации СМИ, злоумышленника помогла задержать заложница, предварительно ударил стулом.
https://inforesist.org/spetsnaz-vzyal-shturmom-ukrpochtu-prestupnik-zaderzhan/