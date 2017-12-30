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Темы дня: Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия
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Все про:заложник (1203) Нацполиция (6625) почта (88) Харьков (3682)

 "Задержали без потерь", - Князев об освобождении заложников в Харькове

Операция по освобождению заложников, захваченных вооруженным мужчиной в помещении отделения "Укрпочты" в Харькове, - завершена.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Задержали без потерь. Жертв и пострадавших нет ", - сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев. Все люди, которые в течение дня удерживались внутри, - освобождены. Злоумышленник задержан.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Когда рука устанет, я должен буду переключиться, чтобы не было несанкционированного взрыва, - захвативший почту мужчина о взрывчатке. ВИДЕО

Напоминаем, сегодня в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. По информации облуправления полиции, пять человек злоумышленник отпустил.

Источник: https://censor.net.ua/n3042391
 
 
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Спецназ встиг долетіти з Києва?
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С Майданом не справились ? Вы очень об этом сожалеете?
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Та не рассказуй,ты представляешь сколько сил было нужно для освобождения ДОГА,где засело 50 орков с 15 автоматами,а туда выслали всего 200 альфовцев,тут на одного подняли сколько народу,а тогда где было его взять
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...не sчитая тех, кто умер от хохота, наблюдая за этим цирком..))
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Похохочи, упырь козломордый, над жертвами Норд Оста и Беслана
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Упырёныш рошеновsкий, какой тут "Норд-оsт, Беsлан" еsли тут конченный нарик, который тупо не знает что делает и s которого ржали saми заложники?! Он SАМ отпуsтил заложников, и из-за этого нарика подняли на уши вse sпецsлsужбы Украины, гнали sамолёт, кучу техники?!МоSК включи и прикинь sколько денег вылетело на эти цирковые понты! БРЫSЬ, дебилам не подаю.
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Канешна.Сейчас когда ті знаешь шо без огнестрела и шо псих ты у нас умный. Как настоящее зрадоипанько. Такие как, ты, только "военные сратеги", уже давно задним числом и Крім отбили и мацкву взяли ..
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Правда Жизни 264a636c) зрадоипанько так Крім отбили, мацкву взяли ?
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Когда будут подробности о взрывчатке?
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с педальками?
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тебе зачем? рецепт си 2 и 4 давно есть в инете "Затримали без втрат", - Князєв про звільнення заручників у Харкові - Цензор.НЕТ 226
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А если бы была, что бы ты пел? Кацы уже показали свою бездарность в Беслане, повтора нам не надо.
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Шутки в сторону, ведь поработать пришлось.
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Ernest Raf, Кацапюра, а ты я смотрю не вылазишь отсюда? 90% твоих комментов-это россия 24. Иди нах отсюда, гнида.
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А как там дела с расследованием убийств 5 полицейских ? А как там с бриллиантовыми прокурорами ? Как там с рюкзаками ?
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А че хотел то, телеграмму отправить?
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Али, а ведь это и есть их обязанности!
За свою работу они вообщето зп получают!
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Согласен. Но все равно ситуация бьіла сложная.
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Вы реально думаете, что после получения зарплаты они боялись взрыва как-то иначе, меньше?..
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Каждый выезд полиции оплачивается из народного кармана, а тем более сегодняшняя операция где задействовано много подразделений, поэтому правильно что ему надавали, пусть скажет спасибо что не пристрелили.
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Да что выезд, а сколько стоит по одному ток горючему самолет гонять туда и обратно
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Бомба то хоч справжня чи бутафорія?
Може і пишатися немає чим.
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Ksenia VB) В таких делах страшны не бомбы, в таких делах страшны идейнные!
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маладєц, князєв)))
На одного хворого півтори тишши "нових" поліціянтів! і без потєрь!
Я тобі скажу, маладчага, чо? "Задержали без потерь", - Князев об освобождении заложников в Харькове - Цензор.НЕТ 5825
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як ви будете верещати коли такий хворий в магазині вам попадеться?
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С 15.00 держал столько времени в руках и слава Богу, ничего не случилось, может там и не было настоящей взрывчатки.
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Удалось уболтать придурка что деньги это зло,иначе все могло закончиться плохо.Сколько стоит перебросить с Киева отряд спецназа?
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Почему темнят то так, ни слова об оружии, о бомбе, его уговорил сдаться отец или силовой захват
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Какой закон или какое кадровое назначение протянули под шумок этой новости. Любопытствую.
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Лучше уж "Наш дурдом голосует за Путина". Автор песенки кстати недавно умер
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"Затримали без втрат", - Князєв про звільнення заручників у Харкові - Цензор.НЕТ 3569Мордор. Утренник в детсадах Краснодара.
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ГБДД? Нужно форму менять на форму с большими карманами.
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на таткових хабарах мама таку пику синкові відгодувала
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Там где-то проскакивала фотка пацана в форме сидельца...
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От горшка - два вершка, а овал лица и его выражение уже правильные.
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Напоминает тот детский мультик:
СтарыйЁжик кричит : "И мне налейте Щей, Я ПРУТИК ПРИНЁС" Молодец конечно.
Смахивает на ФЕЙКовое покушение на Геращенко. (и там Лохи и Тут Лох, и там шуму на день и тут)
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Геращенко умеет только тарелки до блеска языком полировать...
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А помните как в 2011 годы спецподразделения гонялись за бандитами, которые убили 2-х милиционеров? Так как бандиты напугали Беркут, что спэцназ с перепугу все дачи изрешетил.
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Взяли притирка без втрат !! Зрада !!! Ура товариші 😊
Молодці хлопці , операція пройщла успішно !!
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Твои товарищи в олькино,тут такие не задерживаются
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Ну молодцы ребята, освободили без жертв. С наступающим вас. Путлер бы уже газом всех перетравил бы там.
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Ты подробности знаешь, он вообще похоже сам сдался.
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Баба его шарахнула по дурной башке и дверь открыла....
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М..и смех и грех..."ГЕРОИ" "Затримали без втрат", - Князєв про звільнення заручників у Харкові - Цензор.НЕТ 1460
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"Затримали без втрат", - Князєв про звільнення заручників у Харкові - Цензор.НЕТ 3450Вiльний Кочєґар‏ @NoFated 25 мин.25 минут назад
Запомни, в этой стране никакие КОРДы-шМОРДы, СБУ, МВД, НГУ и прочая хуйня тебя не спасут! Просто бери стул и ебашь!

"Затримали без втрат", - Князєв про звільнення заручників у Харкові - Цензор.НЕТ 2521 Паша Пахоменко‏ @PashaXVI

Одна из заложниц ебнула его стулом и открыла копам дверь, агага!

20:38 - 30 дек. 2017 г.
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Так вот почему темнят, это же позор. Если правда то сейчас придумают историю погероичнее и поговорят со свидетелями что им сказать прессе.))
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Так бы сепаратюг задерживали! Цены бы вам не было!
А то, накинулись скопом на терпилу и героями себя ощутили!
ЁбаNая гниль...
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Громко... Похоже, у итальянца всё найдётся - и атомная бомба у террориста, и разветвленная сеть сообщников, и арсеналы оружия, и план захвата какой-нибудь фабрики по выпуску оборонных изделий на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао- бобов, богатых теобромином и кофеином...
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Від терориста несе рюзкім духом і прізвище його швидше зе все - казлов.
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М-да. Подробности задержания, требования террориста и была ли бомба или муляж спецы умалчивают. Видимо задержали психбольного.
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Тётя херакнула стулом по башке.. одна женщина со стулом круче харьковского спецназа!
порошенко уже отрапортовал про рішучу Перемогу?
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молодцы, а еще молодцы, что снайпер при детях не выпустил мозги у него наружу. Ведь так было проще всего.
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Какие дети, болезная, он их сразу отпустил, а потом и сам сдался. А твой снайпер шо, через кирпичи видит, а, слабоумное?
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Ты бы лучше ужин готовила к Новому году, а то свои куриные мозги на посмешище выставляешь "Затримали без втрат", - Князєв про звільнення заручників у Харкові - Цензор.НЕТ 3835
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бугага авакав ни причем
Правоохранители также отметили, что двери КОРДовцам открыла сотрудница почты. Только тогда они забежали в здание. По информации СМИ, злоумышленника помогла задержать заложница, предварительно ударил стулом.

https://inforesist.org/spetsnaz-vzyal-shturmom-ukrpochtu-prestupnik-zaderzhan/
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А разве при задержании гражданского больного человека среди спецназа должны были быть потери?
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Ну разве что могут заразиться от гражданского больного человека.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Задержали без потерь", - Князев об освобождении заложников в Харькове
 
 
 
 
 
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