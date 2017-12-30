 Порошенко поручил харьковским властям оказать помощь пострадавшим при захвате почтового отделения

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом Порошенко написал на своей facebook-странице.
Напоминаем, сегодня в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. По информации облуправления полиции, пять человек злоумышленник отпустил.
на белом коне,в бронежилете и красном бЭрЭте !
дайте пострадавшим по сто тыщ !!!
коммуналка по ценам ссср !!!
или то был шакаладный бэрэт ?
Это - рост благосостояния...
Але люди уже не вірять ні словам, ні піарам, нічому...
у меня возле подъезда яма с совковых времён !
надо бы асфальтом прикрыть.
выдели с офшорных денег на благое дело.
весь двор соберу ...пиара будет !!! не мерено !!!
грося лично проследил.(смотреть на ютюбе)
на КЫМ ПОР ШОКА похож!
Хваліть його! Кричіть йому «ура»!
Бо лиш ворожі, путінські агенти
не вірять в богообраність Петра!
Така подія, подарунок!!!
Все блага от него...
они типа сами не догадаются а президент подскажет во какой пеця молодец на ровном месте как бы чете сделал а в итоге ??? мешки точно не таскал
Цензор уже давно превратился в площадку по безнаказанному оскорблению главы государства Украина. Рука Москвы?
Зацініть оце "ублюдоШные". Просто прелєсть, еге ж?.
Схоже там у горі, куди він здерся, у нього останній розум вивітрюється і залишається тільки манічка величі. Так, гляди, завтра-післязавтра напише у фейсбук, що дав доручення сонцю зійти у небо.
Якби всі подібні заскоки на чужу територію, а також нехтування прямими обов*язками складати у кошик з назвою Імпічмент, то мені здається той Порошенко уже кільканадцять разів злетів би з сідала…