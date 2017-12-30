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Темы дня: Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия
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 Порошенко поручил харьковским властям оказать помощь пострадавшим при захвате почтового отделения

Президент Украины Петр Порошенко поручил местным органам власти оказать пострадавшим, захваченным в заложники в Харькове, "всю необходимую помощь".

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом Порошенко написал на своей facebook-странице.

Порошенко поручил харьковским властям оказать помощь пострадавшим при захвате почтового отделения 01

Напоминаем, сегодня в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. По информации облуправления полиции, пять человек злоумышленник отпустил.

Источник: https://censor.net.ua/n3042390
 
 
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и тут выехал пэтро...
на белом коне,в бронежилете и красном бЭрЭте !
дайте пострадавшим по сто тыщ !!! Порошенко доручив харківській владі надати допомогу постраждалим під час захоплення поштового відділення - Цензор.НЕТ 4939
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Не в красном, а в шоколадном бЭрЭте.
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ну пленников так встречал?!
или то был шакаладный бэрэт ? Порошенко доручив харківській владі надати допомогу постраждалим під час захоплення поштового відділення - Цензор.НЕТ 7559
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Сбылось пророчество Пэтра-пэрэможця-" АТО должно длиться три часа , а не три недели"
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ну если не дай бог что, то виноват был бы он. значит и слава тоже ему.
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местные власти не знают, что надо помощь оказывать? Или всегда ждут, когда Пэця им это поручит?
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комэск Титаренко - там в АП наверное целый отдел отслеживает хорошие новости и примеряет их к Петру Лексеевичу..... Завтра объявят, что это он лично руководил освобождением заложников....
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да какой там руководил....лично брал преступника, но в силу своей кучерявой скромности, все лавры снисходительно передал силовым структурам, и по отечески, попросил не упоминать имя героя.
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Это не инфляция... чудак!
Это - рост благосостояния...
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Без этого поручения помощь не оказали бы.
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Блін, дня не може прожити без піару...
Але люди уже не вірять ні словам, ні піарам, нічому...
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Уважаемый Петр Алексеевич, Без Вас и без ваших поручений ничего в Украине не делается. Пожалуйста поручите киевским ЖЭКам убирать придомовые территории не раз в год, а каждый день, как положено, поручите убрать срач с улиц. Спаситель Вы наш и благодетель.
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сами за собой убирайте .кто гадитт тот и убирает .
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Да я согласен, а кто получает плату за уборку поднятую на 100% в этом году, и нихрена не убирает и только ворует деньги киевлян, тот член команды Президента, вместе с ним на Майдане был, здоровый такой, без мозгов но с поясом.
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Sam Sam - у меня в городке канализацию прорвало....- я ему отправил сообщение на ФБ... Сегодня смотрю уже чинят... Так что пишите граждане - это работает... Порошенко доручив харківській владі надати допомогу постраждалим під час захоплення поштового відділення - Цензор.НЕТ 5549
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Порох - бох, правда, порохобот. Шо ви ткпорилі порохоботи ліпете з Петра другого Хуйла...
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Вот ты лоханулся, зря желание профукал. А ведь мог стать миллиардером. Порошенко доручив харківській владі надати допомогу постраждалим під час захоплення поштового відділення - Цензор.НЕТ 5325
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кстати,пэтро...
у меня возле подъезда яма с совковых времён !
надо бы асфальтом прикрыть.
выдели с офшорных денег на благое дело.
весь двор соберу ...пиара будет !!! не мерено !!!
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Это ты про Варшавские ЖЭКи пишешь? Ну и брехло же ты.
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Саакашвили троллит Порошенко)) Саакашвили, зная что украинцы не хотят слышать очередную ложь Порошенко да еще и в Новогоднюю ночь, записал свое видео поздравление для украинцев и опубликует его перед Новым Годом.

Порошенко доручив харківській владі надати допомогу постраждалим під час захоплення поштового відділення - Цензор.НЕТ 1120
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мания величия.... трижды Чапаев мира
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А сака уверен, что его очередную ложь кто-то хочет слушать?
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а для поклонников Сааки Цензор в новогоднюю ночь поменяет все ники на 5 мин на *Ясааки
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Уберите этого афериста найух, он как говнюк на детском утреннике, только от него никакого, но вонью своей от всего действа народ отвлекает.
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Бл...ять, знову сєпарам по 100 000 роздадуть! Порошенко доручив харківській владі надати допомогу постраждалим під час захоплення поштового відділення - Цензор.НЕТ 3977
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І курорт з лікуванням і Стаж 1 х 3 , і іншу хєрню...
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не,1X3 тока маММе шлюшка .
грося лично проследил.(смотреть на ютюбе) Порошенко доручив харківській владі надати допомогу постраждалим під час захоплення поштового відділення - Цензор.НЕТ 433
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феееееееее😝😝
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Ты своим занимайся!!Мать твою!Крышеватель коррупции!
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Парашенка - пострадавшим: "Угащайтесь канхветами, да не перепутайте: круглые - по 3, квадратные - по 5".
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Мовчіть! А краще славте прЫзидента!
Хваліть його! Кричіть йому «ура»!
Бо лиш ворожі, путінські агенти
не вірять в богообраність Петра!
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"Порошенко доручив харківській владі надати допомогу постраждалим під час захоплення поштового відділення" - у этого барана или крыша поехала или он просто напросто стебётся над нами...
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Ну как же, как же без дурацких указаний барыги? Ну скажите мне, ему шо, действительно нех чем заняться?
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І правільно. Не одному ж авакову на бомбоносці піаритись...
Така подія, подарунок!!! Порошенко доручив харківській владі надати допомогу постраждалим під час захоплення поштового відділення - Цензор.НЕТ 9274
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В Украине ничто не делается без поручения президента.
Все блага от него...
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Оне поручили! А без поручительства людям бы не помогали?!
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Я засек время, через 15 минут уже отписался в фейсбуке. Аваков еще получит люлей, что раньше него засветился
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А какие нужно документы собрать? Я так переживал чтоб мусора не облажались как в Княжичах, что чувствую себя пострадавшим
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"Бандерівець", ти де побачив сепарів в укрпошті? Або увесь Харків є сепари? Краще жувати ніж таку муйню друкувати. Самі ділять Україну тупізмом.
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Местные власти сами конечно же не догадались бы "оказать помощь пострадавшим" . Алексеич - великий человек , знает все как надо делать и делает это все для всех нас ...
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принцип ким чен ина -всегда и везде только ОН
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подождите а как президент может указывать местным властям после децентрализации ???
они типа сами не догадаются а президент подскажет во какой пеця молодец на ровном месте как бы чете сделал а в итоге ??? мешки точно не таскал
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читаю эти ублюдошные камментарии камментатаров и думаю: сколько же безмозглых идиотов сидят сутками на Цензоре и гадят, гадят, гадят... Мухи летят на г*вно, так и любое упоминание фамилии президента привлекает троллей и прочих неадекватов.
Цензор уже давно превратился в площадку по безнаказанному оскорблению главы государства Украина. Рука Москвы?
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А який підкреслено руській акцент демонструє AndyMariman!

Зацініть оце "ублюдоШные". Просто прелєсть, еге ж?.
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"Вышиватник" еще более опасное явление, чем ватник. Но обоих объединяет отсутствие совести, мозгов и абсолютное скудоумие. Сгинь, погань.
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Просте питання - а яке має право Порошенко давати доручення місцевій владі?

Схоже там у горі, куди він здерся, у нього останній розум вивітрюється і залишається тільки манічка величі. Так, гляди, завтра-післязавтра напише у фейсбук, що дав доручення сонцю зійти у небо.

Якби всі подібні заскоки на чужу територію, а також нехтування прямими обов*язками складати у кошик з назвою Імпічмент, то мені здається той Порошенко уже кільканадцять разів злетів би з сідала…
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПорошенко поручил харьковским властям оказать помощь пострадавшим при захвате почтового отделения
 
 
 
 
 
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