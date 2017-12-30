 Захвативший здание почты говорил, что у него рак мозга, - освобожденный Ремыга. ВИДЕО

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам один из освобожденных заложников, 11-летний Андрей Ремыга.

Вместе с матерью мальчик был в здании почты, когда его захватил неизвестный.

Мальчик рассказал: “Он на себя нацепил взрывчатку. Говорил, если полицейские не будут его слушать, он взорвет это”. По словам ребенка, взрывчатка в двух бутылках. “Там синяя лампочка горела, на ней", - уточнил он.

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По его словам, злоумышленник попросил полицию отойти от захваченного здания, когда это было выполнено, он отпустил часть заложников.

“Местный житель, с Журавлевки”, - уточнила мать Андрея Ремыги.

По данным журналистов, в отделении остались только мужчины.

Напоминаем, сегодня в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. По информации облуправления полиции, пять человек злоумышленник отпустил.