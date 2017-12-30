 Захвативший здание почты говорил, что у него рак мозга, - освобожденный Ремыга. ВИДЕО

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам один из освобожденных заложников, 11-летний Андрей Ремыга.
Вместе с матерью мальчик был в здании почты, когда его захватил неизвестный.
Мальчик рассказал: “Он на себя нацепил взрывчатку. Говорил, если полицейские не будут его слушать, он взорвет это”. По словам ребенка, взрывчатка в двух бутылках. “Там синяя лампочка горела, на ней", - уточнил он.
По его словам, злоумышленник попросил полицию отойти от захваченного здания, когда это было выполнено, он отпустил часть заложников.
“Местный житель, с Журавлевки”, - уточнила мать Андрея Ремыги.
По данным журналистов, в отделении остались только мужчины.
Напоминаем, сегодня в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. По информации облуправления полиции, пять человек злоумышленник отпустил.
"Что вы знаете о своем здоровье? Что вы знаете о том, какой образ жизни можно назвать здоровым? Что вы знаете о том, как восстановить здоровье, если у вас или ваших близких обнаружено тяжелое заболевание? Что вы сделаете? Пойдете к врачу? Конечно, именно так поступит большинство. Медицина может очень многое, может вылечить вам сломанную ногу, может помочь в диагностике, определить состояние организма, спасти жизнь в критической ситуации… Все это правда, но не вся. Особенно, если речь идет об онкологии.
Сложно писать отзыв на эту книгу. Она - «скандальная», она вызывает шок. Люди, которые уже столкнулись с этой «болезнью 20го века», и потратившие на лечение тысячи долларов, прочитав ее будут в ярости, почувствуют ненависть и отторжение. Ненависть к себе, к существующей медицинской системе, к автору. И, возможно, отчаяние, гнев: «Почему никто не сказал нам об этом раньше? До того, как стало слишком поздно?»
Вы можете не согласиться с предложенной читателям книги информацией и статистикой, но если решите провести собственное расследование, ваша растерянность будет только возрастать. Вы обнаружите огромное количество книг, статей в научных журналах, выступлений на конференциях, документальных фильмов, которые разрушат все, что вы «знали» с детства, ваш привычный взгляд на мир. Масштабы бизнеса на здоровье людей, масштабы лжи и некомпетентности тех, кому вы всегда доверяли, поверьте, вас ужаснут.
Вы знали, что:химиотерапия и облучение делают рак более агрессивным и гарантируют рецидив через несколько лет после «излечения»?существуют десятки, если не сотни альтернативных методов лечения онкологии?существуют клиники, где люди проходят альтернативное лечение и получают отличные результаты?В западных странах врачи и клиники альтернативной медицины преследуются, несмотря на высочайший уровень эффективности, потому что их излишняя известность может подорвать процветающий бизнес официальной онкологической медицины?
Можно отказаться от этой информации, потому что она не вписывается в вашу стабильную жизнь, сложившийся взгляд на мир. Но, возможно, кому-то она спасет жизнь.
P.S. Могу добавить только то, что данная книга - далеко не полный набор шокирующих фактов, про которые вам ничего не известно." ---
"Тоже самое происходит при лечении любого другого заболевания. У вас, батенька, грипп? Вот вам антибиотик. Никто не задается вопросом, почему человек заболел гриппом. Почему иммунная система данного человека не справилась с вирусом? Диабет? Отказала поджелудочная железа? А почему она отказала, можно ли остановить патологический процесс и повернуть его вспять? Что привело к ишемии? Что привело к артриту?
Можно было бы списать все это на «старость - не радость», но вы посмотрите на палаты современных медицинских центров. В них все больше и больше совсем молодых ребят, девчонок, которым часто и 30-то нет. Каждый год СМИ устраивают панику из-за какого-то очередного экзотического заболевания, вроде «эболы», «птичьего гриппа», «полиомиелита», из-за которых в далекой африканской стране умер один, два или целых двадцать человек. Никто не поднимает паники из-за нескольких десятков миллионов людей, болеющих раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Каждый год несколько сотен тысяч из них умирает, но об этом газеты не пишут."