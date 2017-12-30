 Для переговоров с захватившим почтовое отделение мужчиной привлекли его отца, - Князев

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Для переговоров с мужчиной, который угрожает применить взрывчатку, привезли его отца. Также на месте работают психологи. Правоохранители проводят все необходимые меры для освобождения тех, кто до сих пор остается внутри", - сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
По его словам, по факту этих событий полиция уже открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины - "захват заложников". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Напоминаем, сегодня в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. По информации облуправления полиции, пять человек злоумышленник отпустил.
Молодцы ! Слава Украине
Согласен, действие низкое. Очень низкое. Но по другому "грицаки" работать не умеют. Учились же у кацапов и теперь демонстрируют своё "умение".
Може и обознался...
Панове! Не нада придумывать себе "зашифрованные" и хитрые никнеймы. Потом вас начинаешь путать и не узнавать, хороших людей с говном.
А не для того "кропать" по клавиатуре, шобы не отставать от тренда. Не пишите всякую ахинею... Вам же потом за это будет стыдно.
Сначала успокойтесь, потом расслабтесь, а потом уже формулируйте свои мысли, шобы их ещё и понимали читающие ваши тексты.
идиоты бля..
пусть Бог поможет главное жизнь людей
ламца-дрица-гоп-цаца
але й тримати довго одну лінію поведінки теж
Слава Богу.Натерпелись бедные люди
а потом петя их на вертолете покатает по всей Украине аж до конца праздников