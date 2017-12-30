 Для переговоров с захватившим почтовое отделение мужчиной привлекли его отца, - Князев

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Для переговоров с мужчиной, который угрожает применить взрывчатку, привезли его отца. Также на месте работают психологи. Правоохранители проводят все необходимые меры для освобождения тех, кто до сих пор остается внутри", - сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

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По его словам, по факту этих событий полиция уже открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины - "захват заложников". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напоминаем, сегодня в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. По информации облуправления полиции, пять человек злоумышленник отпустил.

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