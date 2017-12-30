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Темы дня: Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия
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Все про:заложник (1203) почта (88) Харьков (3682) Князев (170)

 Для переговоров с захватившим почтовое отделение мужчиной привлекли его отца, - Князев

Сейчас группа "полиции диалога" продолжает переговоры с правонарушителем, который забаррикадировался в помещении отделения "Укрпочты", взяв в заложники людей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

 "Для переговоров с мужчиной, который угрожает применить взрывчатку, привезли его отца. Также на месте работают психологи. Правоохранители проводят все необходимые меры для освобождения тех, кто до сих пор остается внутри", - сообщил глава  Нацполиции Сергей Князев.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Когда рука устанет, я должен буду переключиться, чтобы не было несанкционированного взрыва, - захвативший почту мужчина о взрывчатке. ВИДЕО

По его словам, по факту этих событий полиция уже открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины - "захват заложников". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напоминаем, сегодня в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. По информации облуправления полиции, пять человек злоумышленник отпустил.

Читайте: Захвативший почту ведет себя не агрессивно и общается с переговорщиками, - Шкиряк

Источник: https://censor.net.ua/n3042386
 
 
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если бы я узнал, что мне грозит ПЯТНАДЦАТЬ лет тюрьмы, я бы задумался. ЗАЧЕМ такое писать?
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Вести переговоры и убедить открутить назад - требуется уникум от Бога!
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говорить в новостях, что он сядет на пол-жизни не лучшая мотивация. после такого никакой уникум его не переубедит
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" Для переговоров с захватившим отделение мужчиной привлекли его отца - Князев "

Молодцы ! Слава Украине Для переговоров с захватившим отделение мужчиной привлекли его отца, - Князев - Цензор.НЕТ 9578
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На віки Слава!а при чем тут это? Для переговоров с захватившим отделение мужчиной привлекли его отца, - Князев - Цензор.НЕТ 4467 ты дибил?
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ні , то кацап звичайний . Він тут сере , бо довбойоб .
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Я понял ваш сарказм - "взяли отца в отетку в заложники".
Согласен, действие низкое. Очень низкое. Но по другому "грицаки" работать не умеют. Учились же у кацапов и теперь демонстрируют своё "умение".
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Нужно было пригласить спонсоров от еврейских семей или депутатов, чтобы помогли вылечить рак мозга в Израиле "террористу",.
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Ты вроде не дИбил был, по твоим прошлым камментам сужу.
Може и обознался...
Панове! Не нада придумывать себе "зашифрованные" и хитрые никнеймы. Потом вас начинаешь путать и не узнавать, хороших людей с говном.
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У тебя наверное никто в семье не болел онкологическими заболеваниями и ты наверное не знаешь сколько это стоит лечение,и такие люди с онкологией никому не интересны,потому у таких брошенных возникают разного рода фантазии.Сейчас много на руках у граждан Украины оружия и все знают кто делает им плохо,и у кого есть бабло, потому фантазий у украинцев будет очень много,..просто в стране всё должно проходить по справедливости. Утебя мозгов достаточно можешь перед сном ещё раз подумать и ...
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От онкологии умерла мама, два года назад. Знаю я всё... и всё шо знаю, прочувствовал лично на себе.
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У мух-зрадофіл немає мозку. Ось яскраве свідчення.
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ц1каво, якби твоя дитина була там......я би ще тудли усю р1дню притягла 1 била би-щоби кричали ..за д1тей-голову в1д1рву....привикли шваль жал1ти.....батько чого його не л1кував-в1н за нього в1дпов1дати маэ...а у кацап1в вже був би НОРД-ОСТ..........
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Вам бы следовало научиться выражать свои мысли более понятным языком.
А не для того "кропать" по клавиатуре, шобы не отставать от тренда. Не пишите всякую ахинею... Вам же потом за это будет стыдно.
Сначала успокойтесь, потом расслабтесь, а потом уже формулируйте свои мысли, шобы их ещё и понимали читающие ваши тексты.
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Какие требования у мужика? Почему нет информации? Ему журналистов бы вызвать стоило, если требования в адеквате, а так хлопнут снайпера и згинет почем зря
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требования просты ящик водки и кило марихуаны ну и билет на самолет с серебристым крылом. что взлетая оставляет земле лишь тень! ОН БУХОЙ! ПОКА ЕГО НЕ ПОПУСТИТ часок примерно и он сдастся......... если эти "рэмбы" сраные его не пристрелят
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Если он онкобольной. тогда ты дурак! Желаю тебе никогда не знать тех болей, которые испытывают эти люди в последней стадии без обезболивания
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Наверное, потребовал Петруху с Гройсманом в прямом эфире за я2ца повесить.. Поэтому всё засекречено. Нужно будет - на штурм пойдут, как в Беслане.
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А что, нельзя эту проблему решить быстро, эффективно и без пиара?
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можно, но тогда лисы будут выть - героя АТО застрелили, сука
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Проблему так и решили, только про повыпендривался на цензоре.
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хм...а маму с бабушкой чтобы угомонить идиота мусора наверное позвать забыли?! ..
идиоты бля.. Для переговоров с захватившим отделение мужчиной привлекли его отца, - Князев - Цензор.НЕТ 182
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я понимаю, что ты умён не по годам - но чтобы до такой степени...
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данунах .. какой у меня ум?! ....я такое же быдло как и ты...
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Отца правильно привлекли. Это классика переговоров.
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Конечно. Наверное, привязали деда к гранате и торгуются.
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Разговаривать нужно однозначно,с террористами Овечкиными спецназ не хотел разговаривать и они сожгли самолёт вместе с собой и стюардессой.
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полиция если отца нашли -молодцы

пусть Бог поможет главное жизнь людей
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то так
але й тримати довго одну лінію поведінки теж
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Правоохранители освободили заложников, удерживаемых в одном из отделений "Укрпочты" в Харькове, злоумышленник задержан. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная(С)

Слава Богу.Натерпелись бедные люди
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а что если взять отца в заложниҡи и вести переговры по обмену заложниками

а потом петя их на вертолете покатает по всей Украине аж до конца праздников
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нейтрализация родными - для психопатов.....нейтрализация снайпером - для упоротых...
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если он был в маске, и всё таки установили кто это и даже нашли его отца, в принципе неплохо сработали потому что ему улизнуть не удастся. самый разумный выход сдаться и в психушку продолжить лечение.
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