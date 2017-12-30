 Когда рука устанет, я должен буду переключиться, чтобы не было несанкционированного взрыва, - захвативший почту мужчина о взрывчатке. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал Instagram Ани Блоггер, которая утверждает, что находится внутри захваченного отделения “Укрпочты”.
“Произойдет взрыв. Тут несколько тысяч веществ разных, - сообщает захватчик, - Когда у меня рука устанет, я должен буду переключиться, у меня есть специальная педаль. Чтобы не было нажатия несанкционированного”.
Напоминаем, сегодня в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. По информации облуправления полиции, пять человек злоумышленник отпустил.
В стационаре и "тысячей веществ" )
по-друге: "декілька тисяч речовин" не схоже на адекват
Пластид..пластик.. щось таке... )))
Печально.
головне - уколи не пропускай
Тікі б ваша шкіра не постраждала.
шел на ограбление обвешавшись проводами?
і не забути синій з червоним дроти....
Стрелять на поражение.
но все затаив дыхание ждут...!
Средний размер пенсии у неработающего пенсионера Москвы - около 15 тысяч рублей, а стоимость продовольственной корзины увеличилась до 11 тысяч рублей, - заявил на встрече с Собяниным председатель Совета ветеранов Северного округа столицы Александр Борисов. Он также посетовал, что в недалеком прошлом пенсии были в два раза выше стоимости продовольственной корзины.
1.Явно псих.
2.Версия о "обычном грабителе" несостоятельна.
3.Может быть реально опасен, ведь не поленился сочинить источник питания, подсветку, провода, педаль и т.д - готовился, может и электродетонатор с шашкой достал, это сейчас не проблема. Говорит о "веществах" - мог слепить что-то сам.
4.Речь путается, но страха в голосе нет. Плохо это.
5.Употребляет слова, которые выдают, конечно не техническое образование, но технические навыки точно.
Продумал... Опасен он.
"Унабомбер",скорее всего - их клиент.
чому досі в Цензорі не розглядається варіант,що замах організували рептилоїди..
ЛИШЕ ВОНИ знають як в одній бомбі сумістити тисячі вибухових речовин,щоб не рвануло ще
в процесі підключення 14 -того компоненту...
Що ще до нього домішано ,щоб "рвануло" -мені це невідомо.
НЕ ХІМІК.
З Києва до Харкова літаком Національної гвардії України перекидають додаткові сили спецназу.
дивно..чому не було звернення до Інтерполу ?
Щоб кількома транспортними літаками з країн,котрі мають досвід....