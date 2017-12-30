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Темы дня: Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия
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 Когда рука устанет, я должен буду переключиться, чтобы не было несанкционированного взрыва, - захвативший почту мужчина о взрывчатке. ВИДЕО

На видеозаписи, опубликованной в Instagram, видно, что злоумышленник одет в маску, а на тело поверх одежды прикреплен какой-то аппарат с большим количеством проводов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал Instagram Ани Блоггер, которая утверждает, что находится внутри захваченного отделения “Укрпочты”.

“Произойдет взрыв. Тут несколько тысяч веществ разных, - сообщает захватчик, - Когда у меня рука устанет, я должен буду переключиться, у меня есть специальная педаль. Чтобы не было нажатия несанкционированного”.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Захвативший почту ведет себя не агрессивно и общается с переговорщиками, - Шкиряк

Напоминаем, сегодня в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. По информации облуправления полиции, пять человек злоумышленник отпустил.

Источник: https://censor.net.ua/n3042384
 
 
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Мой сын просит руки вашей дочери - А что у него своей нет? - Есть, но она устала...
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Да це клоун, який вибух? Вибух чого? Світлодіоду? Ця людина неадекватна і ніякої вибухівки в неї немає, які тисячі речовин, це психічно хвора людина! Заходіть і беріть його навіть без зброї і закінчуйте цей цирк! Будь який психолог Вам скаже що ця людина просто морочить Вам голову. Коли на тілі кілька кілограмів вибухівки, людина зайвих рухів не робить, а цей як на шарнірах, наркоман, мля!
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Уявімо ми вас послухаємо, але коли почнемо його брати станеться вибух. Ви персонально готові все життя працювати на компенсацію калікам та родинам загиблих через ваш помилковий наказ?
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Просмотрел запись и более чем с Вами согласен.Неадекват,поведение похоже на наркомана.
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муляж. для взрывчатки столько проводов не нужно
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И я о том же. А про "здесь тысячи веществ" - для реальной взрывчатки достаточно одного (строго формально - двух: носителя кислорода, в качестве окислителя и второго, которое могло бы быстро окисляться). Но Тысячи - только мешали бы друг другу. Это же химия в рамках школьного курса.
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Мне определенно нравится фильм "Операция "Рыба-меч"
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вот ему ничо и не будет
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Ну... его реально лечить нужно.
В стационаре и "тысячей веществ" )
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там 15-я психбольница недалеко, похоже - их клиент.
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Не, нарка уже попускать бы начало. Он реально больной человек... (((
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по-перше: навіщо на вибухівці стільки дроту?
по-друге: "декілька тисяч речовин" не схоже на адекват
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всі дроти мають ізоляцію теж з вибухової речовини...

Пластид..пластик.. щось таке... )))
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Вот соевые обижаются,что на них говорят,как бы мягче сказать.что бы не удалили,ну допустим ублюдки,а как вот близким захваченных заложников,да и вообще адекватным людям читать вот эти хихоньки
Когда рука устанет, я должен буду переключиться, чтобы не было несанкционированного взрыва, - захвативший почту мужчина о взрывчатке - Цензор.НЕТ 8722
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то твій колега по палаті, пошту захопив?
головне - уколи не пропускай
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То задроту пайку не дали
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Скорее твій коллега по гратам, бо як і ти- не розуміє цінність людського життя,і за наслідки своїх дій не хоче відповідать.
Тікі б ваша шкіра не постраждала.
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порохоботы вообще не люди
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сосландия тебя вообще не лечили больное
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да ты резкий как детская неожиданность - прими что-то успокаивающее...)
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Боже мой , несчастные люди, дети , там же дети!
шел на ограбление обвешавшись проводами?
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много проводов и педаль?надо бы еще санитаров в подмогу вызывать
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Странный грабитель, ну кто на ограбление кроме ствола ещё и бомбу берёт, похоже заранее готовился к захвату заложников.
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Дааа, такого в Україні ще не було... Когда рука устанет, я должен буду переключиться, чтобы не было несанкционированного взрыва, - захвативший почту мужчина о взрывчатке - Цензор.НЕТ 5211
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Судя по комментам, тут сплошь психологи, психиатры и взрывотехники.
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А ты в этом сомневался? Коли рука втомиться, я маю переключитися, щоб не було несанкціонованого вибуху, - чоловік, який захопив поштове відділення, про вибухівку - Цензор.НЕТ 8550 На ЦН элита науки и техники. Дай им страной порулить - через два дня заживём, как в Чехии, через четыре, как в Германии, а через две недели Марс заселим Коли рука втомиться, я маю переключитися, щоб не було несанкціонованого вибуху, - чоловік, який захопив поштове відділення, про вибухівку - Цензор.НЕТ 8550
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если бы ещё этих клавишных петриётов подлечил профильный врач - то время успехов сократилось бы до одного часа...)
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подозреваю,что у психа муляж ,а не взврывчатка...но все может быть
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В інтернеті повно схем і рецептів, все можливо.
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і головне подивитись пару америкоських фільмів..
і не забути синій з червоним дроти.... Коли рука втомиться, я маю переключитися, щоб не було несанкціонованого вибуху, - чоловік, який захопив поштове відділення, про вибухівку - Цензор.НЕТ 9135
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Вот именно. Если есть одна миллионная процента в том, что "но всё может быть", ни один нормальный командир не даст приказ на захват, не подготовившись, и не используя все варианты решения проблемы. Это на расие могут из Градов и танков в центре города гасить по таким "террористам" превратив в месиво заложников и ещё пару десятков зевак. У нас такое не проходит. Мы европейская страна, как ни как.
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Заложники, взрывчатка...А какого он вероисповедания?
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Еврей, наверное. Тут его соплеменники целую страну в заложниках удерживают..
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Один раз лишь слышал про еврея-террориста. Обычно они в тех местах, где можно много украсть. Есть также и обычные трудолюбивые люди. Посмотрим кто он.
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А если целую страну захватили - это считается террористами?
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Ну можно КГБ счесть террористами. Терроризировали и Чечню и Грузию, сейчас терроризируют Украину и Сирию.
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Тонкий троллинг БПП и соратников!!!
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По новостям недавно передали,что он про Господа что-то там бубнил.Да какое вероисповедание?Разве верующий человек сделал бы такое.Обычный псих или нарик.Передали,что отца его привезли,чтобы с малохольным сынком пообщался
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скорее всего пятнадцатидесятник\почти клавишный петриёт...\
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мужик пересмотрел фильмов, обзавёлся муляжом и пошел на ограбление..... уже отпустил женщин и детей..... и сам до утра сдаться....
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Согласна с Вами , пороха и ахметку стрелять на поражение.
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что же тебе мешает...?\наверное как танцору...\
но все затаив дыхание ждут...!
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Иван Федорович 8d0ecefa каже шо це пенсіонер прийшов отримати пензію.)))
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бедное дите. я вчера в поставлял некоторые товары в такое заведение. я вшоке
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Вот до чего народ довели! Ну как можно прожить на пенсию 2000 гривен??? Один путь - на большую дорогу
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У вас в Хуйлостане лучше?
Средний размер пенсии у неработающего пенсионера Москвы - около 15 тысяч рублей, а стоимость продовольственной корзины увеличилась до 11 тысяч рублей, - заявил на встрече с Собяниным председатель Совета ветеранов Северного округа столицы Александр Борисов. Он также посетовал, что в недалеком прошлом пенсии были в два раза выше стоимости продовольственной корзины.
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Так, а Шо он вообще хочет? Бабла или баба ему дома не дает?
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39 сек видео, но и их хватает, чтобы понять:
1.Явно псих.
2.Версия о "обычном грабителе" несостоятельна.
3.Может быть реально опасен, ведь не поленился сочинить источник питания, подсветку, провода, педаль и т.д - готовился, может и электродетонатор с шашкой достал, это сейчас не проблема. Говорит о "веществах" - мог слепить что-то сам.
4.Речь путается, но страха в голосе нет. Плохо это.
5.Употребляет слова, которые выдают, конечно не техническое образование, но технические навыки точно.
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Хоть один адекватный коммент,а то одни психиатры та взрывотехники
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А может, того, ХНР требует восстановить?
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ПНХ требует. И ядерную бомбу на Кремль )))
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я не совсем понял - он грабить пришел или взрывать ?
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такое впечатление что лекцию пытается прочесть по его "изобретению", и элементы голливуда с ложными проводами от детонатора, только перебор с числом. Кстати там психиатрическая клиника недалеко от этого места, может ъто их пациент
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Если Саакашвили обьестся шоколада - то да, будет похож.
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Вполне. Чтобы освободить руки. На педали ведь лежать можно.
Продумал... Опасен он.
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Пусть требует отставки Порошенко, будет политическим.
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он требует назад крым и разбомбить Кремль к едреням )
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Требуй отдельную палату в диспансере, мордва позорная ...
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До Сабуровой Дачи десять минут ходу.
"Унабомбер",скорее всего - их клиент.
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Этот случай очень полезен! Изучится реакция общества и сделают выводы, спишутся бабки на операцию и топливо для доставки нацгвардцев с Киева и много чего нам смертным не понять. Психологи УЖЕ должны были определить степень его опасности!
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Где только дурь такую берешь. Боярышника что ли хлебнул, москалик?
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Не вгадав, він, просто, порохобот. Але тоді "наївний" - це про тебе.
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В паре работаешь или тяга к шестачеству? Или 11 руб. (грн) зарабатываешь?
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Нужно вызвать Зоряна и Шкиряка! Эти ребята быстро его приструнят!
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грізадупо, а ти певен, що приціл не треба перевернути іншим боком?
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смотри башку себе не отруби, дровосек хренов...)
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Так мужики, я конечно не часто коменты оставляю, но только одному мне кажется что бомба сильно красивая??? На Йолку на мою похожа. Не подумайте что юмор на чьем-то горе. Очень переживаю за тех людей что там, так как верю что не чему там взрываться но знаю что не смотря на то что все закончится хорошо народ там наш точно получит травму на всю жизнь (( А этот мудак если бы хотел взорвать - уже взорвал бы, мы же не в голливуде где ща ему привалит самолет с миллиардом зеленых и увезет его в неизвестные дали где он будет жить долго и счастливо. А умирать он точно не хочет.
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Дивно..

чому досі в Цензорі не розглядається варіант,що замах організували рептилоїди..
ЛИШЕ ВОНИ знають як в одній бомбі сумістити тисячі вибухових речовин,щоб не рвануло ще
в процесі підключення 14 -того компоненту... Коли рука втомиться, я маю переключитися, щоб не було несанкціонованого вибуху, - чоловік, який захопив поштове відділення, про вибухівку - Цензор.НЕТ 5214
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а загалі-то у півторалітровій пляшці з-під води бачу свіжовидушений яблучний сік...

Що ще до нього домішано ,щоб "рвануло" -мені це невідомо.
НЕ ХІМІК. Коли рука втомиться, я маю переключитися, щоб не було несанкціонованого вибуху, - чоловік, який захопив поштове відділення, про вибухівку - Цензор.НЕТ 5500
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для повноти картини..

З Києва до Харкова літаком Національної гвардії України перекидають додаткові сили спецназу. Коли рука втомиться, я маю переключитися, щоб не було несанкціонованого вибуху, - чоловік, який захопив поштове відділення, про вибухівку - Цензор.НЕТ 2438

дивно..чому не було звернення до Інтерполу ?

Щоб кількома транспортними літаками з країн,котрі мають досвід.... Коли рука втомиться, я маю переключитися, щоб не було несанкціонованого вибуху, - чоловік, який захопив поштове відділення, про вибухівку - Цензор.НЕТ 2213
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Хто цікавиться політикою в Україні ,тому новорічні "огоньки" малоцікаві.. Коли рука втомиться, я маю переключитися, щоб не було несанкціонованого вибуху, - чоловік, який захопив поштове відділення, про вибухівку - Цензор.НЕТ 6983
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКогда рука устанет, я должен буду переключиться, чтобы не было несанкционированного взрыва, - захвативший почту мужчина о взрывчатке. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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