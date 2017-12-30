 Когда рука устанет, я должен буду переключиться, чтобы не было несанкционированного взрыва, - захвативший почту мужчина о взрывчатке. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал Instagram Ани Блоггер, которая утверждает, что находится внутри захваченного отделения “Укрпочты”.

“Произойдет взрыв. Тут несколько тысяч веществ разных, - сообщает захватчик, - Когда у меня рука устанет, я должен буду переключиться, у меня есть специальная педаль. Чтобы не было нажатия несанкционированного”.

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Напоминаем, сегодня в Харькове в отделение почты неподалеку от станции метро "Киевская" в субботу днем вошел вооруженный человек в маске и забаррикадировался там. По информации полиции он взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. По информации облуправления полиции, пять человек злоумышленник отпустил.