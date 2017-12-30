 ВСП назвал безосновательными обвинения активистов в адрес судей Захарчук, Антонюк и Зелинской

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.

"Общественные активисты выразили возмущение по поводу назначения на должности судей бессрочно С.Захарчук, М.Антонюк и М.Зелинской. Действия указанных судей прошли проверку Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия. Большинством голосов состава этих коллегиальных органов были приняты решения, которыми не установлены нарушения в действиях судей, несовместимых с должностью судьи", - говорится в сообщении.

В ВСП отметили, что "сам по себе факт рассмотрения определенной категории дел не является и не может быть основанием для увольнения судьи". Так же не может быть увольнения судей списком.

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Так в отношении судьи Захарчук проводилась проверка ВККС, которая "не нашла в действиях судьи даже признаков дисциплинарного проступка и отказала в привлечении к ответственности". Также положительный вывод ВККС дала и в отношении судьи Антонюк.

Судья Зелинская в интервью Цензор.НЕТ сообщала, что дела в отношении майдановцев никогда не рассматривала.

В ВСП напомнили, что в период с с 1.01.2017 по 1.12.2017 за совершение дисциплинарных проступков было уволено 166 судей.

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"Мы понимаем, что эти цифры подтверждают, что отдельные судьи дают повод для критики. В то же время, критика превратилась в шельмование людей, принадлежащих к судейской профессии", - отметили в Высшем совете правосудия.

Напоминаем, ранее адвокат Роман Маселко заявил, что президент Петр Порошенко бессрочно назначил судьями трех судей, которые принимали незаконные решения против участников Майдана.