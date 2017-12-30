 ВСП назвал безосновательными обвинения активистов в адрес судей Захарчук, Антонюк и Зелинской

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.
"Общественные активисты выразили возмущение по поводу назначения на должности судей бессрочно С.Захарчук, М.Антонюк и М.Зелинской. Действия указанных судей прошли проверку Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия. Большинством голосов состава этих коллегиальных органов были приняты решения, которыми не установлены нарушения в действиях судей, несовместимых с должностью судьи", - говорится в сообщении.
В ВСП отметили, что "сам по себе факт рассмотрения определенной категории дел не является и не может быть основанием для увольнения судьи". Так же не может быть увольнения судей списком.
Так в отношении судьи Захарчук проводилась проверка ВККС, которая "не нашла в действиях судьи даже признаков дисциплинарного проступка и отказала в привлечении к ответственности". Также положительный вывод ВККС дала и в отношении судьи Антонюк.
Судья Зелинская в интервью Цензор.НЕТ сообщала, что дела в отношении майдановцев никогда не рассматривала.
В ВСП напомнили, что в период с с 1.01.2017 по 1.12.2017 за совершение дисциплинарных проступков было уволено 166 судей.
"Мы понимаем, что эти цифры подтверждают, что отдельные судьи дают повод для критики. В то же время, критика превратилась в шельмование людей, принадлежащих к судейской профессии", - отметили в Высшем совете правосудия.
Напоминаем, ранее адвокат Роман Маселко заявил, что президент Петр Порошенко бессрочно назначил судьями трех судей, которые принимали незаконные решения против участников Майдана.
Тогда нужно проверяющим предъявить.
оказывается,порядочность судьи нынче измеряется тем,рассматривал он дела майдановцев или не рассматривал,выносил приговоры или миловал.
да какое это в большинстве случаев имеет отношение к ее порядочности и честности?
все майдановцы были нарушителями общественного порядка и подлежали обязательному админ(а за ношения оружия-уголовному) наказанию. точка. если кто-либо не согласен-обратитесь к нынешним властьимущим(бывшим борцунам) и они вам растолкуют и популярно обьяснят,сколь опасно и наказуемо бить окна,бегать с оружием и снайперскими винтовками по майдану среди кучи народа.
вопрос в другом-абсолютно все судьи,проработавшие больше десяти лет,живут в хоромах не по их карману. пускай ВСП расскажет,откуда у судей деньги на такую роскошную жизнь?
пускай посмотрит,сколько аппеляций на решения данных судей подано? сколько дел потом было подано в ЕСПЧ ?
Согласно данным ЕСПЧ, на 1 января 2017 года в Европейском суде по правам человека ожидают рассмотрения 79750 исков, 18131 из которых - против Украины (22,8% от общего числа исков). За один только год «украинская нагрузка на ЕСПЧ выросла более чем на 4000 дел!
почти 20 тысяч дел насудили с нарушением закона(а иначе иск не был бы принят к рассмотрению в ЕСПЧ)--это что,один судья насудил?
почему мы об этом ничего не слышим и никто об этом не говорит?-по крайней мере,еще ни разу не слыхал,что бы при переквалификации обговаривался данный вопрос.
а ведь именно этот показатель является свидетельством честности и порядочности судьи.
Видео в соцсетях уже выложено.
Кто следующий?
Депутат утверждает,что в ВРУ и АПУ половина таких.
Как думаете,не врет?
Когда уже ЕС и США поставят вопрос ребром ????????????????????????????????
Судебная система прогнила насквозь.
27 декабря в 10:57 ·
Поскольку страсти вокруг президентского указа об укрупнении судов не утихают, позволю себе некоторое разъяснение.
Когда судебная реформа ещё только обсуждалась, существовало два подхода к перенабору судей: полный и частичный (точнее, специальная процедура при приеме на работу новых). Причём, вопрос это не праздный: Конституция Украины и международная практика (я о ЕСПЧ) ограничивают до мизера основания для увольнения действующего судьи. То есть, выгнать его с работы без сложной процедуры, включающей похожее на судебное доказательство вины в конкретном нарушении или преступлении, невозможно. Да и тогда он имеет право на судебное оспаривание такого решения, что не просто затягивает процесс на годы, но и делает (в условиях нынешней несовершенной системы судов) неисполнимым в квадрате. Теперь представьте, что вам нужно это сделать с тысячами судей. Оценили перспективу?
Наихудшее, что и Европа в этом случае встала бы на их сторону (прецеденты есть).
Поэтому Венецианская комиссия, которая анализировала в своё время оба украинских законопроекта о переустройстве судебной системы, ясно дала понять: хотите полного перенабора судейского корпуса - сделайте это под предлогом административных изменений, то есть, ликвидации одних судов и организации других (укрупнение или разделение территориальное, совмещение юрисдикций или выделение новых, изменение количества уровней судебной системы с трёх до четырёх). И вот если в рамках этих изменений судья не пройдёт переаттестации и конкурса в новый суд, то его можно будет уволить - в соответствии с самыми строгими подходами ЕСПЧ. И такое изменение впоследствии было внесено в переходные положения Конституции.
Повторю еще раз: административное переустройство судебной системы является необходимым условием полного перенабора судейского корпуса, которого все постмайданные годы добивается общество.
Представьте теперь, зная это, как я себя чувствую где-нибудь в телестудии, когда очередной рядом сидящий экспёрд объявляет, что причиной президентского указа о ликвидации и создании новых судов является попытка нарушить идиллическую гармонию между НАБУ и Соломенским райсудом. (Кстати, в момент, что я услышал это откровение, окончательно убедился, что бога Зевса не существует - иначе он поразил бы экспёрда карающей молнией - К.В.)
Вообще говоря, моя вовлечённость в последние годы во многие процессы (включая и реформу судов) и доступ к "первым телам" сыграли со мной ужасную шутку: я стал много знать о мотивах и причинах действий властей предержащих. И представьте, в массе своей они оказались достаточно обоснованными, причём, не коррупционными, а вполне разумными государственными мотивами (либо - неизбежными в политике компромиссами). И это знание напрочь лишило меня прежней возможности огульно и безоглядно смешивать их (я о людях во власти) с дерьмом.
Конечно, будь я грантоедом, чьи денежные потоки на антикоррупционном поприще очень зависят от оценки западными начальниками состояния окучиваемой нивы, или планируй свой путь в политику (а многие из них пытаются въехать туда на антикоррупционно-критиканском ишаке), возможно, говорил бы иначе. Впрочем, вряд ли: проверено, что за малые деньги я точно не продаюсь (больших никто не предлагал, поэтому зарекаться не могу).
Так что, готовьтесь: буду и дальше нудно излагать позицию непопулярную, лишенную разоблачительного блеска и обвиняющей хлёсткости. Уж простите. Или отпишитесь, для кого это совсем уж нестерпимо.
Путин не поздравил Порошенко с Новым годом, а Трампа упомянул после президента Словении
Президент России Владимир Путин опубликовал список мировых лидеров, которых поздравил с Новым годом.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Петра Порошенко среди адресатов путинских поздравлений традиционно нет - как и президента Польши Анджея Дуды.
При этом очередность перечисления мировых лидеров крайне интересна.
Так, лидеры пост-советских стран, которые сохраняют теплые или нейтральные отношения с РФ, стоят в самом начале списка.
Ближе к его середине - крупные мировые партнеры России, такие как Бразилия, Китай, Индия.
Некоторые западные лидеры идут еще ниже по списку - например, Дональд Трамп упоминается после президента Словении, а Ангела Меркель - после Вьетнама (хотя и гораздо выше Трампа).
Французский лидер Эммануэль Макрон почти в самом конце списка.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- нужно дать полную информацию об этих судьях. Тогда можно будет понять кого и как назначили.
В Николаеве "губернатору" общественньій совет вьіразил недоверие. И шо, думаете как в Еуропах - он испужался, извинился и подал в отставку? Ага, щаззз.
Вся их мантра - "поганенький у нас народ", прям как у Васи Обломова.
Водят нам хером по губам и ржут с долбоебов. Када сильно возмущаться начинают - включают "путиннападет". Хотя в любое другое время "Наша армия готова дать отпор ЛЮБЬІМ действиям врага".
Люди, не будьте долбоебами, бойкотируйте государство. Судей нахер. Прокуроров нахер. Ментов нахер. Чиновников ввообще фпесду. Не бьіло никакой люстрации. Не бьіло ниикакой аттестации. Никакой "революции" не происходит. Поменяно шило на мьіло, только чуть более контролируемое.