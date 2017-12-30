 Директор института НААН Фурдычко погорел на взятке в 500 тыс. долл., -  экс-начальник КШМ в батальоне "Донбасс" Шевченко

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, пишет доброволец АТО, блогер, экс-начальник КШМ в батальоне "Донбасс" Евгений Шевченко на своей facebook-странице.
“Сегодня НАБУ исправно выполнило задание от Санта-Клауса - директор института НАН Фурдычко Орест Иванович очень хотел получить в подарок 300 т. $. И детективы тот подарок ему устроили. Новогодние праздники в СИЗО, конфискация всего награбленного имущества и следующие десять лет жизни в тюрьме пойдут бонусом", - отмечает Евгений Шевченко.
Отметим, что Орест Фурдычко — профессор, доктор экономических наук, доктор сельскохозяйственных наук, академик Национальной академии аграрных наук (НААН), возглавляет Институт агроэкологии и природопользования.
“Господин Фурдычко требовал 0,5 млн $ за обещание не препятствовать законной деятельности частного предпринимателя, связанной с использованием земель фонда НАН. При получении первого транша и был задержан", - отмечает блогер, уточняя, что статья 368 ч.3 УК "Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение" наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
для тролів з Лахті-2
Олег Стасик - про ефективність української науки, конкуренцію з німецькими дослідниками, а також про те, яку науку не можуть собі дозволити фінансувати США.
https://innovationhouse.org.ua/statti/oleg-stasyk-ya-vystupayu-za-totalnuyu-proverku-dyssertatsyj-na-plagyat/
Чому авіатори, моряки, залізничники регулярно проходять переатестацію, а найбільш небезпечні автомобілісти здають іспити один раз і назавжди?
а так-да,ловят...
"загострення хвороби живота, голови, вуха... ще одного вуха, голови - вибачте, вже казав, також живота - ні, просто ще більше болить, ага, потім це, як його - о, гіпоталапус мені заболів, ось тут зліва, ... і справа також, і ще стріляє ось сюди. Ну ось сюди ось. Тому сидіти я ніяк не можу, не маєте права катувати патріота, вченого та хвору людину".
или ты в Чехии платишь ?
Скоро и заего банду и за него возьмутся.
https://vesti-ukr.com/strana/270100-avto-prokurorov-i-deputatov-po-vsej-ukraine-
Автобус Сумы-Краснополье выезжает с вокзала пустым, за поворотом за полцены загружаются 40 человек. Обсуждают воровство чиновников.