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 Директор института НААН Фурдычко погорел на взятке в 500 тыс. долл., -  экс-начальник КШМ в батальоне "Донбасс" Шевченко

НАБУ задержало директора Института агроэкологии и природопользования НААН при передаче первого транша в 300 тысяч долларов.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, пишет доброволец АТО, блогер, экс-начальник КШМ в батальоне "Донбасс" Евгений Шевченко на своей facebook-странице.

“Сегодня НАБУ исправно выполнило задание от Санта-Клауса - директор института НАН Фурдычко Орест Иванович очень хотел получить в подарок 300 т. $. И детективы тот подарок ему устроили. Новогодние праздники в СИЗО, конфискация всего награбленного имущества и следующие десять лет жизни в тюрьме пойдут бонусом", - отмечает Евгений Шевченко.

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Отметим, что Орест Фурдычко — профессор, доктор экономических наук, доктор сельскохозяйственных наук, академик Национальной академии аграрных наук (НААН), возглавляет Институт агроэкологии и природопользования.

Директор института НААН Фурдычко погорел на взятке в 500 тыс. долл., -  экс-начальник КШМ в батальоне Донбасс Шевченко 01

“Господин Фурдычко требовал 0,5 млн $ за обещание не препятствовать законной деятельности частного предпринимателя, связанной с использованием земель фонда НАН. При получении первого транша и был задержан", - отмечает блогер, уточняя, что статья 368 ч.3 УК "Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение" наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Директор института НААН Фурдычко погорел на взятке в 500 тыс. долл., -  экс-начальник КШМ в батальоне Донбасс Шевченко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3042381
 
 
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ні, неправду кажеш, - неприємно
для тролів з Лахті-2
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Нічого собі дрібничка , в півлимона баксів. Щоб весь цей гнійник ліквідувати, необхідно не один рік.
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Олег Стасик: я виступаю за тотальну перевірку дисертацій на плагіат

Олег Стасик - про ефективність української науки, конкуренцію з німецькими дослідниками, а також про те, яку науку не можуть собі дозволити фінансувати США.

https://innovationhouse.org.ua/statti/oleg-stasyk-ya-vystupayu-za-totalnuyu-proverku-dyssertatsyj-na-plagyat/
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мабуть не лише перевірку, а треба тотально вводити для усіх фахівців периодичне підтвердження своїх регалей і діпломів... як для науковців так і для практиків усіх рівнів.

Чому авіатори, моряки, залізничники регулярно проходять переатестацію, а найбільш небезпечні автомобілісти здають іспити один раз і назавжди?
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приятно будет,когда он сядет с конфискацией,а не сбежит за границу,как это случается абсолютно со всеми взяточниками-вип.класса(теми,что меньше 100 тыс.долл не берут)
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каждый директор/ректор любого института в стране это потенциальный коррупционер... увы, но эта система складывалась 25 лет
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гпу бодльше них взяточников ловит и че?
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Потому что не должно быть никаких государственных институтов. Если государство хочет давать бесплатное образование отдельным категориям граждан (например талантливым студентам или детям ветеранов войны) то пусть просто заплатит за их обучение в частных вузах. Потому что содержать сотни убыточных государственных вузов за счет налогоплательщиков - это значит бесконечно плодить вот таких Фурдычек. И сколько их не сажай а свято место пусто не бывает. Тут же набегут новые.
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У Німеччині більшість внз фінансується з федерального чи земельних бюджетів, а освіта для німців безкоштовна. І що? Це впливає на їх ефективність?
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и учат бесплатно иностранных граждан!!! а у нас предлагают лишить даже призрачного шанса учиться бесплатно простых людей! и надо отличать НАН от ВУЗа.
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НИИ не обучает студентов а занимается научной работой. Какой именно "работой" занимался директор НААН мы только что прочитали. Проще говоря он сдавал в "аренду" земли на которых должны были производится научные работы а плату за эту аренду тупо прикарманивал. Хороший "проФФесор".
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при чем тут образование к научно-исследовательским институтам?
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И снова груз 300,зам мера Запорожья привезли в Харьковский суд

Директор института НААН Фурдычко погорел на взятке в 500 тыс. долл., -  экс-начальник КШМ в батальоне "Донбасс" Шевченко - Цензор.НЕТ 3261
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и его скоро отпустят, и даже с работы не уволят. садят 100 баксов,а за такие бабки нет.
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а кто у набу уже сел и какой экономический эффект от их деятельности?
а так-да,ловят...
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так кто сел и каков экономический эффект?
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Сидит 4 человека,самый высокопоставленный из них налоговик районного масштаба,было интервью из менска недавно,а по поводу эффекта только слепой не видит,смотри наряды пгокугогши ,машины,та домики
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ВІД пЕТРА і Юріка одні тільки збитки, порохобот сраний...
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Все ректоры, заведующие садиков, вообще начальники любого уровня все они 100% взяточники! Никто из них никогда не стал бы начальником на своём месте не заплатив наверх!
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Давно пора это было сделать , так как это просто мрази и убийцы.
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именно эти мрази сами и сжигают свои архивы
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странно, что охота на прокуроров начинается с уничтожения архивов )))
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А в Харькове какой то еблан сбежавший из дурдома захватил заложников. Короче мусора как всегда в вах*е ,оцепили почту а что делать дальше не знают. Вот уже почти пять часов топчатся у этой почты. Всё ждут когда будут условия выдвинуты а этот дурачёк ничего не требует. Короче что делать дальше мусора реально не знают похоже.
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Вы знаете, я сам из Харькова и зная харьковских ментов могу сказать, что у них все мысли о том где и как заработать больше бабла... А реформа милиции - это сказка для электората...
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а ты не знал, что специально для таких, как ты, оставили одну роту бывшей ППС, которая обязательно приедет по твоему вызову ровно через 4 часа после того, как тебе дверь вынесут и отметелит тебя по почкам за ложный вызов ?
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По этому скоту давно тюрьма плачет. Пусть расскажет как он Карпаты продавал.
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Як міг повідомити цей черговий затриманий, одразу після цього у нього сталося:
"загострення хвороби живота, голови, вуха... ще одного вуха, голови - вибачте, вже казав, також живота - ні, просто ще більше болить, ага, потім це, як його - о, гіпоталапус мені заболів, ось тут зліва, ... і справа також, і ще стріляє ось сюди. Ну ось сюди ось. Тому сидіти я ніяк не можу, не маєте права катувати патріота, вченого та хвору людину".
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дешевле было бы раньше провести люстрацию чем сейчас возится с этими упырями .но шоколадный этого не сделал .
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без антикорупційного суду це зайие роки... Да і сам суд, завдяки гаранту, запрацює в 2019 році, і це в кращому випадку...
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Зачем ты так будку качнул？ смотри, путен нападьот и ага
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4 грн? Брехня. Знайшов в Інтернеті витрати Луцької міської комунальної лікарні. Витрати більші.
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сколько ты в бюджет Украины налогов заплатил, столько и выделяют.

или ты в Чехии платишь ?
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ну в том доме престарелых где я бываю по работе Очень хорошие условия и питание.Даже злость берет от того что знаю кто там жирует!!!
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тут вистачить і судді-підара чи соєвого судді...
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он кучмист, поэтому и судью надо кучмиста
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Сподіваюсь цей гандон хоч Новий рік проведе в КПЗ з баландою на вечерю, замість коньяку з ікрою і стейком...
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Думаю, що різко захворіє, замкнеться з адвокатами у лікарняній палаті і пакуватиме важкееееенькі новорічні подарунки...
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Ну порох я так поняла дождался народных мстителей.
Скоро и заего банду и за него возьмутся.
https://vesti-ukr.com/strana/270100-avto-prokurorov-i-deputatov-po-vsej-ukraine-
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та ніхто його не посадить.. не будьте наївними.. брати хабарі - це в нас норма..поки не узаконена, але то справа часу
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Фурдычка тупо подставили и придумали такую байку, что требовал деньги за "непрепятствование". Скорей всего было совсем наоборот - он не хотел барыгам отдавать земли аграрной академии и их решили забрать по другому, а именно подставить мужика, подсунув ему бабло. Это в стиле наших "реформаторов", так они убирают всех кто не хочет с ними делится. Поэтому в эту байку не верю.
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Может и так! Его просто подставили на сумму в полмиллиона баксов, потому что вредный! Но земля-то останется в ведении академии. И подстава вредного мужика этой проблемы не решит. Может лет через 10, а может еще вредней придет на его место. Так вопросы не решаются.
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Не гони волну. Подставами занимается мусорня с прокурорами а не НАБУ. Вот если бы его этого директора смыканула прокуратура,мусора или СБУшники то это наверняка была бы подстава. Такой подлянкой только они занимаются.
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Чиновники все дебилы, мир уже 7 лет как придумал анонимные кошельки биткоин, а они на грязный кеш ведутся...
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да,получал бы биткоинами-и был бы на свободе. ведь биткоин у нас платежным средством не признан,а значит и взяткой его не посчитали бы Директор інституту НААН Фурдичко погорів на хабарі в 500 тис. дол., - екс-начальник КШМ у батальйоні "Донбас" Шевченко - Цензор.НЕТ 7968
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Изобличение пороков общества - не мой жанр, но это даже смешно.
Автобус Сумы-Краснополье выезжает с вокзала пустым, за поворотом за полцены загружаются 40 человек. Обсуждают воровство чиновников.
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Таки да! Но проблема еще в том , что деньги идущие через кассу задерживаются очень на долго и виноват в этом не водила! Ведь автоперевозки у нас захватила мафия кавказкая!
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У травні 2017 року президент нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Директор інституту НААН Фурдичко погорів на хабарі в 500 тис. дол., - екс-начальник КШМ у батальйоні "Донбас" Шевченко - Цензор.НЕТ 9811
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так мудрый мужик-дураку поллимона никто не давал бы
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Скільки ниточка не в'ється,.. Оце так "достойне" завершення кар'єри... Жадность фраєра сгубіла.
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та й президент тієї академії грішок має
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А що, цей теж з проФФесорськоі зграі Януковоща і Со? Люди! Ви ж подивіться: Януковощ праФФесор, не вмів ні писати, ні розмовляти ані росйською, ані украінською мовами, а тільки "базаріл на фєнє". Інший "кравасісь-праФФесор" Азиров-Пахло, не здатний був запам*ятати ні одного украінського слова. Весь його внесок в науку обмежився двома словами- " пєрєстаті скігліті". Крутозада праФФесорша Богатирьова с конячою мордою, подібно що родичка Лаврова, через фірми свого сина закупала протерміновані вакцини в Раші, які викликали масові ускладнення. Завдяки іі діяльності утворився 3 річний імунний провал в украінській популяціі, діти і дорослі почали помирати від хворіб, про які вже забули у світі-дифтерія. СКАЗ!!!!!, правець. Ау!!!! Юрій Вйталійович.! Ау! Де ви? А один "праФФесор" Пшонка чого вартий, умудрився уволокти в Рашу аеропортівський мелошукач на своій свиній шиі. А "праФФесор" Табачнік-так любить "рускій мір", що втік в Ізраіль, а в "бєлокаменную" з*являється тільки за подачками.... Зібрати би цю всю сволоч в мішок-і в воду....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДиректор института НААН Фурдычко погорел на взятке в 500 тыс. долл., -  экс-начальник КШМ в батальоне "Донбасс" Шевченко
 
 
 
 
 
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