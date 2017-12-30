 Директор института НААН Фурдычко погорел на взятке в 500 тыс. долл., -  экс-начальник КШМ в батальоне "Донбасс" Шевченко

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, пишет доброволец АТО, блогер, экс-начальник КШМ в батальоне "Донбасс" Евгений Шевченко на своей facebook-странице.

“Сегодня НАБУ исправно выполнило задание от Санта-Клауса - директор института НАН Фурдычко Орест Иванович очень хотел получить в подарок 300 т. $. И детективы тот подарок ему устроили. Новогодние праздники в СИЗО, конфискация всего награбленного имущества и следующие десять лет жизни в тюрьме пойдут бонусом", - отмечает Евгений Шевченко.

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Отметим, что Орест Фурдычко — профессор, доктор экономических наук, доктор сельскохозяйственных наук, академик Национальной академии аграрных наук (НААН), возглавляет Институт агроэкологии и природопользования.

“Господин Фурдычко требовал 0,5 млн $ за обещание не препятствовать законной деятельности частного предпринимателя, связанной с использованием земель фонда НАН. При получении первого транша и был задержан", - отмечает блогер, уточняя, что статья 368 ч.3 УК "Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение" наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.