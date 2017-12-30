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 Политика Украины, Экономика
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 Порошенко подписал Закон "О Государственном бюджете на 2018 год"

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О государственном бюджете на 2018 год" (№2246-VIII).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

Он отметил: "Президент подписал Закон о Государственном бюджете Украины на 2018 год.

В следующем году создан Государственный дорожный фонд с объемом расходов в 32,9 млрд грн. Всего на развитие дорог предусмотрено направить 47,7 млрд грн. На функционирование Фонда энергоэффективности предусмотрены средства в сумме 1,6 млрд грн, еще 0,4 млрд грн - на реализацию Государственной целевой экономической программы по энергосбережению.

В 2018 году продолжается оказание поддержки местным бюджетам для реализации инвестиционных программ и проектов регионального развития: 6,0 млрд грн - за счет средств Государственного фонда регионального развития; 5,0 млрд грн - субвенции на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий; 1,9 млрд грн - субвенции на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин".

Также читайте: Рада проголосовала за бюджет-2018 - его приняли 273 голосами

Источник: https://censor.net.ua/n3042341
 
 
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это не бюджет а обдираловка нищих налогоплательщиков .олигархи ублюдки налогов не платят .
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"Правило на всякий случай: никого собой не мучай"
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31 грудня Марш за імпічмент офшорного бариги! Досить обдирати народ непосильними тарифами!
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Ты уже подзадрал ,второй день маршируешь,это где по Красной или по Кутузовском маршировать будете
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Ты уже побежал место занимать возле С(р)аакашвили???
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Це який вже марш за номером? Я вже і заплутався.
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краще та чесніше буде: Сьома Могілевич дозволив Петі (прізвисько "Барига")підписати бюджет для терпіл..
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Не значимое событие. Какая разница? Одним преступлением перед народом больше или меньше
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Это бюджет мусорского государства и геноцида народа.
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Да, зрада. Без бюджета было бы намного веселее.
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так, на всякий случай - в случае не принятия нового бюджета, государство живет по бюджету прошлого года. Так что ничего страшного.
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К сожалению у кого есть малейшая возможность все пытаються свалить в ЕС -- иначе как издевательством над Народом Украины это жыты по новому неназовешь Порошенко підписав Закон "Про Державний бюджет на 2018 рік" - Цензор.НЕТ 8092
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А как мародеры радовались мол бюджет первый раз и не под йолочку. А какая разница, когда будочная каволиция его приняла, если офшорник его подписывает в последние часы года?
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Гройсман даже не соизволил сделать отчет правительства за прошедший год.
А сам Бюджет приняли с нарушением регламента.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал Закон "О Государственном бюджете на 2018 год"
 
 
 
 
 
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