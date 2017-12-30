 Порошенко подписал Закон "О Государственном бюджете на 2018 год"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

Он отметил: "Президент подписал Закон о Государственном бюджете Украины на 2018 год.

В следующем году создан Государственный дорожный фонд с объемом расходов в 32,9 млрд грн. Всего на развитие дорог предусмотрено направить 47,7 млрд грн. На функционирование Фонда энергоэффективности предусмотрены средства в сумме 1,6 млрд грн, еще 0,4 млрд грн - на реализацию Государственной целевой экономической программы по энергосбережению.

В 2018 году продолжается оказание поддержки местным бюджетам для реализации инвестиционных программ и проектов регионального развития: 6,0 млрд грн - за счет средств Государственного фонда регионального развития; 5,0 млрд грн - субвенции на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий; 1,9 млрд грн - субвенции на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин".

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