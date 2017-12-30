 Освобожденным заложникам в больнице "Феофания" нужна одежда и средства гигиены, - волонтер Томак

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Короче говоря, такое дело. Не всех окутали любовью и вниманием после освобождения из русского плена. Часть людей, которые содержались в качестве гражданских заложников, требуют базовых вещей.
Они находятся в Феофании, в корпусе №2
Вот список.
- Дмитрий:
• Спортивные штаны - 2 пары
• Полотенца
• Кроссовки 45-й размер
• Футболки L
• Нижнее белье
• Шампуни и гели для душа
- Александр
• Полотенца
• Кроссовки 42-й размер
• Спортивные штаны 2 пары
• Шампуни и гели для душа
• Нижнее белье
• Футболки M
• Обычные штаны
- Лиля
• Нижнее белье (комплекты)
• Средства женской гигиены
• Спортивные штаны
• Кроссовки 39-й размер
- Александр
• легкая куртка с капюшоном
• Нижнее белье
- Юрий
• Костюм спортивный
• Кроссовки 43-й размер
• Футболки 2 шт. - размер XXL
• Джинсы L
Еще 4 телефона, карты МТС
А еще сладкое и фрукты.
На месте это все координирует Иван 0983642979, он сам только что из плена, но готов принимать звонки и зистричаты на месте помощь уволенным из вышеперечисленного списка".
Позже она отметила: "UPD завтра (30 декабря) будет ехать Александра Сурган и Елена Ивасюнько. Если также собираетесь - координуйтесь по уже закрытым потребностям.
UPD2 Благодаря Olya Gvozdyova закрыта потребность в 1 телефоне, 1 свитере и 1 полотенце.
UPD3 Еще два телефона нашлись.
UPD4 есть женские кроссовки и белье, 4 стартовые пакеты. Но один телефон умер, то есть имеем два всего".
Оце за 50 гривнів кричати на усю країну?
Було б краще, якби сам Порошенко зустів визволених з полону без своєї свити, сказав від себе пару слів і після цього рідні цих хлопців змогли обійняти їх, а не тримати людей на холоді, та чекати поки кожен із свити президента не вставить своїх п"ять копійок про те як він переживав за долю бранців. При цьому вирішити питання трусів та зубних щіток із Петіної свити ніхто не спромігся.
Приведу пять примеров:
Один был на подвале за нац.стихи на Удаве(отпустили после инсульта полупарализованного).Переехал собственными силами.
Второй до сих пор копает окопы(синяк)
Третий убежал, лишившись малого бизнеса.
Четвёртый таксует там, мечтает о Воронеже.
Пятый (узбек!) - Бывший горный мастер.Воюет под Щастьем.
И все мы были одной весёлой гоп-компанией в студенческие годы...
Эти же люди защищали Украину и государство должно было о них позаботиться и учесть все это заранее. А так, Порошенко и свита попиарились, пофоткались и забыли.
Вот суть нынешней власти. Использовать и выбросить....
которые содержались в качестве гражданских заложниковИсточник: https://censor.net.ua/n3042339
???
Все украинские воины были переодеты в Харькове в новенькую форму ВСУ. Но не захватили с собой встречающие полотенце для Дмитрия и прокладки для Лили. Порох приехал со своим микрофоном, а патриоты и волонтеры привезли кофе для себя и флаги на удочках для освобожденных. Бывает.