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 Освобожденным заложникам в больнице "Феофания" нужна одежда и средства гигиены, - волонтер Томак

Волонтер и активист Мария Томак обнародовала информацию, что освобожденным украинским воинам, которые находятся в больнице "Феофания" нужна одежда и средства гигиены.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Короче говоря, такое дело. Не всех окутали любовью и вниманием после освобождения из русского плена. Часть людей, которые содержались в качестве гражданских заложников, требуют базовых вещей.

Они находятся в Феофании, в корпусе №2

Вот список.

  1. Дмитрий:
    • Спортивные штаны - 2 пары
    • Полотенца
    • Кроссовки 45-й размер
    • Футболки L
    • Нижнее белье
    • Шампуни и гели для душа
  2. Александр
    • Полотенца
    • Кроссовки 42-й размер
    • Спортивные штаны 2 пары
    • Шампуни и гели для душа
    • Нижнее белье
    • Футболки M
    • Обычные штаны
  3. Лиля
    • Нижнее белье (комплекты)
    • Средства женской гигиены
    • Спортивные штаны
    • Кроссовки 39-й размер
  4. Александр
    • легкая куртка с капюшоном
    • Нижнее белье
  5. Юрий
    • Костюм спортивный
    • Кроссовки 43-й размер
    • Футболки 2 шт. - размер XXL
    • Джинсы L

Еще 4 телефона, карты МТС

А еще сладкое и фрукты.

На месте это все координирует Иван 0983642979, он сам только что из плена, но готов принимать звонки и зистричаты на месте помощь уволенным из вышеперечисленного списка".

Позже она отметила: "UPD завтра (30 декабря) будет ехать Александра Сурган и Елена Ивасюнько. Если также собираетесь - координуйтесь по уже закрытым потребностям.

UPD2 Благодаря Olya Gvozdyova закрыта потребность в 1 телефоне, 1 свитере и 1 полотенце.

UPD3 Еще два телефона нашлись.

UPD4 есть женские кроссовки и белье, 4 стартовые пакеты. Но один телефон умер, то есть имеем два всего".

Источник: https://censor.net.ua/n3042339
 
 
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Он и есть. Автор небось тот же, что и с мишкомайданом.
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Вот это про трусы , очень смахивает на провокацию , ей Богу, работая в больнице сама бы купила те копеечные трусы и зубную щетку , те кило конфет и бутылку шампуни,просто как помощь нуждающемуся, и не кричала об этом на всю страну , позоримся.
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Труси зараз зовсім не дешеві. Якось дивився на ринку, то більш-менш пристойні гривень 50-70 коштують. Я вже не кажу про "Atlantic" за 160-200 гривень.
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Шо треба круті килоти?
Оце за 50 гривнів кричати на усю країну?
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цукерки і солодке в лікарні хворим не рекомендують , хоча якщо їх просто обстежують і новий рік все таки наступає то може і дозволять
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Шановна Лілія Стацкая, питання не про те, що ви могли купити цим людям труси та зубну щітку, а питання в тому, що люди, які за ради свого піару, на ареодромах держали на холоді змарнілих визволених бранців щоб нібито виказати їм свою шану, не змогли організувати найпростіше.
Було б краще, якби сам Порошенко зустів визволених з полону без своєї свити, сказав від себе пару слів і після цього рідні цих хлопців змогли обійняти їх, а не тримати людей на холоді, та чекати поки кожен із свити президента не вставить своїх п"ять копійок про те як він переживав за долю бранців. При цьому вирішити питання трусів та зубних щіток із Петіної свити ніхто не спромігся.
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єто полній пистец, государство не может обеспечить срательной бумагой и шмотьем с сєконда
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информацыя подана двояко вместо имен моглабы указать что за люди, так нет нужно подчеркнуть что очень нужны кросовки в больнице..... этой волонтёрке может лучше устроится на нтв работать..... как хороша погоня за самопиаром..... есть люди которые по костям пойдут - главное что бы это было лихо, броско, и вызывало восторг у масс.....
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и ещё а в какие из госорганов или большие корпорации обратилась этот волонтёр?? или твит в соцсетях о потребностях это её максимум......
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барыга поматросил(попиарился) и бросил а народ теперь одежду и средства гигиены собирает
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Шо-то не видно соевіх воинов - где все єти Гіги, 5-копеечніе, али хасані прочие шлеперы?
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Господа, не стоит всех вернувшихся мешать с фекалиями...
Приведу пять примеров:
Один был на подвале за нац.стихи на Удаве(отпустили после инсульта полупарализованного).Переехал собственными силами.
Второй до сих пор копает окопы(синяк)
Третий убежал, лишившись малого бизнеса.
Четвёртый таксует там, мечтает о Воронеже.
Пятый (узбек!) - Бывший горный мастер.Воюет под Щастьем.
И все мы были одной весёлой гоп-компанией в студенческие годы...
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В тылу все то же самое, один из моих двоюродных братьев и племянник, воевали за Украину с самого начала войны, второй ждет путлера и большую пенсию в рублях, имея троих детей и уже четверых внуков зовет войну на их головы.Не общаемся вообще , уже четвертый год.
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Шоколадный же обещал денег дать, или обещать не мешки ворочать.
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А что, государство нищее?
Эти же люди защищали Украину и государство должно было о них позаботиться и учесть все это заранее. А так, Порошенко и свита попиарились, пофоткались и забыли.
Вот суть нынешней власти. Использовать и выбросить....
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Из освобожденных не все военные, почти половина- гражданские родом из оккупированных территорий
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освобожденным украинским воинам Источник: https://censor.net.ua/n3042339
которые содержались в качестве гражданских заложниковИсточник: https://censor.net.ua/n3042339
???
Все украинские воины были переодеты в Харькове в новенькую форму ВСУ. Но не захватили с собой встречающие полотенце для Дмитрия и прокладки для Лили. Порох приехал со своим микрофоном, а патриоты и волонтеры привезли кофе для себя и флаги на удочках для освобожденных. Бывает.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОсвобожденным заложникам в больнице "Феофания" нужна одежда и средства гигиены, - волонтер Томак
 
 
 
 
 
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