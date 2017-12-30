 Освобожденным заложникам в больнице "Феофания" нужна одежда и средства гигиены, - волонтер Томак

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Короче говоря, такое дело. Не всех окутали любовью и вниманием после освобождения из русского плена. Часть людей, которые содержались в качестве гражданских заложников, требуют базовых вещей.

Они находятся в Феофании, в корпусе №2

Вот список.

Дмитрий:

• Спортивные штаны - 2 пары

• Полотенца

• Кроссовки 45-й размер

• Футболки L

• Нижнее белье

• Шампуни и гели для душа Александр

• Полотенца

• Кроссовки 42-й размер

• Спортивные штаны 2 пары

• Шампуни и гели для душа

• Нижнее белье

• Футболки M

• Обычные штаны Лиля

• Нижнее белье (комплекты)

• Средства женской гигиены

• Спортивные штаны

• Кроссовки 39-й размер Александр

• легкая куртка с капюшоном

• Нижнее белье Юрий

• Костюм спортивный

• Кроссовки 43-й размер

• Футболки 2 шт. - размер XXL

• Джинсы L

Еще 4 телефона, карты МТС

А еще сладкое и фрукты.

На месте это все координирует Иван 0983642979, он сам только что из плена, но готов принимать звонки и зистричаты на месте помощь уволенным из вышеперечисленного списка".

Позже она отметила: "UPD завтра (30 декабря) будет ехать Александра Сурган и Елена Ивасюнько. Если также собираетесь - координуйтесь по уже закрытым потребностям.

UPD2 Благодаря Olya Gvozdyova закрыта потребность в 1 телефоне, 1 свитере и 1 полотенце.

UPD3 Еще два телефона нашлись.

UPD4 есть женские кроссовки и белье, 4 стартовые пакеты. Но один телефон умер, то есть имеем два всего".