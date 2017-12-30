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Все про:Днепр_город (2275) мемориальная доска (78)

 В Днепре пытались украсть мемориальную доску Галичу

В Днепре неизвестные похитили мемориальную доску с барельефом поэта-диссидента, барда и драматурга Александра Галича. Мемориальный знак исчез из дома №74 на улице Старокозацкой, где он родился

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода подтвердили в горсовете.

Как сообщил внештатный советник городского головы по вопросам культуры Евгений Гендин, впоследствии доску нашли неподалеку от места установки, и теперь она нуждается в реставрации.

Как предположил Евгений Гендин, воры надеялись, что мемориальный знак удастся сдать на металлолом.

В Днепре пытались украсть мемориальную доску Галичу 01

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В горсовете обещают, что после небольшой реставрации доска вернется на свое место.

В областном управлении полиции Радио Свобода сообщили, что с заявлением о похищении мемориального знака в милицию пока не обращались.

В декабре 2016 года в Днепре торжественно открыли мемориальную доску уроженцу города, поэту-диссиденту, барду и драматургу Александру Галичу. Мемориальный знак разместили на здании №74 на улице Старокозацкой (бывший Комсомольской), где он родился и жил первые годы жизни.

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Источник: https://censor.net.ua/n3042337
 
 
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Случай из жизни . Сосед поделился . Говорит , " иду , как-то в обед в АТБ . Вижу как два оборванца несут кусок рельсы . Подумал , надо и свою сдать , дома такая же . Вернулся домой , а её уже сдали ."
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А ты этим , которые по помойкам шарятся , предложи работу и зарплату . Они тебя пошлют .
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верно!
как-то попросил сосед двух бомжей помочь разгрузить машину со стройматериалом (выставить просто с машины под подъезд - чтобы быстрее отпустить авто) - давал каждому по 100 грн (два грущика столько же взяли) - послали сразу и долго ржали...
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А Парамонова, гляжу, в новом шарфике,
А как увидела меня - вся стала красная.
У них первый был вопрос - "Свободу Африке!",
А потом уж про меня - в части "разное".
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МНЕ кажется,что волна похищений бюстов и барельефов связанна из высшими городскими властьями которые знают что и кого будут снимать и что за тем можно будет продать за немеряные деньги на мировых аукционах.
Кто знает что хранится в закормах музеев Украины?Да и кто знает что демонстрирующие сейчас не подделки?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Днепре пытались украсть мемориальную доску Галичу
 
 
 
 
 
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