 В Днепре пытались украсть мемориальную доску Галичу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода подтвердили в горсовете.
Как сообщил внештатный советник городского головы по вопросам культуры Евгений Гендин, впоследствии доску нашли неподалеку от места установки, и теперь она нуждается в реставрации.
Как предположил Евгений Гендин, воры надеялись, что мемориальный знак удастся сдать на металлолом.
В горсовете обещают, что после небольшой реставрации доска вернется на свое место.
В областном управлении полиции Радио Свобода сообщили, что с заявлением о похищении мемориального знака в милицию пока не обращались.
В декабре 2016 года в Днепре торжественно открыли мемориальную доску уроженцу города, поэту-диссиденту, барду и драматургу Александру Галичу. Мемориальный знак разместили на здании №74 на улице Старокозацкой (бывший Комсомольской), где он родился и жил первые годы жизни.
как-то попросил сосед двух бомжей помочь разгрузить машину со стройматериалом (выставить просто с машины под подъезд - чтобы быстрее отпустить авто) - давал каждому по 100 грн (два грущика столько же взяли) - послали сразу и долго ржали...
А как увидела меня - вся стала красная.
У них первый был вопрос - "Свободу Африке!",
А потом уж про меня - в части "разное".
Кто знает что хранится в закормах музеев Украины?Да и кто знает что демонстрирующие сейчас не подделки?