 В Днепре пытались украсть мемориальную доску Галичу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода подтвердили в горсовете.

Как сообщил внештатный советник городского головы по вопросам культуры Евгений Гендин, впоследствии доску нашли неподалеку от места установки, и теперь она нуждается в реставрации.

Как предположил Евгений Гендин, воры надеялись, что мемориальный знак удастся сдать на металлолом.

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В горсовете обещают, что после небольшой реставрации доска вернется на свое место.

В областном управлении полиции Радио Свобода сообщили, что с заявлением о похищении мемориального знака в милицию пока не обращались.

В декабре 2016 года в Днепре торжественно открыли мемориальную доску уроженцу города, поэту-диссиденту, барду и драматургу Александру Галичу. Мемориальный знак разместили на здании №74 на улице Старокозацкой (бывший Комсомольской), где он родился и жил первые годы жизни.

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