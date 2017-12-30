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 Оккупанты в ОРДЛО сеют панику, заявляя о "переброске к фронту тяжелой артиллерии ВСУ" и "американских ударных БПЛА", - ИС

Российское оккупационное командование активизировало проведение мероприятий по распространению дезинформации среди мирного населения про активизацию боевых действий в период Рождественских и Новогодних праздников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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Так, по данным разведки, на подконтрольной оккупационному командованию территории усилен административно-полицейский режим, коммунальные службы проводят демонстративные мероприятия по переоборудованию подвальных помещений в бомбоубежища. В больницы и медицинские учреждения разослан циркуляр о необходимости спланировать и провести мероприятия, направленные на подготовку медицинских учреждений к приему большого количества раненых.

"Одновременно среди командования частей и подразделений обоих "армейских корпусов" распространяется информация со ссылкой на данные разведки оккупантов о том, что ВСУ перейдут в наступление сразу на нескольких участках фронта. В ряде штабов оккупационных войск циркулируют некие "достоверные данные" о некоей "переброске ВСУ к фронту тяжёлой артиллерии" и "американских ударных БПЛА". Наступление якобы начнётся с массированных артиллерийских и ракетных ударов по штабам, ПУ и КП оккупантов, складам и пунктам снабжения. Синхронно "МГБ ДНР" и "МГБ ЛНР" заявили о том, что на данный момент на оккупированную территорию уже заброшены десятки украинских ДРГ с целью создания хаоса и паники перед началом "наступления ВСУ"", - говорится в сообщении группы.

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Оккупанты в ОРДЛО сеют панику, заявляя о переброске к фронту тяжелой артиллерии ВСУ и американских ударных БПЛА, - ИС 01
Оккупанты в ОРДЛО сеют панику, заявляя о переброске к фронту тяжелой артиллерии ВСУ и американских ударных БПЛА, - ИС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3042335
 
 
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Меня мало волнует паника среди быдломассы "дАмбасян".
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Карту атаки на Дырляндию - орки еще летом нарисовали...
Окупанти в ОРДЛО сіють паніку, заявляючи про "перекидання до фронту важкої артилерії ЗСУ" і "американських ударних БПЛА", - ІС - Цензор.НЕТ 3518
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Панику сеют засланные ДРГ. В статье же все написано...
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орки - а еще томагавки и апачи готовы и ждут час их - усе как у нормальных индейцев,скальпы только не испортите ,а то знаю я вас)))
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если бы были у нас те ударные и в достаточном количестве то орки не занимались бы фигней а занимались похоронами! Оккупанты в ОРДЛО сеют панику, заявляя о "переброске к фронту тяжелой артиллерии ВСУ" и "американских ударных БПЛА", - ИС - Цензор.НЕТ 7053 Слава Нации!!!! Смерть врагам!
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та хай их там от страха и ужаса дизентерия побьет!
(всех - поголовно и позаднично!)
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Над Донецком видели летающий американский танк Оккупанты в ОРДЛО сеют панику, заявляя о "переброске к фронту тяжёлой артиллерии ВСУ" и "американских ударных БПЛА", - ИС - Цензор.НЕТ 8853
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Более того . На его броне были замечены танцующие пьяные негры .
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Чушь, дебилы только тракторами Стелс Технологии ломают, а КНР за милиарды это бы купила!
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И что ? Тем кто ждет Украину-это радостные слухи, тем кто ненавидит - деморализующие, не чего еще этим голову забивать.
Кстати, от всей души желаю чтобы эти слухи были истинной, и первым из шагов к освобождению украинского Донбасса.
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Вряд ли Донбасс будут освобождать от путлеровцев с помощью тяжелой арты, русня же детсадики вывезет на передок.
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Это точно, удивляюсь как они еще не погнали впереди себя в наступление женщин и детей.
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В Новорічну ніч піднімемо келихи за те, щоб це здійснилося.
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Очень вьялое заявление.
Где лоховской задор, я вас спрашиваю?
На фоне негров-рептилоидов нужно проявлять смекалку и решительность в предположениях.
)))
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Переоборудование подвалов в бомбоубежища в стадии завершения:
Оккупанты в ОРДЛО сеют панику, заявляя о "переброске к фронту тяжелой артиллерии ВСУ" и "американских ударных БПЛА", - ИС - Цензор.НЕТ 7986
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Непонятно кто паникует , обезьяны или население .
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Там много проукраинских людей, а еще больше срытой ваты, которая разочаровалась в величии мордвы.
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вата не может разочароваться в вате, по определению.
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Ну да, они считают что русня мало помогает, поэтому они обиделись и опять хотят в Украину.
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потом обидяться что Украина им мало помогает, и так по кругу...
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Ну да, это уже неизлечимо, общался тут с этими переселенцами, говорят " у вас конечно красиво, но не понимаю зачем столько копошиться возле дома".
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Разница есть. Справа обезьяна, слева впопучленец на блок-посту:
Окупанти в ОРДЛО сіють паніку, заявляючи про "перекидання до фронту важкої артилерії ЗСУ" і "американських ударних БПЛА", - ІС - Цензор.НЕТ 7297
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Донбасити, росєяне та крисчане-це гібриди московсько-совєтської селекціі, генні мутанти, потвори без роду і племені !!)))
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Этой картинке уже 3 года.
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Пророчества должны подталкивать к действиям, ибо они так не "збудутся"! А сидеть в окопах и принимать обстрелы, когда например Горловка уже пол-года в окружении, но её брать не хотят, не наши воины, а Муженки-Пеци-Полтораки, вот это проблема!
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То есть, они сами своими заявлениями сеют и множат в умах верующих им жителей Донбасса панику и хаос, и тут же обвиняют в этом США и Украину?! Неужели РПЦ им не разъяснила: "Чего боится нечестивец, то его и постигнет".
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Еп тыть, вот олени, и ведутся же на эту лажу.
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В этом какая то логика есть. Если касабня действитльно от туда ушла, то никто не мешает нам туда идти.
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а негры скачущие на бтэрах там есть ?
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Правильно делают, пусть быдломаса дрожит и мучается в страхе. Ибо в мучениях происходит очищение... Оккупанты в ОРДЛО сеют панику, заявляя о "переброске к фронту тяжелой артиллерии ВСУ" и "американских ударных БПЛА", - ИС - Цензор.НЕТ 942
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В супермаркете: - У вас есть ящики для овощей?

- Телевизоры в другом отделе...
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Та у нас такие самые овощи, только подкармливают другим, а шо нет!???
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Трансформеры тоже прибыли на помощь!?
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Жаль, что этой панике нет подтверждения. То-есть, ударить бы по ним как они того и боятся!
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Это правда: 3 роты геев и 2 батальона афро-американцев скоро нападут на лугандонию...
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В Краматорске лично видел 32 ударных беспилотника Викинг , у каждого на борту по 12 Томагавк .
Донецк позавидует Грозному в Новогоднюю ночь..
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ватний варіант страшилки атопутіннападьот..
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"американских ударных БПЛА" - это 5!! Окупанти в ОРДЛО сіють паніку, заявляючи про "перекидання до фронту важкої артилерії ЗСУ" і "американських ударних БПЛА", - ІС - Цензор.НЕТ 9626 и все они базируются на глубоководной орбите при этом сбивают расейские спутники....
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Про гейропу. Как вы знаете, гейропа - это рассадник гомосексуалистов, которые насилуют православных младенцев. Любой уважающий себя ватный патриот, при слове гейропа сразу же инстинктивно в ужасе сжимает свою пятую точку.Но у меня есть для них страшная новость. В Китае - 70 миллионов только официально "признавших себя" гомосексуалистов. Правительство впринципе поддерживает их увлечения, поскольку перенаселение и всё такое. За государственный счёт создаются клубы и сайты знакомств для любителей однополой любви.70 миллионов узкоглазых гомосексуалистов - это больше, чем всё мужское население России. И пока ватаны во всеоружии ждут удара спереди, их коварно ударят сзади.
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Турчинов сейчас пришлет ударные беспилотники. А нет, не пришлет. Нету.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты в ОРДЛО сеют панику, заявляя о "переброске к фронту тяжелой артиллерии ВСУ" и "американских ударных БПЛА", - ИС
 
 
 
 
 
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