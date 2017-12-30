 Оккупанты в ОРДЛО сеют панику, заявляя о "переброске к фронту тяжелой артиллерии ВСУ" и "американских ударных БПЛА", - ИС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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Так, по данным разведки, на подконтрольной оккупационному командованию территории усилен административно-полицейский режим, коммунальные службы проводят демонстративные мероприятия по переоборудованию подвальных помещений в бомбоубежища. В больницы и медицинские учреждения разослан циркуляр о необходимости спланировать и провести мероприятия, направленные на подготовку медицинских учреждений к приему большого количества раненых.

"Одновременно среди командования частей и подразделений обоих "армейских корпусов" распространяется информация со ссылкой на данные разведки оккупантов о том, что ВСУ перейдут в наступление сразу на нескольких участках фронта. В ряде штабов оккупационных войск циркулируют некие "достоверные данные" о некоей "переброске ВСУ к фронту тяжёлой артиллерии" и "американских ударных БПЛА". Наступление якобы начнётся с массированных артиллерийских и ракетных ударов по штабам, ПУ и КП оккупантов, складам и пунктам снабжения. Синхронно "МГБ ДНР" и "МГБ ЛНР" заявили о том, что на данный момент на оккупированную территорию уже заброшены десятки украинских ДРГ с целью создания хаоса и паники перед началом "наступления ВСУ"", - говорится в сообщении группы.

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