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Все про:медицина (1493) Порошенко (14035) стипендии (128)

 Порошенко назначил тринадцати медикам пожизненные стипендии и семидесяти - двухгодичные, - указ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям здравоохранения".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-службы президента Украины, пожизненные стипендии получили 13 медиков, двухлетние - 70 медиков.

Среди отмеченных деятелей здравоохранения – работники коммунального заведения "Днепропетровская областная клиническая больница им.Мечникова", ряда медицинских учреждений в Ивано-Франковской, Черниговской, Запорожской, Черновицкой, Волынской, Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Львовской, Киевской, Ровенской, Донецкой и Тернопольской областях.

Кроме того, стипендии получили работники учреждений Министерства здравоохранения Украины и Национальной академии медицинских наук Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3042333
 
 
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вангую:будем разгребать последствия рэхворм
после смены ,попа , не один год...
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Там всё верно написано.
двухлетние (стипендии) - 70 медиков.
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файна новина)
пользуясь случаем поздравляю всех с наступающим!
было три года назад одно хуйло, а теперь их как минимум два)
желаю народу Украины в следующем году избавиться хотя бы от одного)

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Полагаю, что супрунша также получила стипуху, хотя я бы предпочел для нее пожизненное
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Гетьман. Украиной всегда управлял демократически избранный военный лидер. Так было, есть и будет.
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поровшенко до гетьмана, как до австралии раком Порошенко назначил тринадцати медикам пожизненные стипендии и семидесяти - двухгодичные, - указ - Цензор.НЕТ 1664
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Говорят, проект "НМП" свёрнут, до лучших времён.
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Вроде как и хорошая новость. И хотелось бы за врачей порадоваться... Но как-то нерадостно заканчивается год.
Ожидания лучшего, нам уже душу не томят. порошенко от мечтаний, нас быстро отучил.
Сколько было надежд и чаяний(!), а на деле - возрождение януковича в лице порошенко. Всё! Ах да, ещё безвиз! - который мы бы ещё подождали пару лет, без особых ущемлений для себя и особой нужды.
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Совсем недавно Витя Индюкович и Ян Мыколович Азиров за три года власти добавили пенсионерам Украинам ОДИН раз 96 гривен,и СКАЗАЛИ : Бюджет ПРОЕДАНИЯ мы не допустим в Украине...,Яценюк и Гройсман довавляли за 3 года войны пенсии уже четыре раза...,ПОРА прекращат выплаты...Бюджет проедания для ДАУНетскага быдло ни к чесму..ИНхляция... Порошенко призначив тринадцяти медикам довічні стипендії й сімдесяти - дворічні, - указ - Цензор.НЕТ 2258
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Мені Азіров додав 14 гривень. Сєня взагалі нічого, а Грося таки додав.
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я пенсию получаю с конца 1996 года и ничего не забыл....особенно теорию и практику ДАУНетских уродов Порошенко призначив тринадцяти медикам довічні стипендії й сімдесяти - дворічні, - указ - Цензор.НЕТ 3851и Данилыча...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко назначил тринадцати медикам пожизненные стипендии и семидесяти - двухгодичные, - указ
 
 
 
 
 
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