 Порошенко назначил тринадцати медикам пожизненные стипендии и семидесяти - двухгодичные, - указ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-службы президента Украины, пожизненные стипендии получили 13 медиков, двухлетние - 70 медиков.
Среди отмеченных деятелей здравоохранения – работники коммунального заведения "Днепропетровская областная клиническая больница им.Мечникова", ряда медицинских учреждений в Ивано-Франковской, Черниговской, Запорожской, Черновицкой, Волынской, Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Львовской, Киевской, Ровенской, Донецкой и Тернопольской областях.
Кроме того, стипендии получили работники учреждений Министерства здравоохранения Украины и Национальной академии медицинских наук Украины.
это как ???
после смены ,попа , не один год...
двухлетние (стипендии) - 70 медиков.
пользуясь случаем поздравляю всех с наступающим!
было три года назад одно хуйло, а теперь их как минимум два)
желаю народу Украины в следующем году избавиться хотя бы от одного)
Ожидания лучшего, нам уже душу не томят. порошенко от мечтаний, нас быстро отучил.
Сколько было надежд и чаяний(!), а на деле - возрождение януковича в лице порошенко. Всё! Ах да, ещё безвиз! - который мы бы ещё подождали пару лет, без особых ущемлений для себя и особой нужды.