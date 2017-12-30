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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Общество
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 Хельсинский союз заявляет о 12 тыс. случаев убийств, пыток и незаконного лишения свободы на Донбассе

Хельсинскому союзу по правам человека известно о 12 000 случаев пыток, убийств и незаконного содержания на Донбассе.

Об этом в эфире "Громадського радио" сообщил председатель правления Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Есть разные базы данных, где есть различные количества задокументированных преступлений. Наибольшая база подтверждает 12000 таких случаев. Это и убийства, и пытки, и незаконное лишение свободы. Это, фактически, преступления против физической свободы и неприкосновенности. Мы работали в 2015 году с небольшим количеством случаев, около 150 конкретных лиц, ставших жертвами такого обращения", - рассказал Павличенко.

Напомним, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников террористов. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории.

В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевиков. Встречать освобожденных украинцев под Краматорск прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3042332
 
 
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Нічого іншого в зоні бойових дій і бути не може.
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Кто бы сомневался что "Стирол" будет биться насмерть. Слишком большие бабки на кону.
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Только что смотрел базу, там более 30 000 различных случаев. Эти уроды не гнушаются ни чем.
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Хельсинский союз.
Сечешь тему ?
А если в ООН заявить что генсек Гутеришь скажет
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Я так понимаю, что эти 12000 случаев относятся к обеим сторонам противостояния. По крайней мере, иного в информации нет. Впрочем, на гражданской войне ожесточение сторон может просто зашкаливать.
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А сколько таких фактов в ДНР и ЛНР.? Надо же сообщать о пытках, убийствах и незаконных удержаниях в тюрьмах не только в Украине.
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С каких это пор межгосударственный конфликт называется гражданским ?
Сторона конфликта постоянный член совета безопасности ООН, а генсек не чешится и даже наоблрот призывает к взаимопониманию.
Сам то он наверное уже достиг взаимопонимания с стороной что во время войны всякое бывает.
Абсолютно бесполезная организация не служащая целям ее создания и еще и злоупотребляющая своими механизмами.
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розглянути кожен випадок , звірства нічим не оправдовуються й повинні бути покарані
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Цензор.НЕТНовостиОбществоХельсинский союз заявляет о 12 тыс. случаев убийств, пыток и незаконного лишения свободы на Донбассе
 
 
 
 
 
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