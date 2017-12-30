 Хельсинский союз заявляет о 12 тыс. случаев убийств, пыток и незаконного лишения свободы на Донбассе

Об этом в эфире "Громадського радио" сообщил председатель правления Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Есть разные базы данных, где есть различные количества задокументированных преступлений. Наибольшая база подтверждает 12000 таких случаев. Это и убийства, и пытки, и незаконное лишение свободы. Это, фактически, преступления против физической свободы и неприкосновенности. Мы работали в 2015 году с небольшим количеством случаев, около 150 конкретных лиц, ставших жертвами такого обращения", - рассказал Павличенко.

Напомним, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников террористов. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории.

В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевиков. Встречать освобожденных украинцев под Краматорск прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.