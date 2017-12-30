 Хельсинский союз заявляет о 12 тыс. случаев убийств, пыток и незаконного лишения свободы на Донбассе

Об этом в эфире "Громадського радио" сообщил председатель правления Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть разные базы данных, где есть различные количества задокументированных преступлений. Наибольшая база подтверждает 12000 таких случаев. Это и убийства, и пытки, и незаконное лишение свободы. Это, фактически, преступления против физической свободы и неприкосновенности. Мы работали в 2015 году с небольшим количеством случаев, около 150 конкретных лиц, ставших жертвами такого обращения", - рассказал Павличенко.
Напомним, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников террористов. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории.
В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевиков. Встречать освобожденных украинцев под Краматорск прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.
Сечешь тему ?
А если в ООН заявить что генсек Гутеришь скажет
Сторона конфликта постоянный член совета безопасности ООН, а генсек не чешится и даже наоблрот призывает к взаимопониманию.
Сам то он наверное уже достиг взаимопонимания с стороной что во время войны всякое бывает.
Абсолютно бесполезная организация не служащая целям ее создания и еще и злоупотребляющая своими механизмами.