 Двое украинских воинов с Волыни, освобожденные из плена террористов, вернулись на малую родину

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 5 канал.
Артем Виндюк был в заложниках более года, Владимир Гизун - около двух.
В Луцке их встречали родные и близкие и почти сотня неравнодушных горожан. Люди не сдерживали эмоций. Теперь же впереди у военных курс лечения и реабилитация.
"Я не знал до последнего, пока мне не пришли и не сказали, что завтра домой", - рассказал военнослужащий ВСУ Владимир Гизун.
"Я бы очень сильно не хотел это вспоминать, это трудно, я уже на своей земле, меня поддерживают. Просто морально еще пока трудно, понимаете, только два дня, я не верю, боюсь, что проснусь и буду там", - добавил военнослужащий ВСУ Артем Виндюк.
Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.
Украину придумали и пр.муйню.
ЦН ,исправьте свой косяк !!!
для ностальгирующих совков.
"большая" - конечно же сесесер, а "малая" - одна из "республик".
Домой вернулись. Всё. Но "вернулись на малую родину"(с) - это ж слов больше, копейка капает...
какая малая родина?
3-15.
САМОЦВЕТЫ - Мой адрес Советский Союз - YouTube
не понимают что такое малая родина
https://www.youtube.com/watch?v=3CeBtpC4eds
сердце волнуется
но так и не успели....
смысл?
расея(для высравшего)большая родина
а Украина ...маленькая окраина.по Фрейду !!!
но двас. защитянь...
прогрессируешь