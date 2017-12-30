 Двое украинских воинов с Волыни, освобожденные из плена террористов, вернулись на малую родину

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 5 канал.

Артем Виндюк был в заложниках более года, Владимир Гизун - около двух.

В Луцке их встречали родные и близкие и почти сотня неравнодушных горожан. Люди не сдерживали эмоций. Теперь же впереди у военных курс лечения и реабилитация.

"Я не знал до последнего, пока мне не пришли и не сказали, что завтра домой", - рассказал военнослужащий ВСУ Владимир Гизун.

"Я бы очень сильно не хотел это вспоминать, это трудно, я уже на своей земле, меня поддерживают. Просто морально еще пока трудно, понимаете, только два дня, я не верю, боюсь, что проснусь и буду там", - добавил военнослужащий ВСУ Артем Виндюк.

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.