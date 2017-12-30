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 Общество
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 Двое украинских воинов с Волыни, освобожденные из плена террористов, вернулись на малую родину

Двое волынских бойцов вернулись на малую родину после освобождения из плена боевиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 5 канал.

 Артем Виндюк был в заложниках более года, Владимир Гизун - около двух.

В Луцке их встречали родные и близкие и почти сотня неравнодушных горожан. Люди не сдерживали эмоций. Теперь же впереди у военных курс лечения и реабилитация.

"Я не знал до последнего, пока мне не пришли и не сказали, что завтра домой", - рассказал военнослужащий ВСУ Владимир Гизун.

"Я бы очень сильно не хотел это вспоминать, это трудно, я уже на своей земле, меня поддерживают. Просто морально еще пока трудно, понимаете, только два дня, я не верю, боюсь, что проснусь и буду там", - добавил военнослужащий ВСУ Артем Виндюк.

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3042331
 
 
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...Луцьк - це малая родіна...а де бальшая, чи вілікая, чи як ще вона там називається родіна?...
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щас на расее это всё обсосут со всех сторон.
Украину придумали и пр.муйню.
ЦН ,исправьте свой косяк !!! Двоє українських воїнів із Волині, звільнені з полону терористів, повернулися на малу батьківщину - Цензор.НЕТ 3912
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Никакого косяка нет, исправлять нечего. А что там московиты обсосут - нас не волнует.
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"малая родина" - чисто совковое выражение.
"большая" - конечно же сесесер, а "малая" - одна из "республик".

Домой вернулись. Всё. Но "вернулись на малую родину"(с) - это ж слов больше, копейка капает...
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Це потрібно рошенівський "5 канал" запитати
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маля родина где родился, а больша где живешь и раотаешь!
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То ще Брежнєв придумав такий слоган для стада.
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те кто в школе хорошо учился поступают в институт . те кто плохо идут в бурсу или сразу работать . а те кто в школу вообще не ходил те идут на Цензор новости набирать Двое украинских воинов с Волыни, освобожденные из плена террористов, вернулись на малую родину - Цензор.НЕТ 1123
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а ты сам попробуй набрать такой текст, когда формируется страница сайта. "dvoe_ukrainskih_voinov_s_volyni_osvobojdennye_iz_plena_terroristov_vernulis_na_maluyu_rodinu"
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а на хера мне пробовать ? я видишь ли избрал себе другую работу . и работая стараюсь не косячить . соответственно я хочу что бы и та двоешница которая набирает на Цензоре новости о работе думала а не о том кто ее в новогоднюю ночь "танцевать" будет Двоє українських воїнів із Волині, звільнені з полону терористів, повернулися на малу батьківщину - Цензор.НЕТ 3950
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Пройдет время и они расскажут о том,как над ними издевались россияне и ,онижетоженашиграждане,,лугандонии.Порох не закроет им рты деньгами.
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Всегда считалось что малая родина это место где человек родился ,город , деревня и т.д , в данном случае это Луцк.
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малая родина - это твой город,большая - страна.Чего возмущаться то
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ну вот - нормальные совейские клешата дудят.
https://www.youtube.com/watch?v=3CeBtpC4eds
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Вот вот, человек такое существо что все плохое он уже забыл и помнит только гордость величия СССР.
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Какая то хрень, только что открывал.
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Двоє українських воїнів із Волині, звільнені з полону терористів, повернулися на малу батьківщину - Цензор.НЕТ 6635Мне повезло, не успел глубоко заразиться, а в 80-х это все пошло на спад.
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а меня так успевали успевали заразить,
но так и не успели....
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Одни не слышали выражения «карета скорой помощи», другие не понимают, что такое «малая родина»…Что за повальная безграмотность...
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ну шо не понятно?!
расея(для высравшего)большая родина
а Украина ...маленькая окраина.по Фрейду !!!
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Хм... Честно говоря, мне такая интерпретация и в голову бы не пришла...
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Не буває ні малої ні великої "родіни". Батьківщина у людини одна. Все решта - совкові інсинуації.
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Бывает. Друг, когда едет к родителям в Гайворон из Одессы, говорит: я уехал на родину.
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двас защитан - мыслей нет чисто ордловское тошнилово.
но двас. защитянь...
прогрессируешь
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Поздравляю ребят и их родных -счастья вам!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДвое украинских воинов с Волыни, освобожденные из плена террористов, вернулись на малую родину
 
 
 
 
 
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