 Пришло время приостановить членство России в Интерполе, - гендиректор HCM Браудер

Об этом британский финансист написал в пятницу, 29 декабря, в своем микроблоге Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

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По словам Браудера, Россия в шестой раз обратилась в Интерпол за его арестом, "после того как предыдущие пять запросов были отклонены как нелегитимные и политически мотивированные".

Ранее представитель Генпрокуратуры РФ Михаил Резниченко сообщил, что ведомство готовит очередной запрос на объявление бизнесмена в международный розыск и его экстрадицию в Россию.

Этот шаг связан с тем, что Тверской районный суд Москвы 29 декабря во второй раз заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы за "преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов". В первый раз в обвинительном приговоре фигурировала сумма, превышавшая 522 млн рублей, сейчас - 3,5 млрд рублей.

В октябре 2017 года Россия уже вносила запрос на арест Браудера в базу Интерпола, после чего бизнесмену аннулировали американскую визу. Однако после разбирательства Интерпол удалил запрос, а США восстановили разрешительный документ.

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Hermitage Capital Management с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском фондовом рынке. В 2007 году прокуратура заподозрила его дочерние предприятия в уклонении от налогов. После обысков в компании юрист фонда Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 млн долларов.

В ответ прокуратура обвинила Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в СИЗО в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. В 2012 году в США был принят "закон Магнитского", который сначала распространялся на причастных к гибели юриста в СИЗО, а потом - и на другие лица, ответственные за грубые нарушения прав человека.