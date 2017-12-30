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Все про:Интерпол (382) Россия (67590) злоупотребление (38)

 Пришло время приостановить членство России в Интерполе, - гендиректор HCM Браудер

Основатель фонда Hermitage Capital Management (HCM) Уильям Браудер призвал приостановить членство России в Интерполе за "вопиющее злоупотребление" механизмами работы этой международной организации.

Об этом британский финансист написал в пятницу, 29 декабря, в своем микроблоге Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

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По словам Браудера, Россия в шестой раз обратилась в Интерпол за его арестом, "после того как предыдущие пять запросов были отклонены как нелегитимные и политически мотивированные".

Ранее представитель Генпрокуратуры РФ Михаил Резниченко сообщил, что ведомство готовит очередной запрос на объявление бизнесмена в международный розыск и его экстрадицию в Россию.

Этот шаг связан с тем, что Тверской районный суд Москвы 29 декабря во второй раз заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы за "преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов". В первый раз в обвинительном приговоре фигурировала сумма, превышавшая 522 млн рублей, сейчас - 3,5 млрд рублей.

В октябре 2017 года Россия уже вносила запрос на арест Браудера в базу Интерпола, после чего бизнесмену аннулировали американскую визу. Однако после разбирательства Интерпол удалил запрос, а США восстановили разрешительный документ.

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Hermitage Capital Management с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском фондовом рынке. В 2007 году прокуратура заподозрила его дочерние предприятия в уклонении от налогов. После обысков в компании юрист фонда Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 млн долларов.

В ответ прокуратура обвинила Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в СИЗО в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. В 2012 году в США был принят "закон Магнитского", который сначала распространялся на причастных к гибели юриста в СИЗО, а потом - и на другие лица, ответственные за грубые нарушения прав человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3042329
 
 
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громче всех "ДЕРЖИ ВОРА"" орёт именно ВОР.. погугли этого члена.. завтра он предет в украину и тоже начнёт кидать государство и тогда что вы все запоёте???не защищая РФ я говорю что мждународным мошенникам место в ТЮРЬМЕ ... для начала этот америкос мог обратиться в суд ЕСПЧ и защитить себя там
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Именно. Вот что настоящий вор и подельник вора говорил:

Президент России Владимир Путин заявил, что, хотя в деятельности возглавляемой Анатолием Чубайсом компании «Роснано» есть "недочеты", их "нельзя квалифицировать как преступление".
Прийшов час призупинити членство Росії в Інтерполі, - гендиректор HCM Браудер - Цензор.НЕТ 2530В 2016 году убытки «Роснано» составили 17,4 миллиарда рублей. Тем не менее, Путин заявил, что "следует различать воровство и просто неэффективные вложения". Прийшов час призупинити членство Росії в Інтерполі, - гендиректор HCM Браудер - Цензор.НЕТ 2959
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Я и без гугла знаю что такое Хуйлостан и Кремлёвское Хуйло.
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Ты идиот, если не знаешь, что Хуйло - самый результативный вор планеты, с которого надо начинать!
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Именно так оно и происходит! Российские воры кричат "держи вора" и злоупотребляют Интерполом, чтобы отвлечь от себя внимание! Но это бесполезно! Даже идиот знает: воров, равным кремлядям, в мире нет.
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Какой финансист поганый,отказался хуйлу дань платить!
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Интересно, в россии есть игра "Баран, баран - БУЦ"

Россия в шестой раз обратилась в Интерпол за его арестом, "после того как предыдущие пять запросов были отклонены как нелегитимные и политически мотивированные".
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И ты, Основатель фонда Hermitage Capital Management (HCM) Уильям Браудер, тоже участвовал в боях против российских десантников на площади Минутка в Грозном ? Настав час призупинити членство Росії в Інтерполі, - гендиректор HCM Браудер - Цензор.НЕТ 2712
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с новым годом,кацапня! Пришло время приостановить членство России в Интерполе, - гендиректор HCM Браудер - Цензор.НЕТ 1593
под елочкой еще столько подарков-ешьте,не обляпайтесь
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Так они же не поставляют в Россию ни хрена.
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дак им это и на руку а ввесь криминал будет прятаться в россии и она не будет повязана договором о выдаче преступников...... во урод.
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Они и так не выдают тех, кого выдать не хотят.
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А сейчас, что иначе? Разве, выдают бандюков?
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Пришло время приостановить членство России в Интерполе, - гендиректор HCM Браудер - Цензор.НЕТ 2884
ІнфоВійська України‏ @i_army_org22 ч.22 часа назад

Кремль назвал "разочарованиями 2017 года" отношения США с РФ и состояние Минских соглашений. Переводим с кремлевского на нормальный:

1) операция #ТрампНаш провалилась, санкции только усилились;
2) принудить Украину выполнить кремлевскую "версию" Минских соглашений не получилось.
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«Фабрика троллей», переедет с Савушкина, 55 в Петербурге в бизнес-центр «Лахта-2» на улице Оптиков, 4. Выделено помещение в 3 раза большее по площади - 12 тыс. кв.м, вместо 4 тыс. кв. м. Дополнительно нанимают троллей, чтобы гадить в соцсетях и распространять дезинформацию и ложь
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Пришло время приостановить членство России в Интерполе, - гендиректор HCM Браудер - Цензор.НЕТ 5646 больше тролей-меньше зарплаты...массовое производство дешевле ручного...

мои соболезнования кацапне.
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у старых троллей клешни до костей постирались в кнопки на клавиатуре. Прийшов час призупинити членство Росії в Інтерполі, - гендиректор HCM Браудер - Цензор.НЕТ 351
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Гггг, это кацапам мстя за Кроля. А если серьезно -уверен, что кацапы членство в Интерполе использовали для своей криминальной выгоды, а не для торжества Закона. Ибо страна, в которой живут по уголовным понятиям, и зековскую самодеятельность возвели в ранг искусства - не может жить по закону априори..
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Не согласен - не по уголовным понятиям, а под беспредельной властью силовых ведомств.
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И кто это сделает ? Есть соответствующая процедура ? Кто знает ?
Как по мне - просто очередное "бла-бла-бла", тем более из уст потерпевшего, а не какого-либо функционера этого самого "Интерпола".
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Фуууу. Какая аґалтєлая русафобійа. Страна-міратворєц, паслєдній аплот справєдлівасті і вєрхавєнства права в Мірє стала жертвай сґовара піндосав. #Мижеможемпавтаріть, #Навашинґтон!
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Канешна,канешна ,переигрун- много ходов очком ...
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Пришло время приостановить существование кацапни в цивилизации.
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Смешно,полжизни прожил в США и решил получить британское гражданство. Теперь нужно получать разрешение на въезд. Почему бы ему не подать иск в ЕСПЧ хотя-бы о защите чести и достоинства. Возможно ещё и какую копейку выиграет.
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да плювать..
будь он трижды вор - без нас разберутся ,
в деле замешана росия ,а росия враг и это главное .
Ему доказывать ничего не надо , раз ФБР молчит , значит все в порядке )))
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Ніхто цього не зробить, але те, що американський бізнесмен і поважна авторитетна людина заявляє про це - дуже добре. Адже найдорожче коштує репутація та бізнес-перспектива. А такі заяви опускають репутацію та перспективи Рашки все нижче і нижче плінтуса. Це мінус інвестиції, мінус робочі місця, мінус доходи бюджету, мінус зарплати і пенсії.
Чи впаде все це до нуля? Ні, бо завжди буде сировина, природні ресурси, які можна продати Китаю тощо. Масового голоду не буде. Але буде убогість. І от якщо на цьому фоні Україна буде БАГАТОЮ, НЕКОРУМПОВАНОЮ - Росія вибухне зсередини, тому що регіони не захочуть і не зможуть терпіти кремлівських злодіїв, які паразитують вже два десятки років. Вони захочуть суверенітету.
Роль НЕКОРУМПОВАНОЇ України в цих процесах - ключова. Або так - або тут і далі буде литися кров, будуть вбиті, покалічені, осиротілі.
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Да мордор нужно не только в интерполе приостановить, а вообще ликвидировать как госудрство! Прийшов час призупинити членство Росії в Інтерполі, - гендиректор HCM Браудер - Цензор.НЕТ 1092
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"...Он был арестован и умер в СИЗО в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет." - ошибка! Он был убит в СИЗО!
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Это и ежу понятно,что террористов там не должно быть. Наконец то им дошло
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интересно, а "украинские" власти хоть раз призывали лишить опг кремля членства в интерполе\обсе\оон\вто - кажется как-то очень и очень слабо, совсем не как воюющая страна
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Первый раз слышу что британцам надо американскую визу.
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Виза не нужна только нескольким островам.
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не точности перевода ..
в штаты летает весь шенген и англия без виз..
точнее уведомляют посольство штатов , получают элекронку ,
грузятся в каравеллу и в америку)))
Это не та виза которую надо вымучить украинцам , полякам , и бывшей совдепии , не считая стран Балтии ..
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Браудер- нельзя парашу из Интерпола выгонять. Иначе расплодятся боевые кроли:

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***
в зоопарке, в клетку льва подкинули кролика... в качестве еды...
что там происходило - никто не знает, но такого срама Лев еще не знал.
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у меня сосед чуханее кроля , и на вид и на внешность .
Первая мысль когда на него смотришь , слабак , лузер.
Но этот "чухан" после афгана , прошел Карабах , Приднестровье , Грузия- Абхазия , бывшую Югославию и где то там в африке ..
Эт я к тому , что верю что кроль убийца федералов и с калаша отправил к праотцам целую роту )))))
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Так и я в это верю. Но всё там было ещё страшнее. Он их не из калаша- он их зубами загрыз. Сразу всех: Настав час призупинити членство Росії в Інтерполі, - гендиректор HCM Браудер - Цензор.НЕТ 9292
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Такая уважаемая организация не может злоупотреблять механизмами своей работы.
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клоуны!!!! давно пришло время исключить ПИДОрашу из всех мировых организаций, так-как эта помойка угроза всему цивилизованному миру,рассадник терроризма номер один и т.д!!!
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россия подавилась Украиной . не *** было лезть бараны типа имперские .
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А вдруг обыски и изъятие конфиденц.документов в Приватбанке Прокуратурой ( которые уже использовали в процессе защиты украденных денег Коломойским) - приравняют к случаю Магнитского ?.Ведь похоже-то один в один.Ой как невдобно !
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А вдруг обыски и изъятие конфиденц.документов в Приватбанке Прокуратурой ( которые уже использовали в процессе защиты украденных денег Коломойским) - приравняют к случаю Магнитского ?.Ведь похоже-то один в один.Ой как невдобно !
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Почему до сих пор нет хотя бы заявлений о том, что необходимо прекратить покупки нефти в РФ? Вот это было бы действительно заявление! А действующие слабенькие санкции - пока служат только сплочению ваты вокруг вождя.
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99% осуждённых заявляют о несправедливом осуждении.
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Рашку Запад будет дрессировать как собаку Павлова: зазвонил колокольчик - вылеляется слюна, зазвонил ещё - можно жрать и т.д.)
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СВИФТ! Только отключение от СВИФТа может как-то на них подействовать. Да и то...
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А по- настоящему - полное нефтяное и газовое эмбарго. Но кто на это пойдёт...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПришло время приостановить членство России в Интерполе, - гендиректор HCM Браудер
 
 
 
 
 
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