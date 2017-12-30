 Пришло время приостановить членство России в Интерполе, - гендиректор HCM Браудер

Об этом британский финансист написал в пятницу, 29 декабря, в своем микроблоге Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Браудера, Россия в шестой раз обратилась в Интерпол за его арестом, "после того как предыдущие пять запросов были отклонены как нелегитимные и политически мотивированные".
Ранее представитель Генпрокуратуры РФ Михаил Резниченко сообщил, что ведомство готовит очередной запрос на объявление бизнесмена в международный розыск и его экстрадицию в Россию.
Этот шаг связан с тем, что Тверской районный суд Москвы 29 декабря во второй раз заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы за "преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов". В первый раз в обвинительном приговоре фигурировала сумма, превышавшая 522 млн рублей, сейчас - 3,5 млрд рублей.
В октябре 2017 года Россия уже вносила запрос на арест Браудера в базу Интерпола, после чего бизнесмену аннулировали американскую визу. Однако после разбирательства Интерпол удалил запрос, а США восстановили разрешительный документ.
Hermitage Capital Management с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском фондовом рынке. В 2007 году прокуратура заподозрила его дочерние предприятия в уклонении от налогов. После обысков в компании юрист фонда Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 млн долларов.
В ответ прокуратура обвинила Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в СИЗО в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. В 2012 году в США был принят "закон Магнитского", который сначала распространялся на причастных к гибели юриста в СИЗО, а потом - и на другие лица, ответственные за грубые нарушения прав человека.
Президент России Владимир Путин заявил, что, хотя в деятельности возглавляемой Анатолием Чубайсом компании «Роснано» есть "недочеты", их "нельзя квалифицировать как преступление".
В 2016 году убытки «Роснано» составили 17,4 миллиарда рублей. Тем не менее, Путин заявил, что "следует различать воровство и просто неэффективные вложения".
пёрл от алекс df02fa67
Россия в шестой раз обратилась в Интерпол за его арестом, "после того как предыдущие пять запросов были отклонены как нелегитимные и политически мотивированные".
под елочкой еще столько подарков-ешьте,не обляпайтесь
ІнфоВійська України @i_army_org22 ч.22 часа назад
Кремль назвал "разочарованиями 2017 года" отношения США с РФ и состояние Минских соглашений. Переводим с кремлевского на нормальный:
1) операция #ТрампНаш провалилась, санкции только усилились;
2) принудить Украину выполнить кремлевскую "версию" Минских соглашений не получилось.
мои соболезнования кацапне.
Как по мне - просто очередное "бла-бла-бла", тем более из уст потерпевшего, а не какого-либо функционера этого самого "Интерпола".
будь он трижды вор - без нас разберутся ,
в деле замешана росия ,а росия враг и это главное .
Ему доказывать ничего не надо , раз ФБР молчит , значит все в порядке )))
Чи впаде все це до нуля? Ні, бо завжди буде сировина, природні ресурси, які можна продати Китаю тощо. Масового голоду не буде. Але буде убогість. І от якщо на цьому фоні Україна буде БАГАТОЮ, НЕКОРУМПОВАНОЮ - Росія вибухне зсередини, тому що регіони не захочуть і не зможуть терпіти кремлівських злодіїв, які паразитують вже два десятки років. Вони захочуть суверенітету.
Роль НЕКОРУМПОВАНОЇ України в цих процесах - ключова. Або так - або тут і далі буде литися кров, будуть вбиті, покалічені, осиротілі.
в штаты летает весь шенген и англия без виз..
точнее уведомляют посольство штатов , получают элекронку ,
грузятся в каравеллу и в америку)))
Это не та виза которую надо вымучить украинцам , полякам , и бывшей совдепии , не считая стран Балтии ..
в зоопарке, в клетку льва подкинули кролика... в качестве еды...
что там происходило - никто не знает, но такого срама Лев еще не знал.
Первая мысль когда на него смотришь , слабак , лузер.
Но этот "чухан" после афгана , прошел Карабах , Приднестровье , Грузия- Абхазия , бывшую Югославию и где то там в африке ..
Эт я к тому , что верю что кроль убийца федералов и с калаша отправил к праотцам целую роту )))))