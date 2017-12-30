 Гройсман: "Более 9 млн украинских пенсионеров уже получают повышенные пенсии"

Об этом написал на своей странице в Facebook, инфомирует Цензор.НЕТ.

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"2017 - год вызовов и побед. Наше правительство придерживается обещаний. С октября 2017 года более 9 млн украинских пенсионеров уже получают повышенные пенсии. И это не однократное повышение, а полная перезагрузка пенсионной системы, которая стала возможной благодаря пенсионной реформе!" - написал Премьер.

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