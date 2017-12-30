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 Политика Украины, Общество
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Все про:пенсионная реформа (1032) пенсия (1663) рост (87) Гройсман (3737)

 Гройсман: "Более 9 млн украинских пенсионеров уже получают повышенные пенсии"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отмечая успехи уходящего года, сообщил, что начиная с октября повышенные пенсии уже получают более 9 млн украинских граждан.

Об этом написал на своей странице в Facebook, инфомирует Цензор.НЕТ.

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"2017 - год вызовов и побед. Наше правительство придерживается обещаний. С октября 2017 года более 9 млн украинских пенсионеров уже получают повышенные пенсии. И это не однократное повышение, а полная перезагрузка пенсионной системы, которая стала возможной благодаря пенсионной реформе!" - написал Премьер.

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Гройсман: Более 9 млн украинских пенсионеров уже получают повышенные пенсии 01

Источник: https://censor.net.ua/n3042327
 
 
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Работа у премьера такая - "трындеть" и не краснеть.
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у этой породы пигмент кожи не реагирует на народную боль.....
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На зоне строгого режима пожизненно с конфискацией.
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Им все равно,
сколько бумаги напечатать... Живут то они в зоне доллара и ЕВРО и от инфляции в
Украине станут ещё богаче...
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Инвалид 2 группы с 2001 года стаж 27 лет, при банде Януковоща получал пенсию эквивалент $112, при банде ПорОщенка получаю $52 ($ 1,73 в день). Думаю со мной согласится не один миллион инвалидов. P.S. А вот на горизонте появились уши ещё одной бандурши.
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Хачу сказати скептикам і критиканам--я 14р. на пепсії,незважаючи на стаж 43р і великій зарплаті--одержував несправедливу низьку пенсію. ЖОДНИЙ уряд нехотів робити хоть-якусь справедливу пенсію. Тільки зараз мені збільшили пенсію більше ніж одержував до цього. ПОтрібно булоПРАЦЮВАТИ, а не гуляти. А тепер всі кричать дай велику пенсію. Хотя до уряду є велика маса претензій, але потрібно і на себе дивитись в дзеркало.
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О! Гройсман: "Понад 9 млн українських пенсіонерів вже отримують підвищені пенсії" - Цензор.НЕТ 6431 слетай в испанию ... с такими деньжищами можешь себе позволить отдохнуть по человечески! Гройсман: "Понад 9 млн українських пенсіонерів вже отримують підвищені пенсії" - Цензор.НЕТ 4403
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т.е. согласно реформе 30 лет стажа это еще не заработал да? во всем мире пенсия за 30лет стажа и выше это повышенная пенсия и даже в галимом СССР 30 лет стажа и выше ветеран труда повышенная пенсия а у нас за 35 лет МИНИМАЛКА млять 35 лет вкалывать на МИНИМАЛКУ!! я уже не говорю про то что попробуй найди работу после 45!!

А тут гандон радуется что у других людей пенсию отобрали чтобы кинуть ему копейки!!
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ЖОД НЫЙ УРЯД НЕ ОПУСКАЛ ГРИВНУ НА 300 ПР И НЕ ПОДНИМАЛ СТОИМОСТЬ ГАЗА В 6 РАЗ
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Если вам
обещают что-то "добавить", но не поясняют, откуда возьмут - знайте, вас хотят в очередной раз ограбить...
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Все упомянутые реформы напоминают сюжет из фильма "Афоня", когда одноименный герой "осовременил" мойку клиенту, поменяв дорогую финскую на бэушную советскую!
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Да что вы говорите? Спуститесь с Олимпа.
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А мне нравится как богоданые маланци Петя и его шестерка Грося ротэрдамят лохов Так им сукам и надо пока лядская рабская кровь не издохнет по помойкам Пока не рабскеая не выедет за бугор Ничего не будет Попался бы етим обрезаным какой другой народ Ну там французы или пшеки или какие хорваты Уже давно бы висели на фонарях со своими сарами лакеями и ж....нышами
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Людям повысят
на копейку - себе на рубль. Дело не абсолютных цифрах, а в
соотношении. При этой системе всякое "повышение"
означает дальнейший грабеж малоимущих.
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сравнить курс валют,тарифы комунальные и кормовые-окажется что ободрали барыги,как липу ,украинский народ, в том числе и пенсионеров....
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На фоне экономической
стагнации страны, на фоне нехватки бюджетных средств на медицину, образование,
науку, при резком возрастании коммунальных тарифов, наши "народные по спискам депутаты" увеличивают
себе зарплату сначала в три, а потом еще в два раза и недавно снова. Что,
выросло производство? На каком основании тянут одеяло на себя? Самое забавное,
что они могут сами себе назначить произвольно большую зарплату, например в
миллион или десять миллионов (гривен или долларов, как хотите) и проголосуют за
это, то такое решение станет формально законным, потому что в законах,
написанных властными проходимцами "под себя" никаких ограничений для
роста благосостояния этих "тружеников" нет! Так что все еще
впереди!
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Платіть всі податкі і ваші батьки будуть одержувати великі пенсії, а також не працюйте на конверт і згодом і у вас буде достойна пенсія.
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ДА ДА ДА
я как лошара лет 10 трудовой деятельности платил все налоги опять же типа думал будет нормальная пенсия а тут раз и реформа по которой у меня вообще не будет пенсии!! НЕ БУДЕТ МЛЯТЬ НЕ ЗАРАБОТАЛ при более чем 20 лет стажа!! ТАК ЧТО ДА ЛОХИ ПЛАТИТЕ ПЛАТИТЕ!! Если мозгов нет!!
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Важно "податками" распоряжаться, а не платить...
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"Повышение" уже забрали через цены на продукты , коммуналку и товары..
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А де хоть адна цілеспрямована акція--нідозволяємо таку зарплату---міністру,депутату, чиновнику і т. інш.А так одно бла-бла. Кожний тяне одіяло на себе.
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Будет светлое шоколадное будущее! Все утонут в шоколаде Рошен и будут балдеть до конца своей жизни!!!
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Бодрый тон этого великого хозяйственника призван внушать доверие к этой очередной лжи.
А ложь, как всегда, кроется в деталях - большинство счастливчиков получили повышение в 100-200 гр. И это после многих лет, когда пенсии были заморожены, а цены выросли в несколько раз.
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Ну это если щитать 23 грн и выше как у моей сестры, было 1386, стало 1409 грн. Она вам оччччень благодарна за "повышение" цен.
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posmotri na foto k stat'e, i uvidish,schastlivye lica pensionerov ! nado o narode dumat' , a ne o sestre
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Ще раніше тільки 26.12.1974 в окупованій московитами державi УНР окупаційна назва урср (пастанавлєнієм оккупантiв совміна ссср N677) було дозволено видавати паспорти українцям, рабам мешканцям сіл. 22 тисячі сіл, 22000 резервацій для українців, було створено загарбниками московитами в окупованій Україні, 22000 гетто для апатридів без громадянства. Мільйони рабів, щоб виїхати за межі резервації, звертались до сільради за візою. За перебування без візи поза межами резервації більше 1 місяця тяжке кримінальне переслідування. Війна на знищення українців триває з 1654 року, а активна фаза ‒ з 1917 року, триває i зараз в окупаваному кремлівськими фашистами .... уйла Криму та на Донбасi.
До 1961-го у селян навіть була відсутна пенсія. А до 1980 рр. записи в трудовій були одним словом "робив". Без вказання кваліфікації ‒ всі повинні бути однаковими люмпен -рабами. Робота обліковувались і "оплачувалася" виключно трудоднями. було i таке що в трудовій записано "робив" всi 364 днів на рік.
Це все було щойно, якихось 40 літ тому. Ми все маємо пригадати кремлівським окупантам. I з ними ще все попереду. I як кажуть нашi люті вороги загарбники суверенної української землі Криму і Донбасу цi москалi -кацапи -долг платєжом красєн, так воно i буде.
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Якщо в богообраних є бутерброд з ікрою, то і у гоїв будуть кістки в каструлі.)))
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шоб ты здохло, винницкое базарное чмо. для этого мерзавца у меня нет других эпитетов. ну подонок.
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Я вас умоляю оставьте себе свои "повышенные" пенсии пан Гройсман, а нам верните назад "неповышенные" цены для поисты, лики, бензин и квартплаты, яки булы при "злочинний" влади.
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Пихуй на местную проплаченную публику.
Моим родителям почти в двое подняли пенсию.
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***
- Доктор! Как мне избавиться от косоглазия?
- А как оно у вас появилось?
- Да вчера получил распечатки кварт.плат и прямо глаза разбежались! А как "повышенную" пенсию сегодня получил, так они назад и не возвратились!

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Брехня, у кого не спрошу или вообще ничего или гривен 150-200.
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І хватає совісті в цього неука про якесь підвищення говорити ,половині пенсіонерів підвищили від 100-200 гривень при інфляції цього року 17-18% ,той хто велику пенсію отримував їм сутьєво підвищили, тобто багаті в першу чергу олігархи стали ще багатшими ,бідні ще біднішими .Я вже не кажу що гривня за остані 4 роки обезцінилась в 3,5 рази ,ось з цього треба виходити .
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Складно без негативних емоцій прокоментувати цю чергову маячню від гройсмана. Чмо воно і є чмо. І немає на те іншої ради...😕
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Дякую, не знав що вони ще дають концерти. Знайомство з ними у мене почалося десь у 78-му саме з «Animals» і другою стороною Місяця.
Тепер такої музики нажаль нема...
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"Підвищена"пенсія це скільки? В середньому людям додали від 100 до 1000гр. Моїм батькам взагалі по 30 гр додали, моральні потвори. Педрик з Леркою на курсі долара скільки вкрав, коли обвалив гривню в тричі? 300% + постійна інфляція, а закон про компенсацію не виконується. Що ваші доплати у порівнянні з 300 %-м пограбунком?

Перша категорія: Менше 300 гривень - така доплата
у більшості пенсіонерів

Отож, судячи з
розповідей у соцмережі, обіцяне «підвищення» пенсії виявилося не таким
мальовничим, оскільки більшість людей або отримали мінімальну надбавку, або й
взагалі поки що залишилися з такою ж пенсією на руках. Наприклад, Ольга
Федорченко пише, що мамі-пенсіонерці, яка
має 38 років стажу, до пенсії додали 173 гривні. "До реформи мама
отримувала 1470 гривень - зараз 1643 гривні".

А ось що написала Христина Акопян: "Моїй (мамі. -
Ред.) добавили 152 гривні. Ветеран праці". За словами Христини, до реформи мама
отримувала 1452 гривні. Тепер же матиме 1604 гривні. "...мама не витримала і
сходила сьогодні в Пенсійний Фонд з питаннями. Додому повернулася шокованою, -
розповідає вона. - На її очах люди запитували про доплату: одному 40 гривень,
другому 70 гривень... жінка зі стажем 37 років отримала 186 гривень
надбавки..."https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2324452-pensii-pisla-reformi-persi-fakti-hto-i-naskilki-bilse-otrimav.html
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Гройсман, предлагаю поменяться пенсиями!
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щоб ти ,ссс..., 100 років жив на таку ж пенсію!!!
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За рахунок штучної девальвації до 30 грн.за дол. та послідуючої прихованої стат.відділом інфляції вже на початку 18-го заберуть все. Але це замасковане обкрадання. А от, що робити із субсидіями - це ж відкрита кража: мер-мільйонер Віктор Качур із Немирова отримав 28 тис. грн. субсидії за 2016 та 2017 р. (сайт: "Народна правда"). Цікаво, скільки із 70 млрд. субсидій таким способом розкрали із народного бюджету за 2017 рік.
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Баржу мочёных арбузов цьому патриоту у сраку Гройсман: "Понад 9 млн українських пенсіонерів вже отримують підвищені пенсії" - Цензор.НЕТ 375
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49 лет стажа, добавили 35 гривень, гройсман что б тьі ластьі склеил, пдрс вонючий.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: "Более 9 млн украинских пенсионеров уже получают повышенные пенсии"
 
 
 
 
 
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