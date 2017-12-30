 Гройсман: "Более 9 млн украинских пенсионеров уже получают повышенные пенсии"

Об этом написал на своей странице в Facebook, инфомирует Цензор.НЕТ.
"2017 - год вызовов и побед. Наше правительство придерживается обещаний. С октября 2017 года более 9 млн украинских пенсионеров уже получают повышенные пенсии. И это не однократное повышение, а полная перезагрузка пенсионной системы, которая стала возможной благодаря пенсионной реформе!" - написал Премьер.
сколько бумаги напечатать... Живут то они в зоне доллара и ЕВРО и от инфляции в
Украине станут ещё богаче...
А тут гандон радуется что у других людей пенсию отобрали чтобы кинуть ему копейки!!
обещают что-то "добавить", но не поясняют, откуда возьмут - знайте, вас хотят в очередной раз ограбить...
на копейку - себе на рубль. Дело не абсолютных цифрах, а в
соотношении. При этой системе всякое "повышение"
означает дальнейший грабеж малоимущих.
стагнации страны, на фоне нехватки бюджетных средств на медицину, образование,
науку, при резком возрастании коммунальных тарифов, наши "народные по спискам депутаты" увеличивают
себе зарплату сначала в три, а потом еще в два раза и недавно снова. Что,
выросло производство? На каком основании тянут одеяло на себя? Самое забавное,
что они могут сами себе назначить произвольно большую зарплату, например в
миллион или десять миллионов (гривен или долларов, как хотите) и проголосуют за
это, то такое решение станет формально законным, потому что в законах,
написанных властными проходимцами "под себя" никаких ограничений для
роста благосостояния этих "тружеников" нет! Так что все еще
впереди!
я как лошара лет 10 трудовой деятельности платил все налоги опять же типа думал будет нормальная пенсия а тут раз и реформа по которой у меня вообще не будет пенсии!! НЕ БУДЕТ МЛЯТЬ НЕ ЗАРАБОТАЛ при более чем 20 лет стажа!! ТАК ЧТО ДА ЛОХИ ПЛАТИТЕ ПЛАТИТЕ!! Если мозгов нет!!
А ложь, как всегда, кроется в деталях - большинство счастливчиков получили повышение в 100-200 гр. И это после многих лет, когда пенсии были заморожены, а цены выросли в несколько раз.
До 1961-го у селян навіть була відсутна пенсія. А до 1980 рр. записи в трудовій були одним словом "робив". Без вказання кваліфікації ‒ всі повинні бути однаковими люмпен -рабами. Робота обліковувались і "оплачувалася" виключно трудоднями. було i таке що в трудовій записано "робив" всi 364 днів на рік.
Це все було щойно, якихось 40 літ тому. Ми все маємо пригадати кремлівським окупантам. I з ними ще все попереду. I як кажуть нашi люті вороги загарбники суверенної української землі Криму і Донбасу цi москалi -кацапи -долг платєжом красєн, так воно i буде.
Моим родителям почти в двое подняли пенсию.
- Доктор! Как мне избавиться от косоглазия?
- А как оно у вас появилось?
- Да вчера получил распечатки кварт.плат и прямо глаза разбежались! А как "повышенную" пенсию сегодня получил, так они назад и не возвратились!
Тепер такої музики нажаль нема...
Перша категорія: Менше 300 гривень - така доплата
у більшості пенсіонерів
Отож, судячи з
розповідей у соцмережі, обіцяне «підвищення» пенсії виявилося не таким
мальовничим, оскільки більшість людей або отримали мінімальну надбавку, або й
взагалі поки що залишилися з такою ж пенсією на руках. Наприклад, Ольга
Федорченко пише, що мамі-пенсіонерці, яка
має 38 років стажу, до пенсії додали 173 гривні. "До реформи мама
отримувала 1470 гривень - зараз 1643 гривні".
А ось що написала Христина Акопян: "Моїй (мамі. -
Ред.) добавили 152 гривні. Ветеран праці". За словами Христини, до реформи мама
отримувала 1452 гривні. Тепер же матиме 1604 гривні. "...мама не витримала і
сходила сьогодні в Пенсійний Фонд з питаннями. Додому повернулася шокованою, -
розповідає вона. - На її очах люди запитували про доплату: одному 40 гривень,
другому 70 гривень... жінка зі стажем 37 років отримала 186 гривень
надбавки..."https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2324452-pensii-pisla-reformi-persi-fakti-hto-i-naskilki-bilse-otrimav.html