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 Израиль официально оповестил ЮНЕСКО о выходе из ее состава в 2018 году

Решение Израиля о прекращении членства в составе ЮНЕСКО должно вступить в силу 31 декабря 2018 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Немецкая волна".

В пятницу, 29 декабря, Израиль официально уведомил Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о выходе из ее состава.

Об этом заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, добавив, что она "глубочайше сожалеет" об этом событии.

Решение Израиля должно вступить в силу 31 декабря 2018 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3042326
 
 
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Ну что,это круто. Удачи Израилю в освобождении своей столицы от арабов. Трамп оказался крутой парень.
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ЮНЕСКО - некошерна організація, членство у якій суперечить міцвоту. Обрізані терпіли-терпіли, і коли раббі з СШАай дав добро, стали дзявкати із-за спини.
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Слишком много денег идет на всякие бесполезные организации. Кому нужна организация, где убийца обладает правом вето? Представляете Гитлера в Лиге наций с правом вето? и я нет.
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ЮНЕСКО винне у "холокості", по суті є юдофобською організацією, розплідником аґалтєлай руса... тьфу, тобто антисемітизму. І взагалі, платіть ісраелю репарації, а то обрізані натравлять на вас дурника-трампа
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Все организации международные превратились в площадку договорняков
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вообще то они для того и создавались
чтобы не стрелять а договариватся
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Израиль занимает первое место по бедности населения среди 34 развитых стран членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). «Израиль возглавляет рейтинг бедности. Это результат политики правительства, которая приносят пользу богатым и ударяет по бедным» Израиль занимает 5-е место по наибольшей вилке между богатыми и бедными среди 193 независимых государств, находится на третьем месте -после Индии-в мире по темпу прироста количества миллионеров.Коррупция власти в стране как одна из главных причин бедности населения По Всемирному Индексу коррумпированности стран менее коррумпированы, чем Израиль, 38 стран.
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Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее и отказался присоединяться к антироссийским санкциям. Нетаньяху и Путина связывают хорошие личные отношения / Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Визит прошел великолепно, израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз".
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Хотелось бы узнать о причинах такого решения.
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всюду деньги, деньги, деньги. Всюду деньги без конца. А без денег жизнь плохая, не годится никуда.
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В Википедии же написано! За то что в организацию приняли Палестину в качестве государства. Против были США Канада Израиль Австралия и Польша. Вс е они приостановили финансирование организации еще раньше.

Кстати Украина и Россия в организации еще с 54 года. Остальные пост-советские республики (не все 13) только с 92-93 года.
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Желаю израильтянам построить 30этажный дом-свечку на месте стены плача или 100метровую бетонную синагогу от инвестора Рабиновича
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Причины те же, что и в ООН. Куча арабских стран принимают неадекватные решения
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Слово йисраЭл является существительным женского рода со значением «Израиль». Израиль часто ведет себя как истеричная дама, уверенная что ей позволено всё. ООН приходится заниматься её перевоспитанием. К тому же членство в мировых клубах стоит недёшево
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