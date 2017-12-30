 Израиль официально оповестил ЮНЕСКО о выходе из ее состава в 2018 году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Немецкая волна".

В пятницу, 29 декабря, Израиль официально уведомил Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о выходе из ее состава.

Об этом заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, добавив, что она "глубочайше сожалеет" об этом событии.

Решение Израиля должно вступить в силу 31 декабря 2018 года.

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