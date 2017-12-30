 Израиль официально оповестил ЮНЕСКО о выходе из ее состава в 2018 году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Немецкая волна".
В пятницу, 29 декабря, Израиль официально уведомил Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о выходе из ее состава.
Об этом заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, добавив, что она "глубочайше сожалеет" об этом событии.
Решение Израиля должно вступить в силу 31 декабря 2018 года.
чтобы не стрелять а договариватся
Кстати Украина и Россия в организации еще с 54 года. Остальные пост-советские республики (не все 13) только с 92-93 года.