 Группировка "Исламское государство" взяла ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом вечером 29 декабря сообщают эксперты SITE Intelligence Group, осуществляющих мониторинг деятельности группировки.

Взрыв произошел 27 декабря. На следующий для президент России Владимир Путин признал это событие нападением террористов.

К заявлению Путина правоохранительные органы России квалифицировали инцидент не по статье о теракте, а как "покушение на убийство двух и более лиц".

В результате нападения в Санкт-Петербурге погибших нет, пострадали 18 человек, в больницах остаются девять.

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