Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом вечером 29 декабря сообщают эксперты SITE Intelligence Group, осуществляющих мониторинг деятельности группировки.
Взрыв произошел 27 декабря. На следующий для президент России Владимир Путин признал это событие нападением террористов.
К заявлению Путина правоохранительные органы России квалифицировали инцидент не по статье о теракте, а как "покушение на убийство двух и более лиц".
В результате нападения в Санкт-Петербурге погибших нет, пострадали 18 человек, в больницах остаются девять.
Горіть у пеклі, москалі!
За ИГИЛ воюют четыре тысячи россиян - Путин
Мелковато для игил...
Группировка "Исламское государство" взяла ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге
ИГ послушно ждало приказа Путина.
http://txt.newsru.com/russia/29dec2017/newadress.html
Петербургское Агентство интернет-исследований, или "фабрика троллей", предположительно спонсируемая известным ресторатором Евгением Пригожиным, которого СМИ называют "личным поваром Путина", сменит свой адрес. Компания переедет из офиса по адресу улица Савушкина, 55 в Санкт-Петербурге в бизнес-центр "Лахта-2" на улице Оптиков, 4, сообщает "Деловой Петербург". По информации портала, в "Лахту-2" переезжают и СМИ, связанные с "фабрикой": "Инфореактор", "ПолитЭксперт". Сотрудники БЦ "Лахта-2" подтвердили, что учредитель этих изданий - ООО "Новинфо" - арендует площади в здании. Кроме того, как стало известно журналистам, собственником бизнес-центра является компания "Дорстройтрест-М", которая ранее перечисляла средства на избирательную кампанию Владимира Путина. Издание отмечает, что новый офис "фабрики троллей" будет более статусным и масштабным. Площадь офиса на улице Савушкина составляла четыре тысячи квадратных метров, а нового помещения - 12 тысяч квадратных метров.
Крым Чен Пука они ненавидят ("Курск")
Интересно, а со скольких рыл у них теперь теракт "квалифицируется"?
Статистика погибших от взрывов перед первым "мочением в сортире": Буйнакск-64, Гурьянова-100, Каширка-124, Волгодонск-19. Вот Волгодонск- "теракт" или теперь просто "покушение"?
P.S. Сколько же филиалов у той ФСБ... На Донбассе МГБ, в Сирии - ИГИЛ, в Украине СБУ…
-традиційно залякати населення перед виборами "сильної руки";
-нагадати, що "він знищив ІГІЛ", бо "в іншому разі вибух був би більший";
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баранів на заклання"терористів", завербованих ФСБ, "швидко знайдуть і покарають на місці", щоб чого лишнього не ляпнули - фюрер вже сказав, що ліквідовуватимуть на місці;
-вибух здійснено в СПб, як намьок на ґоспідзя, етаж радной горад нашиво фюрера...
Тобто абсолютно все так само, як перед кожними виборами фюрера Путіна.
СССР = ИГИЛ