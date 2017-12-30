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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Санкт-Петербург (350) теракт (1881) Исламское государство (511)

 Группировка "Исламское государство" взяла ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете "Перекресток" в российском Санкт-Петербурге.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом вечером 29 декабря сообщают эксперты SITE Intelligence Group, осуществляющих мониторинг деятельности группировки.

Взрыв произошел 27 декабря. На следующий для президент России Владимир Путин признал это событие нападением террористов.

К заявлению Путина правоохранительные органы России квалифицировали инцидент не по статье о теракте, а как "покушение на убийство двух и более лиц".

В результате нападения в Санкт-Петербурге погибших нет, пострадали 18 человек, в больницах остаются девять.

Также читайте: Взрыв в Санкт-Петербурге - теракт, - заявление Путина

Источник: https://censor.net.ua/n3042325
 
 
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Жодного співчуття до поранених немає і бути не може.
Горіть у пеклі, москалі!
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Типовий європейський підхід...
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нормальный подход . на войне как на войне . это сытая Европа в мирное время такая телерантная а случись война и весь налет цивилизации испарится
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Ты определись "толерантный" со страной сначала, и это не Рос-Укр., а потом вякать будешь, посмотрел бы я на сочуствие поляков, если бы кацапы Гданск отжали, а потом этот случай в С-Пурге, что бы они писали толерантные .P.S. ВСЕ КОРЧАТ ИЗ СЕБЯ ТОЛЕРАНТНЫХ ПОКА ИХ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ!
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Хочете європейського підходу? Ну то нехай в пеклі спочатку всіх москалів в дупу трахнуть, а потім вже все, що Сашко побажав... Угруповання "Ісламська держава" взяло відповідальність за вибух у Санкт-Петербурзі на себе - Цензор.НЕТ 5589
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даже методичка не меняется у путлера...выборы=взрывы, терракты против своих граждан=они его выбирают чтобы взрывы "закончились".
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как-то странно.....и че питер, а не кадырмацквабад-самневаемси.......видимо свои местный игил под руководством путина-как-никак у него усегда терракты к выборам- а чо бы свои боялись....кого тамачки щас мочить будут по сортирам-готовит кремль списки...ешо заварушку надо бы батьке устроить-так на всяк случай..из-за поребрика оно и за игил пайдеть....игил проглотит усе...ой накличете..........
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Питер - самый проблемный, с точки зрения Путина, город России. Вот там херло и жахнуло бонбу. Кстати, бомбочка небольшая, шо очень подозрительно.
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Нихера там не проблеммно, 1000 чел против Путлера на 5 млн ПРОБлемный, если бы был проблебный были бы проблемы, а это не проблемма сейчас! По взглядам и позиции против ПУтлера намного проблемней СИбирь, поверь, общался знаю, много наших и выходцев и все всё прекрасно понимают, Говорят" Если бы вернуть Крым и выйты на 2012 года уровень"
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"Подопечным" позвонили из ФСБ и сказали всё взять на себя.И за будущие взрывы тоже. ИГИЛу один хрен,а плешивому пиар. Быдло молится лупя лбом пол. Все довольны.
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0дессит_из_Сингапурa - точно..., слабо как то... Надеюсь в рашку когда нибудь зайдет Талибан с Афгана.....Вот они реально спецы по таким делам - меньше 50 жмуриков у них не бывает... Группировка "Исламское государство" взяла ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 3623
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Из искры вырастет пламя, или как там!? Что посеешь то и пожнёшь, и это не только Кацапстана касается, а всех!
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Каширка, Волгодонск, Питер - чего так все прогнозировано?
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Циркова вистава "Виборча кампанія" триває!!! Далі буде цікавіше!!!)))
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Вообще то всеравно кто там мочит винторогов, главное масштабней
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Дежавю...99-й.Это существо,грозно нахмурившись,обещает "мочить в сортире" всех террористов...Кацапский пипл млеет от восторга...Его избирают..Проходит 18(!) лет.И опять террористы,и опять то же самое...Блин,у меня и по поводу нашей страны имеется некоторый скептизизм...но кацапы...они безнадежны.
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Алексей Чкан - уточнение - не террористы, а ополченцы-шахтеры....
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мы все прям расстроились)))) Взорвали - и молодцы.
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не знаю,кто. Не я - точно. Может, кацапские "тарговые партньоры" и расстроились...А мне на кацапездалов наплевать. Совсем. От слова "вообще"
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мне еще тут всякое "русскомордое " не угрожало.. В спам,какашатая))))
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Я тебя вдвойне расстрою ватаказашка, тех чеченцев тут уже закопали.
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Запомни сынок-сцикун, Проблемма не в Путлере, там ввесь Кремль как Путлер есть намного покровавей чем Фофка. Они его и поддерживают и наставляют и подталкивают к таким действием, да и народ такой большая половина, Кацапстану нада полномаштабную глобальную встряску по всей стране, вот тогда может быть что то изменится ! Есть опасения то когда Путина у власти не будет все подумают что это конец, что "пабеда", а придёт ещё хуже и кровавей!
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Зачем "ИГИЛ" (который в Сирии), если в России 20 миллионов муслимов, своих и пришлых.
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ИГИЛ он везде. Из Сирии его в основном выдавили. Теперь это говно растеклось по десяткам стран в основном Азии и Африки. - Зачем выдавливали из Сирии хз. Пусть бы сидели там в своей резервации.
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ИГИЛ - это ЧВК международной нефтегазомафии. Его единственная задача: поддерживать какую-нибудь войнушку в нефтедобывающих регионах, чтобы повысить цены на нефть.
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Разве Шойгу с фуйлом не победил всех игиловцев?
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Буддо-мусульмановец? Хренасе у вас образование там рвануло, скоро вообще перестанем понимать друг друга.
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Это исламское государство благодарит новогодним салютом группировку хуйла за заслуги в сирии. Группировка "Исламское государство" взяла ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 5521
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Больше всего от террактов погибает в Турции почему-то.
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Почему? Если посчитать все Норд-Осты, самолеты, дома, Волгограды с Волгодонсками то туркам еще до московитов чапать и чапать.
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Взрыв в Санкт-Петербурге - теракт, - заявление Путина Источник: https://censor.net.ua/n3042325
Группировка "Исламское государство" взяла ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге

ИГ послушно ждало приказа Путина.
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Так "вторая армия в мире " (сзади видимо...) уже ведь "ликвидировала ИГИЛ" . Сам хуйло вещал своим баранам..А шо такоээ ..???
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ликвидировали, ликвидировали, но не довыликвидировали
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ну да....... очередное поднятие голосов "ЗА" лектората на выборах путина........ дежавюююю
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Я во смотрю, что то кацапсинских троллей маловато, а у них переезд !

http://txt.newsru.com/russia/29dec2017/newadress.html
Петербургское Агентство интернет-исследований, или "фабрика троллей", предположительно спонсируемая известным ресторатором Евгением Пригожиным, которого СМИ называют "личным поваром Путина", сменит свой адрес. Компания переедет из офиса по адресу улица Савушкина, 55 в Санкт-Петербурге в бизнес-центр "Лахта-2" на улице Оптиков, 4, сообщает "Деловой Петербург". По информации портала, в "Лахту-2" переезжают и СМИ, связанные с "фабрикой": "Инфореактор", "ПолитЭксперт". Сотрудники БЦ "Лахта-2" подтвердили, что учредитель этих изданий - ООО "Новинфо" - арендует площади в здании. Кроме того, как стало известно журналистам, собственником бизнес-центра является компания "Дорстройтрест-М", которая ранее перечисляла средства на избирательную кампанию Владимира Путина. Издание отмечает, что новый офис "фабрики троллей" будет более статусным и масштабным. Площадь офиса на улице Савушкина составляла четыре тысячи квадратных метров, а нового помещения - 12 тысяч квадратных метров.
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то якісь самозванці, вєдь вєлікій путін, як мінімум три рази, полностю унічтожил ИГИЛ, ліквідіровал 100 мільонов баєвіков і разбамбіл піццот тисяч штабов
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Как на кацапщине выборы членоголового намечаются, так какой нибудь игил появляется. Шо ж так мелко - два десятка обывателей винторогих поцарапало. От если б самолет на кремль уронили, было б убедительно, а так....
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Чувства двоякие - у меня там родичи...
Крым Чен Пука они ненавидят ("Курск")
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А еще двоякое чувство -- это когда ваш новенький автомобиль, за рулем которого ваша теща, летит в пропасть.
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...правоохранительные органы России квалифицировали инцидент не по статье о теракте, а как "покушение на убийство двух и более лиц". Источник: https://censor.net.ua/n3042325

Интересно, а со скольких рыл у них теперь теракт "квалифицируется"?
Статистика погибших от взрывов перед первым "мочением в сортире": Буйнакск-64, Гурьянова-100, Каширка-124, Волгодонск-19. Вот Волгодонск- "теракт" или теперь просто "покушение"?
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А як голосувала казляндія в ООН щодо Єрусалиму?
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Игил очень следит за выборами, что б х-лушу не дай бог не не выбрали. Угруповання "Ісламська держава" взяло відповідальність за вибух у Санкт-Петербурзі на себе - Цензор.НЕТ 6509
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Когда РФ активно воевала в Сирии против ИГИЛ то терактов небыло, как выборы - так теракты. Ватные мозги - это болезнь неизличимая
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Говорим ИГИЛ , подразумеваем путИн , и наоборот !
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А Цитадель на мацкве слабо подорвать? Вместе со всеми действующими ЧЛЕНАМИ и кандидатами? Даже какая-то симпатия к этим исламским ребятам. Ведь по-сути, хуйло и к ним влез нагло и вероломно по согласованию с дежурным "Овощем". Так что, месть обоснована.
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Гексоген нынче у ФСБшников не в моде?

P.S. Сколько же филиалов у той ФСБ... На Донбассе МГБ, в Сирии - ИГИЛ, в Украине СБУ…
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Как только близятся выборы на рассии, так и начинаются взрывы для поднятия рейтинга у ху-ла, что важно- " исламское государство " взрывает как правило простых людишек, и ни разу не взрывали правительственные учреждения , как будто стадо на улице ведет политику кремля , а не упыри кремлевские.
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Об чём речь, про что хочешь пообщаться!?
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Это оскорбление хуже чем "дебил", не нада так обзываться!
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ІДІЛ фінансується, координується, інформаційно та кадрово забезпечується з Кремля. Для Хуйла організувати вибух в супермаркеті - як раз плюнути, бо в сумки ніхто не заглядає, а завербувати виконавця, маючи вплив у ІДІЛ - взагалі не питання. Але цим вибухом, як думає фюрер Путін, він вбиває кількох зайців:
-традиційно залякати населення перед виборами "сильної руки";
-нагадати, що "він знищив ІГІЛ", бо "в іншому разі вибух був би більший";
-баранів на заклання "терористів", завербованих ФСБ, "швидко знайдуть і покарають на місці", щоб чого лишнього не ляпнули - фюрер вже сказав, що ліквідовуватимуть на місці;
-вибух здійснено в СПб, як намьок на ґоспідзя, етаж радной горад нашиво фюрера...
Тобто абсолютно все так само, як перед кожними виборами фюрера Путіна.
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Вибори х....уйла скоро! Починає х...уйло взривати своїх рабів кацапів!
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