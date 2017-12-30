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 На период новогодних праздников спасатели переходят на усиленный вариант несения службы, - ГСЧС

На период празднования новогодних праздников подразделения ГСЧС Украины переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, об этом сообщил председатель Службы Украины Николай Чечеткин.

В частности, в каждом регионе страны производится уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и ​​объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

С 30 декабря по 2 января организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию новогодних праздников, и в случае совместных действий в при возникновении чрезвычайных ситуаций и опасных событий. Также будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей.

В общем, до 8 утра 2 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ДСНС. А также, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ДСНС, а именно самолет Ан-26.

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Источник: https://censor.net.ua/n3042324
 
 
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Загиблих та травмованих від свят як на війні. Люди- цініть життя своє та оточуючих!
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Чем отличаются игиловские террористы от россиянских террористов, которые ошиваются на нашей украинской территории? Они отличаются только тем, что игиловцы потом сознаются в содеянном, а вот рашисты - никогда.
"Их там нет".
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа период новогодних праздников спасатели переходят на усиленный вариант несения службы, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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