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Все про:КНДР (429) Россия (67590) санкции (6402) нефтепродукты (19)

 Российские танкеры в обход санкций снабжали топливом КНДР, - " Reuters"

За последние месяцы российские танкеры поставляли топливо в Северную Корею по меньшей мере три раза, они передавали грузы на море.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters, со ссылкой на два источника-чиновника.

По их словам, этими действиями Россия нарушает санкции ООН.

Агентство указывает на то, что контрабанда топлива из России в КНДР переросла в погрузку грузов на море. Еще в сентябре Reuters сообщало, что корабли Северной Кореи плавали прямо из России в свою родину.

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Российские суда неоднократно нарушали санкции с перевозкой нефтепродуктов из кораблей на корабли", - сказал первый источник на условиях анонимности.

Второй источник также подтвердил существование российской судоходной торговли топливом с Северной Кореей. Однако оно заявило, что нет доказательств участия правительства России в последних трансферах.

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"Нет никаких доказательств того, что это поддерживается российским правительством, но эти российские суда продолжают жизненный путь северокорейским", - заявил второй источник, который работает в сфере европейской безопасности.

Reuters отмечает, что оба источника указали на данные морской разведки и спутниковые снимки судов, плавающих из российских дальневосточных портов в Тихом океане.

Однако они отказались раскрывать дальнейшие подробности журналистам, отметив, что они были засекречены.

Министерство иностранных дел России и таможенная служба РФ отказались комментировать эту информацию. Кроме того, владелец одного корабля, обвиняемого в контрабанде нефти в Северной Корее, отрицает такую ​​деятельность.

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Источник: https://censor.net.ua/n3042323
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
И что? Компания "Аэрофлот" летает в Крым, Запад с нее все санкции снял.
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много санкций обходятся при желаниии
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Ну 50 на 50 на самом деле , не стоит их недооценивать , хороших профи там еще достаточно и шапкозакидательские настроения пока рано включать . Уровень их арты к примеру уже поднялся и не хило , особенно когда не боятся . что наша ответка прилетит ложат суки более менее точно , плюс ДРГ работают и кошмарят регулярно .Так что что что расслаблятся нам точно нельзя.
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Дезинформация - заведомо ложная информация, предоставляемая собеседнику, противнику, деловому партнёру или более широкой аудитории для более эффективного ведения действий, сотрудничества, реализации интересов третьих лиц, проверки на утечку информации....
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В очередной раз убеждаюсь, что Порошенко и Хуйло - одна команда. Один кричит, что освобождать нельзя, а то Путин нападёт. Другой через своего карманного реконструктора пытается намекнуть, что у него там мощная армия.
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Не надо смотреть на Запад, никто не мешает нам начать судебное преследование Аэрофлота за полеты в Крым.
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надо срочно выразить озабоченную обеспоенность
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Тоже мне, америку открыли. Рашисты кроме нефти еще и ЯО с двигателями поставляют.
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Постачають ракетне паливо для пусків ракет.
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Типу те рейтерс не знає звідки саме у ПК ядерні ракети беруться.
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В шахтах викопують, як і в Лугандонії.
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"Вроде все в костюмах ,вы там нормальные вообще?"
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Чудні якісь ці "піндоси". Невже вони сподіваються, що країна на яку постійно накладують санкції - буде дотримуватись подібних санкцій по відношенню до інших країн?......... Российские танкеры в обход санкций снабжали топливом КНДР, - " Reuters" - Цензор.НЕТ 7173
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Андрій, а ну ж скажи, за що на росіян накладають санкції?
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Народ дерьмо,
Страна - параша
А президент - известное хуйло!
Российские танкеры в обход санкций снабжали топливом КНДР, - " Reuters" - Цензор.НЕТ 2271
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Раися і етнічна "родіна" Педро де Панамо завжди були і будуть спонсорами війн , агресорами та окупантами.

Невже Світ не бачить Істини в тому що сказав Г.Форд ?
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и что тут удивительного? подумаешь соляра, раша их ядерными ракетами снабжает.
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давно надо понять что все пакости которые делает раша, они мотивируют во благо отечества , поэтому миру надо делать во благо мира,не обращая внимания на вопли раши
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імперія Зла................
кровожерлива особливо після юу2перевороту у 1917
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Російські танкери в обхід санкцій постачали паливом КНДР, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 4350

клянёмся тебе духовкой шаломова(путіна)
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И какие санкции за обход санкций? Санкции?
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Очередная многоходовочка Хуйла:
1) Поставить КНДР - нефтепродукты и ракетное топливо;
2) Когда поймают - перевести стрелки на китайцев;
3) Послк того как все выяснится - долго получать пи#дюл#й от США и Китая...
Російські танкери в обхід санкцій постачали паливом КНДР, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 2968
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Китайці з танкерами таку саму муйню роблять але цензор про це ні гу-гу.
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Ничего нового... хуйлостан есть хуйлостан... НЄт дАкАзатЄльств и УсьЙО... Их танЄт и никАдА нЄбылА... Сама підарашка есть нарушение мирового правопорядка и ошибка природы...
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29 декабря «Бургер Кинг» через Facebook предложил «Ночным волкам» заняться доставкой еды за вознаграждение в 30 миллионов рублей. При этом компания выдвинула ряд условий: в частности, время на доставку бургеров ограничили 30 минутами, предложили носить шапку деда Мороза и временно сменить название на «Ночные олени».
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Им каццапы ракет с боеголовками в сене навезли, а вы про какую то солярку рассказываете. Голову рубить надо, а Корея всего лишь жопа в этом организме.
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А зачем ввозить танкерами и перегружаться в море, если есть общая граница? Там ещё с советских времен проложен подземный нефтепровод.
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Он видимо по максимуму загружен.Морской путь,это дополнительные обьемы.
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И железнодорожный мост, кстати. По которому очень удобно без лишнего международного шума возить комплектующие к "корейским" ракетам и ядерным бомбам... Ни секунды не сомневаюсть, что так оно есть.
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НУ,А КТО ЖЕ,ЕЩЁ ПОМОЖЕТ БРАТСКОМУ РЕЖИМУ КИМ ЧЕН ЫНА.
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Вот и ответы, откуда двигатели для баллистических ракет. Брехливая мразь - брехливая во всем! Я никогда не думал, что в рашке столько гавна!!! Она полностью соответствует слову ПАРАША!
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Ну так санкции должны быть такими, чтобы Страшно было идти на нарушения. А если они условные, не больнее комариного укуса, ОТ І МАЄМО ТЕ, ЩО МАЄМО. Надо отобрать у них право ВЕТО для начала и перестать трястись перед рашистами. НЕ БУДУТ ОНИ ПУСКАТЬ РАКЕТЫ В МЕСТА ХРАНЕНИЯ СВОИХ СОКРОВИЩ! А сокровища в Европе и США.
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Якщо через офіційний кордон, то це буде розцінюватись як державна політика РФії, а якщо використовувати приватні танкери для контрабанди це - відсутність доказів у причетності влади московії до поставок. А з контрабандистами москалі розберуться по усій суворості ..."
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Кацапы из Питера отправили в Северную Корею 4 портальных
крана В СОБРАННОМ ВИДЕ. ЗАО «СММ»: уникальная транспортировка портальных кранов
«Витязь» по Севморпути

https://www.youtube.com/watch?v=0VE8AJ9b4W4
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Ни кто не говорит о том как и на каких нравах создалась современная рф - наследница дикарей среднеазиатских территорий. Разве не ясно, что народ, предки которых занимались набегами, убийствами, казнями еще 500лет назад, не может быть по сути миролюбивым, просвещенным и не воспринимающим насилие, как метод решения конфликтов. В рф засела именно ордынская чернота, которой нужны убийства и разрушения, хйло - это отражение того, что у них в головах, им нужен свой чингиз хан, который во имя смерти будет уничтожать все что попадается им на пути. У них нет осмысления пользы от кооперации с другими народами т.к. если им что либо нравится, делать сами не стану, проще отобрать, захватить, а того, кто сделал хорошее разорвать на куски и скормить собакам. Вот и вся их философия.
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Если продолжить мысль, то орда когда дошло до Европы, захотела жить как евпропейцы, после чего начала интенсивную европеизацию ордынцев, пригласили ими править европейских пердставителей королевских семей, но вот незадача, ордынцы в 1914 растреляли царскую семью и адские черти -дикари снова возглавили ордынскую модель общества рф. При совке было подобие создание интеллегенции, что и превело к расслоению общества на декарей и людей мыслящих, что и привело к розвалу. Сейчас же точно такая же история, хйло создал из себя подобие ленина, который возглавил дикарей, готовых уничтожать все что скажет им их хан хйло.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийские танкеры в обход санкций снабжали топливом КНДР, - " Reuters"
 
 
 
 
 
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