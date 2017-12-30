 Российские танкеры в обход санкций снабжали топливом КНДР, - " Reuters"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters, со ссылкой на два источника-чиновника.
По их словам, этими действиями Россия нарушает санкции ООН.
Агентство указывает на то, что контрабанда топлива из России в КНДР переросла в погрузку грузов на море. Еще в сентябре Reuters сообщало, что корабли Северной Кореи плавали прямо из России в свою родину.
Российские суда неоднократно нарушали санкции с перевозкой нефтепродуктов из кораблей на корабли", - сказал первый источник на условиях анонимности.
Второй источник также подтвердил существование российской судоходной торговли топливом с Северной Кореей. Однако оно заявило, что нет доказательств участия правительства России в последних трансферах.
"Нет никаких доказательств того, что это поддерживается российским правительством, но эти российские суда продолжают жизненный путь северокорейским", - заявил второй источник, который работает в сфере европейской безопасности.
Reuters отмечает, что оба источника указали на данные морской разведки и спутниковые снимки судов, плавающих из российских дальневосточных портов в Тихом океане.
Однако они отказались раскрывать дальнейшие подробности журналистам, отметив, что они были засекречены.
Министерство иностранных дел России и таможенная служба РФ отказались комментировать эту информацию. Кроме того, владелец одного корабля, обвиняемого в контрабанде нефти в Северной Корее, отрицает такую деятельность.
Страна - параша
А президент - известное хуйло!
Невже Світ не бачить Істини в тому що сказав Г.Форд ?
кровожерлива особливо після юу2перевороту у 1917
клянёмся тебе духовкой шаломова(путіна)
1) Поставить КНДР - нефтепродукты и ракетное топливо;
2) Когда поймают - перевести стрелки на китайцев;
3) Послк того как все выяснится - долго получать пи#дюл#й от США и Китая...
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