EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия
  2439  5
Все про:прокуратура (2863) Харьков (3666)

 Государственному исполнителю, который подделал документы и скрылся с присвоенными деньгами в Харькове, согласовано подозрение, - прокуратура

Харьковская местная прокуратура №3 согласовала подозрение старшему государственному исполнителю одного из райотделов исполнительной службы города сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины - завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.2 ст.191) и составление и выдача ложных документов (ч.1. ст.366).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говоится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

"Летом текущего года 42-летнему госисполнителю поручили встретиться с покупателем квартиры, приобретенной на торгах, которые позже были отменены. В связи с этим клиент должен написать заявление на возврат денег, которые он заплатил за недвижимость. Однако заявление он не писал. Зато исполнитель подделал документ о пересчете более 100 тыс. грн на якобы банковскую карточку клиента. В результате деньги поступили на счет знакомых подозреваемого, которые позже он забрал и исчез", - 

Сейчас госисполнитель находится в розыске.

Суд дал разрешение на его задержание и привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также читайте: Зарплат на 500 тыс. грн выдал несуществующим сотрудникам главврач поликлиники на Харьковщине, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/n3042322
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не відбудеться. от якби було 100000000 лімонів. тоді б да....
 показать весь комментарий
 
Вспоминается старый анекдот про молодого милиционера :
"...

- А я думал - пистолет выдали, теперь крутись как хочешь."
 показать весь комментарий
 
 
Вот так и появляются депутаты в Раде Державному виконавцю, який підробив документи і зник із присвоєними грішми в Харкові, погоджено підозру, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1437
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГосударственному исполнителю, который подделал документы и скрылся с присвоенными деньгами в Харькове, согласовано подозрение, - прокуратура
 
 
 
 
 
 вверх