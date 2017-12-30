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 Один воин погиб, двое получили ранения. Враг применил минометы возле Луганского и шахты Бутовки, - штаб АТО

Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска не смогли в полной мере обеспечить режим тишины на протяжении 29 декабря.

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку пресс-центра штаба АТО.

В сообщении отмечается: "На Луганском направлении боевики из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим опорным пунктам возле Луганского.

На Донецком направлении противник неоднократно с 82-мм минометов, гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у шахты Бутовка. Гранатометы и легкое пехотное вооружение захватчики применили по защитниках Каменки и Верхнеторецком.

Всего в течение прошлых суток враг совершил 6 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В одном случае украинские военнослужащие были вынуждены открывать огонь из гранатометов и пулеметов.

В результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника. Выражаем соболезнования родным и близким воина, который отдал жизнь за Родину.

Источник: https://censor.net.ua/n3042320
 
 
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Припинення вогню має бути скасоване. Влада не має права обмежувати права солдат та офіцерів на захист власного життя! Це питання в першу чергу забезпечення прав людини! Кожен солдат має право на захист свого життя, а накази про припинення вогню позбавляють солдат та офіцерів можливості захистити себе в окопах! Солдати в окопах мають активно атакувати, знищувати ворожі позиції першими, не дозволяти ворогу стріляти по нашим позиціям! Всього цього солдати робити не можуть, бо влада позбавляє їх законного права на самозахист та захист України!
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Царство Небесне загблому..
Співчуття родині та близьким..

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Ничего когда нибудь настанет день, им все вспомнят, за все расплатятся.
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А що ви так емоційно пропонуєте ? Реалізувати план путіна, виставивши миротворців по лінії розмежування ? Ганьба, вам, такому "патріоту".
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Ksenia VB

ЗСУ повино адекватно реагувати на такі провокації. і бажано не стрілкотнею
а артою. що б уроди землю жерли під собою.
Як вже дістало це барижне лицемірство. кожне життя нашого воїна
на вашій совісті гібридний призеденте і папуасна півторачка.
Співчуття сімї загиблого.
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Ублюдочные мокши. Проваливайте в свою московию твари.
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Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......
Сумуємо....Спочивай з миром, Герой....


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И так во время каждого "перемирия"...пора что то(или кого то) менять.
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Не ну честное слово как дети малые . Ну когда кацапня хоть раз хоть одно перемирие соблюдала , не только с нами , а в любой войне которую они ведут .И каждый раз ОГОООГО кацапы перемирие нарушили . Я нашим руками водителям большую тайну открою , ту которую за 3,5 года войны на своей шкуре усвоил , перемирие у них соблюдается только тогда когда на выстрел из 120 миномета , мы отвечаем залпом батареи Гиацинтов или Мсты или Акациями или Гвоздиками , вот тогда они такое перемирие соблюдают . что тишина аж ухо режит.
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Без радикальный военных мер-эта вялотекущая хрень в ОРДЛО будет длиться долго
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***

Ліна Костенко
Болить мені …Ти знаєш як болить!!
Болить біда, що зараз в Україні.
Ця рана душу втомлену ятрить,
І сліз не можу втримати я нині…
Війна… Неоголошена ніким,
Вбиває і калічить українців.
І це наш брат? Та і чи був він ним?
Щоб убивати нас прислав чужинців.
Цей маразматик воювати звик.
Бо ж не своїх дітей кидає в пекло.
За хворий мозок, за імперський бздик,
Життя вже не одне навіки смеркло.
Болить мені…Ти знаєш як болить!
Ця рана не дає мені спокою.
Ця, проклята, неоголошена війна,
Розв'язана «братерською» рукою
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Царство Небесне загиблому, одужання пораненим.
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думаю , если сын офшоренка сидел бы в тех окопах под обстрелами, реакция барыги была бы совершенно другой.
а так гибнут чужие дети не его. интересно а где противоартные радары и соответственно противоартные расчеты ? мужеложенко в курсе дела?)))))
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Перше:Шоб москалi полетiли на Луну а краще на Марс,усi i в одну сторону.
Друге:Соотношение техники к сожалению не в нашу пользу,тем более наша техника
мягко говоря БУ.
Трете:Не забывайте,выборы не загорами а лекторат с ОРДИЛО и Крысма нам явно
некчему.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин воин погиб, двое получили ранения. Враг применил минометы возле Луганского и шахты Бутовки, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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