 Один воин погиб, двое получили ранения. Враг применил минометы возле Луганского и шахты Бутовки, - штаб АТО

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку пресс-центра штаба АТО.

В сообщении отмечается: "На Луганском направлении боевики из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим опорным пунктам возле Луганского.

На Донецком направлении противник неоднократно с 82-мм минометов, гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у шахты Бутовка. Гранатометы и легкое пехотное вооружение захватчики применили по защитниках Каменки и Верхнеторецком.

Всего в течение прошлых суток враг совершил 6 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В одном случае украинские военнослужащие были вынуждены открывать огонь из гранатометов и пулеметов.

В результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника. Выражаем соболезнования родным и близким воина, который отдал жизнь за Родину.