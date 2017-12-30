 Один воин погиб, двое получили ранения. Враг применил минометы возле Луганского и шахты Бутовки, - штаб АТО

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку пресс-центра штаба АТО.
В сообщении отмечается: "На Луганском направлении боевики из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим опорным пунктам возле Луганского.
На Донецком направлении противник неоднократно с 82-мм минометов, гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у шахты Бутовка. Гранатометы и легкое пехотное вооружение захватчики применили по защитниках Каменки и Верхнеторецком.
Всего в течение прошлых суток враг совершил 6 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В одном случае украинские военнослужащие были вынуждены открывать огонь из гранатометов и пулеметов.
В результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника. Выражаем соболезнования родным и близким воина, который отдал жизнь за Родину.
Співчуття родині та близьким..
ЗСУ повино адекватно реагувати на такі провокації. і бажано не стрілкотнею
а артою. що б уроди землю жерли під собою.
Як вже дістало це барижне лицемірство. кожне життя нашого воїна
на вашій совісті гібридний призеденте і папуасна півторачка.
Співчуття сімї загиблого.
Сумуємо....Спочивай з миром, Герой....
Ліна Костенко
Болить мені …Ти знаєш як болить!!
Болить біда, що зараз в Україні.
Ця рана душу втомлену ятрить,
І сліз не можу втримати я нині…
Війна… Неоголошена ніким,
Вбиває і калічить українців.
І це наш брат? Та і чи був він ним?
Щоб убивати нас прислав чужинців.
Цей маразматик воювати звик.
Бо ж не своїх дітей кидає в пекло.
За хворий мозок, за імперський бздик,
Життя вже не одне навіки смеркло.
Болить мені…Ти знаєш як болить!
Ця рана не дає мені спокою.
Ця, проклята, неоголошена війна,
Розв'язана «братерською» рукою
а так гибнут чужие дети не его. интересно а где противоартные радары и соответственно противоартные расчеты ? мужеложенко в курсе дела?)))))
Друге:Соотношение техники к сожалению не в нашу пользу,тем более наша техника
мягко говоря БУ.
Трете:Не забывайте,выборы не загорами а лекторат с ОРДИЛО и Крысма нам явно
некчему.