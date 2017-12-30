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 Политика Украины, За рубежом
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 США хотят убедиться, что ВСУ служат интересам народа Украины, - глава Пентагона Маттис

В Украине находятся американские военные тренеры, которые помогают подготовить армию к стандартам НАТО.

Как пишет  Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", министр обороны США Джеймс Маттис заявил об этом в пятницу во время общения с журналистами.

"Сейчас я не думаю, что военная роль США в Украине будет эволюционировать. Сейчас там находятся наши военные тренеры, которые помогают подготовить армию Украины к стандартам НАТО, и причина этого в том, что мы хотим убедиться, что Вооруженные силы Украины служат интересам народа Украины", - сказал Маттис.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Летальное оружие необходимо Украине для предотвращения дальнейшего вторжения, - Волкер

Министр обороны США также прокомментировал влияние на ситуацию в Украине летального оружия, которое Вашингтон в декабре официально согласился продать официальному Киеву. "Пока никто не захочет вторгнуться в Украину, надеюсь, что влияние этого оружия не будет значительным. Это оборонительное оружие", - заявил Маттис.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Американское летальное оружие уже поставляли в Украину, - директор Спецтехноэкспорта Барбул. ВИДЕО

Напомним, Вашингтон в декабре 2017 года официально согласился продать официальному Киеву летальное оружие. Американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщал, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Источник: https://censor.net.ua/n3042319
 
 
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Но заголовок статьи на ЦН для данной статьи похоже писали те, для кого стакан наполовину пуст.
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похоже перед новым годом у них уже все стаканы не наполовину,а полностью пусты США хотят убедиться, что ВСУ служат интересам народа Украины, - глава Пентагона Маттис - Цензор.НЕТ 8073.
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США хотят убедиться, что ВСУ служат интересам народа Украины
США хотят убедиться, что ВСУ служат интересам народа Украины, - глава Пентагона Маттис - Цензор.НЕТ 3476
У США есть факты доказывающие обратное?
.
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Не надо свои желания выдавать за реальность.
Где в этих словах недоверие правительству Украины?

#Ukraine - "I don't see an evolving US military role," per SecDef Mattis "Right now we have some trainers there helping to train their army to @NATO standards & that has a lot to do w/making certain it serves the needs of the Ukrainian ppl"
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Дайте свой перевод указанного текста и обсудим, что там между строк.
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Это старый прём Цензора, писать не слова того, кто сказал, а того, кто типа пересказал. В данном случае процитирован не Маттис, а какой-то прикормленный ФСБ Ефим Зельдин.
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Во первых-перевод не корректный,кто может-прочтите в оригинале,и не гоните волну.
Во вторых-имея столько инфы о продажности наших главнокомандующего,Муженко и прочих высокопоставленных лиц-амеры имеют право сомневаться и подозревать всех и всё.
Если мы знаем столько информации,что уши вянут,то сколько знает Госдеп?
Так что расслабтесь,господа...
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первого предложения достаточно...уши служителей гэбни кровавой видны отчетливо.
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ВСУ - это некорректное понятие. Армия - это прежде всего командный состав. Вот с главнокомандующего и надо начать проверку. Там и выйдет, что интересы Украины и интересы ВСУ - совсем противоположные.
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та не кацапа,одни и те же интересы у армии,командования и самой Украины...на ваше глубокое разочарование США хотят убедиться, что ВСУ служат интересам народа Украины, - глава Пентагона Маттис - Цензор.НЕТ 8151
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Их инструкторы тренируют армию, они могу отлично научить их воевать, а один дебил в генеральских погонах своим бездарным командованием устроит им котел или выпустит врага из котла или пошлет самолет с десантом под вражеские ракетные комплексы и таких или огромное количество. При этом никаких выводов - армия по сути не меняется, те же уродливые рожи которые привели к череде военных поражений продолжают командовать и при этом себя прекрасно чувствуют. Действительно, не поменяв высшее руководство армии, включая главнокомандующего, ничего там не изменится сколько не тренируй.
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"США хотят убедиться, что ВСУ служат интересам народа Украины, - глава Пентагона Маттис". Господа из Госдэпа, у вас ошибочка в тексте- правильно ТАК:

"США хотят убедиться, что ПОП служит интересам народа Украины, - глава Пентагона Маттис". О,исправились!!
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...доречне питання,бо всі інші структури країни (сбу,гпу,мвс,суди,ап,кабмін,дфс),нічого спільного з Україною та Українцями не мають...навпаки,своїми діями знищують усе що пов"язано з Україною...!
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Если бы ПОП не служил интересам народа , то путин не хотел бы его сменить.
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ПОП служит интересам народа - поэтому ОРДЛО не приняли его.
А вообще странно получается. ОРДЛО не нужна такая власть и поэтому они взбунтовались. Но и Украине не нужна такая власть и поэтому они уничтожают тех, кого не устраивает такая власть.
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ВСУ может и служит НАШЕМУ НАРОДУ,а вот прокуратура,менти и судейские давно обслуживают интересы банды парашенки.
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Судя по оружию гуляющему по просторам Украины и горящим складам,можно усомнится в служении народу Украины.А если учесть данную присягу защищать свою родину,а затем бросить 450 км границы и бежать на территорию кацапстана,можно усомниться во всем.Всех нельзя конечно обвинять,но есть категория военных таких же как в Крыму были,которые первыми предали Украину.Есть еще "герои Украины" типа савченко,которых тяжело считать,что служат интересам Украины.
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смысл перевода должен был быть таким:
американские ИНСТРУКТОРЫ обучают ВСУ, так как США хотят ДОБИТЬСЯ, чтобы они служили интересам Украинского народа
летальное оружие, поставляемое из США, имеет в основном оборонительную функцию, но только до тех пор, пока КОМУ-ЛИБО не придёт в голову вторгнуться в Украину
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША хотят убедиться, что ВСУ служат интересам народа Украины, - глава Пентагона Маттис
 
 
 
 
 
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