 США хотят убедиться, что ВСУ служат интересам народа Украины, - глава Пентагона Маттис

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", министр обороны США Джеймс Маттис заявил об этом в пятницу во время общения с журналистами.

"Сейчас я не думаю, что военная роль США в Украине будет эволюционировать. Сейчас там находятся наши военные тренеры, которые помогают подготовить армию Украины к стандартам НАТО, и причина этого в том, что мы хотим убедиться, что Вооруженные силы Украины служат интересам народа Украины", - сказал Маттис.

#Ukraine - "I don't see an evolving US military role," per SecDef Mattis "Right now we have some trainers there helping to train their army to @NATO standards & that has a lot to do w/making certain it serves the needs of the Ukrainian ppl"