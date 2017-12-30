 США хотят убедиться, что ВСУ служат интересам народа Украины, - глава Пентагона Маттис

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", министр обороны США Джеймс Маттис заявил об этом в пятницу во время общения с журналистами.

"Сейчас я не думаю, что военная роль США в Украине будет эволюционировать. Сейчас там находятся наши военные тренеры, которые помогают подготовить армию Украины к стандартам НАТО, и причина этого в том, что мы хотим убедиться, что Вооруженные силы Украины служат интересам народа Украины", - сказал Маттис.

#Ukraine - "I don't see an evolving US military role," per SecDef Mattis "Right now we have some trainers there helping to train their army to @NATO standards & that has a lot to do w/making certain it serves the needs of the Ukrainian ppl" — Jeff Seldin (@jseldin) 29 декабря 2017 г.

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Министр обороны США также прокомментировал влияние на ситуацию в Украине летального оружия, которое Вашингтон в декабре официально согласился продать официальному Киеву. "Пока никто не захочет вторгнуться в Украину, надеюсь, что влияние этого оружия не будет значительным. Это оборонительное оружие", - заявил Маттис.

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Напомним, Вашингтон в декабре 2017 года официально согласился продать официальному Киеву летальное оружие. Американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщал, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.