 США хотят убедиться, что ВСУ служат интересам народа Украины, - глава Пентагона Маттис

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", министр обороны США Джеймс Маттис заявил об этом в пятницу во время общения с журналистами.
"Сейчас я не думаю, что военная роль США в Украине будет эволюционировать. Сейчас там находятся наши военные тренеры, которые помогают подготовить армию Украины к стандартам НАТО, и причина этого в том, что мы хотим убедиться, что Вооруженные силы Украины служат интересам народа Украины", - сказал Маттис.
#Ukraine - "I don't see an evolving US military role," per SecDef Mattis "Right now we have some trainers there helping to train their army to @NATO standards & that has a lot to do w/making certain it serves the needs of the Ukrainian ppl"— Jeff Seldin (@jseldin) 29 декабря 2017 г.
Министр обороны США также прокомментировал влияние на ситуацию в Украине летального оружия, которое Вашингтон в декабре официально согласился продать официальному Киеву. "Пока никто не захочет вторгнуться в Украину, надеюсь, что влияние этого оружия не будет значительным. Это оборонительное оружие", - заявил Маттис.
Напомним, Вашингтон в декабре 2017 года официально согласился продать официальному Киеву летальное оружие. Американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщал, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.
У США есть факты доказывающие обратное?
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Где в этих словах недоверие правительству Украины?
#Ukraine - "I don't see an evolving US military role," per SecDef Mattis "Right now we have some trainers there helping to train their army to @NATO standards & that has a lot to do w/making certain it serves the needs of the Ukrainian ppl"
Во вторых-имея столько инфы о продажности наших главнокомандующего,Муженко и прочих высокопоставленных лиц-амеры имеют право сомневаться и подозревать всех и всё.
Если мы знаем столько информации,что уши вянут,то сколько знает Госдеп?
Так что расслабтесь,господа...
"США хотят убедиться, что ПОП служит интересам народа Украины, - глава Пентагона Маттис". О,исправились!!
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А вообще странно получается. ОРДЛО не нужна такая власть и поэтому они взбунтовались. Но и Украине не нужна такая власть и поэтому они уничтожают тех, кого не устраивает такая власть.
американские ИНСТРУКТОРЫ обучают ВСУ, так как США хотят ДОБИТЬСЯ, чтобы они служили интересам Украинского народа
летальное оружие, поставляемое из США, имеет в основном оборонительную функцию, но только до тех пор, пока КОМУ-ЛИБО не придёт в голову вторгнуться в Украину