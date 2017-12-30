 К четырем годам тюрьмы 96-летнего "бухгалтера Освенцима" приговорил суд Германии

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Spiegel

Суд в Германии приговорил к четырем годам тюрьмы 96-летнего Оскара Гренинга, занимавшего должность бухгалтера в концлагере Освенцим.

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Гренинг был приговорен к тюремному заключению еще в 2015 году, однако попытался обжаловать решение. Конституционный суд в ФРГ отклонил жалобу "бухгалтера Освенцима". Мужчину признали виновным в подстрекательстве и пособничестве в 30 тыс. случаях убийства.