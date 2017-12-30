 К четырем годам тюрьмы 96-летнего "бухгалтера Освенцима" приговорил суд Германии

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Spiegel
Суд в Германии приговорил к четырем годам тюрьмы 96-летнего Оскара Гренинга, занимавшего должность бухгалтера в концлагере Освенцим.
Гренинг был приговорен к тюремному заключению еще в 2015 году, однако попытался обжаловать решение. Конституционный суд в ФРГ отклонил жалобу "бухгалтера Освенцима". Мужчину признали виновным в подстрекательстве и пособничестве в 30 тыс. случаях убийства.
Это когда и где евреи ЗА гитлера воевали? Вы какую историю изучали в школе?
Ну, блин, заврались...(
Перевезён в Ровно и казнён 19 июня 1952 года.
Тобто, італійські євреї були більшими фашистами, ніж італійці.
Якось дивився документальний фільм про німецький нацизм на каналі "Хісторі". Запам'яталися слова старої єврейки уже в наш час, - "У членів "гітлерюгенду" була така красива форма, вони так гарно співали і марширували, ми так хотіли бути разом з ними. Але нас, єврейських дітей, туди не брали..."
31 июля 1941 года Герман Геринг подписал приказ о назначении главы РСХА Рейнхарда Гейдриха ответственным за «окончательное решение еврейского вопроса»[34].
В середине октября 1941 года началась депортация евреев из Германии в гетто Польши, Прибалтики и Белоруссии.
В январе 1942 года на Ванзейской конференции была одобрена программа «окончательного решения еврейского вопроса». Это решение не афишировалось, и мало кто (в том числе и будущие жертвы) в то время мог поверить, что в XX веке такое возможно. Евреев Германии, Франции, Голландии, Бельгии посылали на восток, в лагеря и гетто Польши и Белоруссии, рассказывая им о временности такого переселения. В Польше создавались лагеря смерти, которые вообще не были рассчитаны на проживание большого количества людей - только на быстрое уничтожение новоприбывших. Места для строительства первых из них (Хелмно и Белжец) были выбраны ещё в октябре 1941 г. Уничтожение евреев Польши получило название «Операция Рейнхард» - в честь убитого в мае 1942 г. в Праге Рейнхарда Гейдриха.
В начале декабря 1941 г. начал действовать первый лагерь смерти в Хелмно. Там евреев убивали угарным газом в закрытых грузовиках - «душегубках»
Учи историю .
Почему ты думаешь евреи во всех странах пытаются захватить телеканалы и газеты ?
В Украине все телеканала принадлежат жыдам и один телеканал - вору-татарину.
А "праведники - жиди" (наглядачі, охоронці, лікарі, кочегари газових камер печей та ін. "обслуга") концтаборів знищили (своїх же!) "богоізбраних" більше ніж німці (німці безпосередньо до такого гидувалися навіть руки прикладати...)
Надеюсь, что так же будет и в нашей стране.Но с другими сроками для вынесения приговоров.
Жаль , что правосудие ждало так долго...
Скоро и тебя это ждёт!
Ты уже должно понимать, что тебе пришел конец, твоей родне и близким.
Успело ли ты попрощаться со своими подхалимами?
Мы, украинцы, не простим тебя, ты пойдёшь в петлю, вместе со своей бандой, в которой и Кадыров есть.
Ваша смерть низбежна, молитесь своим богам, если есть...
Да - запоздалое(((.
НО - справедливое . И заслуженное
У вас - это где? В Украине?!
Увы...
Его тоже надо осудить.
А еще и Макендонского , Императоров Рима , Батыя и т.д..
Даешь суд всем и сейчас..
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
А Ви що думаєте про Героя України Степана Бандеру?
Ти що, russisch schwein?
Пріговоріть булочніка, який пік булочки для портного, який пошив костюм для бухгалтера Освєнціма.
Пріговоріть пєчніка. який склав піч, у якій пік булочки булочнік, який пік булочки для портного, який пошив костюм для бухгалтера Освєнціма.
А пєчнік, коли клав піч, пив Кока-Колу.
От хай Кока-Кола за все і заплатить.
Штраф стопіццот трілліардов баксов.