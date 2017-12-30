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Все про:Германия (2883) Освенцим (25) суд (20203)

 К четырем годам тюрьмы 96-летнего "бухгалтера Освенцима" приговорил суд Германии

Оскара Гренинга признали виновным в подстрекательстве и пособничестве в 30 тыс. случаях убийства

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Spiegel

Суд в Германии приговорил к четырем годам тюрьмы 96-летнего Оскара Гренинга, занимавшего должность бухгалтера в концлагере Освенцим.

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Гренинг был приговорен к тюремному заключению еще в 2015 году, однако попытался обжаловать решение. Конституционный суд в ФРГ отклонил жалобу "бухгалтера Освенцима". Мужчину признали виновным в подстрекательстве и пособничестве в 30 тыс. случаях убийства.

Источник: https://censor.net.ua/n3042318
 
 
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бач петро, як бува... колись і тебе так, якщо не встигнеш, запроданцю
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против гитлера и немцы выступали, и в концлагерях сидели, а за гитлера воевали и французы , украинцы, евреи и кто там еще был.
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"а за гитлера воевали и ... евреи"(с)
Это когда и где евреи ЗА гитлера воевали? Вы какую историю изучали в школе?
Ну, блин, заврались...(
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К четырем годам тюрьмы 96-летнего "бухгалтера Освенцима" приговорил суд Германии - Цензор.НЕТ 3321
Перевезён в Ровно и казнён 19 июня 1952 года.
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Были отряды насильно мобилизованных евреев. Непонятно, но своих немецких евреев Гитлер не расстреливал, а только сажал в концлагеря. Некоторые дожили до конца войны. В то же время немцы проводили Геноцид евреев в других странах. Хотя в Дании и Румынии евреев не трогали.
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У Італії серед єврейського населення відсоток членів фашистської партії був на чверть вищим, ніж серед самих італійців.
Тобто, італійські євреї були більшими фашистами, ніж італійці.
Якось дивився документальний фільм про німецький нацизм на каналі "Хісторі". Запам'яталися слова старої єврейки уже в наш час, - "У членів "гітлерюгенду" була така красива форма, вони так гарно співали і марширували, ми так хотіли бути разом з ними. Але нас, єврейських дітей, туди не брали..."
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"...а только сажал в концлагеря..." Только?! Это лагеря смерти. Понимаете?
31 июля 1941 года Герман Геринг подписал приказ о назначении главы РСХА Рейнхарда Гейдриха ответственным за «окончательное решение еврейского вопроса»[34].
В середине октября 1941 года началась депортация евреев из Германии в гетто Польши, Прибалтики и Белоруссии.
В январе 1942 года на Ванзейской конференции была одобрена программа «окончательного решения еврейского вопроса». Это решение не афишировалось, и мало кто (в том числе и будущие жертвы) в то время мог поверить, что в XX веке такое возможно. Евреев Германии, Франции, Голландии, Бельгии посылали на восток, в лагеря и гетто Польши и Белоруссии, рассказывая им о временности такого переселения. В Польше создавались лагеря смерти, которые вообще не были рассчитаны на проживание большого количества людей - только на быстрое уничтожение новоприбывших. Места для строительства первых из них (Хелмно и Белжец) были выбраны ещё в октябре 1941 г. Уничтожение евреев Польши получило название «Операция Рейнхард» - в честь убитого в мае 1942 г. в Праге Рейнхарда Гейдриха.
В начале декабря 1941 г. начал действовать первый лагерь смерти в Хелмно. Там евреев убивали угарным газом в закрытых грузовиках - «душегубках»
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мы учили историю от радной камунистическай партии , она гаварила всегда Правду Истину, так учил вова бланк мавзолейний и бронштейн-троцкий . и джугашвили(джуга-юу2 швили-сын)
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Эрхард Мильх - генерал-фельдмаршал , заместитель Геринга , еврей.
Учи историю .
Почему ты думаешь евреи во всех странах пытаются захватить телеканалы и газеты ?
В Украине все телеканала принадлежат жыдам и один телеканал - вору-татарину.
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І в кількісному і в % виразі. Армії, полки, дивізії, спецбатальони етнічних кацапів і їх "казаков" у складі Вермахту, СС, поліції налічували від 2,5 до 3 млн осіб. Московські "пабєдітєлі і "асвабадітєлі" воліють про це помовчувати і "слона не побачити", їм милить очі Дивізія "Галичина" і Дем"янюк... та ще, мабуть з переляку УПА.

А "праведники - жиди" (наглядачі, охоронці, лікарі, кочегари газових камер печей та ін. "обслуга") концтаборів знищили (своїх же!) "богоізбраних" більше ніж німці (німці безпосередньо до такого гидувалися навіть руки прикладати...)
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А шож так скромненько про русских не упомянул?
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Для определения подлости и низости нет и не может быть срока давности.Для их наказания - тем более.
Надеюсь, что так же будет и в нашей стране.Но с другими сроками для вынесения приговоров.
Жаль , что правосудие ждало так долго...
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Малоуважаемое, Хуйло.
Скоро и тебя это ждёт!
Ты уже должно понимать, что тебе пришел конец, твоей родне и близким.
Успело ли ты попрощаться со своими подхалимами?
Мы, украинцы, не простим тебя, ты пойдёшь в петлю, вместе со своей бандой, в которой и Кадыров есть.
Ваша смерть низбежна, молитесь своим богам, если есть...
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а 70 лет чего не сажали? приколупались к деду. дебет - кредит. фигня какая-то.
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Нет. Это не фигня. Это справедливое возмездие.
Да - запоздалое(((.
НО - справедливое . И заслуженное
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так чо 70 лет не сажали? видать, не за что было. так дебет-кредит. у нас тогда нужно тысячи людей сажать, которые в ГУЛАГе работали обслугой. или не нужно, все таки?
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"у нас тогда нужно тысячи людей сажать, которые в ГУЛАГе работали"(с)
У вас - это где? В Украине?!

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от бредового милейшего слышу. увы и ах.
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да. и на/в Украине тоже.
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да ладно..моих прадедов поклоняющихся Перуну сжег живьём ваш вован солнышко красное(от крови)
Его тоже надо осудить.
А еще и Макендонского , Императоров Рима , Батыя и т.д..
Даешь суд всем и сейчас..
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читали. многие вещи сомнительны. а вот на Украине сколько нквдистов покарали? а бухгалтеров лагерных? нисколько.
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Интересно, когда состоится суд, по сколь лет дадут нынешней верхушке украинской власти?? Реву я бы, наплевав на все запреты и договоренности, присудил к вышке! Уверен так и будет, если доживут до суда, уж очень их народ ненавидит.
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Злочини німецько-фашистських загарбників та їхніх ублюдочних посіпак - не мають терміну давності!............................ Не даремно ООН, майже одноголосно, постійно приймає резолюції про заборону героїзації нацизму.
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Тому я за здоровий націоналізм. І поважаю Героя України Степана Бандеру.
А Ви що думаєте про Героя України Степана Бандеру?
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Герой України Степан Бандера боровся за незалежність України.
Ти що, russisch schwein?
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Бандера никогда не был гражданином Украины, и никогда не бывал на территории Украины
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Бандере давали звание Героя Украины, потом забрали. Гражданину Германии не положено это звание.. И почему Вы говорите "Банденра"? Он Попель, Штефан Попель. Под этим именем он жил после войны, под ним и похоронен
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Дополню, старичек Шухевич, гауптман зондеркоманды СС. "Нахтигаль". В Бабьем Яру 1200 карателей было. Немцев 300 остальные "херои" Знай историю.
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ВКП(б) СССР и НСДАП Германии заключили два братских договора в августе и сентябре 1939 года сроком на 10 лет,с дальнейшей Пролонгацией его еще на 25 лет...Почему не Судили в Нюрнберге советский дохлый ссср?
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а скільки і коли посажено Героїв вертухаїв Гулагу ??
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сталинских бухгалтеров,когда садить будут, 40 миллионов в гулаге и по другим лагерям уничтожили жидовский отморозки с нкеведе
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Дожил человек,виновный в гибели десятков тысяч,прямо или косвенно,до 96 лет.Пользовался всеми благами развитой страны,получал пенсию,жил спокойно и в достатке до глубокой старости.А теперь еще будет жить 4года в комфортных условиях под присмотром.В их тюрмах условия лучше,чем у некоторых ветеранов войны,доживающих в хрущевках или в заброшенных селах,в одиночестве и нищите.Многие бы из них с радостью поменяли свои условия на место в тюрьме-кормят хорошо,чисто,тепло ,удобства рядом,мед.обслуживание полагаеться.
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Пріговоріть портного, який пошив костюм для бухгалтера Освєнціма.
Пріговоріть булочніка, який пік булочки для портного, який пошив костюм для бухгалтера Освєнціма.
Пріговоріть пєчніка. який склав піч, у якій пік булочки булочнік, який пік булочки для портного, який пошив костюм для бухгалтера Освєнціма.
А пєчнік, коли клав піч, пив Кока-Колу.
От хай Кока-Кола за все і заплатить.
Штраф стопіццот трілліардов баксов.


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А, забув. І кота пріговоріть к кастрації.


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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомК четырем годам тюрьмы 96-летнего "бухгалтера Освенцима" приговорил суд Германии
 
 
 
 
 
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