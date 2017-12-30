 Лутковская договаривается о посещении украинцев, осужденных в РФ

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, в эфире NewsOne заявила Валерия Лутковская.

"Это я предлагала российскому омбудсмену приехать сюда их посетить, потому что это бы мне дало возможность поехать в Россию и проведать украинцев. Посмотреть, в каких условиях содержатся Станислав Клых, Александр Кольченко, узнать, как себя чувствует Олег Сенцов", - рассказала Лутковская.

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Пока такой визит не состоялся, но во время последней встречи с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой в декабре снова обговаривались варианты. “Мы договорились, что обновим наш меморандум о сотрудничестве. Планирую это сделать максимально быстро, в январе. В нем я предложу прописать как одну из форм сотрудничества как раз взаимные визиты к гражданам своих стран", - рассказала уполномоченный по правам человека.