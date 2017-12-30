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 Лутковская договаривается о посещении украинцев, осужденных в РФ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская предложит уполномоченного по правам человека в РФ Татьяне Москальковой включить в меморандум о сотрудничестве взаимные визиты к заключенным гражданам своих стран.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, в эфире NewsOne заявила Валерия Лутковская.

"Это я предлагала российскому омбудсмену приехать сюда их посетить, потому что это бы мне дало возможность поехать в Россию и проведать украинцев. Посмотреть, в каких условиях содержатся Станислав Клых, Александр Кольченко, узнать, как себя чувствует Олег Сенцов", - рассказала Лутковская.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "На территории России с различным процессуальным статусом заключены более 2200 украинцев", – Лутковская

Пока такой визит не состоялся, но во время последней встречи с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой в декабре снова обговаривались варианты. “Мы договорились, что обновим наш меморандум о сотрудничестве. Планирую это сделать максимально быстро, в январе. В нем я предложу прописать как одну из форм сотрудничества как раз взаимные визиты к гражданам своих стран", -  рассказала уполномоченный по правам человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3042317
 
 
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