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 Добровольца Виногродского перевели под домашний арест в Мариуполе, хотя он киевлянин, его коллег Литвиненко и Новикова оставили в СИЗО, - "Рух визволення"

Судья Октябрьского райсуда Мариуполя Сергей Кулик перенес рассмотрение ходатайства об освобождении из-под ареста активиста и добровольца "ОУН" Леонида Литвиненко (позывной "Бек") на 2 января.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написали на facebook-странице организации.

“С работы на праздники до 2 января ушел судья этого же суда Вадим Ковтуненко, который должен был рассматривать аналогичную просьбу относительно другого нашего арестованного активиста - добровольца "Донбасса" Александра Новикова (позывной “Хаммер”)”, - говорится в сообщении.

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Это означает, что и "Бек", и "Хаммер" встретят Новый год в ​​Мариупольском СИЗО, констатируют в организации. Обоих активистов задержали в конце ноября и вывезли в Мариуполь.

“Третьего активиста "Руху визволення", захваченного таким образом - второго командира "Донбасса" Анатолия Виногродского (позывной “Гал”) - апелляционный суд Донецкой области перевел под домашний арест в Мариуполе, хотя “Гал” - киевлянин", - отмечается в сообщении организации.

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Добровольца Виногродского перевели под домашний арест в Мариуполе, хотя он киевлянин, его коллег Литвиненко и Новикова оставили в СИЗО, - Рух визволення 01

Источник: https://censor.net.ua/n3042316
 
 
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Верховный глав-вно-тор-гу-ю-щий. Таким войдет в историю президент Порошенко
Декабрь 29, 2017Комментарии: 0Метки: барыга Порошенко, Дмитрий Гнап

Добровольца Виногродского перевели под домашний арест в Мариуполе, хотя он киевлянин, его коллег Литвиненко и Новикова оставили в СИЗО, - "Рух визволення" - Цензор.НЕТ 4530 Итог
уходящего лучше всего проявился на этом фото президента Порошенко. В
камуфляжном пикселе и в берете. Да, он действительно хочет выглядеть
хунтой. Чтобы все боялись. Чтобы не смеялись. Но, как хунта может
сочетаться с многочисленными бизнесами, от которых чуть не лопнет президентская декларация? Где еще есть такая хунта, которая обещает рубить руки ворам, зато когда воров поймают с поличным, берет их на поруки?

Такие оценки высказал в ФБ около часа назад известный журналист-расследователь Дмитрий Гнап.
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в соцсетях украинцы загадывают такое желание на Новый год
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Пленных украинских воинов, содержащихся в ДНР и ЛНР, хотя бы можно освободить через обмен. Но как освободить пленных украинских воинов, содержащихся в порошеновских сизо?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДобровольца Виногродского перевели под домашний арест в Мариуполе, хотя он киевлянин, его коллег Литвиненко и Новикова оставили в СИЗО, - "Рух визволення"
 
 
 
 
 
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