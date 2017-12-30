 Добровольца Виногродского перевели под домашний арест в Мариуполе, хотя он киевлянин, его коллег Литвиненко и Новикова оставили в СИЗО, - "Рух визволення"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написали на facebook-странице организации.

“С работы на праздники до 2 января ушел судья этого же суда Вадим Ковтуненко, который должен был рассматривать аналогичную просьбу относительно другого нашего арестованного активиста - добровольца "Донбасса" Александра Новикова (позывной “Хаммер”)”, - говорится в сообщении.

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Это означает, что и "Бек", и "Хаммер" встретят Новый год в ​​Мариупольском СИЗО, констатируют в организации. Обоих активистов задержали в конце ноября и вывезли в Мариуполь.

“Третьего активиста "Руху визволення", захваченного таким образом - второго командира "Донбасса" Анатолия Виногродского (позывной “Гал”) - апелляционный суд Донецкой области перевел под домашний арест в Мариуполе, хотя “Гал” - киевлянин", - отмечается в сообщении организации.

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