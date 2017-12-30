 Добровольца Виногродского перевели под домашний арест в Мариуполе, хотя он киевлянин, его коллег Литвиненко и Новикова оставили в СИЗО, - "Рух визволення"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написали на facebook-странице организации.
“С работы на праздники до 2 января ушел судья этого же суда Вадим Ковтуненко, который должен был рассматривать аналогичную просьбу относительно другого нашего арестованного активиста - добровольца "Донбасса" Александра Новикова (позывной “Хаммер”)”, - говорится в сообщении.
Это означает, что и "Бек", и "Хаммер" встретят Новый год в Мариупольском СИЗО, констатируют в организации. Обоих активистов задержали в конце ноября и вывезли в Мариуполь.
“Третьего активиста "Руху визволення", захваченного таким образом - второго командира "Донбасса" Анатолия Виногродского (позывной “Гал”) - апелляционный суд Донецкой области перевел под домашний арест в Мариуполе, хотя “Гал” - киевлянин", - отмечается в сообщении организации.
Декабрь 29, 2017Комментарии: 0Метки: барыга Порошенко, Дмитрий Гнап
Итог
уходящего лучше всего проявился на этом фото президента Порошенко. В
камуфляжном пикселе и в берете. Да, он действительно хочет выглядеть
хунтой. Чтобы все боялись. Чтобы не смеялись. Но, как хунта может
сочетаться с многочисленными бизнесами, от которых чуть не лопнет президентская декларация? Где еще есть такая хунта, которая обещает рубить руки ворам, зато когда воров поймают с поличным, берет их на поруки?
Такие оценки высказал в ФБ около часа назад известный журналист-расследователь Дмитрий Гнап.