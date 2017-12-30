 Суд продлил содержание под стражей подозреваемого в убийстве матроса ВМС Шейхова

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

“В Великомихайловском районном суде продолжается судебное разбирательство обвинительного акта в уголовном производстве по факту убийства по неосторожности, которое произошло с. Егоровка в августе 2017 года. По ходатайству Раздельнянской местной прокуратуры судом продлен срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве по неосторожности матроса Военно-морских сил Украины", - говорится в сообщении. Назначено судебное заседание для рассмотрения обвинительного акта по существу.

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Напомним, 11 августа 2017 года найдено тело матроса Арслана Шейхова, на котором выявлены множественные ссадины и переломы. В совершении преступления подозревается бывший правоохранитель Владимир Злой. В сентябре этого года правоохранители сообщили о подозрении гражданину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК Украины.