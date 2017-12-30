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Все про:Одесская область (1363) прокуратура (2863) суд (20203) убийство (4625)

 Суд продлил содержание под стражей подозреваемого в убийстве матроса ВМС Шейхова

Бывший правоохранитель, подозреваемого в убийстве военнослужащего Военно-морских сил Украины Арслана Шейхова, будет и дальше находиться под стражей.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

“В Великомихайловском районном суде продолжается судебное разбирательство обвинительного акта в уголовном производстве по факту убийства по неосторожности, которое произошло с. Егоровка в августе 2017 года. По ходатайству Раздельнянской местной прокуратуры судом продлен срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве по неосторожности матроса Военно-морских сил Украины", - говорится в сообщении. Назначено судебное заседание для рассмотрения обвинительного акта по существу.

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Напомним, 11 августа 2017 года найдено тело матроса Арслана Шейхова, на котором выявлены множественные ссадины и переломы. В совершении преступления подозревается бывший правоохранитель Владимир Злой. В сентябре этого года правоохранители сообщили о подозрении гражданину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3042315
 
 
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это про того матроса что умер от отравления алкоголем, но и перед этим то ли подрался то ли падал где об что-то, а чего такой как бы резонанс ?
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Проще говоря очередной мусор убил военослужащего. Покращення на лицо...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд продлил содержание под стражей подозреваемого в убийстве матроса ВМС Шейхова
 
 
 
 
 
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