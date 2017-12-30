 НКРЭКУ повысила тарифы на холодную воду

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
НКРЭКУ утвердила новые тарифы на водоснабжение, в частности: "Харьковводоканал" - на уровне 8,38 грн/кубометр (рост на 16,71%), а на водоотвод – 4,36 гривни/кубометр (рост на 9,55%); "Днепрводоканал" – тариф на водоснабжение на уровне 6,47 гривни/кубометр (рост на 4,69%) и водоотвод – 4,25 гривни/кубометр (рост на 0,47%); "Львовводоканал" – тариф на водоснабжение на уровне 7,09 гривни/кубометр (рост на 10,61%) и водоотвод – 3,62 гривни/кубометр (рост на 5,85%);
В соответствии с решениями, тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотвода в 2018 году изменены для 60 лицензиатов комиссии. Отмечается, что на изменение тарифов повлияли изменение расходов на оплату труда, стоимости электрической энергии, ставок налогов, стоимости реагентов, курса валют для лицензиатов, имеющих займы международных финансовых организаций, и другие факторы.
выступят лица, активно занимающиеся "культурной" деятельностью в
стране-агрессоре
29.12.2017, 22:00 |
Новости, Культура
Из года в год
телеканал "Интер" вскармливает миллионы украинцев в новогоднюю ночь
пропагандой совковых и ностальгических ценностей.
Об этом заявил в Facebook известный медиа-эксперт и блогер Алексей Минаков, призывая правительство и СБУ отреагировать на действия телеканала.
Особое раздражение вызывает участие одиозных исполнителей - не
исключением станет и очередное 31 декабря. "Большой новогодний концерт
"На ИНТЕРе - Главная елка страны" будет с участием Софии Ротару, Ани
Лорак, Светланы Лободы, Таисии Повалий, Alekseev. Ну, честно, доколе?
София Ротару в этом году получила "Золотой граммофон" в Москве из рук
представителя МИД РФ Марии Захаровой. И будет петь на "новогоднем
огоньке" на кремлевском "Первом канале".
Светлана Лобода и Ани Лорак в эту новогоднюю ночь также будут на
кремлевском "Первом канале" - Лобода, например, по сценарию, будет плыть
на теплоходе по зимней Москве-реке. Более того, 31 декабря они дадут
концерт в московском "Крокус Сити Холле", выступая на одной сцене с
Григорием Лепсом и Тимати, которым СБУ запретило въезд в Украину.
Таисия Повалий, экс-регионалка, переехала жить и работать в Москву -
это не секрет. Получала в этом году "Золотой граммофон" и недавно спела в
Кремле на сольном концерте Стаса Михайлова, который выступал в этом
году в оккупированном Крыму.
Alekseev - его участие это вообще цинизм высшей степени, потому что
он будет петь на российском "Первом канале" сразу после боя курантов
Кремля.
Прикрываясь свободой слова, телеканал дает площадку для выступления
лицам, которые активно занимаются "культурной" деятельностью в
стране-агрессоре. Ущемляется достоинство каждого украинца, включая сотни
тысяч наших бойцов-защитников и ветеранов!
З Черемоша п'ють холодну воду...
Умирать в неволі
А ще гірше - спати, спати
І спати на волі
І заснути на вік віки
І сліду не кинуть
Ніякого, однаково
Чи жив чи загинув
19.09.17 Окуповані території
Донеччини заборгували за воду 1,6 млрд грн: Росія повинна заплатити за всі
ці речі https://ua.censor.net.ua/news/455915/okupovani_terytoriyi_donechchyny_zaborguvaly_za_vodu_16_mlrd_grn_rosiya_povynna_zaplatyty_za_vsi_tsi
"На мосту к югу от Счастья члены патруля миссии содействовали проведению и осуществляли мониторинг передачи денежных средств из неподконтрольных правительству районов в подконтрольные. Передача этих денежных средств, как сообщалось, осуществлялась в связи с задолженностью по водоснабжению", - говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 10 октября.
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх
ведуть!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
І я, заплакавши, назад
Поїхав знову на чужину
награбленныхнажитых миллиардов МАЛО! Нужно еще на холодной водичке срубить по лёгкому...." Так? Жалко "бедных". Скажи?))
а знаете шо - ети пиндосы не прекратят помогать Украине.
хочет етого али или нет.
шустряки.....
шо вы, шо Макс.... - стыдно...
та и все равно на самом деле....
не тебе и мявкать...
со своими всегда сложнее...
59 депутатов Верховной Рады просят Конституционный Суд признать неконституционным привлечение чиновников к уголовной ответственности за незаконное обогащение.
Об этом говорится в конституционном представлении от 12 декабря, передают Українські Новини.
Представителем группы инициаторов указан депутат Верховной Рады Павел Пинзеник («Народный фронт»).
Кроме него, среди инициаторов значатся депутаты Максим Поляков и Евгений Дейдей (НФ), подозреваемые в незаконном обогащении и получении неправомерной выгоды.
Инициаторы просят КС безотлагательно (в течение 1 месяца) рассмотреть представление и признать неконституционной ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.