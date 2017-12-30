 НКРЭКУ повысила тарифы на холодную воду

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

НКРЭКУ утвердила новые тарифы на водоснабжение, в частности: "Харьковводоканал" - на уровне 8,38 грн/кубометр (рост на 16,71%), а на водоотвод – 4,36 гривни/кубометр (рост на 9,55%); "Днепрводоканал" – тариф на водоснабжение на уровне 6,47 гривни/кубометр (рост на 4,69%) и водоотвод – 4,25 гривни/кубометр (рост на 0,47%); "Львовводоканал" – тариф на водоснабжение на уровне 7,09 гривни/кубометр (рост на 10,61%) и водоотвод – 3,62 гривни/кубометр (рост на 5,85%);

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В соответствии с решениями, тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотвода в 2018 году изменены для 60 лицензиатов комиссии. Отмечается, что на изменение тарифов повлияли изменение расходов на оплату труда, стоимости электрической энергии, ставок налогов, стоимости реагентов, курса валют для лицензиатов, имеющих займы международных финансовых организаций, и другие факторы.