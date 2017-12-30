EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Экономика, Общество
  2832  90
Все про:Тарифы на воду (710) НКРЭКУ (234)

 НКРЭКУ повысила тарифы на холодную воду

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение на 2018 год в ряде городов Украины.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

НКРЭКУ утвердила новые тарифы на водоснабжение, в частности: "Харьковводоканал" - на уровне 8,38 грн/кубометр (рост на 16,71%), а на водоотвод – 4,36 гривни/кубометр (рост на 9,55%); "Днепрводоканал" – тариф на водоснабжение на уровне 6,47 гривни/кубометр (рост на 4,69%) и водоотвод – 4,25 гривни/кубометр (рост на 0,47%); "Львовводоканал" – тариф на водоснабжение на уровне 7,09 гривни/кубометр (рост на 10,61%) и водоотвод – 3,62 гривни/кубометр (рост на 5,85%);

Читайте на «Цензор.НЕТ»: НКРЭКУ утвердила оптово-рыночную цену и подняла тарифы всем производителям электроэнергии

В соответствии с решениями, тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотвода в 2018 году изменены для 60 лицензиатов комиссии. Отмечается, что на изменение тарифов повлияли изменение расходов на оплату труда, стоимости электрической энергии, ставок налогов, стоимости реагентов, курса валют для лицензиатов, имеющих займы международных финансовых организаций, и другие факторы.

Источник: https://censor.net.ua/n3042314
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а ты сразу обрадовался возможности высраться на форуме
 показать весь комментарий
 
 
Когда уже там следующая кава на Майдане,вон как она бодрит
 показать весь комментарий
 
 
а там в Новом году Новые Реформы и Покращеня
 показать весь комментарий
 
 
у них это уже общий бизнес. так он спасает не только ахметку
 показать весь комментарий
 
Блогер: На новогоднем концерте в эфире «Интера»
выступят лица, активно занимающиеся "культурной" деятельностью в
стране-агрессоре

29.12.2017, 22:00 |
Новости, Культура



Из года в год
телеканал "Интер" вскармливает миллионы украинцев в новогоднюю ночь
пропагандой совковых и ностальгических ценностей.

Об этом заявил в Facebook известный медиа-эксперт и блогер Алексей Минаков, призывая правительство и СБУ отреагировать на действия телеканала.

Особое раздражение вызывает участие одиозных исполнителей - не
исключением станет и очередное 31 декабря. "Большой новогодний концерт
"На ИНТЕРе - Главная елка страны" будет с участием Софии Ротару, Ани
Лорак, Светланы Лободы, Таисии Повалий, Alekseev. Ну, честно, доколе?

София Ротару в этом году получила "Золотой граммофон" в Москве из рук
представителя МИД РФ Марии Захаровой. И будет петь на "новогоднем
огоньке" на кремлевском "Первом канале".

Светлана Лобода и Ани Лорак в эту новогоднюю ночь также будут на
кремлевском "Первом канале" - Лобода, например, по сценарию, будет плыть
на теплоходе по зимней Москве-реке. Более того, 31 декабря они дадут
концерт в московском "Крокус Сити Холле", выступая на одной сцене с
Григорием Лепсом и Тимати, которым СБУ запретило въезд в Украину.

Таисия Повалий, экс-регионалка, переехала жить и работать в Москву -
это не секрет. Получала в этом году "Золотой граммофон" и недавно спела в
Кремле на сольном концерте Стаса Михайлова, который выступал в этом
году в оккупированном Крыму.

Alekseev - его участие это вообще цинизм высшей степени, потому что
он будет петь на российском "Первом канале" сразу после боя курантов
Кремля.

Прикрываясь свободой слова, телеканал дает площадку для выступления
лицам, которые активно занимаются "культурной" деятельностью в
стране-агрессоре. Ущемляется достоинство каждого украинца, включая сотни
тысяч наших бойцов-защитников и ветеранов!
 показать весь комментарий
 
 
Так онал интер это же филиал первого онала россиянции! Чего удивлятся?
 показать весь комментарий
 
 
Ось і вечір - вівці біля броду,
З Черемоша п'ють холодну воду...
 показать весь комментарий
 
є люди в Україні,які здатні це зробити але населення вже втомилося і не підтримає- біомаса в стані анабіоза
 показать весь комментарий
 
 
ми залишатимемося пограбованими доти, поки не припинемо бути аполітичною біомасою
 показать весь комментарий
 
 
Страшно впасти у кайдани

Умирать в неволі
А ще гірше - спати, спати
І спати на волі
І заснути на вік віки
І сліду не кинуть
Ніякого, однаково
Чи жив чи загинув
 показать весь комментарий
 
 
Прошла зима , настало лето спасибо Гройсману за это .
 показать весь комментарий
 
 
Нам хліба не треба, рехворми давай☠
 показать весь комментарий
 
 
Я заметил , шо на слове Вальцман банят .Требую сатисфакции .
 показать весь комментарий
 
 
Боги всемогущи, но черти гораздо проворнее
 показать весь комментарий
 
 
ХОРОШИЙ ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ! СПАСИБО, СУКИ! НКРЭКУ повысила тарифы на холодную воду - Цензор.НЕТ 3813
 показать весь комментарий
 
 
Радует благодарность сукам. Но кобели остались без внимания. Обыдно, понимаешь😟
 показать весь комментарий
 
если б никто не смотрел - они бы прогорели. А так реклама идет, значит есть рейтинги
 показать весь комментарий
 
От ще цікаво. Звідкіля у обдроченців вода і світло? І хто за це має платити?
 показать весь комментарий
 
 
Нічого досі геть не змінилося
19.09.17 Окуповані території
Донеччини заборгували за воду 1,6 млрд грн: Росія повинна заплатити за всі
ці речі https://ua.censor.net.ua/news/455915/okupovani_terytoriyi_donechchyny_zaborguvaly_za_vodu_16_mlrd_grn_rosiya_povynna_zaplatyty_za_vsi_tsi
 показать весь комментарий
 
Фабрика працює в Ліпецьку? От у них і госпрозрахунок. А взагалі, друже, не треба песимізму. Коли я казала, що буде другий Майдан, теж ніхто не вірив. А він був. Тільки під час війни так на лижі встати\, як баклажан, не вийде.
 показать весь комментарий
 
імхо нема критичної маси, на жаль і щуроістоти це знають і тому нахабніють
 показать весь комментарий
 
Є все. Минулі події більше збурило побиття дітей. А потім все понеслось. Гідранту не дам і пів року на посаді. Рідкісна падлюка і жлоб.
 показать весь комментарий
 
 
В ОБСЕ сообщили, что представители так называемой "ЛНР", у которой образовались многомиллионные долги за водоснабжение, заплатили Украине долг за воду.

"На мосту к югу от Счастья члены патруля миссии содействовали проведению и осуществляли мониторинг передачи денежных средств из неподконтрольных правительству районов в подконтрольные. Передача этих денежных средств, как сообщалось, осуществлялась в связи с задолженностью по водоснабжению", - говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 10 октября.
 показать весь комментарий
 
Цензору довіряю більше ніж ОБСЄ, але навіть якщо лугандони зараз платять, то факт торгівлі з манкуртами не меньший злочин
 показать весь комментарий
 
Блукають люди, повсихали

Сади зелені, погнили

Біленькі хати, повалялись,

Стави бур'яном поросли.

Село неначе погоріло,

Неначе люде подуріли,

Німі на панщину ідуть

І діточок своїх
ведуть!..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

І я, заплакавши, назад

Поїхав знову на чужину
 показать весь комментарий
 
Що це з Вами? Давайте більше оптимізму замість цих віршів 😂
 показать весь комментарий
 
Це Тарас- наш великий пророк. Зтих часів геть нічого не змінилося:"Народ має право жити, коли він має силу жити.... Головна причина нещасть нашої нації -брак націоналізиу серед ширшогозагалу ії " (М.Міхновський)
 показать весь комментарий
 
Все змінилось, але вірші актуальні як історія. Під Києвом такі хати, що здуріли рехварматори😁 Щодо націоналізму, то на жаль його більше 10% не буде. Тому націоналістів треба підтримувати.
 показать весь комментарий
 
Змінилося? Вважаю в ті часи було набагато більше волелюбних громадян у %-му відношенні. Націоналізм має стати державною політикою, його треба починати пропагувати у школах бо націоналізм - єдиний рецепт до порятунку українців
 показать весь комментарий
 
Мені не подобається ваш настрій. Треба зробити наступне: підніміть праву руку в гору і гучно скажіть: "Всі пі...си згинуть. І я це побачу. Опустіть руку. Все буде Україна. Гарного відчуття.
 показать весь комментарий
 
 
Всі кацапи загинуть. Все буде Україна.
 показать весь комментарий
 
 
Украинцы стали меньше пользоваться горячей водой, а больше нагревают холодную воду с помощью бойлера. Поэтому реформаторы (цель которых реформы-ободрать народ) повысили цены на холодную воду. Ждем реформ с повышением цен на воздух, но не вздумайте дышать реже😵
 показать весь комментарий
 
 
Али,ты уже очень даже качественно зрадофилишь и по моему искренне,значит еще не все потерянно в стране,если люди прозревают
 показать весь комментарий
 
 
Как бы не так. Я пишу просто правду.
 показать весь комментарий
 
 
ну так это нормально и правильно,хотя зрадофилов именно за правду и не любят,и вон видишь,даже ольгинец три пятнадцать обиделся на тебя за это.считает что один штык утрачен
 показать весь комментарий
 
Бред. Нужно видеть обе стороны, а не занимать сторону зрадоботов или порохоботов. Я же денег не беру как зрадоботы😸
 показать весь комментарий
 
Ну, а теперь "займи вторую сторону" в теме про повышение тарифов на холодную воду. "Нам награбленных нажитых миллиардов МАЛО! Нужно еще на холодной водичке срубить по лёгкому...." Так? Жалко "бедных". Скажи?))
 показать весь комментарий
 
 
Во-первых мы с вами прекратили общаться. Во-вторых я сам решу чью сторону занять. Пока.
 показать весь комментарий
 
Больше 90% страны зрадоботы.откуда набрать столько деньжищ,что им еще и давать
 показать весь комментарий
 
Зрадоботы на Цензора, а остальные нытики. Видел плачущих у которых очень мелкие бриллианты😬
 показать весь комментарий
 
Ну а ты себя тогда кем считаешь,если все вместе тебе не такие,выходит какой то ты особенный.чьих кровей тогда будешь
 показать весь комментарий
 
Люди не делятся на зрадоботов или порохоботов. Это я вам и доказую. Не болейте, а про себя я ранее писал и с тех пор ничего не изменилось👳
 показать весь комментарий
 
ненавидим пиндосов?
а знаете шо - ети пиндосы не прекратят помогать Украине.
хочет етого али или нет.
 показать весь комментарий
 
Вообще такого плохого слова про американцев не говорил. Я так пишу про тех, кто под прокси выдаёт себя за американцев😯
 показать весь комментарий
 
 
А за уборку придомовой территории будут поднимать?
 показать весь комментарий
 
как то вы быстро перекрашиваетесь.
шо вы, шо Макс.... - стыдно...
та и все равно на самом деле....
 показать весь комментарий
 
Иногда так кажется, что люди меняются. Но это лишь Ваше мнение, которое Вы составили из-за не точного анализа и взгляда. Я не политик, что бы иметь такое пристальное внимание и не стою таких громадных усилий🎅 Да и не менял своих убеждений. Я ни за кого👻
 показать весь комментарий
 
пасть закрой, кацап - щами тхнет, не к тебе был посыл,
не тебе и мявкать...
 показать весь комментарий
 
Али - к кацапским всегда ненависть была и всегда будет.
со своими всегда сложнее...
 показать весь комментарий
 
Это так. А ещё я это говорил в то время, когда многие называли их братьями. Меня за это многие такие ненавидели и лишь после начала российской агрессии они это поняли. Вот они изменили своим убеждениям, а я остался при своих убеждениях.
 показать весь комментарий
 
Сегодня в Киеве стоял в пробке аж с метро Дорогожичи, и до Троещины. ВОт щас прибегут эти "бедненькие" владельцы иномарок и начнут ныть шо вода дорогая. А машины ваши на воздухе конечно работают, да??? прибедняющиеся двуличные чучела.
 показать весь комментарий
 
не знаю, как в Киеве, у меня в селе многие пересели на 11 маршрут
 показать весь комментарий
 
Без комментариев...

59 депутатов Верховной Рады просят Конституционный Суд признать неконституционным привлечение чиновников к уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Об этом говорится в конституционном представлении от 12 декабря, передают Українські Новини.

Представителем группы инициаторов указан депутат Верховной Рады Павел Пинзеник («Народный фронт»).
Кроме него, среди инициаторов значатся депутаты Максим Поляков и Евгений Дейдей (НФ), подозреваемые в незаконном обогащении и получении неправомерной выгоды.
Инициаторы просят КС безотлагательно (в течение 1 месяца) рассмотреть представление и признать неконституционной ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.
 показать весь комментарий
 
Ахметов взбешен за просранный Лугандон, во и мстит украинцам. А не пора ли утилизировать этих олигофренов, начиная с рыжего хозяина Донбасса?
 показать весь комментарий
 
МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЗАОБЛАЧНЫЕ ТАРИФЫ, ПОКА ВЛАСТЬ НЕ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ЧЕРТУ БЕДНОСТИ ООН $150=4100 ГРН КАЖДОМУ ПЕНСИОНЕРУ, УЧИТЕЛЮ, ВРАЧУ И ДР БЮДЖЕТНИКУ! ОПГ КОНДИТЕРА СКОРО БУДЕТ ВИСЕТЬ НА МАЙДАНЕ ВМЕСТЕ С ОЛИГАРХАМИ !
 показать весь комментарий
 
Вальцман терпилоидам подарочек под йолку принёс.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНКРЭКУ повысила тарифы на холодную воду
 
 
 
 
 
 вверх