 Ночью в больницу им. Мечникова поступило трое тяжелораненых бойцов, - главврач Рыженко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главврач учреждения Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью снова поступило в Мечникова трое бойцов. 19, 23, 27 лет.

У Олега тяжелая открытая травма мозга с кровоизлиянием, перелом свода и основания черепа. Илье осколки повредили шею, гортань, лицо, правый глаз. Оторвало левую кисть.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Сегодня в Днепр состоялись две эвакуации раненых из зоны АТО, - советник председателя Днепропетровской ОГА Губа

Александр получил сквозное пулевое ранение головы. Степень поражения головного мозга критична. После декомпрессионной трепанации он находится в коме, на аппаратном дыхании. Состояние удалось стабилизировать", - написал врач.

Обстоятельства получения бойцами ранений не сообщаются.

Также читайте: За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский воин не погиб, один - получил ранения, - штаб