 Ночью в больницу им. Мечникова поступило трое тяжелораненых бойцов, - главврач Рыженко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главврач учреждения Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью снова поступило в Мечникова трое бойцов. 19, 23, 27 лет.
У Олега тяжелая открытая травма мозга с кровоизлиянием, перелом свода и основания черепа. Илье осколки повредили шею, гортань, лицо, правый глаз. Оторвало левую кисть.
Александр получил сквозное пулевое ранение головы. Степень поражения головного мозга критична. После декомпрессионной трепанации он находится в коме, на аппаратном дыхании. Состояние удалось стабилизировать", - написал врач.
Обстоятельства получения бойцами ранений не сообщаются.
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У Львові праворадикальні організації провели акцію протесту проти продажу горілки "Хортиця" з акцизними марками "ЛНР" та "ДНР".
Про це повідомив активіст Андрій Вихопень у спільноті "Львівська політика" у Facebook.
На протест біля гіпермаркету "Ашан", що на
вул. Володимира Великого, 58, прийшло декілька десятків активістів. Були
також ветерани АТО та дружини загиблих воїнів.https://gazeta.ua/articles/regions/_u-lvovi-prodayut-gorilku-z-akciznimi-markami-dnr-ta-lnr/812376
А в то же время сынульке сабакова разрешили провести новогодние праздники в италии...
Пустота одна у меня. Сколько же ещё ждать и терпеть .
Хочется писать и писать, а сил уже нет.
Солдаты, пожалуйста берегите себя , пожалуйста.
Ради родных, ради Украины. Эмоции переполняют.