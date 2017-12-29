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 Ночью в больницу им. Мечникова поступило трое тяжелораненых бойцов, - главврач Рыженко

В Днепропетровскую областную больницу им. Мечникова ночью доставили трех тяжелораненых бойцов из зоны проведения АТО.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главврач учреждения Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью снова поступило в Мечникова трое бойцов. 19, 23, 27 лет.

У Олега тяжелая открытая травма мозга с кровоизлиянием, перелом свода и основания черепа. Илье осколки повредили шею, гортань, лицо, правый глаз. Оторвало левую кисть.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Сегодня в Днепр состоялись две эвакуации раненых из зоны АТО, - советник председателя Днепропетровской ОГА Губа

Александр получил сквозное пулевое ранение головы. Степень поражения головного мозга критична. После декомпрессионной трепанации он находится в коме, на аппаратном дыхании. Состояние удалось стабилизировать", - написал врач.

Обстоятельства получения бойцами ранений не сообщаются.

Также читайте: За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский воин не погиб, один - получил ранения, - штаб

Ночью в больницу им. Мечникова поступило трое тяжелораненых бойцов, - главврач Рыженко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3042312
 
 
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У Львові продають горілку з акцизними марками ДНР та ЛНР3


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Ночью в больницу им. Мечникова поступило трое тяжелораненых бойцов, - главврач Рыженко - Цензор.НЕТ 8292

Ночью в больницу им. Мечникова поступило трое тяжелораненых бойцов, - главврач Рыженко - Цензор.НЕТ 6513

У Львові праворадикальні організації провели акцію протесту проти продажу горілки "Хортиця" з акцизними марками "ЛНР" та "ДНР".
Про це повідомив активіст Андрій Вихопень у спільноті "Львівська політика" у Facebook.
На протест біля гіпермаркету "Ашан", що на
вул. Володимира Великого, 58, прийшло декілька десятків активістів. Були
також ветерани АТО та дружини загиблих воїнів.https://gazeta.ua/articles/regions/_u-lvovi-prodayut-gorilku-z-akciznimi-markami-dnr-ta-lnr/812376
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Тяжело и очень печально...
А в то же время сынульке сабакова разрешили провести новогодние праздники в италии...
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воно дуже настраждалось у ошийнику, бідне чорнодупе дитя
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" Поросят " это не волнует им главное чтобы ахметов бып не в убытке .А завтра на Мечникова .
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19,23,27 дальше даже писать ничего.
Пустота одна у меня. Сколько же ещё ждать и терпеть .
Хочется писать и писать, а сил уже нет.
Солдаты, пожалуйста берегите себя , пожалуйста.
Ради родных, ради Украины. Эмоции переполняют.
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