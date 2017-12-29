 Госпогранслужба задержала девять бангладешцев в Одессе. ФОТО

Сотрудники оперативных подразделений Южного регионального управления Госпогранслужбы, представители ГУ Государственной миграционной службы и ГУ Национальной полиции в Одесской области выявили 9 граждан Республики Бангладеш.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
"Все выявленные иностранцы находились в Украине с нарушением действующего миграционного законодательства. Иностранцы задержаны для принятия судебного решения", - говорится в сообщении.
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Источник: https://censor.net.ua/n3042309