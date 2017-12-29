 Госпогранслужба задержала девять бангладешцев в Одессе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

"Все выявленные иностранцы находились в Украине с нарушением действующего миграционного законодательства. Иностранцы задержаны для принятия судебного решения", - говорится в сообщении.

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