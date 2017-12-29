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 Госпогранслужба задержала девять бангладешцев в Одессе. ФОТО

Сотрудники оперативных подразделений Южного регионального управления Госпогранслужбы, представители ГУ Государственной миграционной службы и ГУ Национальной полиции в Одесской области выявили 9 граждан Республики Бангладеш.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

"Все выявленные иностранцы находились в Украине с нарушением действующего миграционного законодательства. Иностранцы задержаны для принятия судебного решения", - говорится в сообщении.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Пограничники обнаружили во Львове двух марокканцев, которые планировали попасть в страны ЕС, - ГПСУ

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Госпогранслужба задержала девять бангладешцев в Одессе 02
Госпогранслужба задержала девять бангладешцев в Одессе 03
Госпогранслужба задержала девять бангладешцев в Одессе 04

Источник: https://censor.net.ua/n3042309
 
 
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Гыга и Привета хлопнули .Осталось еще пару долбодятлов .
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Як ДПСУ допустило нелегальний транзит цих нелегалів в Україну? Хтось в ДПСУ бере хабарі і співпрацює з мафією? Мабуть все ДПСУ?
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эти тоже думали, что они уже в Париже?
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Новую партию нелегалов привезли в Париж Держприкордонслужба затримала дев'ятьох бангладешців в Одесі - Цензор.НЕТ 3595
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Срочно послать Президенту Макрону просьбу забрать к себе новофранцузов. Так или иначе, это впишется в рамки минских соглашений.
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привет братья по разуму! что хотели в Европу)) а попали . не смешно( они же транзитом, отпустите их пусть мандруют дальше
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГоспогранслужба задержала девять бангладешцев в Одессе. ФОТО
 
 
 
 
 
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