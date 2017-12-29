 По "закону Савченко" вышли сотни преступников, которые тут же взялись за старое, - Князев  

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью УНИАН рассказал глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

"Сейчас свою роль сыграл и вовремя принятый "закон Савченко". Он позволил раньше срока выйти дерзким преступникам на свободу. И они вышли не в мирную жизнь, а в воюющую страну. У них был выбор: пойти на фронт и, возможно, погибнуть, устроиться на работу, с зарплатой 3 тыс. грн, чтобы заработать на еду, или же идти грабить. Они взялись за старое "ремесло", – отметил Князев.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: 52% преступлений в 2017 году - это кражи, - Князев

По его словам, полицейские говорили Верховной Раде, что такой закон - это ложный шаг. "Ни одному осужденному не дали никакого социального обеспечения, не отправили в какие-то заведения для получения образования, они не стали в очередь на работу на заводы или шахты. Законодатель, видимо, не смог предвидеть эту ошибку, ведь сам закон принимался на волне незаконных политических задержаний украинцев в РФ. Однако вышли десятки, сотни убийц. Они вышли бы в любом случае, но не в этот крайне важный период для государства", - продолжил глава Нацполиции.

Напомним, 26 ноября 2015 года Верховная Рада поддержала законопроект "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания", более известный как "закон Савченко". Согласно документу, один день пребывания в СИЗО засчитывается за два дня лишения свободы в случае вынесения заключенному обвинительного приговора. 18 мая 2017 года депутаты отменили этот закон.