 По "закону Савченко" вышли сотни преступников, которые тут же взялись за старое, - Князев  

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью УНИАН рассказал глава Нацполиции Украины Сергей Князев.
"Сейчас свою роль сыграл и вовремя принятый "закон Савченко". Он позволил раньше срока выйти дерзким преступникам на свободу. И они вышли не в мирную жизнь, а в воюющую страну. У них был выбор: пойти на фронт и, возможно, погибнуть, устроиться на работу, с зарплатой 3 тыс. грн, чтобы заработать на еду, или же идти грабить. Они взялись за старое "ремесло", – отметил Князев.
По его словам, полицейские говорили Верховной Раде, что такой закон - это ложный шаг. "Ни одному осужденному не дали никакого социального обеспечения, не отправили в какие-то заведения для получения образования, они не стали в очередь на работу на заводы или шахты. Законодатель, видимо, не смог предвидеть эту ошибку, ведь сам закон принимался на волне незаконных политических задержаний украинцев в РФ. Однако вышли десятки, сотни убийц. Они вышли бы в любом случае, но не в этот крайне важный период для государства", - продолжил глава Нацполиции.
Напомним, 26 ноября 2015 года Верховная Рада поддержала законопроект "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания", более известный как "закон Савченко". Согласно документу, один день пребывания в СИЗО засчитывается за два дня лишения свободы в случае вынесения заключенному обвинительного приговора. 18 мая 2017 года депутаты отменили этот закон.
В Украине, таких довольно много.
Закон конечно несовершенный и требует доработок, но вместо этого, его просто отменили.
І знову про Гадю.Заявила,що вона и її команда "помічники Святого Миколая" і запостила фото з нібито дітками-сиротами,яким вона допомагає.В каментах мами "сиріток" з елітного ліцею вимагають видалити фото.Пройшов тиждень,фото висять.
друге питання знову до ментів, чому не працює виправна система ? тобто якщо б злочинець вийшов на рік пізніше він би не вчинив злочин ?
шукають крайнього...
С Дьяволом сотрудничать нельзя.
Хотя и возможно ,на самом деле сильную духом.
Как у нас любят вчерашних героев, опускать в говно, не мне вам напоминать.
Смотрим всю историю Украины.
как правильно?
Или это мелочи жизни?
От те що наша пенітенціарна система ніфіга не сприяє перевихованню і усвідомленню - це факт.
- партийно-олигархическая диктатура...Рабов
заставляют выбирать себе хозяев, при этом правильность подсчетов голосов никто
не гарантирует...
Ошиблись однако. Спотыкнулись и разуверились в остальных наших заложниках и осуждённых кацапами.
Плохо и неправильно.
В наших СИЗО, люди сидят ГОДАМИ в ожидании суда.
Многие из этих людей невиновны.
Да этот закон был несовершенен, но то, что невиновные люди годами сидят в следственных изоляторах, это намного хуже чем несовершенный закон.
Как хорошо быть генералом!
Лучше
работы, лучше работы, не назову!
Стану я
точно генералом!
Буду я
точно генералом!
Если
капрала, если капрала переживу!...
Как
хорошо быть депутатом!
Как
хорошо быть депутатом!
Лучше
работы, лучше работы, не назову!
Стану я
точно депутатом!
Буду я
точно депутатом!
Если в
партсписки, если в партсписки я попаду!...
народные депутаты, народ этих, так называемых «депутатов» никогда и никуда не
избирал. Народу сверху навязали игру в выборы каких-то
фантиков-этикеток - НФ, БПП, Возрождение, Наш край и т.д. под вывеской якобы
"партий", и тот, кто сумел просочиться в списки этих этикеток и купить
места в них и становится "народным", плюя на этот самый народ. И ползают одиозные болтливые бездельники и бездари из «партии» в «партию»,
занимая десятилетиями места в Раде. Образуется застойное болото из повязанных друг с другом проходимцев. Такая избирательная
система, навязанная олигархатом, - тупик, а в перспективе - смерть для страны.
и пусть они об этом знают ещё на зоне
помните?
Берия выпустил урок, но его загасили в кремле
так и с Савченко - кремль не может придумать что-то своё, он до запятой повторяет сталинские методы