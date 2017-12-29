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 По "закону Савченко" вышли сотни преступников, которые тут же взялись за старое, - Князев  

Из-за вышедших на свободу по так называемому закону Савченко в Украине ухудшилась ситуация с преступностью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью УНИАН рассказал глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

"Сейчас свою роль сыграл и вовремя принятый "закон Савченко". Он позволил раньше срока выйти дерзким преступникам на свободу. И они вышли не в мирную жизнь, а в воюющую страну. У них был выбор: пойти на фронт и, возможно, погибнуть, устроиться на работу, с зарплатой 3 тыс. грн, чтобы заработать на еду, или же идти грабить. Они взялись за старое "ремесло", – отметил Князев.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: 52% преступлений в 2017 году - это кражи, - Князев

По его словам, полицейские говорили Верховной Раде, что такой закон - это ложный шаг. "Ни одному осужденному не дали никакого социального обеспечения, не отправили в какие-то заведения для получения образования, они не стали в очередь на работу на заводы или шахты. Законодатель, видимо, не смог предвидеть эту ошибку, ведь сам закон принимался на волне незаконных политических задержаний украинцев в РФ. Однако вышли десятки, сотни убийц. Они вышли бы в любом случае, но не в этот крайне важный период для государства", - продолжил глава Нацполиции.

Напомним, 26 ноября 2015 года Верховная Рада поддержала законопроект "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания", более известный как "закон Савченко". Согласно документу, один день пребывания в СИЗО засчитывается за два дня лишения свободы в случае вынесения заключенному обвинительного приговора. 18 мая 2017 года депутаты отменили этот закон.

Источник: https://censor.net.ua/n3042308
 
 
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Закон Савченко принимала не одна Савченко, а все депутаты и они все несут за этот недолугий закон и за преступность в Украине ответственность. Они уже давно не имеют доверия народа и должны покинуть свои должности.В цивилизованных странах депутаты, не имеющие доверия должны сами уходить, их не обязан народ выносить с кресел.
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КСУ постановил,депутаты не несут никакой ответственности за принятые решения.по ходу оправдав голосовавших за диктаторские законы 16 января,так шо им теперь все пох
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Если бы они вышли без закона савченко с тюряги то что-не принялись бы за старое? За "законом Савченко" вийшли сотні злочинців, які тут же взялися за старе, - Князєв - Цензор.НЕТ 8792Раньше вышел-раньше сел обратно. За "законом Савченко" вийшли сотні злочинців, які тут же взялися за старе, - Князєв - Цензор.НЕТ 8792
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Мой знакомый вышел на УДО, не узнаю его, совсем другой чел, у хозяина был отрицалой, занялся буддизмом, сейчас помогает детскому дому - так тоже бывает????
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Именно поэтому и Йуля и ее политсила несут за Савченко политическую ответственность.
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По закону Савченко вийшли люди проти яких фальсифікували кримінальні справи і які роками сиділи в СІЗО через те що не було доказів проти них і менти та прокурори разом з суддями фальсифікували експертизи та вироки! Закон Савченко це правильний закон, менти та прокурори не мають права роками тримати підозрюваних в СІЗО. Є докази - судіть, немає доказів не треба тримати під вартою людей!
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По закону гади судья-сепар выпустил подельников крысина.
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А как быть с людьми которые невиновны, но годами сидят в сизо?
В Украине, таких довольно много.
Закон конечно несовершенный и требует доработок, но вместо этого, его просто отменили.
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В идеале закон Савченко должен был ускорить судебный процесс, в итоге оказалось, как и в стране - в ж...яме
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Гадя не виноватая я, что закон савченко сам пришёл
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На фронт - не знаю,зато генпрокурорами - запросто.
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Кстати, многие просятся туда, закон не позволяет
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Добробатов много судимых было в 2014 в батальоне "Кульчитского " например - смелые , партиоты настоящие , все горячие точки прошли и Словянск и Иловайск , Пески... Многие погибли , и многие получили ранения. Тех кого знаю , никто к старому не вернулся. У всех хорошие семьи , умные детки .
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А кто этот закон проголосовал?.Преступники депутаты которые скрываются от правосудия благодаря купленному мандату у маразматических пенсионеров .
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Эти списочные депутаты купили свой мандат у тех, кто возглавляет "партии"...
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Если закон приняли значит бондюг большинство в этой раде. А закон который преследует воров в законе на территории Украины рада провалила .И мне фиолетово у кого были куплены мандаты но преступники законодатели и исполнители. КОЗЛЫ ВСЕ.
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Точно как и ты .Вот только я за этих шакалов не голосовал.
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свічка‏ @svecha6214 ч.14 часов назад

І знову про Гадю.Заявила,що вона и її команда "помічники Святого Миколая" і запостила фото з нібито дітками-сиротами,яким вона допомагає.В каментах мами "сиріток" з елітного ліцею вимагають видалити фото.Пройшов тиждень,фото висять.

По "закону Савченко" вышли сотни преступников, которые тут же взялись за старое, - Князев   - Цензор.НЕТ 3793
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Судить надо быстро, а не откладывать по причине соплей из носа.
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Будешь быстро судить будешь жить на одну з\плату. Платят только за длинный предлинный процесс. И чем он длинней тем быстрей можно выйти на свободу даже не побывав на зоне."Закон Савченко" принёс миллиардные барыши и судьям и прокурорам,и мусорам и попкарям в СИЗО. Именно поэтому его так долго и не отменяли.
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Умный человек всегда признает свои ошибки и извинится .Во власти таких нет , одни мародеры .Пожинаем плоды .
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Не, поросе и ко , поздно .Все нужно делать во время . А если в миру то да .
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так надо чаще слушать зраду. и поддерживать все ее начинания...как с гадей.тогда и наступит всеобщее щастя За "законом Савченко" вийшли сотні злочинців, які тут же взялися за старе, - Князєв - Цензор.НЕТ 1876
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Закон гади принимали твои хозяева ,гыг.
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Давай я тебе накидаю геморроя шоколадного .
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Проблемы с преступностью? Савченко виновата. С экономикой? Юля-воровка. Ещё вопросы есть?
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А вот если бы не закон Савченко, то злодии никогда из тюрьмы не вышли и не взялись бы за старое. Эгеж?
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Типа, во всем этом преступном беспределе виновата Савченко, а не мы. Просто *****.
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Этот закон совершенно безумный на первый взгляд неожиданно оказался очень доходным для многих,в частности для судей и всей правоохранительной системы. Все бандиты вдруг захотели быть только в СИЗО и очень хорошо за это платили. Ведь там срок уже шёл день за два и начали "косить". Брали на себя чужое,потом отказывались,ложились в больничку симулируя страшные болезни,банально платили следакам за "тормоза" и возбуждение новых дел.Естественно всё это происходило под контролем и прокуроров и судей и мусоров. Все с этого закона поимели свой гешефт. Кроме общества.
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согласен, тупой, но толика искры правды все таки есть. сидеть за мешок картошки по статье за особо крупное, когда семья голодает, или пи...ть лиарды и откупиться???
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Ага, і ви з голубаном усі в білому і при владі.
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яка дурість, в тому що закон випустив людей, які сиділи у сізо 2-3 роки, швидше це не вина закону а що ви вибачте за слово ніхера не робите.
друге питання знову до ментів, чому не працює виправна система ? тобто якщо б злочинець вийшов на рік пізніше він би не вчинив злочин ?
шукають крайнього...
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Ну так отстреливайте их на месте преступления. Государству же - только экономия: труп кормить десятки лет не надо. Прикопали на помойке, и всё.
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Можно им предложить сотрудничество с СБУ. Всех воров в законе отправлять за границу творить свои черные дела и попутно вызнавать секреты.
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Ошибаетесь, дружище.
С Дьяволом сотрудничать нельзя.
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Закон то принимала не Савченка, а гуманисты в зРаде...
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Хватит уже на эту Савченко гадить. Да дура, да тупая, да патриот. Но к этому закону она точно не имеет. Когда этот закон принимали она не могла принимать в этом участие. По моей улице в селе вышел один на свободу. По этому закону. Через месяц начал успешное производство ширева и со всего района нарки к нему начали ходить за дозой. Кто виноват? Савченко? Или может наша милиция-полиция, которая нихрена не делает?
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Савченко, винить ненужно. Очень недалёкую женщину, мы сами сделали кумиром.
Хотя и возможно ,на самом деле сильную духом.
Как у нас любят вчерашних героев, опускать в говно, не мне вам напоминать.
Смотрим всю историю Украины.
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а что делать когда герой оказался не герой?
как правильно?
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Как и раньше, еще в далекой совдепии закон Савченко из тех, которые были приняты "по многочисленным просьбам трудящихся". Теперь у этих трудящихся появился свой геморрой - как не попасть в зубы освободившихся и свободы праздник почувствовавших.Тем более в канун новогодних праздников. Ложка дегтя в бочке с медом. Все повторяется...
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А как быть тем людям, которые невиновны, но годами сидят в сизо, в ожидании суда?
Или это мелочи жизни?
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Гадя є Гадя, але що - якби не закон вони б не вийшли? Ну вийшли б на два-три роки пізніше.

От те що наша пенітенціарна система ніфіга не сприяє перевихованню і усвідомленню - це факт.
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Гадя не виноватая я, что закон савченко сам пришёл
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ну так а чего вы приняли тот закон и выпустили их, что "савченки" что-то решают, они искусственно деланный объект политических курв, пропаганды, чьё это это савченко? кто пустил? с того и спрашивайте
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а если бы они вышли позже, то сразу исправились бы, да? сначала думай потом говори.
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Цель наказания - не исправление, а возмездие...
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В Украине
- партийно-олигархическая диктатура...Рабов
заставляют выбирать себе хозяев, при этом правильность подсчетов голосов никто
не гарантирует...
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Как же мы за эту тварь плакали и молились!
Ошиблись однако. Спотыкнулись и разуверились в остальных наших заложниках и осуждённых кацапами.
Плохо и неправильно.
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Главный вопрос ? А кто савченко выпустил? СУКУ. а медведчук который до сих пор представляет Украину в минске. Ганьба всем козлам. За "законом Савченко" вийшли сотні злочинців, які тут же взялися за старе, - Князєв - Цензор.НЕТ 7447
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А некоторые, возможно даже вернулись на работу в полицию...
В наших СИЗО, люди сидят ГОДАМИ в ожидании суда.
Многие из этих людей невиновны.
Да этот закон был несовершенен, но то, что невиновные люди годами сидят в следственных изоляторах, это намного хуже чем несовершенный закон.
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не нужно писать за добробатов и волонтеров, просто активистов, которые типо не понравились этому РЕЖИМУ?
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Как хорошо быть генералом!

Как хорошо быть генералом!

Лучше
работы, лучше работы, не назову!

Стану я
точно генералом!

Буду я
точно генералом!

Если
капрала, если капрала переживу!...



Как
хорошо быть депутатом!

Как
хорошо быть депутатом!

Лучше
работы, лучше работы, не назову!

Стану я
точно депутатом!

Буду я
точно депутатом!

Если в
партсписки, если в партсписки я попаду!...
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Що говорить,що исправительные учреждения,нифига не исправляют За "законом Савченко" вийшли сотні злочинців, які тут же взялися за старе, - Князєв - Цензор.НЕТ 358
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Так называемые «народные депутаты» на самом деле никакие не
народные депутаты, народ этих, так называемых «депутатов» никогда и никуда не
избирал. Народу сверху навязали игру в выборы каких-то
фантиков-этикеток - НФ, БПП, Возрождение, Наш край и т.д. под вывеской якобы
"партий", и тот, кто сумел просочиться в списки этих этикеток и купить
места в них и становится "народным", плюя на этот самый народ. И ползают одиозные болтливые бездельники и бездари из «партии» в «партию»,
занимая десятилетиями места в Раде. Образуется застойное болото из повязанных друг с другом проходимцев. Такая избирательная
система, навязанная олигархатом, - тупик, а в перспективе - смерть для страны.
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так отстреливайте рецидивистов
и пусть они об этом знают ещё на зоне
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холодное лето 1953 года
помните?
Берия выпустил урок, но его загасили в кремле
так и с Савченко - кремль не может придумать что-то своё, он до запятой повторяет сталинские методы
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Как уже достала эта б#ядь Савченко, от одной фамилии начинает уже тошнить...
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бляди работают на автобане, а Савченко в Раде, улавливаешь разницу умник
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Не знаю, скольких выпустили в Днепре, но в соседки мобилку и деньги отобрали днем в сквере напротив сотого лицея , а там ведь дети тоже ходят с мобилками, кричала, звала на помощь, но новая полиция не услышала.
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Да достала уже эта кремлевская консерва. Зачем ее вспоминать? Если сначала я был уверен в том, что она по факту агент РФ, то теперь я практически уверен что она внушаемая дура, которую тупо используют в темную. Да - она предатель. Но к законодательству никакого отношения иметь не может.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо "закону Савченко" вышли сотни преступников, которые тут же взялись за старое, - Князев  
 
 
 
 
 
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