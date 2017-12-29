 Россия выдаст Турции миллиардный кредит для закупки ЗРК С-400

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
29 декабря, Россия и Турция подписали в Анкаре соглашение о предоставлении кредита на приобретение четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф".
В среду, 27 декабря, глава "Ростех" Сергей Чемезов сообщил о приобретении Турцией российской системы противовоздушной обороны. По словам чиноаника, сумма контракта составила 2,5 млрд долларов (2,1 млрд евро). При этом большая часть суммы - 55 процентов - должна быть покрыта за счет российских кредитных средств. Остальные 45 процентов Анкара выплатит в виде аванса.
Позднее министр национальной обороны Турции Нуреттин Каникли подтвердил эту информацию агентству Anadolu. "Это верно. Две системы, четыре дивизиона в общей сложности. Сделка совершена", - заявил Каникли.
Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал приобретение у России С-400 вынужденным шагом. Он пояснил, что Анкара предпочла бы закупить системы ПВО у стран-членов НАТО, однако не смогла договориться на этот счет. По словам Йылдырыма, Турция не намерена отказываться от взаимодействия с альянсом, однако сотрудничество с РФ необходимо ей в связи с отсутствием современной системы противовоздушной обороны.
Ранее США раскритиковали планы Турции приобрести у России комплексы С-400. В частности, в июле представитель Пентагона Джефф Дэвис выразил обеспокоенность, что приобретение Анкарой российского оружия может создать сложности для военного взаимодействия внутри НАТО.
Куда раньше войдут кремлевские фашисты?....Майдан в Иране и Майдан по факту в Ливии.
Во вторник, 26 декабря, Джебран Басиль, глава МИД Ливана в интервью ассоциированному с "Хизбаллой" телеканалу "Аль-Маядин" сказал, что он не отрицает право Израиля на существование и на безопасность своих границ.
Но ещё одна не особо анонсируемая вещь......... Израильские военные участвуют в совместной с силами ОАЭ кампании в Ливии, что указывает на наличие прочного сотрудничества между израильскими и эмиратскими силами в Ливии в поддержке ополченцев Халифа Хафтара, которые получили контроль над нефтяными скважинами. ОАЭ финансируют все расходы французских и британских сил, дислоцированных в восточной и южной части Ливии.
Боюсь, кремлёвским фашистам такую географию не покрыть.
А потом, извинятся и на год перестанут торговать с кацапами помидорами и пускать их на курорты...
А потом, снова - дружба, помидоры, Анталия...
https://youtu.be/TZ2dD_0vjHc
ПС.
турки дадут кацапам баблокацапы дадут туркам бабло (кредит), и в 2020 году может быть поставят им ЗРК.
Сделка века: Дальний Восток и т.д. в обмен на обещания китайцев Путину приютить его в случае чего. На китайский домик в деревне.
А этот "случай чего" - уже не за горами.
По понятной.
После того как турки сбили самолет Обама признал право Турции на самооборону .
Своими неуклюжими действиями НАТО прямо толкает Эрдогана целоваться в десны с хуйлом и стреляет себе в ногу на собственном южном фланге. Следующая на очереди - прохуйловская Греция.