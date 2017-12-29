 Россия выдаст Турции миллиардный кредит для закупки ЗРК С-400

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

29 декабря, Россия и Турция подписали в Анкаре соглашение о предоставлении кредита на приобретение четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф".

В среду, 27 декабря, глава "Ростех" Сергей Чемезов сообщил о приобретении Турцией российской системы противовоздушной обороны. По словам чиноаника, сумма контракта составила 2,5 млрд долларов (2,1 млрд евро). При этом большая часть суммы - 55 процентов - должна быть покрыта за счет российских кредитных средств. Остальные 45 процентов Анкара выплатит в виде аванса.

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Позднее министр национальной обороны Турции Нуреттин Каникли подтвердил эту информацию агентству Anadolu. "Это верно. Две системы, четыре дивизиона в общей сложности. Сделка совершена", - заявил Каникли.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал приобретение у России С-400 вынужденным шагом. Он пояснил, что Анкара предпочла бы закупить системы ПВО у стран-членов НАТО, однако не смогла договориться на этот счет. По словам Йылдырыма, Турция не намерена отказываться от взаимодействия с альянсом, однако сотрудничество с РФ необходимо ей в связи с отсутствием современной системы противовоздушной обороны.

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Ранее США раскритиковали планы Турции приобрести у России комплексы С-400. В частности, в июле представитель Пентагона Джефф Дэвис выразил обеспокоенность, что приобретение Анкарой российского оружия может создать сложности для военного взаимодействия внутри НАТО.