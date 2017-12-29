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Все про:НАТО (5598) ПВО (98) Россия (67590) Турция (1921)

 Россия выдаст Турции миллиардный кредит для закупки ЗРК С-400

Турция приобретет у России четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400. Первые поставки ожидаются в начале 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

29 декабря, Россия и Турция подписали в Анкаре соглашение о предоставлении кредита на приобретение четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". 

В среду, 27 декабря, глава "Ростех" Сергей Чемезов сообщил о приобретении Турцией российской системы противовоздушной обороны. По словам чиноаника, сумма контракта составила 2,5 млрд долларов (2,1 млрд евро). При этом большая часть суммы - 55 процентов - должна быть покрыта за счет российских кредитных средств. Остальные 45 процентов Анкара выплатит в виде аванса.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Оккупанты ставят на боевое дежурство в Крыму еще 2 дивизиона ЗРК С-400

Позднее министр национальной обороны Турции Нуреттин Каникли подтвердил эту информацию агентству Anadolu. "Это верно. Две системы, четыре дивизиона в общей сложности. Сделка совершена", - заявил Каникли.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал приобретение у России С-400 вынужденным шагом. Он пояснил, что Анкара предпочла бы закупить системы ПВО у стран-членов НАТО, однако не смогла договориться на этот счет. По словам Йылдырыма, Турция не намерена отказываться от взаимодействия с альянсом, однако сотрудничество с РФ необходимо ей в связи с отсутствием современной системы противовоздушной обороны.

Также читайте: Путин ратифицировал протокол о единой системе ПВО РФ и Беларуси

Ранее США раскритиковали планы Турции приобрести у России комплексы С-400. В частности, в июле представитель Пентагона Джефф Дэвис выразил обеспокоенность, что приобретение Анкарой российского оружия может создать сложности для военного взаимодействия внутри НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3042307
 
 
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Эрдоган параше: вы,кажетя, сказали,какие-то "деньги"?
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Жиди знову їх всїх підірвуть як в Сирії)
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Треба було починати "На майданчику до моїх дітей підійшли кацапські...." ....снігєрі аппетітно доходілі до фази готовності в прісутствіі ухуєвшіх кацапскіх мам...Завіса.
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Дилемма на сегодня :
Куда раньше войдут кремлевские фашисты?....Майдан в Иране и Майдан по факту в Ливии. Россия выдаст Турции миллиардный кредит для закупки ЗРК С-400 - Цензор.НЕТ 2305
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Представитель Белого дома подтвердил договорённости Соединённых Штатов и Израиля по противодействию Ирану.

Во вторник, 26 декабря, Джебран Басиль, глава МИД Ливана в интервью ассоциированному с "Хизбаллой" телеканалу "Аль-Маядин" сказал, что он не отрицает право Израиля на существование и на безопасность своих границ.
Но ещё одна не особо анонсируемая вещь......... Израильские военные участвуют в совместной с силами ОАЭ кампании в Ливии, что указывает на наличие прочного сотрудничества между израильскими и эмиратскими силами в Ливии в поддержке ополченцев Халифа Хафтара, которые получили контроль над нефтяными скважинами. ОАЭ финансируют все расходы французских и британских сил, дислоцированных в восточной и южной части Ливии.
Боюсь, кремлёвским фашистам такую географию не покрыть.
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в Ливию. Они там уже незметно у друзей-хезболистов кости бросают.
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Турки купят у кацапов С-400, а потом этим же С-400 захуярят очередной заблудившийся кацапский "СУ"!
А потом, извинятся и на год перестанут торговать с кацапами помидорами и пускать их на курорты...
А потом, снова - дружба, помидоры, Анталия...
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Мда, помидоры в отношениях России и Турции - вечная тема
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на космодроме Восточный недавно рОкета РАБссиянская уже полетала.... Росія видасть Туреччині мільярдний кредит для закупівлі ЗРК С-400 - Цензор.НЕТ 4654
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Короче Сибирь 2.Только с турками.Китайцы вже пацаков прокинули,очередь турок Росія видасть Туреччині мільярдний кредит для закупівлі ЗРК С-400 - Цензор.НЕТ 9057
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Давно ли китайцы прокинули кацапов с "сибирьской трубой"?
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Михаил Крутихин про экономически необоснованный газопровод "Сила Сибири"

https://youtu.be/TZ2dD_0vjHc
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Не смотрю ролики. В 2-х словах - китайцы отказались от проекта?
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Сотрудничество с Китаем, в газовой отрасли, фактически нет и не предвидится. Тупо "освоили" средства.
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Странно. А недавно построенный нефтепровод в Китай ещё работает или тоже похерили?
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Это политический шаг .ПаРаша срет где может .
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После визита Трампа в Пекин,кацаКрысы Путлера в Глубокой Жо... Росія видасть Туреччині мільярдний кредит для закупівлі ЗРК С-400 - Цензор.НЕТ 747
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Сразу говорю не враг тебе . Тему с визитом про..л . Когда и где напомни .
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10 ноября..подписано контрактов на 1,5 триллиона долларов между США и КНР
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Вообщем я понял, Шо турки дадут кацапам бабло, а те только в 2020 году может быть поставят им ЗРК, а к тому моменту может уже и параши не будет... А с другой стороны Турция член НАТО, нахрена им эти ЗРК?...
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Хороший понт дороже денег . Так говорил мой дед .
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Турции надо тренировать своих летунов преодолевать кацапскую ПВО. Кацапы в Сирии свои ЗРК понатыкали, а это весьма вероятный театр действий турецких ВВС. Все летуны НАТО и Израиля тренируются на С-300 в Греции, но у Турции с греками давние терки.
ПС.турки дадут кацапам бабло кацапы дадут туркам бабло (кредит), и в 2020 году может быть поставят им ЗРК.
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Стрельнула себе в ногу. Не только БАМ перегружен китайскими поездами... Весь Дальний Восток тоже "перегружен". И загружается дальше. Пока не станет Китаем.
Сделка века: Дальний Восток и т.д. в обмен на обещания китайцев Путину приютить его в случае чего. На китайский домик в деревне. Росія видасть Туреччині мільярдний кредит для закупівлі ЗРК С-400 - Цензор.НЕТ 3011
А этот "случай чего" - уже не за горами. Росія видасть Туреччині мільярдний кредит для закупівлі ЗРК С-400 - Цензор.НЕТ 7373
Росія видасть Туреччині мільярдний кредит для закупівлі ЗРК С-400 - Цензор.НЕТ 7308
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глаффнойе, шоб их ".байконуроффские прошивки" от харькова, их правильный попец скрепносвятой водой обхарькаль!!! астальное - в руках бози, который сам в растеяъхе, к которым из их фсеъ их троёх в одноместнуйу землянку ихъ земель проморозитцца)) сорри- сложности перевода))
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Американские власти решением о начале поставок летального оружия Украине сняли ограничение на поставки, которое ввел 44-й президент США Барак Обама. Об этом в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
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В том то и дело........ Там стояли комплексы Пэтриот, которые США по непонятной причине вывели с территории Турции в 2015 году. Турки обратились к ним с предложением их выкупить, но вопрос затянулся. В итоге - вышло, что вышло. Хотя ощущение такое, что сейчас всё переиграется.

По понятной.
После того как турки сбили самолет Обама признал право Турции на самооборону .
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Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в интервью агентству Bloomberg, что приобретение российских ЗРК стало вынужденным шагом. "Мы хотели приобрести системы у США, стран Евросоюза и NATO. Но никто не пошел на наши условия, предусматривающие доступ к технологиям и совместное производство. Пришлось обратиться к России", сказал он.

Своими неуклюжими действиями НАТО прямо толкает Эрдогана целоваться в десны с хуйлом и стреляет себе в ногу на собственном южном фланге. Следующая на очереди - прохуйловская Греция.
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И правильно - турки в тот же день подарили бы новые технологии паРаше.
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теперь турки будут сбивать рашисткие самолетами рашисткими пзрк?
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у нас говорили: зему от@истить, шо дома побывать)))
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Рассеянские многоходовочки в трёх шагах... Шаг первый: предоставить деньги в некую страну, - шаг второй: на предоставленные деньги поставить вооружение, - шаг третий: списать долг.
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"При этом большая часть суммы - 55 процентов - должна быть покрыта за счет российских кредитных средств. Остальные 45 процентов Анкара выплатит в виде аванса."
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия выдаст Турции миллиардный кредит для закупки ЗРК С-400
 
 
 
 
 
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