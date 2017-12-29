 Зарплат на 500 тыс. грн. выдал несуществующим сотрудникам главврач поликлиники на Харьковщине, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что бывший главный врач одного из детских коммунальных учреждений здравоохранения, злоупотребляя своим служебным положением, длительное время выплачивал заработную плату несуществующим сотрудникам.

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"Руководитель, действуя в интересах третьих лиц с целью их незаконного обогащения, вносил в официальные документы ложные сведения. В целом он растратил более 500 тыс. грн. Бюджетных средств, выделенных для выплаты заработной платы сотрудникам медицинского учреждения", - пояснил руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович.

Досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статей предусматривает 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и с конфискацией имущества.

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Как сообщает "Харьковский антикоррупционный центр", речь идет об экс-главвраче детской поликлиники №15 Евгении Кадуке, которого уволили летом. Вместе с главврачом работы лишились и девять сотрудников администрации. Массовому увольнению предшествовал скандал. Сотрудники медучреждения выяснили, что в поликлинике числились так называемые мертвые души, причем примерно десятая часть персонала (около 15 человек).