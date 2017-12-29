 Зарплат на 500 тыс. грн. выдал несуществующим сотрудникам главврач поликлиники на Харьковщине, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
Установлено, что бывший главный врач одного из детских коммунальных учреждений здравоохранения, злоупотребляя своим служебным положением, длительное время выплачивал заработную плату несуществующим сотрудникам.
"Руководитель, действуя в интересах третьих лиц с целью их незаконного обогащения, вносил в официальные документы ложные сведения. В целом он растратил более 500 тыс. грн. Бюджетных средств, выделенных для выплаты заработной платы сотрудникам медицинского учреждения", - пояснил руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович.
Досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статей предусматривает 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и с конфискацией имущества.
Как сообщает "Харьковский антикоррупционный центр", речь идет об экс-главвраче детской поликлиники №15 Евгении Кадуке, которого уволили летом. Вместе с главврачом работы лишились и девять сотрудников администрации. Массовому увольнению предшествовал скандал. Сотрудники медучреждения выяснили, что в поликлинике числились так называемые мертвые души, причем примерно десятая часть персонала (около 15 человек).
Понятно, шо нынешним "реформаторам" это дело доверять не хотелось бы, но выбора у нас нет.
То шо сейчас творится в нашей медицине - армагедон, наебайлово и куча претензий!!!
Я уже не рассчитываю... но пусть детей моих и внуков, научатся лечить честно и лечить, а не просто стричь с нас деньги.
"немає грошей на самі необхідні речі - миючі та дезінфікуючі засоби" а это откровенное вранье, при покладке в больницу каждому пишут список с этих стедств на которых хватает на месяц уборки всего отделения месяц. Пишу это с полной ответственностью, т.к. жена работает в магазине химии, ежедневно ей приносят за 70% сотни моющих причем 99% несуны с соседней больницы.
Всю эту херню, как она сейчас есть, оставлять дальше нельзя!
Шо-то нада делать, и как бы не обкладывали хуями и.о. Минздрав - я ей верю, и верю шо она хочет шо-то сдвинуть в нашем вонючем болоте. Болото, ясен хрен, упорно сопротивляется.
Бедные, бедные ... пациенты.
тогда бы он не 56 лярдов баксов у газпрома отсудил, а 156
он как прыщавый подросток - которому в руки попал порножурнал...)))
Ну як так можна?! У них що своїх дітей немає? Чи думають що безсмертні...
Источник:https://censor.net.ua/n3042306
Такой впечатление ,что народ полностью съехал с катушек.
""Веселих" свят" http://jjoriki.com/nablyzhaietsia-pokrashchennia.html …
Співробітник Генеральної прокуратури Олександр Лукашенко купив в українській столиці квартиру, яка обійшлася йому всього лише в п'ять гривень.
Отпустят.