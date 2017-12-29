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 Зарплат на 500 тыс. грн. выдал несуществующим сотрудникам главврач поликлиники на Харьковщине, - прокуратура

Харьковская местная прокуратура №3 утвердила подозрение 48-летнему бывшему главному врачу одной из больниц в Немышлянском районе города по факту растраты имущества в особо крупных размерах и подделке официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что бывший главный врач одного из детских коммунальных учреждений здравоохранения, злоупотребляя своим служебным положением, длительное время выплачивал заработную плату несуществующим сотрудникам.

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"Руководитель, действуя в интересах третьих лиц с целью их незаконного обогащения, вносил в официальные документы ложные сведения. В целом он растратил более 500 тыс. грн. Бюджетных средств, выделенных для выплаты заработной платы сотрудникам медицинского учреждения", - пояснил руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович.

Досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статей предусматривает 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и с конфискацией имущества.

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Как сообщает "Харьковский антикоррупционный центр", речь идет об экс-главвраче  детской поликлиники №15 Евгении Кадуке, которого уволили летом. Вместе с главврачом работы лишились и девять сотрудников администрации. Массовому увольнению предшествовал скандал. Сотрудники медучреждения выяснили, что в поликлинике числились так называемые мертвые души, причем примерно десятая часть персонала (около 15 человек). 

Источник: https://censor.net.ua/n3042306
 
 
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И для того и нужна реформа,вместо всего этого блядства, шо у нас щас!
Понятно, шо нынешним "реформаторам" это дело доверять не хотелось бы, но выбора у нас нет.
То шо сейчас творится в нашей медицине - армагедон, наебайлово и куча претензий!!!
Я уже не рассчитываю... но пусть детей моих и внуков, научатся лечить честно и лечить, а не просто стричь с нас деньги.
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В кожній лікарні є мертві душі на яких отримують зарплату та використовують її для потреб лікарні! Держава не фінансує лікарні в потрібному обсязі, немає грошей на самі необхідні речі - миючі та дезінфікуючі засоби, ремонти та підтримання обладнання та споруд в потрібному стані. Обідрані стіни, непрацюючі туалети та рукомийники, розвалена каналізація та опалення, знищені операційні та кісневе обладнання. Все що є в лікарні підтримується за гроші лікарів, які вони беруть у пацієнтів! Всі ремонти та нові вікна це волонтерська допомога багатих пацієнтів!
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"В кожній лікарні є мертві душі на яких отримують зарплату" тут абсолютно согласен.
"немає грошей на самі необхідні речі - миючі та дезінфікуючі засоби" а это откровенное вранье, при покладке в больницу каждому пишут список с этих стедств на которых хватает на месяц уборки всего отделения месяц. Пишу это с полной ответственностью, т.к. жена работает в магазине химии, ежедневно ей приносят за 70% сотни моющих причем 99% несуны с соседней больницы.
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Носят медсестры, кому идут деньги дальше неизвестно, но в масштабах Украины это миллионы ежедневно.
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Это, только подтверждает мои слова.
Всю эту херню, как она сейчас есть, оставлять дальше нельзя!
Шо-то нада делать, и как бы не обкладывали хуями и.о. Минздрав - я ей верю, и верю шо она хочет шо-то сдвинуть в нашем вонючем болоте. Болото, ясен хрен, упорно сопротивляется.
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Отак дивишся і не зрозуміло - людина просто троль, чи ідіот...
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Этот полмиллиона. Позавчера бомбанули другого на 15 миллионов.
Бедные, бедные ... пациенты.
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Дивився відео коли луценчиха давила кнопки за трьох. Як це зветься?
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Жити по новому . А ты агент кремля и будко-кочатель .
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Фамилия не на букву П . У него погримуха 2 бакса .
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Подумаешь... Зарплат на 500 тыс. грн. выдал несуществующим сотрудникам главврач поликлиники на Харьковщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 486 У коболева зарплата больше лимона в месяц и ничАво, мля... Зарплат на 500 тыс. грн. выдал несуществующим сотрудникам главврач поликлиники на Харьковщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 151
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а должен жить в коробке от холодильника.

тогда бы он не 56 лярдов баксов у газпрома отсудил, а 156
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через таких паскуд і мруть люди по лікарнях..
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любу лікарню, любу школу, любий вуз .. про шо ви тут пишете?.. керівник закладу і мертві душі.. це ж класика!!!
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Та це ясно, просто той чудік не ділився.)))
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патамуша ришыл паменять такую мидецыну?
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да этот даже в новости про погоду это запостит...
он как прыщавый подросток - которому в руки попал порножурнал...)))
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"главный врач одного из детских коммунальных учреждений здравоохранения"
Ну як так можна?! У них що своїх дітей немає? Чи думають що безсмертні...

Источник:https://censor.net.ua/n3042306
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Бывает п....ц, но это уже полный п....ц.
Такой впечатление ,что народ полностью съехал с катушек.
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Когда-то была поговорка: нету хуже сволочей, чем командиры из врачей. Хороший врач профессией заработает, а этот просто чинуша с врачебным дипломом.
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А с коррупционерами борются такие люди из прокуратуры?
Співробітник Генеральної прокуратури Олександр Лукашенко купив в українській столиці квартиру, яка обійшлася йому всього лише в п'ять гривень.
500 тис. грн. зарплати видав неіснуючим співробітникам головлікар поліклініки на Харківщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6187
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То то я думаю, что денег не хватает на бесплатные лекарства.
Отпустят.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗарплат на 500 тыс. грн. выдал несуществующим сотрудникам главврач поликлиники на Харьковщине, - прокуратура
 
 
 
 
 
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