 Арестованного крымскотатарского активиста Дегерменджи лечат в коридоре больницы

Об этом рассказала жена Бекира Дегерменджи Алие, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Алие Дегерменджи ежедневно посещает пульмонологическое отделение, где находится ее супруг, но увидеться с мужем или передать посылку ей не удается, поскольку Бекир находится под охраной, и передачи разрешены только через СИЗО.

"В больнице ему полностью сделали обследование, до 2 января он будет находиться в пульмонологическом отделении, со 2 января опять полный объем анализов. Его состояние улучшается, но он еще слабый, ему разрешили вставать, но долго быть на ногах он не может", – рассказала женщина.

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20 декабря Алие Дегерменджи сообщила, что ее супруга перевели из реанимации и разместили в коридоре отделения пульмонологии, так как отделение переполнено.

Напоминаем, активист крымскотатарского национального движения Бекир Дегерменджи был задержан 23 ноября 2017 года вместе с другими активистами по обвинению в вымогательстве. У Дегерменджи – хроническая астма, его состояние ухудшилось в СИЗО. В зале оккупационного Верховного суда Крыма 6 декабря активтисту вызывали "скорую помощь". В ночь на 14 декабря Дегерменджи попал в реанимацию.

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