 Мы будем собирать информацию об оставшихся заложниках у освобожденных украинцев, - Грицак

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Грицак заявил в интервью “Интерфакс-Украина”.

Он напомнил, что в настоящее время 103 украинца находятся в плену, и в целом у СБУ есть понимание относительно местонахождения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 108 человек.

"Над возвращением остальных мы обязательно будем продолжать работу и прилагать для этого максимум усилий", - подчеркнул глава СБУ.

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По его словам, СБУ опросит освобожденных на предмет получения информации относительно местонахождения других заложников и тех, кто числится без вести пропавшими.

"Сейчас мы обязательно поработаем с теми ребятами, которые вернулись домой, проведем детальный опрос: где, с кем, в каких местах они, возможно, имели контакты из тех людей, кто считается сейчас в плену или пропавшими без вести, а таковых, по нашим данным, 402 человека. Возможно, судьбу некоторых из них нам и удастся выяснить", - сказал В.Грицак.

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Глава СБУ выразил надежду на то, что освобожденные заложники смогут "вспомнить максимально информацию о том, где, с каким количеством людей они пересекались в застенках "ЛНР/ДНР".

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.