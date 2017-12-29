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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Общество
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 Мы будем собирать информацию об оставшихся заложниках у освобожденных украинцев, - Грицак

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак надеется, что освобожденные заложники предоставят информацию о незаконно удерживаемых и без вести пропавших.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Грицак заявил в интервью “Интерфакс-Украина”.

Он напомнил, что в настоящее время 103 украинца находятся в плену, и в целом у СБУ есть понимание относительно местонахождения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 108 человек.

"Над возвращением остальных мы обязательно будем продолжать работу и прилагать для этого максимум усилий", - подчеркнул глава СБУ.

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По его словам, СБУ опросит освобожденных на предмет получения информации относительно местонахождения других заложников и тех, кто числится без вести пропавшими.

"Сейчас мы обязательно поработаем с теми ребятами, которые вернулись домой, проведем детальный опрос: где, с кем, в каких местах они, возможно, имели контакты из тех людей, кто считается сейчас в плену или пропавшими без вести, а таковых, по нашим данным, 402 человека. Возможно, судьбу некоторых из них нам и удастся выяснить", - сказал В.Грицак.

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Глава СБУ выразил надежду на то, что освобожденные заложники смогут "вспомнить максимально информацию о том, где, с каким количеством людей они пересекались в застенках "ЛНР/ДНР".

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3042304
 
 
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Какую информацию собирал Грицак на тех 14, которые вернулись в Украину, а бойцы остались там дальше гнить?
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там таких майже 3 000 000 ... коли Грицак збирається все зібрати ?
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Искать надо на территории самого Мордора, куда вывезли многих, а кардинально вопрос будет решен только путем его уничтожения.
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Баба-яга луценчиха ще одну мебаль получила."модний прорив року". Я в ах.....є.а бронежилеті в зоні АТО нє курва жертва пітєрської хірургії?
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грицак мудак а на командиров бросивших своих бойцов на поле боя будешь собирать информацию?а ведь их приставили к наградам и повысили в должности но делать козлами отпущения ты будешь простых бойцов
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шо там с муженко литвином и прочей шушарой подбарыжной?
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А до этого вы чем занимались? Решали вопрос что бы не декларировать свои краденные доходы?
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а что вы до этого три года делали, вы что йоб..е?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМы будем собирать информацию об оставшихся заложниках у освобожденных украинцев, - Грицак
 
 
 
 
 
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