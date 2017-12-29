 Накануне обмена количество украинских пленных увеличилось до 177 человек, - Ирина Геращенко

Об этом в интервью "5 каналу" сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"За последнюю неделю мы увидели такую тревожную тенденцию, будто нарочно хватают и хватают, чтобы расширить список пленных и просто шантажировать этим Украину. И список увеличился до 177 человек за счет, в первую очередь, гражданского проукраински настроенного населения", - сказала она.
"Вторая большая проблема: мы не знаем место пребывания этих людей, мы не знаем, где они. И другая сторона не подтверждает, что эти люди.есть Вот из этого списка нам подтверждали до последнего на Минской группе только 97 человек. И мы счастливы, что из этого подтвержденного списка мы освободили 74 ", - отметила Геращенко.
Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.
агенти путєна - згоден...
воює путін.
і взагалі - навіщо їх звільняти , якщо їм так подобається їхня Луганда ?
Куда делась новость про Гутериша ?
а шо ? може вони все життя про лугандон мріяли ?
Ладно то что отдали в 4 раза больше кацапского биомусора .Это уже хер с ним. Но оказывается что "пленных-заложников" у кацапни просто неиссякаемый запас и наши непополняемые обменные ресурсы скоро закончатся а взять негде потому что командование не воюет, не отвечает на обстрелы тяжеляком и смерти бойцов , не планирует..не вооружается - нихуя не делает. Сцыт и саботирует. При этом эти бездарные доярки вперемежку с ворами ,дебилами, жидами-скнарами и кацапо-идиотами, составляющие "кормушку по пиздежу по освобождению заложников" даже это сделать без позорняка не могут. Привезли 14 дезертиров . Может нужно было разбираться ДО ТОГО а потом забрать 14 достойных вместо этих трусов? Пусть бы посидели ещё там пока?. Но это всё хуйня.. Задача всё равно выполнена.и тут уже похуй кого привезли. Даже если набрали бы там кацапской швали и на ходу переодели в автобусах..На это насрать. Главное - цирк и картинка. . Дополнение к пиару перед выборами диабетному пидорасу прокатило. Шоколадная свинья лично освободила заложников. Точка.. Молодец! Даёшь ещё раз в один тур! Бурные продолжительные аплодисменты стоя..! Что то я не удивляюсь..И так между прочим..- когда вальмано-сука договорнячила с хуйлом через медведхуя что бы отпустили пару- восемь дезертиров перед выборами что бы громко и убедительно для быдла..? И что взамен? Биомусор не считается - он там нахуй не нужен и не представляет ценности. Месяц назад, три..пять? Вот как нас можно считать адекватными после таких вещей ебучий Экибастуз! А мы ещё обижаемся что нас не воспринимают в адекватных странах серьёзно..
ваше, оличка ?
можно и не спрашивать.
А моя собеседница "Аврора" за ней увязалась). 29.12.2017 21:30
а о чём это вообще "которые не есть полиглотами, но они не хотят похабити очень уважаемую ими мову"?
И призывает стороны. Сторона которая берет заложников как назыаается ?
@Lucius_J_Brutus
12h
12 hours ago
More
на фоне того, что Ахметов, Фирташ и Тигипко получили лицензии на поставку газа в Украине, остается только догадываться, кто такие "наши люди"
и ни одна порохоБЛ.ДЬ не вспомнила ни о"ненавистной русне", ни о Сенцове, ни о Клыхе, ни о Сущенко, ни о Карпюке...
тому що послідовні