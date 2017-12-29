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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
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 Накануне обмена количество украинских пленных увеличилось до 177 человек, - Ирина Геращенко

Накануне обмена боевики увеличили количество украинских пленных за счет проукраинского населения ОРДЛО.

Об этом в интервью "5 каналу" сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"За последнюю неделю мы увидели такую ​​тревожную тенденцию, будто нарочно хватают и хватают, чтобы расширить список пленных и просто шантажировать этим Украину. И список увеличился до 177 человек за счет, в первую очередь, гражданского проукраински настроенного населения", - сказала она.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Списки тех, кого Украина передала на неподконтрольные территории, обнародованы не будут. Это персональные данные, - СБУ

"Вторая большая проблема: мы не знаем место пребывания этих людей, мы не знаем, где они. И другая сторона не подтверждает, что эти люди.есть Вот из этого списка нам подтверждали до последнего на Минской группе только 97 человек. И мы счастливы, что из этого подтвержденного списка мы освободили 74 ", - отметила Геращенко.

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3042303
 
 
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Давіть вову,щоби випустив їх на свободу!
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Як Геращенко допустила що нам віддали тільки 18 солдат та офіцерів, а решта це дезертири та цивільні? Що вони обговорювали на своїх зустрічах з терористами якщо з 73 полонених досі не озвучені прізвища 13 осіб! Кого віддали терористи, чому лишились в полоні наші спецназівці, чому замість дезертирів та кримінальних елементів нам не передали наших солдат та офіцерів???? Що це за робота? Гнати Геращенку з тих переговорів копняками під зад! Вся команда порошенки це дивовижні бовдури та ідіоти!
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Не думаю шо то ідіоти...
агенти путєна - згоден...
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поки порохлу вигідно воювати - в заручниках у орків завжди буде якнайменьше 100 українців.
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а хіба він воює? у нього мирний план.
воює путін.
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Мєністр іностранних дєл Україи Павєл Клімкінд прєдостєрьог Европу от попиток "уміротворєнія" россіє. Он сравніл політіку уміротворєнія с попиткой накорміть каркоділа. Источник:https://censor.net.ua/n3041141
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у тебя кацапский ус отклеился и роги растут Напередодні обміну кількість українських полонених збільшилася до 177 осіб, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9065
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в нас достатньо ватників які марять русскім міром, вислати їх в туди нехай будуть нарешті щасливими.
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в ОРДЛО майже 3 млн потенційних заручників - і що тепер робити ?
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ничего не делать у них было время принять решения - если не хотят уезжать или не могут так чего жаловаться? кто им доктор? сиди в подвале кацапских ублюдков и жди пока освобядят лугандонию
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тоді навіщо , їх таких міняти на полонених кацапів ?
і взагалі - навіщо їх звільняти , якщо їм так подобається їхня Луганда ?
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бабло на новую хату ты дашь? или оркам просто подарить?
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так зачем они в списки лезут? сказали бы что не хотят обмениваться так как как у них хаты в оккупации..
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Троих кандидатов на обмен Пэдра только шо назначил судьями. Недавно один кандидат на обмен выпустил на волю другого кандидата на обмен(дело крысина). Ну,и так дальше...
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Так это бесконечный процесс.
Куда делась новость про Гутериша ?
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вообщем барыги будут пиариться перед следующими выборами
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Обьясните по какому закону дали амнистию.они свободно могут вьехать назад вУкраину.И если все граждани Украины то получается мы 272 гражданина Украины отдали терористам в замен на 74 гражданина Украины.
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Ожидается обмен 35млн на 5млн. Кручу, верчу...
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Думаю вранья уже достаточно. Все позади.
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потрібно і собі сепарів по Україні виловлювати..
а шо ? може вони все життя про лугандон мріяли ?
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выменяли сепаров в том числе и стороггиков русского мира, как же вы готовились три года?
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рыгошоколаднохуйловая. Поверь мне ,первая побежала бы отсасывать у хуйла.
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в первую очередь нужно добиваться обмена - захваченных солдат ВСУ, а потом уже и местных укоторых уже было куча времени для того что-бы "обезопасить себя" выехав с Лугандона у них есть выбор - а у солдата нет - у него приказ
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Цирк имени геращенко - соски с кацапской падалью новиньбздцким закончился грандиозным пиаром шоколадной сраки.. Пьесы жидовские и бурные эмоционально-лживые пиздежи всё "сантабарбарее " и "сантабарбарее" . На выходе:
Ладно то что отдали в 4 раза больше кацапского биомусора .Это уже хер с ним. Но оказывается что "пленных-заложников" у кацапни просто неиссякаемый запас и наши непополняемые обменные ресурсы скоро закончатся а взять негде потому что командование не воюет, не отвечает на обстрелы тяжеляком и смерти бойцов , не планирует..не вооружается - нихуя не делает. Сцыт и саботирует. При этом эти бездарные доярки вперемежку с ворами ,дебилами, жидами-скнарами и кацапо-идиотами, составляющие "кормушку по пиздежу по освобождению заложников" даже это сделать без позорняка не могут. Привезли 14 дезертиров . Может нужно было разбираться ДО ТОГО а потом забрать 14 достойных вместо этих трусов? Пусть бы посидели ещё там пока?. Но это всё хуйня.. Задача всё равно выполнена.и тут уже похуй кого привезли. Даже если набрали бы там кацапской швали и на ходу переодели в автобусах..На это насрать. Главное - цирк и картинка. . Дополнение к пиару перед выборами диабетному пидорасу прокатило. Шоколадная свинья лично освободила заложников. Точка.. Молодец! Даёшь ещё раз в один тур! Бурные продолжительные аплодисменты стоя..! Что то я не удивляюсь..И так между прочим..- когда вальмано-сука договорнячила с хуйлом через медведхуя что бы отпустили пару- восемь дезертиров перед выборами что бы громко и убедительно для быдла..? И что взамен? Биомусор не считается - он там нахуй не нужен и не представляет ценности. Месяц назад, три..пять? Вот как нас можно считать адекватными после таких вещей ебучий Экибастуз! А мы ещё обижаемся что нас не воспринимают в адекватных странах серьёзно..
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это говорит о том, что с той стороны операцию планировали и информационная компонента на порядок выше чем у шоколадников, впарить 14 сепаров - это круто
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А у нас есть кому планировать? Турчинову -по сути предателю? Там контора с вековым опытом. А у нас с завербованными СБУшниками.
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Теперь понятна странная схема обмена всех сепаров на только часть украинцев. Так как сепары закончились, оставшихся украинцев придется выкупать - и вот тут то мертвечуки с рошенами озолотятся.
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Исчезла оличка после своих "откровений" в неизвестном направлении)
А моя собеседница "Аврора" за ней увязалась). 29.12.2017 21:30
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Надо,надо))) Будет учить их украинской мове.
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Будем откровенны.Они друг друга смогут научить только суржику. В Украине очень много людей,которые не есть полиглотами, но они не хотят похабити очень уважаемую ими мову.
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в Украине мова ещё до сих пор вырисовывается кстати, то одни дураки то другие с идеями
а о чём это вообще "которые не есть полиглотами, но они не хотят похабити очень уважаемую ими мову"?
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Генсек ООН приветствует обмен заложников на задержанных.
И призывает стороны. Сторона которая берет заложников как назыаается ?
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Говорите ,, хватают и хватают,,??? После того, как донецкая вата узнала о 100 тыс.грн. все рванули на площадь Ленина с проукраинскими лозунгами. Теперь только по оооочень большому блату можно попасть в тюрьму КГБ Дырки.
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Если я правильно поняла -взяли тех,которых отдали из тех ,кого захарченко & к включили в список 177.
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Пздц. Я уже писАла, что хорошо,что всем возвращенным сразу Героя не дали.
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Потрошенко намедни выразился в том смысле, что мы, мол, будем бороться за всех, находящихся в плену. И добавил, что там остались... лучшие из лучших. То есть, нам сейчас шушеру отдали. Это так получается по словам Потрошенко. Ну, и ублюдок же он. Я представляю, каково это было слушать родственникам освобожденных хлопцев. Сейчас, кстати, 14 из них уже объявлены дезертирами, которых ждет суд. Нет слов.
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Тепер до дебілів дойде чому ніхто у світі не домовляється з терористами. Якщо хоть раз у них вийде досягти мети то завтра будуть тисячі заручників. Книжки треба було витати та розуму набиратись с не курити по підворотнях теперішній « еліті».
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Герої вибирають смерть а не ганьбу і народ пам'ятає їх а не тих хто здався в полон. Козаки силою визволяли полонених і своїми руками вбивали тих хто вирішив залишитись у полоні. Читайте історію і не будете наступати на граблі
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Фагот Коровьев


@Lucius_J_Brutus
12h
12 hours ago

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на фоне того, что Ахметов, Фирташ и Тигипко получили лицензии на поставку газа в Украине, остается только догадываться, кто такие "наши люди"

и ни одна порохоБЛ.ДЬ не вспомнила ни о"ненавистной русне", ни о Сенцове, ни о Клыхе, ни о Сущенко, ни о Карпюке...

тому що послідовні
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНакануне обмена количество украинских пленных увеличилось до 177 человек, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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