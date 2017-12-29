 Накануне обмена количество украинских пленных увеличилось до 177 человек, - Ирина Геращенко

Об этом в интервью "5 каналу" сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"За последнюю неделю мы увидели такую ​​тревожную тенденцию, будто нарочно хватают и хватают, чтобы расширить список пленных и просто шантажировать этим Украину. И список увеличился до 177 человек за счет, в первую очередь, гражданского проукраински настроенного населения", - сказала она.

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"Вторая большая проблема: мы не знаем место пребывания этих людей, мы не знаем, где они. И другая сторона не подтверждает, что эти люди.есть Вот из этого списка нам подтверждали до последнего на Минской группе только 97 человек. И мы счастливы, что из этого подтвержденного списка мы освободили 74 ", - отметила Геращенко.

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.