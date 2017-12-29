 Четверо освобожденных украинцев - жители оккупированных территорий, но не собираются туда возвращаться. ВИДЕО

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

Четверо бывших заложников — гражданские, оккупационная власть обвиняла их в различных преступлениях. Оставаться там они не захотели, говорится в сюжете.

Игоря Яковенко удерживали два года и четыре месяца. Во время обстрелов Горловки по инициативе двоюродного брата гражданской жены вышел посмотреть, откуда стреляют. Родственник взял еще и бинокль, их задержали обоих, но в плену оказался он один. Боевики приняли его за корректировщика, потом пытали электричеством.

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"Меня там пытали долго. Не знаю, что он сказал, для меня это тайна, долго думал об этом", – сообщил бывший заложник.

Сергея Радулова в плен взяли в том же районе Горловки, но на четыре месяца раньше. Его подозревали в шпионаже в пользу Украины. Он рассказал, что боевики отобрали у него все имущество.

По данным ТСН, из больничной палаты мужчинам некуда идти.

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.