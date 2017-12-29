 Четверо освобожденных украинцев - жители оккупированных территорий, но не собираются туда возвращаться. ВИДЕО

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.
Четверо бывших заложников — гражданские, оккупационная власть обвиняла их в различных преступлениях. Оставаться там они не захотели, говорится в сюжете.
Игоря Яковенко удерживали два года и четыре месяца. Во время обстрелов Горловки по инициативе двоюродного брата гражданской жены вышел посмотреть, откуда стреляют. Родственник взял еще и бинокль, их задержали обоих, но в плену оказался он один. Боевики приняли его за корректировщика, потом пытали электричеством.
"Меня там пытали долго. Не знаю, что он сказал, для меня это тайна, долго думал об этом", – сообщил бывший заложник.
Сергея Радулова в плен взяли в том же районе Горловки, но на четыре месяца раньше. Его подозревали в шпионаже в пользу Украины. Он рассказал, что боевики отобрали у него все имущество.
По данным ТСН, из больничной палаты мужчинам некуда идти.
Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.
11-летний крымчанин пытался пешком дойти до границы
Об этом сообщили в ГИБДД по РК.
«26 декабря около 16:00 в дежурную часть МВД обратился гражданин с сообщением, о том, что его несовершеннолетний сын 2006 года рождения ушел в неизвестном направлении и потерялся. Самостоятельные поиски ребенка результатов не дали. В тот же день, около 20:30, наряд ДПС обнаружил ребенка, очень похожего по приметам на того, который был указан в ориентировке о розыске. Инспекторы ДПС увидели мальчика на 138 км автодороги с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь, ребенок следовал в пешем порядке в направлении границы. Полицейские доставили ребенка в дежурную часть, где установили его личность, после чего мальчика передали родителям», - рассказали в ГИБДД.
Взрыв в Симферополе: никто ничего не знает или не хочет говорить
Симферорольцы активно обсуждают сильный хлопок, который произошел в городе во второй половине дня вторника.
http://news.allcrimea.net/news/2017/12/29/11letnii-krymchanin-pytalsya-peshkom-doiti-do-granitsy-94990/
Сергій@Волошин @SergVoloshin 1 ч.1 час назад
Порошенко-Луценко-Аваков расправляются с Майдановцами с помощью ахметовского суда в Мариуполе
https://youtu.be/xGt3zoXKJ7U
Я думаю, что мертвечук диктует список пороху, порох передаёт чучме, а тот, в свою очередь, поручает всю эту хрень озвучивать ирке геращенко...
Как-то так...
Також відомо, що в групі звільнених 27 грудня з окупованого кацапського бандустана -ОРДЛО українських заручників є більше 10 військовослужбовців, які могли зрадити присягу і співпрацювати з оккупантами i бойовиками. Військовослужбовець Олексій Петров повідомив в Facebook про те, що в групі є військовий сепаратист з позивним "Тайсон" який в свій час переметнувся до терористів.
А полусепаратіст Бірюков зазначив, що нiбито "все під контролем", і далі - там вже і військова служба правопорядку, і військова прокуратура, і СБУ. розбиратимуться - пояснив він. Тобто помяняла тварі шило на мило одних сепаратистів на інших і самі себе несамовито вихваляють, а сотні українських патріотів вони і далі продовжують знаходиться в полоні окупантів в ордло.
А вот таких комментаторов, как ты - я в этом подозреваю.
Что из моих печатных слов вам это подсказало?
Летят перелетные птицы в осенней дали голубой
И снова груз двести мне снится
Надеюсь, останусь живой!
А я остаюся с тобою, Бурятия наша страна
Не нужен мне берег Донецкий
И Сирия мне не должна
Немало я стран перевидел
Шагая с винтовкой в руке
Но не было большей печали
Чтоб мне подыхать в кизяке
Немало я дум передумал
С кентами в далеком плену
Но не было большего долга
Чем пятки чесать пахану
Пускай утопал я в болотах
Пускай замерзал я во льду
Но если пахан скажет слово
Я снова и снова пойду
Надежды свои и желанья связали мы с рузькивесной
С мечтой православной и скрепной,
А хоть бы с самим сатаной!
Летят перелетные птицы ушедшее лето искать
Летят они в жаркие страны
Никто не хотел умирать
А я остаюся с тобою, родная моя Колыма
Не нужно мне солнце чужое
Чужая земля не нужна
Не нужно мне солнце чужое
Чужая земля не нужна
Дійсно страшно.