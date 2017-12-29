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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Общество
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 Четверо освобожденных украинцев - жители оккупированных территорий, но не собираются туда возвращаться. ВИДЕО

Близкие Игорь Яковенко, Сергея Радулова и еще двух освобожденных из плена украинцев живут на оккупированных территориях.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

Четверо бывших заложников — гражданские, оккупационная власть обвиняла их в различных преступлениях. Оставаться там они не захотели, говорится в сюжете.

Игоря Яковенко удерживали два года и четыре месяца. Во время обстрелов Горловки по инициативе двоюродного брата гражданской жены вышел посмотреть, откуда стреляют. Родственник взял еще и бинокль, их задержали обоих, но в плену оказался он один. Боевики приняли его за корректировщика, потом пытали электричеством.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Списки тех, кого Украина передала на неподконтрольные территории, обнародованы не будут. Это персональные данные, - СБУ

"Меня там пытали долго. Не знаю, что он сказал, для меня это тайна, долго думал об этом", – сообщил бывший заложник.

Сергея Радулова в плен взяли в том же районе Горловки, но на четыре месяца раньше. Его подозревали в шпионаже в пользу Украины. Он рассказал, что боевики отобрали у него все имущество.

По данным ТСН, из больничной палаты мужчинам некуда идти.

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3042302
 
 
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зараз зрадофіли почнуть скиглити,що без житла залишив полонених Порошенко
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Для животных - это нормальная среда обитания ....
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Там много людей, которые любят Украину. В Грузии же дали возможность переселиться людям из оккупированных территорий. Почему у нас такое не возможно.
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В Крыму молодое поколение тоже выбирает "Пепси" Четверо звільнених українців - мешканці окупованих територій, але не збираються туди повертатися - Цензор.НЕТ 3329

11-летний крымчанин пытался пешком дойти до границы

Об этом сообщили в ГИБДД по РК.
Четверо звільнених українців - мешканці окупованих територій, але не збираються туди повертатися - Цензор.НЕТ 4763
«26 декабря около 16:00 в дежурную часть МВД обратился гражданин с сообщением, о том, что его несовершеннолетний сын 2006 года рождения ушел в неизвестном направлении и потерялся. Самостоятельные поиски ребенка результатов не дали. В тот же день, около 20:30, наряд ДПС обнаружил ребенка, очень похожего по приметам на того, который был указан в ориентировке о розыске. Инспекторы ДПС увидели мальчика на 138 км автодороги с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь, ребенок следовал в пешем порядке в направлении границы. Полицейские доставили ребенка в дежурную часть, где установили его личность, после чего мальчика передали родителям», - рассказали в ГИБДД.

Взрыв в Симферополе: никто ничего не знает или не хочет говорить
Симферорольцы активно обсуждают сильный хлопок, который произошел в городе Четверо звільнених українців - мешканці окупованих територій, але не збираються туди повертатися - Цензор.НЕТ 7550 во второй половине дня вторника.

http://news.allcrimea.net/news/2017/12/29/11letnii-krymchanin-pytalsya-peshkom-doiti-do-granitsy-94990/
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Абсолютно согласна с Вами, в Украине никто не против, если люди, любящие Россию все дружно покинут оккупированные территории Донеччины Четверо звільнених українців - мешканці окупованих територій, але не збираються туди повертатися - Цензор.НЕТ 9363
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Кстати чмо бздобкин упорол бред отбитый на тв. Сказало псюрло, что мол те кто отказался выезжать в дырляндию тут были обколоты наркотой. Ну вот как! Кто тут старался на пределе, кто то пиарился, кое как некоторые---но в целом вытянули 73 человека. А тварь и это игнорировала---несла буру. Та ещё кто другой. С тех наркетов-братанов такую буру слушать---да убить! Саша Белый вставай!!!
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...ви кого обміняли...? п"ятеро людей задарма...це мервечук перевіряв кого міняти...?
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Щас все жители лугандона будут сдаваться и меняться на террористов. Власть показала пример "патриотизма", хочешь жить хорошо и получать пособия и бесплатное медобслуживание - сдавайся в плен. Или если голосовал Путин приди и кидался с детьми под украинские танки, а потом захотел украинскую пенсию, пособия квартиру под Одессой и биопаспорт - расскажи как с биноклем стоял, и все тебе будет за счет украинцев.
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Головне не йдіть пити каву на хрещатику. Порошенко і тут вас надурить. Вже він дав наказ вас влаштувати? Чи тільки бла- бла - бла?
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Це страшно. Навіть Єгор втрачає надію

Четверо освобожденных украинцев - жители оккупированных территорий, но не собираются туда возвращаться - Цензор.НЕТ 8752 Сергій@Волошин‏ @SergVoloshin 1 ч.1 час назад
Порошенко-Луценко-Аваков расправляются с Майдановцами с помощью ахметовского суда в Мариуполе

https://youtu.be/xGt3zoXKJ7U
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Только сейчас обратил внимание, что у меня пропал глюк Цензора. Опять появился пункт "мне нравится".
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З усіма їми (підозрюваними, звільненими) можна говорити виключно після спецперевірки СБУ, але справжньої, а не такої, яку проходив перекладач прем"єра - фсбешний урод...
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я почему то думал что мы меняем шпионов и террорюг на наших военных попавших в плен а по факту там военнослужащих ВСУ от силы половина . остальные непонятно кто . от вчерашних сепаров до просто прохожих . как этот с биноклем . надо будет абизяны завтра еще в Горловке сотню таких любопытных наловят . как вообще составляются эти списки ? Четверо звільнених українців - мешканці окупованих територій, але не збираються туди повертатися - Цензор.НЕТ 2640
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Ти причетний до обміну, чи просто в соєвих ходиш?
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я то радуюсь . просто хочу понять на хрена мы забираем некоторых персонажей которые по факту нам не нужны
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как вообще составляются эти списки
Я думаю, что мертвечук диктует список пороху, порох передаёт чучме, а тот, в свою очередь, поручает всю эту хрень озвучивать ирке геращенко...
Как-то так...
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Криваві нелюди бандити колабораціоністи з окупованої паРашей бандитської резервації "лугандоніі" підсунули нам вони обміняли зі свого боку 14 осіб: по яким є кримінальні справи за фактом самовільного залишення українських частин "заявив радник ... резидента Порхат ... українофоб Бірюков. I тепер на цих 14 осіб не поширюється виплата одноразової матеріальної допомоги до остаточного рішення суду, уточнив він.
Також відомо, що в групі звільнених 27 грудня з окупованого кацапського бандустана -ОРДЛО українських заручників є більше 10 військовослужбовців, які могли зрадити присягу і співпрацювати з оккупантами i бойовиками. Військовослужбовець Олексій Петров повідомив в Facebook про те, що в групі є військовий сепаратист з позивним "Тайсон" який в свій час переметнувся до терористів.
А полусепаратіст Бірюков зазначив, що нiбито "все під контролем", і далі - там вже і військова служба правопорядку, і військова прокуратура, і СБУ. розбиратимуться - пояснив він. Тобто помяняла тварі шило на мило одних сепаратистів на інших і самі себе несамовито вихваляють, а сотні українських патріотів вони і далі продовжують знаходиться в полоні окупантів в ордло.
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Кстати нет.
А вот таких комментаторов, как ты - я в этом подозреваю.
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С чего вы взяли, дорогая, что я "колорадская мразь"?
Что из моих печатных слов вам это подсказало?
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Летят перелетные птицы (кавер-версия в тему)
Летят перелетные птицы в осенней дали голубой
И снова груз двести мне снится
Надеюсь, останусь живой!
А я остаюся с тобою, Бурятия наша страна
Не нужен мне берег Донецкий
И Сирия мне не должна
Немало я стран перевидел
Шагая с винтовкой в руке
Но не было большей печали
Чтоб мне подыхать в кизяке
Немало я дум передумал
С кентами в далеком плену
Но не было большего долга
Чем пятки чесать пахану
Пускай утопал я в болотах
Пускай замерзал я во льду
Но если пахан скажет слово
Я снова и снова пойду
Надежды свои и желанья связали мы с рузькивесной
С мечтой православной и скрепной,
А хоть бы с самим сатаной!
Летят перелетные птицы ушедшее лето искать

Летят они в жаркие страны
Никто не хотел умирать
А я остаюся с тобою, родная моя Колыма
Не нужно мне солнце чужое
Чужая земля не нужна
Не нужно мне солнце чужое
Чужая земля не нужна
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скорей всего списки были только у украинской стороны, а у боевиков было только число сколько они должны отдать взамен, вот и подсунули чего не им не нужно десятка 2, а вот ни одного спецназовца не отпустили.
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Обіцяли ж реабілітацію і 100 тис допомоги.
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Если этот товарищ окажется очередным балаболом, Вы выложите опровержение? Четверо звільнених українців - мешканці окупованих територій, але не збираються туди повертатися - Цензор.НЕТ 7915
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Страшно, через те, що сталося з людьми. Як і де їм жити? Моторошно від того, що коментарі, саме "гомноплюйство"
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По новинах показували, людина зимою в шльопках, без одягу, житла, грошей, знайомих...
Дійсно страшно.
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Никто же не знает этих ребят с неподконтроля, они приехали сюда, потому что их жизням есть опасность и надеются, что их где-то поселят, но у нас только пиар и никакой помощи.
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так отдай свою квартиру и после кого нибудь у себя тебе захарка еще "пришлет"
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это не моя функция, это функция державы заботиться о своем народе
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Якщо немає де жити чому б не піти в армію, там і доглянуть і нагодують. Чим вони гірші або кращі за тих хто зараз стоїть на передку.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЧетверо освобожденных украинцев - жители оккупированных территорий, но не собираются туда возвращаться. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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