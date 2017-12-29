 "Я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски", - Лукашенко

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом Президент Беларуси заявил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.
Говоря о перспективах развития внешней политики Беларуси в предстоящем году и ряде планируемых зарубежных визитов, белорусский лидер отметил, что не это для него самое главное. "Если честно, это из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема", - подчеркнул он.
Лукашенко отметил, что Украина и ее народ являются родными для Беларуси. "Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости - мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать", - сказал глава государства.
"Мы не просто соседи - мы родные, братья. Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему", - считает белорусский лидер. Он добавил, что если конфликт будет разрастаться, то это отразится на многих.
Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать", - сказал глава государства.
Источник: https://censor.net.ua/n3042301
нигде на встречах диктаторов таёжнага мать его саюза ты ни разу в глаза ботоксной крысе не назвал рашистскую агрессию агрессией, а аннексию Крыма аннексией.
в таёжном союзе, вроде как, все имеют право голоса, почему же не разу ты, колхозник, на встречах азиопской гоп-компании не поднял вопрос с Назарбаем, не сказал ботоксной гниде в лицо при всех, что он агрессор, подло подтершийся всеми договорами, которая паРаша подписала с Украиной после развала Совка и что если говняшка так поступила с Украиной, то почему Беларусь должна быть в союзе с такой взбесившейся бензоколонкой, почему должна доверять, стране, которая подло плюет на все свои обязательства?
четкая позиция Лукашенко и Назарбая в самом начале 2014 г. остудила бы ботоксную гниду, ведь больше у него союзников нет.
так и Назарбай должен был поставить вопрос о блокаде поставок украинских товаров в Казахстан и потребовать снять ее. но все эти "друзья" обосрались и молчат, дальше продолжая водить хороводы со сраной рашей-паРашей.
вы в другой вселенной живете ?
кацаКрысы будут теперь строить НовоИран
Англо-русская конвенция 1907 года - международный договор, ..., который разграничивал сферы влияния России и Британской империи в Средней Азии. Положил конец «Большой игре» в Азии... ... Персия делилась на три сферы влияния: русскую на севере (её южной границей являлась линия Касре-Ширин - Исфахан - Йезд - Зульфегар), английскую на юге (к юго-востоку от линии Бендер-Аббас - Керман - Бирдженд - Гезик) и нейтральную в центре страны.
Файная Дивчина
Тамбовскийлипецкий в олкинвестор тебе брат
Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций США в отношении Беларуси...также сейчас действуют экономические санкции и от ЕС
І, після нетривалої паузи, він додав:
- Поетому в Совбєзє ООН ми поддєрживаєм Россію, аннексіровавшую Крим.
https://el-murid.livejournal.com/3600680.html
В Иране продолжаются массовые манифестации и демонстрации, причем власти, как можно понять, оказались совершенно не готовы к происходящему. Это еще раз говорит о том, что революций по планам не бывает - они всегда начинаются внезапно. Демонстрации охватили Мешхед, Керманшах, Ком, Решт, Язд, Исфахан, другие города.
География протестов быстро растет, основные лозунги пока носят сугубо социальный и экономический характер, однако ненависть брошенных на произвол судьбы людей очевидна. Идут массовые аресты, но как это скажется на общем характере событий, пока сказать сложно.
"Існують усього дві безмежні речі - Всесвіт і ідіотизм.
Щоправда, стосовно першої я все ж сумніваюсь!"
А я, читаючи твій коментар, зайвий раз бачу підтвердження другої !!!