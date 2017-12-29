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 "Я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски", - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул важность скорейшего разрешения ситуации в Украине, потому что "если конфликт будет разрастаться, то это отразится на многих".

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом Президент Беларуси заявил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Говоря о перспективах развития внешней политики Беларуси в предстоящем году и ряде планируемых зарубежных визитов, белорусский лидер отметил, что не это для него самое главное. "Если честно, это из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема", - подчеркнул он.

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Лукашенко отметил, что Украина и ее народ являются родными для Беларуси. "Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости - мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать", - сказал глава государства.

"Мы не просто соседи - мы родные, братья. Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему", - считает белорусский лидер. Он добавил, что если конфликт будет разрастаться, то это отразится на многих.

Источник: https://censor.net.ua/n3042301
 
 
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Да, знаю, ты глухонемой, безногий, слепой пенсионер.
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Гарик: - И вообще, когда я беру свое пятизарядное помповое ружо, которому у меня сами руки тянутся, у меня начинают трястись руки! Смтори военком! У тебя совесть есть?! "Я дуже хочу, щоб у братній нам Україні закінчилася війна, щоб там почали жити по-людськи", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5635
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Знаком с инсулиновой помпой,чебурэк? Не завидую ,но желаю тебе заряжать ее тоько расисянским инсулином
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Еще месторождение ставриды , пармезана , салями , и кокосов.
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Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать... Лука, Шо значит умЄть рАзГАваривать, мля?! "Я дуже хочу, щоб у братній нам Україні закінчилася війна, щоб там почали жити по-людськи", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5843 Взаимоотношения должны быть человеческие и честные, а не подлые и высокомерные как у кацапсин.
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Лука уже начинает понимать, что хуйлу скро лапти сплетут
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Он бы еще добавил: "Я хочу чтобы вы поняли, что мой большой друг Путин, которому я служу, вам не враг, а друг".
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Радует высокая оценка человеческих качеств украинцев, отмеченная в выступлении нашего Президента.
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Я в дипломаты не гожусь. Что думаю, то и говорю.
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Чечены поделят РАБссию на 40 РАБссий....,и очень скоро...
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а президент порошенко хочет,чтобы была война, он богатеет , его оборонпром расцветает, а это возможно только при войне и ему выгодно
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Очень хочется,что бы братский народ Беларуси зажил свободно.
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А тебя угнетают ?
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Профессор Преображенский прооперирует больную РАКом РАБссию,быть ассистентом согласился доктор Борменталь...,запасаемся попкорном и ждём-с 2 февраля 2018 года... "Я дуже хочу, щоб у братній нам Україні закінчилася війна, щоб там почали жити по-людськи", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9069
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Раком? Оооо! Это их любимая поза ! Но они называют её почему то позой "всаваниескален".
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Знали бы вы как у знакомой мне тут ваты подгорает от его подобных эпитетов... "Я дуже хочу, щоб у братній нам Україні закінчилася війна, щоб там почали жити по-людськи", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 504
Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать", - сказал глава государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3042301
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ты, гнида плешивая, и десятой части не сделал того, что должен был сделать, будучи союзником агрессора.
нигде на встречах диктаторов таёжнага мать его саюза ты ни разу в глаза ботоксной крысе не назвал рашистскую агрессию агрессией, а аннексию Крыма аннексией.
в таёжном союзе, вроде как, все имеют право голоса, почему же не разу ты, колхозник, на встречах азиопской гоп-компании не поднял вопрос с Назарбаем, не сказал ботоксной гниде в лицо при всех, что он агрессор, подло подтершийся всеми договорами, которая паРаша подписала с Украиной после развала Совка и что если говняшка так поступила с Украиной, то почему Беларусь должна быть в союзе с такой взбесившейся бензоколонкой, почему должна доверять, стране, которая подло плюет на все свои обязательства?
четкая позиция Лукашенко и Назарбая в самом начале 2014 г. остудила бы ботоксную гниду, ведь больше у него союзников нет.
так и Назарбай должен был поставить вопрос о блокаде поставок украинских товаров в Казахстан и потребовать снять ее. но все эти "друзья" обосрались и молчат, дальше продолжая водить хороводы со сраной рашей-паРашей.
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что выберет РАБссия неизвестно...,это внутренее дело Кремлевских негодяев : взорвать Императора Александра Второго бонбой или задушить подушкой в опочивальне Павла Первого... "Я дуже хочу, щоб у братній нам Україні закінчилася війна, щоб там почали жити по-людськи", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4687
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ти, курви син, хоч уявляєш, що таке "по людськи" ..... збоченець ...
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по-перше не брат ти нам морда вусата, а по-друге по-людськи це як, так як в Білорусі? свою країну загнав в таку глибоку дупу що про зміни на краще там навіть і не мріють, але в нього Україна "самая важная проблема"
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Зачем нам змины? Украина успешно перенимает наш опыт во многих областях. Мы рады, что наши наработки востребованны украинским обществом.
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Поэтому вы проводите совместные военные учения с нашими оккупантами. Поэтому вы голосуете в ООН против Украины. Это настояшие "братья" и врагов не надо.
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странно, но в ООН Беларусь даже Крым не признала.
вы в другой вселенной живете ?
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Мировые СМИ сообщают о Майдане в Иране.СВОБОДА или СМЕРТЬ,Лозунги по всюду!
кацаКрысы будут теперь строить НовоИран "Я дуже хочу, щоб у братній нам Україні закінчилася війна, щоб там почали жити по-людськи", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2871
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Він не тіпа,він союзник параші?А чого нас повинні хвилювати його проблеми?
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Тогда ты, сука усатая, не целуйся в десны с захватчиком...
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Однажды в 20 веке СССР уже нападал на ИРАН,и было это в 1943 году....
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Чуть раньше всё решили.
Англо-русская конвенция 1907 года - международный договор, ..., который разграничивал сферы влияния России и Британской империи в Средней Азии. Положил конец «Большой игре» в Азии... ... Персия делилась на три сферы влияния: русскую на севере (её южной границей являлась линия Касре-Ширин - Исфахан - Йезд - Зульфегар), английскую на юге (к юго-востоку от линии Бендер-Аббас - Керман - Бирдженд - Гезик) и нейтральную в центре страны.
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Потому Гитлер и напал на ДОХЛЫЙ СССР в 1941 году?
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Да, именно поэтому! Ваше умение логически мыслить всегда меня поражало.
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Такого двуликого #удака еще поискать надо. Где такие чудики берутся?
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власть луки держится на скрытых штыках кремля...добропорядочный сосед нашел бы возможность не проводить совместные учения с агрессором...видно знает усатый, что путин попрет в атаку на фронте...
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За неимением нормальных новостей обсуждаем банальную протокольную фразу, которую мог сказать кто угодно. Все хотят чтобы закончилась война, в чью пользу - Лука тактично не уточнил.
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Кондитер продался Джавелинам Омерики,говорящая Кобыла РАБссии глубоко осуждам-с "Я дуже хочу, щоб у братній нам Україні закінчилася війна, щоб там почали жити по-людськи", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4009
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Почем гривна ?
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чего ты лука кричишь когда украинская власть не хочет чтобы в Украине закончилась война, чтобы украинцы начали жить по-людски ....... неужели тебе не ясно что в Украине живут хорошо только ж.и.д.ы.
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но в Беларуси проблем с рабочей сил нет, сами справляются, они ж не поляки что рванули в Германию вместо того чтобы на других поляков за копейки работать, ав Германию платят больше, а для украинцев то что платят в Польше то вообще после УКкраины шейханат и дубаи
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ты за свою дзюдохерию переживай. Мы сами разберемся.
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Не совсем так, много украинцев плодотворно работают и в Беларуси. Мы ценим и уважаем их труд.
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разве в таком количестве как в России или той же Польше, то редкие случаи в основном из приграничных районов Украины, я знаю я сама там живу, а так не сравнить
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Конечно с Польшей и Россией не сравнить. Однако многие переехали на постоянное жительство после известных событий. Купили квартиры, нашли работу. Мы всегда рады помогать соседям.
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в ИРАНЕ ввели комендантский час в 11 самых неспокойных районах....Крысы Путлера готовятся строить НовЛИВИЮ и НовоИран
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Тамбовский липецкий волк инвестор тебе брат
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Джавелины для Украины были уже осенью 2014 года тут,просто Обамыч не хотел публично себе портить репутацию "Я дуже хочу, щоб у братній нам Україні закінчилася війна, щоб там почали жити по-людськи", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8987
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Українці прямують до Європи , щоб жити по європейські хоче твоє хуйло чи ні ! Питання в іншому , коли білоруси заживуть як люди в Європі ?!
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"коли білоруси заживуть як люди в Європі ?!"

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций США в отношении Беларуси...также сейчас действуют экономические санкции и от ЕС
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"Мы не просто соседи - мы родные, братья. Мы переживаем за Украину." © Лука
І, після нетривалої паузи, він додав:
- Поетому в Совбєзє ООН ми поддєрживаєм Россію, аннексіровавшую Крим.
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Хорошо было бы жить "по-людски", а не "по-новому".
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путлер и лука играют в доброго и злого полицейского ,ни один человек на постсоветском пространстве не выбился в"люди ",не работая на контору на лубянке Как плесень везде,и у нас в том числе ,поэтому и лезут нагло,цвет нации вырежут ,а все свои на рабочих местах,как и лукавый лука
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Я очень хочу, в братской.... Я не буду писать то, что хочется написать об лукашенке. Просто он очень непорядочный человек. Так с братской страной себя не ведут.
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еще одного "союзника" паРаши шатает


https://el-murid.livejournal.com/3600680.html



В Иране продолжаются массовые манифестации и демонстрации, причем власти, как можно понять, оказались совершенно не готовы к происходящему. Это еще раз говорит о том, что революций по планам не бывает - они всегда начинаются внезапно. Демонстрации охватили Мешхед, Керманшах, Ком, Решт, Язд, Исфахан, другие города.

География протестов быстро растет, основные лозунги пока носят сугубо социальный и экономический характер, однако ненависть брошенных на произвол судьбы людей очевидна. Идут массовые аресты, но как это скажется на общем характере событий, пока сказать сложно.




"Я дуже хочу, щоб у братній нам Україні закінчилася війна, щоб там почали жити по-людськи", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9546
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вот на что способны подорожавшие вдвое яйца.
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Блеать! А что, цыган уже не собирается с кацапами сражаться спина к спине до полной победы? Вот жеж подлючая сволота! Сбрешет, продаст , а потом еще перепродаст. Вот я переживаю за то, чтобы украинцы не стали воспринимать всех беларусов так же, как эту продажную, хитрожопую тварюку.
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Литвин, да к вам в Беларусь перехали такие ватники как Равреба с интера и многие с луганды тоже, а если приедут такие как Гриб быстро окажутся в раше с помощью ваших спецслужб, так что не нужно лицемерить.
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лукашенка, иди на хуй, почему нельзя быть просто соседями?
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нулевка, западной белорусии нет!..есть Республика Беларусь!...и нехер писать бред про славян!...
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Цитата (лише за змістом), здається Ейнштейна, в моєму викладі:
"Існують усього дві безмежні речі - Всесвіт і ідіотизм.
Щоправда, стосовно першої я все ж сумніваюсь!"
А я, читаючи твій коментар, зайвий раз бачу підтвердження другої !!!
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таки бацька вже святкуэ..... НЕ В1РЕМО цьому козлу-вын по чужих городах пасеться.....
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таки бацька вже святкуэ..... НЕ В1РЕМО цьому козлу-вын по чужих городах пасеться.....
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Падло ты, Лукашенко. Потому что прекрасно знаешь, кто воюет и почему. Если действительно "беспокоит" - знаешь, к кому обращаться.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски", - Лукашенко
 
 
 
 
 
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