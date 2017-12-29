 Миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 75 взрывов на Донбассе

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19.30 27 декабря по 19.30 28 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, в том числе больше взрывов (около 70), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом", - говорится в отчете.

В частности, 28 декабря наблюдатели, находясь на железнодорожной станции в оккупированной боевиками "ДНР" Ясиноватой, в течение 3,5 часа слышали 13 взрывов из неопределенного типа вооружения на расстоянии 7-10 км с севера и северо-запада, 35 выстрелов - из стрелкового оружия на расстоянии 2-3 км с северо-запада, а также 20 очередей огня из стрелкового оружия и три взрыва из неопределенного вооружения на расстоянии 2-4 км с юго-запада.

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Также миссия, размещаясь на юго-западной окраине Ясиноватой, зафиксировала 160 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 1-2 км с запада, юго-запада и севера.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая 5 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (один взрыв)", - говорится в сообщении.

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