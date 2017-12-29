 Николаевский восстановительный полк за год отремонтировал 600 единиц военной техники, - Минобороны. ФОТО

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
"С целью своевременного и наиболее эффективного выполнения задач по ремонту большинство работ проводится на базе сборного пункта поврежденных машин, развернутого в пределах полигона. За год специалисты полка восстановили более двухсот единиц бронетанковой и более сотни единиц автомобильной техники, около 240 единиц ракетно-артиллерийского и инженерного вооружения", - говорится в сообщении.
При этом на сборном пункте проводят текущий и средний ремонт, техническое обслуживание всех видов военной техники и вооружения.
Преимущественно военные ремонтники работали над поломками и повреждениями двигателей, систем охлаждения и топливных систем, узлов и агрегатов машин, топливных насосов высокого давления, коробок передач, раздаточных коробок бортовых передач, электрооборудования, систем управления огнем танков, САУ, БМП и т.д.
"В особо сложных случаях военнослужащие осуществляли эвакуацию поврежденной техники в ремонтные мастерские в пункте постоянной дислокации полка или в специализированные предприятия, благодаря чему было возвращено в строй около четырех сотен единиц военной техники", - констатируют в оборонном ведомстве.
Добре, козакі, ДОБРЕ !!!
лендлизовскаой? не?
а как дети снаряды в цехах с -20 температурой точили не рассказывал???
а женщины в литейных тягали формы руками и умирали от голода?
С наступающим Новым Годом !
Слава Украине !
и подходы верные
ремонтируем то что есть, а это золотой запас
и главное НЕ дорого, относительно
и ты тоже
позволяем нас обворовывать
Хоть это у нас хорошо, а то бы впору было бы завыть от безнадёги!
А ремонтникам - спасибо мужики.
Не ті ремонтують!
Не так ремонтують!
Не там ремонтують!
Нового не роблять, а це все гавно!
Все розвікрав шикаладний барига!
Можна продовжувати до безкінечності.
у 3 коммерческих фирм.
А те у еще 10 фирм.
Детали для военного бтера покупать у коммерческой конторы???
А не охренел ли ентот директор??
Неа, енто
отмывание бабок в чистом виде.
То же самое директор житомирского танкового завода.
И то же самое завод лен кузница порошенка - закупала запчасти для военной техники черезх коммерческих посредников.
Выискал денис бигус всвоей программе "гроши".
И то же самое ентот николаевский завод,
ибо енто одна и та же контора оборонпрома.
Берут за ремонт мильены от миноборонного бюджета и пропускают
через хвирмы-проеладки.
Бабки - на карман и в панаму.
Но пракаратуры ничиго не нашла - все по закрну, через празоро,
дирехтора танковых заводов кушают кампот у себя дом на диване.
Да, а 2 года назад то же самое и делал и дирехтур лбвовского танкового завода.
Можно с такими заводами и дирехторами победить врага спросил Я у
г камандующий порошенка???
Можно?????
Не смешите мои тапочки.