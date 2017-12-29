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 Происшествия, Общество
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Все про:Минобороны (4985) Николаевская область (716) ремонт (729)

 Николаевский восстановительный полк за год отремонтировал 600 единиц военной техники, - Минобороны. ФОТО

В течение года личный состав ремонтно-восстановительного полка в Николаеве отремонтировал около 600 единиц поврежденной военной техники подразделений, прибывших на полигон "Широкий Лан" после выполнения боевых задач в районе АТО.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"С целью своевременного и наиболее эффективного выполнения задач по ремонту большинство работ проводится на базе сборного пункта поврежденных машин, развернутого в пределах полигона. За год специалисты полка восстановили более двухсот единиц бронетанковой и более сотни единиц автомобильной техники, около 240 единиц ракетно-артиллерийского и инженерного вооружения", - говорится в сообщении.

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При этом на сборном пункте проводят текущий и средний ремонт, техническое обслуживание всех видов военной техники и вооружения.

Николаевский восстановительный полк за год отремонтировал 600 единиц военной техники, - Минобороны 01
Николаевский восстановительный полк за год отремонтировал 600 единиц военной техники, - Минобороны 02
Николаевский восстановительный полк за год отремонтировал 600 единиц военной техники, - Минобороны 03
Николаевский восстановительный полк за год отремонтировал 600 единиц военной техники, - Минобороны 04
Николаевский восстановительный полк за год отремонтировал 600 единиц военной техники, - Минобороны 05
Николаевский восстановительный полк за год отремонтировал 600 единиц военной техники, - Минобороны 06
Николаевский восстановительный полк за год отремонтировал 600 единиц военной техники, - Минобороны 07
Николаевский восстановительный полк за год отремонтировал 600 единиц военной техники, - Минобороны 08
Николаевский восстановительный полк за год отремонтировал 600 единиц военной техники, - Минобороны 09

Преимущественно военные ремонтники работали над поломками и повреждениями двигателей, систем охлаждения и топливных систем, узлов и агрегатов машин, топливных насосов высокого давления, коробок передач, раздаточных коробок бортовых передач, электрооборудования, систем управления огнем танков, САУ, БМП и т.д.

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"В особо сложных случаях военнослужащие осуществляли эвакуацию поврежденной техники в ремонтные мастерские в пункте постоянной дислокации полка или в специализированные предприятия, благодаря чему было возвращено в строй около четырех сотен единиц военной техники", - констатируют в оборонном ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3042299
 
 
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Це мої однополчани-побратими.
Добре, козакі, ДОБРЕ !!!
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Як таку техніку відправляли в АТО? На ній немає навіть камуфляжної розкраски, її з баз зберігання відправляли в АТО навіть без підготовки, навіть не фарбували! Звичайно що така техніка відразу виходила з ладу! А Укроборонпром нам звітує про тисячі одиниць техніки які відправлені в ЗСУ! Так це не техніка це металобрухт! За таку техніку потрібно розстрілювати керівництво Укроборонпрому! В 2014 році були більше 30 тис. ремонтів техніки! Це фактично вся техніка постійно була в ремонті, воювати не було чим! Через поганий стан техніки 75% техніки та озброєння втрачено за три місяці бойових дій влітку 2014 року! Таку техніку потрібно відправляти на модернізацію та повну заміну всіх вузлів та агрегатів! Польовий ремонт такої техніки це дарма витрачені гроші, завтра ця техніка знову буде в ремонті!
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Муха-зрадофіла, зима на дворі, час тобі злохнути!
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Мужики, какие вы умнички- ЗОЛОТЫЕ РУКИ! Неважно, кто там у нас у руля, они сегодня есть, а завтра- забыты. Главное, УКРАИНА у нас одна, она нуждается в нашей защите и ваших золотых руках! С наступающим Новым годом ВАС и Рождеством Христовым! Пусть он принесёт нам настоящий МИР ценой победы!
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Сзади, или у тебя уже недержание кала, что не ощущаешь
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а дед рассказывал, что в 43-м за го ремонтировалось больше 1500000 одиниц техники в совдепии...
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а він безкоштовно на німців працював, чи щось платили?
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а какой именно не рассказывал???
лендлизовскаой? не?
а как дети снаряды в цехах с -20 температурой точили не рассказывал???
а женщины в литейных тягали формы руками и умирали от голода?
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дед не Мюнхгаузен случаем? полтора миллиона единиц техники за 1943 год отремонтировал? )) 4000 штук в день? ))) 170 штук в час ремонтировали? )) Я уже не говорю о том, что где он в 1943 года полтора миллиона единиц техники нарыл? ))) Хотя если для него пистолет это техника... )
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По чаще надо писать о в/частях где солдаты ремонтируют военную технику , от них зависит многое в бою.
С наступающим Новым Годом !
Слава Украине !
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Так как я зрадофил, почему то вспомнил про новости о надоях и сборах урожая к очередной пятилетке.
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все правильно
и подходы верные
ремонтируем то что есть, а это золотой запас
и главное НЕ дорого, относительно
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Угу, а прибыль в карман ложит поросячий помет.... Миколаївський відновлювальний полк за рік відремонтував 600 одиниць військової техніки, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4108
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а тут уж мы сами лохи
и ты тоже
позволяем нас обворовывать
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Малюсинькие вкрапления позитива в нашу противоречивую жизнь.
Хоть это у нас хорошо, а то бы впору было бы завыть от безнадёги!
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Позитива у нас чимало, та про нього не кажуть, зате із щілин виколупують наменшу негативну дрібницю і роздувають з мухи слона.
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оттали бы этот мотлох для нацгвардии а новую технику ВСУ .так было бы справедливо
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Ну а весь ремонт записали на счет Укроборонпрома и его эффективных мармеладменеджеров. Миколаївський відновлювальний полк за рік відремонтував 600 одиниць військової техніки, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1153
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Хорошо, что большинство нытиков-зрадофилов собрались на диванах и строчат на Цензоре.
А ремонтникам - спасибо мужики.
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А где николаевский бронетанковый эавод?
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Не те ремонтують!
Не ті ремонтують!
Не так ремонтують!
Не там ремонтують!
Нового не роблять, а це все гавно!
Все розвікрав шикаладний барига!
Можна продовжувати до безкінечності. Миколаївський відновлювальний полк за рік відремонтував 600 одиниць військової техніки, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8642
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Директор киевского бронетанкового завода закупал МОСТЫ дя ремонта бтр-80
у 3 коммерческих фирм.
А те у еще 10 фирм.
Детали для военного бтера покупать у коммерческой конторы???
А не охренел ли ентот директор??
Неа, енто
отмывание бабок в чистом виде.

То же самое директор житомирского танкового завода.
И то же самое завод лен кузница порошенка - закупала запчасти для военной техники черезх коммерческих посредников.

Выискал денис бигус всвоей программе "гроши".

И то же самое ентот николаевский завод,
ибо енто одна и та же контора оборонпрома.

Берут за ремонт мильены от миноборонного бюджета и пропускают
через хвирмы-проеладки.

Бабки - на карман и в панаму.

Но пракаратуры ничиго не нашла - все по закрну, через празоро,
дирехтора танковых заводов кушают кампот у себя дом на диване.

Да, а 2 года назад то же самое и делал и дирехтур лбвовского танкового завода.

Можно с такими заводами и дирехторами победить врага спросил Я у
г камандующий порошенка???

Можно?????

Не смешите мои тапочки.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНиколаевский восстановительный полк за год отремонтировал 600 единиц военной техники, - Минобороны. ФОТО
 
 
 
 
 
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