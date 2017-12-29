 Николаевский восстановительный полк за год отремонтировал 600 единиц военной техники, - Минобороны. ФОТО

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"С целью своевременного и наиболее эффективного выполнения задач по ремонту большинство работ проводится на базе сборного пункта поврежденных машин, развернутого в пределах полигона. За год специалисты полка восстановили более двухсот единиц бронетанковой и более сотни единиц автомобильной техники, около 240 единиц ракетно-артиллерийского и инженерного вооружения", - говорится в сообщении.

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При этом на сборном пункте проводят текущий и средний ремонт, техническое обслуживание всех видов военной техники и вооружения.



















Преимущественно военные ремонтники работали над поломками и повреждениями двигателей, систем охлаждения и топливных систем, узлов и агрегатов машин, топливных насосов высокого давления, коробок передач, раздаточных коробок бортовых передач, электрооборудования, систем управления огнем танков, САУ, БМП и т.д.

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"В особо сложных случаях военнослужащие осуществляли эвакуацию поврежденной техники в ремонтные мастерские в пункте постоянной дислокации полка или в специализированные предприятия, благодаря чему было возвращено в строй около четырех сотен единиц военной техники", - констатируют в оборонном ведомстве.