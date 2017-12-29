 Суд вновь арестовал фигуранта по делу о событиях 2 мая в Одессе россиянина Мефедова

Такое решение суд принял в пятницу в ходе закрытого заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

СМИ смогли присутствовать в зале заседания только во время оглашения результатов рассмотрения ходатайства прокуратуры о взятии Мефедова под стражу.

Как сообщалось, 14 декабря т.г. Приморский райсуд Одессы отменил меру пресечения в виде содержания под стражей одному из фигурантов уголовного производства по факту событий 2 мая 2014 года Мефедову.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Украина" в прокуратуре Одесской области, речь идет о мере пресечения в рамках объединенного уголовного производства по ст.110 (посягательство на территориальную целостность Украины), ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч.1 ст.14, ч.1 ст. 294 (подготовка к массовым беспорядкам) Уголовного кодекса Украины, которое ведет управление СБУ в Одесской области.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Решение суда по "делу 2 мая" в Одессе оставило без ответа вопрос о том, кто должен ответить за организацию нарушений массового порядка, - Миссия ООН

"Мера пресечения отменена с целью дальнейшего обмена Мефедова на украинских военнослужащих и других лиц, незаконно удерживаемых на территории преступных формирований", - отметили в прокуратуре, добавив, что ведомство совместно с управлением СБУ в Одесской области держит этот вопрос на контроле и принимает меры, чтобы как можно больше незаконно удерживаемых украинских граждан могли вернуться домой.

Позднее стало известно, что Мефедова не обменяли на украинских заложников, а вместе с еще примерно полутора десятками россиян, по одно версии, должны передать России по линии Министерства иностранных дел, а по другой, обменять на граждан Украины, удерживаемых не на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а на территории РФ.

Также читайте: Суд оставил под стражей экс-фигуранта "дела 2 мая" в Одессе Долженкова, - прокуратура

Напоминаем, 15 ноября Приморский районный суд Одессы продлил на 60 суток срок содержания под стражей бывшему обвиняемому по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади), гражданину России Евгению Мефедову в рамках объединенного уголовного производства по ст.110 (посягательство на территориальную целостность Украины), ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч.1 ст.14, ч.1 ст. 294 (подготовка к массовым беспорядкам) Уголовного кодекса Украины, которое ведет управление СБУ в Одесской области.

18 сентября 2017 года Ильичевский городской суд (г.Черноморск Одесской области) признал несостоятельными доказательства стороны обвинения против 19-ти обвиняемых в их участии и организации массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей) 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади).

Сразу после оглашения приговора сотрудники СБУ сообщили о подозрении 2-м из 19-ти обвиняемых по делу – украинцу Сергею Долженкову и россиянину Евгению Мефедову по ст.110 (покушение на территориальную целостность страны) Уголовного кодекса Украины по факту их участия в акциях в Николаеве весной 2014 года. Обоих мужчин спустя несколько часов на 60 суток арестовал Киевский районный суд.

Также смотрите: Оправданному ранее фигуранту "дела 2 мая" гражданину РФ Мефедову сообщили о новом подозрении, - адвокат. ДОКУМЕНТ

12 октября сотрудники Одесской местной прокуратуры №1 совместно с работниками Киевского отдела сообщили Мефедову и Долженкову о подозрении в подготовке к организации массовых беспорядков, приготовления к которым имело место также на территории мемориального комплекса "411 батарея" (ч.1 ст. 14 ч. 1 ст. 294 УК Украины). По результатам экспертиз мужчинам было сообщено о подозрении в совершении действий в целях насильственного изменения, свержению конституционного строя (ч.1 ст.109 УК Украины).

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

Читайте: Прокуратура не даст избежать ответственности людям, которые хотели принести войну в Одессу, - Луценко о "деле 2 мая"