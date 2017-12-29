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 Суд назначил заместителю мэра Запорожья Пустоварову залог 1,5 млн грн

Червонозаводский районный суд Харькова 29 декабря избрал меру пресечения заместителю Запорожского городского головы Анатолию Пустоварову в виде залога в размере 1,5 млн гривен.

Соответствующее постановление огласил в заседании следственный судья Виктор Ежов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры Харьковской области о применении к Пустоварову меры пресечения в виде содержания под стражей.

Постановление подлежит немедленному исполнению после его оглашения и может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 5 дней.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Прокуратура и СБУ провели 30 обысков в Запорожье по делу о фиктивных тендерах на сумму 86,7 млн грн, - Луценко. ФОТО

Напоминаем, ранее прокуратура Харьковской области объявила Пустоварову о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) в рамках расследования по делу о запорожских фиктивных тендерах.

Источник: https://censor.net.ua/n3042297
 
 
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Не бери в голову что в раиссе. Ты же чистокровная европейка.
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В самій Європі вже давно немає чистокровних.
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А я можу. В тех реалиях закон правильный. Неплохо бы и для наших властных пи2арасов такое правило установить.
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Залог это хорошо. Как же без залога и на свободу. А семьи судей и профуроров за что харчеваться будут?
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"Чесна митниця" від Порошенко : В одеському порту простоюють більше 40 машин "швидкої допомоги", передані урядом Китаю в рамках благодійної допомоги.
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Странно... Какое-то странное неравнодушие к "скорым". Помните, мерзкая недавняя история, со "скорой" которая к нам прибыла из Голландии? Наша диаспора собрала деньги, купила, доставила в Украину. Специализированная! Для фронта. Результат: ей пришлось уехать в Голландию...
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А не "странно" что кернесовский "суд" выносит решение по чиновнику из Запорожья?
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от резанула фамилия - ежов...
то ли переводчик вспомнился, то ли в генах аукнулся дедовский страх всего сссра
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Меня конкретно смешит этот цирк с залогами!
Типа, мы такие невьебенные европейцы, шо мы можем регулировать право предварительного заключения залогом! Вот мы бля какие демократичные и современные, а на деле!...
А может ли у нас средний гражданин, который не чиновник, не депутат и не "блатной" заплатить залог за себя?
А если в карманах пусто и из имущества - токо ты сам!
Во-во... Для нас разыгрывают эти цирки, шобы нас же потом вздрючить до раздирающей душу боли!
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Стало быть, цена "билета на рАссию" всего навсего полтора лимона!
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"жить по новому" блядь...чел украл 87.000.000 а ему за это "заставу"...1.5 миллиона!
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Судья Ежов, а не брательник ли это фсбшному агенту и переводчику Гройсмана?
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Згідно конституції України президент не має права займатися бізнесом як і інші чиновники. Звірте його декларації за 2014 і 2017 роки. То що я агєнт кремля чи комусь тюрьма за крадіжки світить? Ах да у пьєті є ще зар.плата....добавте. що скажете порохоботи? А ще використання силовиків в своїх цілях. Це також на імпічмент тягне.
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ВР давно закрытый клуб по интересам . Порося имел возможность это изменить . Но порося есть порося .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд назначил заместителю мэра Запорожья Пустоварову залог 1,5 млн грн
 
 
 
 
 
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