 Суд назначил заместителю мэра Запорожья Пустоварову залог 1,5 млн грн

Соответствующее постановление огласил в заседании следственный судья Виктор Ежов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры Харьковской области о применении к Пустоварову меры пресечения в виде содержания под стражей.

Постановление подлежит немедленному исполнению после его оглашения и может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 5 дней.

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Напоминаем, ранее прокуратура Харьковской области объявила Пустоварову о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) в рамках расследования по делу о запорожских фиктивных тендерах.