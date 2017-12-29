 Суд назначил заместителю мэра Запорожья Пустоварову залог 1,5 млн грн

Соответствующее постановление огласил в заседании следственный судья Виктор Ежов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры Харьковской области о применении к Пустоварову меры пресечения в виде содержания под стражей.
Постановление подлежит немедленному исполнению после его оглашения и может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 5 дней.
Напоминаем, ранее прокуратура Харьковской области объявила Пустоварову о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) в рамках расследования по делу о запорожских фиктивных тендерах.
то ли переводчик вспомнился, то ли в генах аукнулся дедовский страх всего сссра
Типа, мы такие невьебенные европейцы, шо мы можем регулировать право предварительного заключения залогом! Вот мы бля какие демократичные и современные, а на деле!...
А может ли у нас средний гражданин, который не чиновник, не депутат и не "блатной" заплатить залог за себя?
А если в карманах пусто и из имущества - токо ты сам!
Во-во... Для нас разыгрывают эти цирки, шобы нас же потом вздрючить до раздирающей душу боли!