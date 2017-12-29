 Порошенко бессрочно назначил трех судей, которые выносили приговоры майдановцам, - адвокат Маселко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет член Общественного совета доброчестности при Высшей квалификационной комиссии судей, адвокат Роман Маселко.

"Оцените красоту игры Петра Порошенко. Сегодня, ровно на 4-ю годовщину поездки Автомайдана в Межигорье, после которой более сотни судей осуждали абсолютно невинных участников этой поездки, наш Президент издал Указ о... назначение трех таких судей бессрочно (С. Захарчук, М. Антонюк, М. Зелинскую)", - пишет Маселко.

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Он напоминает, что два года назад Порошенко обещал совсем другое: "Я не принимаю, когда судьи-взяточники, когда судьи, судьи которые осуждали автомайдановцев, судьи, которые осуждали политических лидеров оппозиции из-за круговой поруки, будут думать, что им это сойдет с рук. Они будут в тюрьме".

"За два года изменилось очень много", - констатирует адвокат, указывая, что судьи, которые осуждали автомайдановцев успешно продолжают свою карьеру. "Их назначение артикулируется как большое достижение судебной реформы. Зато автомайдановцам светит от 4 до 7 лет тюрьмы за поездку в имение ближайшего соратника Порошенко - Юрия Луценко. Сергею Хаджинову и еще двум членам Автомайдана Генпрокуратура уже объявила подозрения", - рассказывает Маселко.

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Отметим, что согласно указам о назначении и временном переводе судей, подписанных Президентом Украины 29 декабря 2017 года, Светлана Захарчук назначена судьей Подольского райсуда Киева, Марина Антонюк - судей Шевченковского райсуда Киева, Мария Зелинская - судьей Соломенского райсуда Киева.

"Видимо, у этих судей новая почетная миссия - осудить тех, кого не смогли осудить во времена Януковича. Так может, в этом и есть суть реформы - иметь ручных судей, готовых выполнить любое указание?"- вопрошает адвокат.