 Порошенко бессрочно назначил трех судей, которые выносили приговоры майдановцам, - адвокат Маселко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет член Общественного совета доброчестности при Высшей квалификационной комиссии судей, адвокат Роман Маселко.
"Оцените красоту игры Петра Порошенко. Сегодня, ровно на 4-ю годовщину поездки Автомайдана в Межигорье, после которой более сотни судей осуждали абсолютно невинных участников этой поездки, наш Президент издал Указ о... назначение трех таких судей бессрочно (С. Захарчук, М. Антонюк, М. Зелинскую)", - пишет Маселко.
Он напоминает, что два года назад Порошенко обещал совсем другое: "Я не принимаю, когда судьи-взяточники, когда судьи, судьи которые осуждали автомайдановцев, судьи, которые осуждали политических лидеров оппозиции из-за круговой поруки, будут думать, что им это сойдет с рук. Они будут в тюрьме".
"За два года изменилось очень много", - констатирует адвокат, указывая, что судьи, которые осуждали автомайдановцев успешно продолжают свою карьеру. "Их назначение артикулируется как большое достижение судебной реформы. Зато автомайдановцам светит от 4 до 7 лет тюрьмы за поездку в имение ближайшего соратника Порошенко - Юрия Луценко. Сергею Хаджинову и еще двум членам Автомайдана Генпрокуратура уже объявила подозрения", - рассказывает Маселко.
Отметим, что согласно указам о назначении и временном переводе судей, подписанных Президентом Украины 29 декабря 2017 года, Светлана Захарчук назначена судьей Подольского райсуда Киева, Марина Антонюк - судей Шевченковского райсуда Киева, Мария Зелинская - судьей Соломенского райсуда Киева.
"Видимо, у этих судей новая почетная миссия - осудить тех, кого не смогли осудить во времена Януковича. Так может, в этом и есть суть реформы - иметь ручных судей, готовых выполнить любое указание?"- вопрошает адвокат.
порохоотсосики-ату меня...)))
Это комиссия существует для людей, а не люди для комиссии.
Может у комиссии какой то интерес в этом деле, что бы ничего не менялось ?
Ведь у нас все по-прежнему схвачено,
Все налажено, все засвечено,
И давно наперед оплачено
Все, что завтра нами намечено.
Можем всех шоколадкою сладкою
Одурачить в одно мгновение,
А потом по мордам лопаткою,
Если будет на то решение...
Отольется вам не водицею
Эта ваша бравада стадная.
Нам достаточно чиркнуть спичкою
И пойдет карусель обратная..."
(А.Макаревич)
Утверждение это простая формальность.
Какие у него есть основания не утверждать если вища рада правосудия рекомендует.
Ну ка расскажи.
Интересно все таки.
Цинизму президента Порошенко еще поучиться.
В четверг я пришел на собрание членов НКРЭКУ, чтобы предупредить их о неизбежной уголовной ответственности. И что им не удастся прикрыться "решением коллегиального органа". Чтобы понимать происходящее, следите за мимикой главы регулатора Вовка в этой нарезке от 24 Канала.
https://antikor.com.ua/articles/212280-tsinizmu_prezidenta_poroshenko_eshche_pouchitjsja__leshchenko
...
Один из создателей партии регионов...
Враги подставили гаранта.
Мерзко от всего этого.
та да - оно никого не интересует.
на сру бы на весну бы вам....
там ваши.
если враг тебе говорит иди сюдой.
тудой не ходи....
все суки со звездами должны сидеть как минимум
за халатность и не соответсвию должности....
тудой не ходи....
коридор під Іловайськом від "колєг" з ЗС РФ ...
при всем уважении, а оно есть на самом деле.
пустой треп про "бариг", "порохоботов", "колєг"
мне больше не шли - оставь пастве...
спасибо.
а ты мне тут чертиков постишь...
помог бы другу лучше..
Ха-ха-ха! ЛДНР плавно входит в Украину к сваиму любимаму призиденту РАШЕНу😁😁😁
"Птенцы гнезда Петрова" 😂
"За ним вослед неслись толпой,
Сии птенцы гнезда Петрова -
В пременах жребия земного,
В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны.."
А.С. Пушкин, поэма "Полтава"
Підсумок року, що минає, найкраще проявився на цьому фото президента Порошенка. В камуфляжному пікселі та в береті.
Так, він справді хоче виглядати хунтою. Щоб усі боялись. Щоб не насміхались. Але, як хунта може поєднуватися з численними бізнесами, від яких ледь не лусне президентська декларація? Нам навряд чи скажуть.
Весь рік промайнув як скажена карусель перемог і зрад. Позитив від визволення наших полонених - справді великого здобутку влади, був суттєво підмочений вчорашнім рішенням підняти тарифи на електроенергію. Смачний шматок в 10 мільярдів гривень, що витягнуть в наступному році з наших кишень і розділять між собою олігарх Ахметов та фінансисти Порошенка - партнери по енергетичному бізнесу.Позитив від отриманого безвізу перекреслений атакою влади на НАБУ та показовим позбавленням громадянства Саакашвілі. Під кінець року не полишає стійке відчуття, що з цією владою ніколи не можна розслаблятись. Бо, навіть, за гідними рішеннями і вчинками, обов'язково встругнуть якусь підлість. Це як купувати овочі на привокзальному ринку. "Дайте кіло цих помідорів" - "Будь ласка". Взяв, прийшов додому, зважив: триста грамів не доважили. "Ви мене минулого разу обважили!" - "Шо? Хто? Я? Не може бути, це у вас щось з вєсами. Не хочете, не беріть. Слєдущій покупатєль! Шо вам?"
Хочете НАБУ? Ось вам НАБУ, але з ручними клоунами-аудиторами, щоб могли за сигналом з АП в разі чого розігнати це НАБУ нафіг. Хочете електронні декларації? Нате! Але так, щоб нікого не покарали за валізи кешу і маєтки, записані на тестів, бабусь, свекрух, і бабусь свекрух. Хочете антикорупційний суд? Можна. Тільки так, щоб відсіяних міжнародними експертами зашкварених кандидатів, можна таки призначити рішенням ручної Кваліфікаційної комісії суддів.
Управління країною та реформи владою все так само сприймаються не як можливість увійти в історію, особистим прикладом показуючи жертовність і лідерство. А як шанс намахати, ошукати суспільство і вициганити особисто для себе і свого оточення якийсь додатковий зиск та прибуток.
Верховний Го-лов-но-тор-гу-ю-чий. Таким увійде в історію президент Петро Порошенко. В який брутальний військовий однострій він не вбирався б.
Веселих свят і з настанням.
Дмитро ГНАП